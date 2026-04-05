PREPARTITA

Frosinone - Padova è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 5 aprile alle ore 17:15 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Arbitro di Frosinone - Padova sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Niccolò Turrini Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie B: 14 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Sassuolo-Catanzaro 1-0 30-08-2025 Serie B Cesena-Virtus Entella 1-1 20-09-2025 Serie B Reggiana-Catanzaro 2-2 24-09-2025 Coppa Italia Como-Sassuolo 3-0 05-10-2025 Serie B Modena-Virtus Entella 2-0 25-10-2025 Serie B Sampdoria-Frosinone 1-1 08-11-2025 Serie B Südtirol-Carrarese 1-1 08-12-2025 Serie B Modena-Catanzaro 1-2 20-12-2025 Serie B Cesena-Juve Stabia 1-1 10-01-2026 Serie B Reggiana-Venezia 1-3 31-01-2026 Serie B Südtirol-Catanzaro 2-1 10-02-2026 Serie B Calcio Padova-Carrarese 1-0 15-02-2026 Serie B Monza-Juve Stabia 2-1 01-03-2026 Serie B Mantova-Carrarese 1-1 13-03-2026 Serie B Modena-Spezia 3-0 05-04-2026 Serie B Frosinone-Calcio Padova 2-0

Attualmente il Frosinone si trova 2° in classifica con 68 punti (frutto di 19 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte); invece Padova si trova 16° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte).

Il Frosinone ha segnato 64 gol e ne ha subiti 32; Padova ha segnato 32 gol e ne ha subiti 45.

La partita di andata Padova - Frosinone si è giocata il 13 settembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa il Frosinone ha fatto 34 punti (10 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte).

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Sudtirol e Padova ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Venezia e il Palermo ottenendo 0 punti.

Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita Padova vincendo 2-0 mentre Padova ha incontrato il Palermo perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 12 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol.

Frosinone e Padova si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 1 volta, Padova ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.

Frosinone-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Frosinone e Padova hanno vinto una gara per parte nei loro cinque incontri in Serie BKT (3N), con i ciociari che si sono aggiudicati il match di andata (1-0, 13 settembre 2025).

Ciascuna delle due sfide in Serie BKT tra Frosinone e Padova in casa dei ciociari si è chiusa in parità, di cui la più recente il 16 aprile 2011 (1-1); l'unica squadra contro cui i gialloblù hanno pareggiato tutte le prime tre sfide casalinghe nel torneo è stata il Pordenone tra il 2020 e il 2021.

Il Frosinone ha vinto le ultime due gare in Serie BKT (vs Bari e Südtirol) e potrebbe arrivare ad almeno tre successi di fila per la prima volta in questo anno solare nella competizione - l'ultima volta risale a novembre-dicembre scorsi (serie di cinque).

Nelle ultime cinque giornate di campionato il Padova è stata una delle due formazioni con il peggior rendimento in Serie BKT (un punto, come la Reggiana); inoltre, i veneti potrebbero incassare cinque sconfitte di fila nel torneo cadetto per la prima volta dal novembre-dicembre 2018.

Il Frosinone è nettamente la squadra che ha registrato più attacchi verticali in questo campionato: 97, ossia 40 più della seconda in questa graduatoria (Pescara, 57) e ben 60 più del Padova (37).

Farès Ghedjemis è andato a segno in ciascuna delle ultime due presenze in Serie BKT (vs Cesena e Südtirol) e solo una volta ha trovato la rete per tre gare di fila nella competizione: contro Südtirol, Mantova e Cesena lo scorso settembre.

Il Frosinone è il bersaglio preferito di Cristian Buonaiuto in Serie BKT: quattro reti, almeno il doppio che contro qualsiasi altra avversaria; inoltre, quella ciociara è una delle due formazioni (assieme al Parma) contro cui il classe '92 ha segnato una doppietta nella competizione, il 27 febbraio 2021 con la Cremonese.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: