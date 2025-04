Grazie per aver seguito la diretta scritta di Sudtirol-Cesena 1-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B 2024/25.17:01

90'+4' Fischio finale di Pezzuto. Sudtirol-Cesena finisce 1-1 dopo le reti di Pyythia e Tavsan.16:54

90'+4' Continui cambi di possesso in questo finale ma nessuna azione pericolosa nei pressi delle due aree.16:53

90'+2' Praszelik prova il destro al volo dopo la respinta corta della difesa cesenate, palla fuori di qualche metro alla destra di Klinsmann.16:51

90'+1' Corner per il Sudtirol dopo un tocco di Ceesay. Si rianima il Druso che prova a spingere i bolzanini a pochissimo dal termine.16:53

90' Quattro minuti di recupero.16:49

89' Sostituzione Cesena: fuori Elayis Tavsan, dentro Simone Bastoni.16:48

89' Numero di Ceesay che va via sulla destra e serve Donnarumma in area, il numero 7 sbaglia però il controllo e viene chiuso dalla difesa biancorossa.16:50

86' Cesena che prova a premere in questo finale di gara, i romagnoli hanno alzato i propri giri del motore a caccia del guizzo decisivo.16:45

83' Antonucci prova a soprendere ancora tutti sul corner, come in occasione del gol di Tavsan, ma stavolta finisce col perdere palla sul fondo.16:42

82' Corner per il Cesena, lo guadagna Donnarumma facendo carambolare la palla sul piede di Molina.16:41

82' Ammonito Davi per un fallo su Tavsan.16:41

79' Sostituzione Cesena: finisce anche la partita di Emanuele Adamo, entra in campo Daniele Donnarumma.16:38

78' Sostituzione Cesena: esce Dario Saric, dentro Leonardo Mendicino.16:37

78' Sostituzione Sudtirol: fuori Raphael Kofler, dentro Fabian Tait.16:37

77' Crampi per Kofler, si ferma il gioco col numero 28 biancorosso che non sembra farcela a proseguire.16:37

74' Traversone di Saric dalla sinistra, troppo alto per tutti. La palla finisce in rimessa dal fondo.16:33

72' Praszelik conduce palla in transizione e finisce a terra dopo una spinta di Saric, Pezzuto lascia correre tra le proteste dei padroni di casa.16:32

70' OCCASIONE SUDTIROL! Due contro due in campo aperto per i padroni di casa, il destro di Casiraghi viene murato, sulla respinta si avventa Davi che sfiora il secondo palo col diagonale di sinistro da dentro l'area.16:31

67' Saric anticipa Praszelik e viene sgambettato dall'avversario nella propria metà campo. Calcio di punizione per il Cesena che respira per qualche secondo dopo un lungo possesso dei padroni di casa, ora costretti a provare a creare qualcosa in avanti dopo il pareggio subito.16:27

65' Sudtirol che prova a sfondare con un paio di palle alte in area in sequenza, tiene bene però la difesa romagnola che respinge tutto.16:25

62' Sostituzione Sudtirol: fuori Antonio Barreca, dentro Simone Davi.16:31

62' Sostituzione Sudtirol: Castori toglie anche Niklas Pyyhtia e inserisce Daniele Casiraghi.16:22

62' Sostituzione Sudtirol: esce anche Matteo Rover, sotituito da Gabriele Gori.16:21

61' Francesconi sbaglia il controllo sulla trequarti offensiva e trattiene vistosamente Rover fermandone la ripartenza. Per Pezzuto non ci sono dubbi: è giallo per il centrocampista ospite che era diffidato.16:21

59' GOL! Sudtirol-CESENA 1-1! Rete di Tavsan. Battuta corta dalla bandierina, Antoucci tocca per Tavsan che si porta la palla sul destro e fulmina Adamonis con una conclusione che si infila nel sette sul secondo palo. Si torna in parità al Druso dopo il gran gol del giocatore di proprietà del Verona.



59' Ancora una chiusura perfetta di Pietrangeli su Shpendi in area bolzanina, ci sarà però corner per gli ospiti.16:18

57' Apertura di Pytthia per Praszelik che, dalla destra, crossa in mezzo per Odogwu. L'attaccante biancorosso non ci arriva per un soffio, poi la difesa romagnola libera la propria area.16:16

55' Sostituzione Cesena: Mignani si gioca il secondo cambio con Giacomo Calò che lascia il posto a Mirko Antonucci.16:15

54' Fallo in attacco del Cesena, Tavsan, dopo una leggera trattenuta di Giorgini, finisce per travolgere Adamonis. Si interrompe così la manovra ospite a ridosso dell'area biancorossa.16:14

54' Nulla di fatto sul calcio d'angolo per il Cesena, la palla è però ancora tra i piedi dei giocatori di Mignani che stanno cercando il varco giusto tra le fitte maglie della difesa biancorossa.16:13

53' Sostituzione Sudtirol: non ce la fa Hamza El Kaouakibi che viene sostituito da Andrea Giorgini.16:12

52' Corner anche per il Cesena, il gioco però è fermo per permettere i soccorsi a El Kaouakibi che sembra avere un problema muscolare.16:11

51' Calcio d'angolo per il Sudtirol, Praszelik mette in mezzo dalla destra con El Kaouakibi che ci prova di testa ma troppo debolmente.16:10

50' Rimessa direttamente in area di Barreca, Odogwu la tocca di testa ma la palla finisce debolmente tra le mani di Klinsmann.16:09

48' Cesena che prova, timidamente, a rendersi pericoloso dalle parti di Adamonis. Per ora la difesa del Sudtirol sta avendo gioco facile nel controllare l'iniziativa avversaria.16:07

46' Cross mancino di Tavsan dalla destra, Pietrangeli anticipa nettamente Shpendi.16:05

46' Si ricomincia!16:04

45' Sostituzione Cesena: fuori Raffaele Celia, dentro Lars Ceesay.16:04

Una sola emozione al Druso ma è quella che per ora decide la gara. In un primo tempo molto equilibrato, il lampo è biancorosso e arriva sull'asse Pyythia-Odogwu col primo che va in rete dopo un assist molto lucido del secondo. La reazione del Cesena non arriva e per ora la bilancia pende dunque dalla parte della squadra di Castori.15:51

45'+2' Fine primo tempo. Sudtirol-Cesena 1-0 all'intervallo dopo la rete di Pyythia al 27'.15:48

45'+2' Ammonito anche Molina dopo un'entrata scomposta ai danni di Celia.15:47

45'+1' Tavsan pesca Saric in area, il bosniaco prova la girata mancina dopo l'aggancio ma viene murato dalla difesa di casa.15:46

45' Due minuti di recupero.15:48

44' Nessun prolema per Shpendi che torna in campo alla ripresa del gioco.15:44

42' Giallo per El Kaouakibi dopo un intervento scorretto.15:45

42' Saric tocca in area per Tavsan che crossa morbido in area piccola ma la palla non viene toccata da nessuno. Sul controcross di Celia c'è l'anticipo decisivo di Pietrangeli su Shpendi con l'albanese che rimane a terra dolorante dopo lo scontro fortuito con l'avversario.15:43

41' Calò mette in mezzo dalla destra trovando l'ennesima respinta di un'attenta difesa bolzanina.15:42

40' Fallo di mano di Pietrangeli e calcio di punizione sulla trequarti offensiva per il Cesena.15:41

40' Gran controllo di Rover in area avversaria che poi non trova compagni a cui servire il pallone a rimorchio e consegna la palla direttamente a Klinsmann.15:40

39' Destro violento di Ciofi, respinto dalla difesa di casa, poi Saric ci prova al volo ma non impegna Adamonis che blocca a terra senza problemi.15:40

38' Cross di Calò dallo spigolo dell'area, allontanato dalla difesa biancorossa.15:38

36' Cesena che ora è tornato a fare la partita ma il Sudtirol è tutto chiuso a difesa della propria area e non sta lasciando spazio ai romagnoli.15:37

33' Non arriva la reazione ospite col Sudtirol che sta avendo vita facile nella gestione del vantaggio.15:34

31' Cesena che sembra essersi disunito dopo il lampo di Pyythia che è valso il vantaggio ai padroni di casa.15:31

29' Nervosismo per Shpendi che viene ammonito dopo una spinta ai danni di Pietrangeli a gioco fermo.15:30

27' GOL! SUDTIROL-Cesena 1-0! Rete di Pyythia. Pyythia serve Odogwu nello spazio che entra in area dalla sinistra ma non trova il tempo per la battuta a rete. L'attaccante biancorosso a tu per tu con Klinsmann sceglie, molto intelligentemente, il servizio per il compagno che non sbaglia a porta praticamente vuota. Biancorossi in vantaggio alla prima occasione!



