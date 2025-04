Cala il sipario all'Arena Garibaldi di Pisa! Perri manda i titoli di coda di un match dai due volti. Nei primi 45' è più marcata l'impronta modenese, al minuto 27' è Santoro a sbloccare il match e a portare i suoi in vantaggio; nel secondo tempo, il Pisa cresce molto e prende il controllo del possesso palla, nonostante ciò è Gliozzi, ex della sfida, al minuto 50' a siglare il raddoppio canarino. Nerazzurri che non demordono, al minuto 77' è infatti Moreo a spedire la palla in rete con un tap-in di testa a pochi passi da Gagno; seguono altre occasioni importanti, soprattutto quella di Lind che al minuto 95' non controlla il pallone e perde l'attimo per il colpo del pari. Si chiude al minuto 96' la sfida in terra toscana, colpo importante del Modena.

Con l'odierno trionfo, il Modena si proietta a quota 41 punti, resta invece invariata la situazione del Pisa. Uomini di Inzaghi e Mandelli che saranno impegnati nella prossima di campionato rispettivamente in trasferta, ospiti della Reggiana e tra le mura domestiche contro il Sassuolo.