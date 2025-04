Partita dalle mille emozioni al Rigamonti! Il Brescia chiude in vantaggio con merito il primo tempo grazie alla staffilata di Borrelli, nella ripresa il Mantova trova subito il pari con Brignani e nel finale succede di tutto. Mancuso stampa sull'incrocio dei pali il rigore a cinque dalla fine, Jovic trova il gol per il Brescia ma è fuorigioco di pochissimo. In pieno recupero arriva Radaelli a siglare il gol della vittoria sull'assist di Wieser, rete dal peso specifico non indifferente!

Il Mantova con questa vittoria sale al 12° posto in classifica, mentre il Brescia scivola in zona play out