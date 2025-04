90'+6' E' FINITA! JUVE STABIA-SALERNITANA 1-0. Rete di Fortini al 53'. 21:30

90'+4' Destro al volo di Zuccon alto sopra la traversa. 21:27

90'+3' Check del VAR, gioco pericoloso in attacco della Salernitana. I granata reclamavano il rigore. 21:28

90'+1' E' iniziato il recupero di 5 minuti. 21:24

90' Inserimento di Soriano in area, destro in scivolata, deviazione in corner. 21:24

89' QUINTO CAMBIO NELLA JUVE STABIA: entra Varnier, esce Buglio. 21:23

89' QUARTO CAMBIO NELLA SALERNITANA: entra Guasone, esce Tongya. 21:22

88' Fuorigioco di Cerri. 21:22

87' Sponda di Cerri che cerca Raimondo, raddoppio difensivo dei gialloblù. 21:20

85' QUARTO CAMBIO NELLA JUVE STABIA: entra Maistro, esce Adorante. 21:18

85' TERZO CAMBIO NELLA JUVE STABIA: entra Rocchetti, esce Fortini. 21:18

84' TERZO CAMBIO NELLA SALERNITANA: entra Raimondo, esce Ruggeri. 21:17

82' Ci prova Ghiglione dalla media distanza, destro potente ma centrale, blocca l'estremo difensore di casa. 21:15

81' Cross di Corazza, uscita in presa alta di Thiam. 21:14

79' Confermata la decisione del direttore di gara, ristabilità la parità numerica al ''Menti''. 21:13

78' ESPULSO LOUATI! Calcio al volto di Tongya, nessuna esitazione per Marchetti: è rosso! 21:13

76' Non cambia l'1 a 0 quando manca poco meno di un quarto d'ora più recupero al termine del match. 21:11

75' GOL ANNULLATO ALLA SALERNITANA! Ferrari insacca sugli sviluppi di un corner ma il tocco vincente è stato col il braccio. 21:16

74' Ribaltamento di fronte, Thiam lascia la porta per anticipare Cerri in fallo laterale. 21:08

73' Cross di Buglio deviato, Christensen non trattiene in uscita ma per sua fortuna Floriani Mussolini non riesce a approfittarne. 21:07

72' Candellone salta Ruggeri e entra in area, il difensore recupera e chiude in calcio d'angolo. 21:05

71' SECONDO CAMBIO NELLA JUVE STABIA: entra Louati, esce Leone. 21:04

70' PRIMO CAMBIO NELLA JUVE STABIA: entra Meli, esce Piscopo. 21:03

69' Adorante in area punta Ferrari e calcia, destro deviato dal difensore in corner. 21:02

68' SALERNITANA A UN PASSO DAL PAREGGIO! Cross perfetto di Ghiglione, colpo di testa di Corazza che sfiora il palo. 21:01

66' SECONDO CAMBIO NELLA SALERNITANA: entra Ghiglione, esce Stojanovic. 20:59

63' Punizione per gli ospiti sulla trequarti. 20:57

62' Gioco fermo, scontro tra Cerri e Peda, richiamo di Marchetti. 20:55

60' Buglio e Fortini si scambiano le posizioni ma non si intendono: rimessa dal fondo per la Salernitana. 20:54

59' Filtrante per Cerri, sfera troppo profonda agguantata da Thiam. 20:53

56' Ci prova la Salernitana: Tongya per Cerri, tiro murato da Bellich in corner. 20:50

54' Si sblocca il risultato, parziale che porta le Vespe a quota 49 punti. 20:49

53' PILLOLA STATISTICA: 2° centro in campionato per il numero 29 gialloblù. 20:48

53' GOL! JUVE STABIA-Salernitana 1-0! Rete di Fortini. Padroni di casa in vantaggio: cross di Piscopo sul secondo palo, piattone destro vincente di Fortini.



Guarda la scheda del giocatore Niccolò Fortini20:48

51' Traversone insidioso di Fortini, svetta Ferrari su tutti e allontana la minaccia. 20:44

49' Fallo in attacco fischiato contro Ferrari. 20:42

48' COLPO DI TESTA DI ADORANTE! Cross di Bellich, Christensen devia in corner. 20:41

46' PRIMO CAMBIO NELLA SALERNITANA: entra Corazza, esce Verde. 20:39

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI JUVE STABIA-SALERNITANA! Si riparte dal risultato di 0-0. 20:38

Squadre negli spogliatoi: Pagliuca studia le mosse per sfruttare la superiorità numerica, Breda è costretto a correre ai ripari. 20:26

Termina a reti bianche la prima frazione di gioco al ''Menti'' ma Salernitana in 10 uomini a causa dell'espulsione di Njoh al 44' per somma di ammonizioni. Unica grande occasione da rete per la Juve Stabia con Fortini che ha calciato fuori solo davanti al portiere. 20:24

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! JUVE STABIA-SALERNITANA 0-0. Espulso Njoh al 44'. 20:20

45'+3' COLPO DI TESTA DI RUGGERI: alto sopra la tarversa. 20:20

45'+2' AMMONITO SORIANO: proteste. 20:18

45'+1' E' iniziato il recupero di due minuti. 20:17

45' Poco prima dell'intervallo episodio che può cambiare gli equilibri: la Salernitana dovrà giocare in inferiorità numerica. 20:17