24' El Kaouakibi svetta di testa sulla punizione di Praszelik senza però riuscire a trovare la coordinazione giusa. Palla altissima sopra la traversa di Klinsmann.15:25

24' Calcio di punizione per il Sudtirol, Praszelik proverà a mettere il pallone in area dalla destra.15:24

22' Sudtirol ancora molto passivo ma la tattica sembra funzionare dato che il Cesena non ha ancora calciato verso la porta bolzanina.15:22

19' Cross sul secondo palo per Shpendi che viene anticipato da Veseli e finisce a terra con qualche protesta. Pezzuto lascia correre mentre il possesso torna ai romagnoli.16:59

18' Shpendi sfida Pietrangeli in velocità, il difensore biancorosso è costretto a mandare la palla in corner per evitare guai peggiori.15:18

15' Tavsan viene pescato in area da Calò, il destro dell'olandese viene deviato in corner ma è tutto inutile, si alza infatti la bandierina dell'assistente di Pezzuto.15:18

14' Partita sempre piuttosto bloccata e senza emozioni dalle parti di Adamonis e Klinsmann.15:15

12' Molina dribbla Celia sulla propria trequarti e viene steso dall'avversario. Arriva il giallo per il centrocampista ospite.15:13

12' Controllo di Kofler al limite dell'area e tentativo di servizio per Molina a destra, troppo lungo e palla a fondo campo.15:12

9' Non si ferma il Cesena che continua a premere sull'acceleratore, senza però aver ancora creato particolari problemi alla difesa del Sudtirol.15:10

7' Cross teso sul secondo palo di Tavsan dalla destra e altra chiusura della difesa di casa. E' salito di tono il Cesena che da qualche minuto ha preso in mano le redini del gioco.15:08

6' Adamo entra in area dalla destra e crossa rasoterra in area piccola, la difesa di casa chiude in corner.15:07

5' Tavsan prova a crearsi lo spazio per il mancino, lo chiude bene Kofler al limite della propria area che poi subisce anche fallo.15:06

4' Ritmo molto basso in questo avvio di gara col possesso che è stato gestito maggiormente dai padroni di casa.15:04

2' Nel Sudtirol El Kaouakibi sta agendo da braccetto di destra, Kofler invece è avanzato a centrocampo. 15:03

Partiti!15:01

Splende il sole a Bolzano, le squadre sono in campo.14:58

Tutti a disposizione invece per Mignani che, rispetto alla sconfitta con la Juve Stabia, cambia solo il duo a supporto di Shpendi. Dietro all'albanese ci saranno infatti Saric e Tavsan al posto di Berti e Antonucci. Adamo e Celia presidieranno le corsie esterne mentre in mezzo trovano ancora spazio Francesconi e Calò. Tra i pali c'è sempre Klinsmann con Ciofi, Prestia e Mangraviti davanti a lui.14:57

Senza lo squalificato Merkaj, Castori sceglie Rover in avanti per supportare Odogwu. Sulle fasce ci sono invece i soliti Molina e Barreca mentre in mezzo c'è la rivoluzione rispetto alla sconfitta di Mantova: Casiraghi, Belardinelli e Tait vanno infatti in panchina, al loro posto giocano Pyythia, El Kaouakibi e Praszelik. Nulla di nuovo invece nel reparto arretrato con Kofler, Pietrangeli e Veseli a difesa di Adamonis.16:06

FORMAZIONE UFFICIALE CESENA: 3-4-2-1 per i ragazzi di Mignani. Klinsmann - Ciofi, Prestia, Mangraviti - Adamo, Calò, Francesconi, Celia - Saric, Tavsan - Shpendi. A disposizione: Pisseri, Siano, Mendicino, Donnarumma, Ceesay, Berti, Antonucci, Piacentini, La Gumina, Bastoni, Pieraccini, Coveri.14:52

FORMAZIONE UFFICIALE SUDTIROL: 3-5-2 per la squadra di Castori. Adamonis - Kofler, Pietrangeli, Veseli - Molina, Pyythia, El Kaouakibi, Praszelik, Barreca - Rover, Odogwu. A disposizione: Poluzzi, Masiello, Martini, Gori, Davi, Casiraghi, Belardinelli, Tait, Ceppitelli, Davi, Giorgini, Vergani.16:06

Dirige il match Pezzuto con Tolfo e Bianchini ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Vailati mentre in sala VAR ci sono Maggioni e Longo.14:48

Dopo l'1-0 dell'andata a favore dei romagnoli, Sudtirol e Cesena si ritrovano al Druso per una gara che conta tantissimo per entrambe che vanno a caccia di punti dopo le sconfitte dello scorso turno. I padroni di casa sono caduti a Mantova dopo cinque risultati utili consecutivi, gli ospiti si sono invece fatti sorprendere in casa dalla Juve Stabia e rischiano ora di scivolare fuori dalla zona playoff. Fischio d'inizio alle ore 15.14:47

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Sudtirol-Cesena, gara valida per la giornata numero 32 del campionato di Serie B 2024/25.14:43