44' ESPULSO NJOH! Trattenuto Floriani Mussolini, secondo giallo e cartellino rosso!20:16

43' Chiusura di Stojanovic, Tongya pulisce la sfera appoggiando al proprio estremo difensore. 20:15

41' Tanti fischi di Marchetti e gioco spezzettato. 20:13

40' Trattenuto Cerri, punizione per gli ospiti in zona mediana. 20:12

38' AMMONITO BREDA! Marchetti mostra il cartellino giallo all'allenatore della Salernitana per proteste. 20:11

37' Qualche problema al ginocchio per Piscopo, sanitari in campo: il numero 11 gialloblù pronto a rientrare in campo. 20:10

36' Cerri a terra in area di rigore dopo un contatto con Peda, tutto regolare per il direttore di gara. 20:08

35' Offiside di Adorante. 20:07

34' Ritmi più bassi in questa fase di gioco. 20:06

32' Destro al volo di Floriani Mussolini, conclusione larga murata da un avversario. 20:04

30' AMMONITO BUGLIO: trattenuto Soriano. 20:03

29' Proteste dei padroni di casa per un presunto tocco di mano di Cerri in area di rigore: silent check del VAR, confermata la decisione di Marchetti per il quale non è penalty. 20:02

28' AMMONITO NJOH: fallo su Floriani Mussolini. 19:59

25' Fallo di Zuccon ai danni di Candellone. 19:57

23' OCCASIONISSIMA PER LA JUVE STABIA! Errore di Stojanovic, Buglio lancia Fortini che arriva davanti a Christensen: destro fuori. 19:56

22' Tiro dalla bandierina per la Salernitana. 19:54

20' Tongya prova a imbeccare Zuccon tra le linea, assist intercettato dalla mediana della Juve Stabia. 19:52

18' Grande spunto di Ruggero che sale palla al piede e poi opera il filtrante per Candellone che, tuttavia, controlla male e si fa rimontare da Lochoshvili.19:51

16' Gioco fermo per un attimo, scontro subito da Candellone. Tutto ok, si può riprendere. 19:48

15' Leone impreciso per Fortini, sfera in fallo laterale. 19:47

13' Baricentro più alto della Salernitana. 19:45

11' Punizione di Verde per Cerri, colpo di testa in precario equilibrio; poi l'azione termina con la presa di Thiam. 19:43

10' Adorante scarica per il numero 44, traversone che attraversa tutta l'area di rigore e si perde sul fondo senza alcuna deviazione. 19:42

9' Ferrari anticipa Candellone, servito da Floriani Mussolini. 19:41

8' Gli ospiti provano a smorzare il forcing degli uomini di Pagliuca. 19:40

6' Sugli sviluppi, la palla va all'indietro dove piomba Ruggero: destro potente ma fuori misura. 19:38

6' Traversone di Adorante da posizione defilata, deviazione in corner. 19:38

5' Doppio tentativo di cross di Leone, Stojanovic mura in fallo laterale. 19:37

4' Rovesciata di Piscopo a centro area, pallone alto in curva. 19:36

2' Calcio d'angolo conquistato da Piscopo. 19:35

1' INIZIA JUVE STABIA-SALERNITANA! Primo pallone giocato da Piscopo. 19:32

Squadre in campo agli ordini di Marchetti: padroni di casa in maglia gialloblù, ospiti in completo bianco. 19:34

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 19:34

All'andata, giocata all'Arechi lo scorso 15 dicembre, vittoria corsara della Juve Stabia per 2 a 1. 19:33

Pagliuca conferma la coppia d'attacco Candellone-Adorante con Piscopo alle spalle; Buglio per l'infortunato Pierobon, fasce laterali affidate ai soliti Floriani Mussolini e Fortini. Breda è senza lo squalificato Amatucci e l'infortunato Bronn: spazio a Ruggeri in difesa e inserimento di Tongya sulla trequarti con Verde; Cerri punta, Stojanovic e Njoh esterni. 19:15

FORMAZIONE SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen - Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili - Stojanovic, Zuccon, Soriano, Njoh - Verde, Tongya - Cerri. A disposizione: Sepe, Fusco, Guasone, Ghiglione, Corazza, Girelli, Caligara, Raimondo, Tello, Hrustic, Nunziata. 19:28

FORMAZIONE JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam - Ruggero, Peda, Bellich - Floriani Mussolini, Leone, Buglio, Fortini - Piscopo - Candellone, Adorante. A disposizione: Matosevic, Quaranta, Rocchetti, Baldi, Varnier, Meli, Gerbo, Maistro, Louati, Mosti, Dubickas, Sgarbi. 19:17

Le Vespe sono reduci dalla vittoria esterna di Cesena mentre la Bersagliera è stata sconfitta dal Palermo tra le mura amiche. 11:08

Dirige l'incontro il signor Matteo Marchetti di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Giuggioli. Quarto Ufficiale Leonardo Mastrodomenico. Al VAR Ghersini di Genova, AVAR Baroni di Firenze. 11:00

Il match del ''Romeo Menti'' oppone i padroni di casa, in piena corsa playoff con 46 punti, agli ospiti, penultimi a quota 30 in lotta per non retrocedere. 10:57

Benvenuti alla diretta di Juve Stabia-Salernitana, gara valida per il 32° turno del campionato di Serie B. 10:54

