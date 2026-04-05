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Frosinone-Padova: 2-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Benito Stirpe di Frosinone
5 Aprile 2026 ore 17:15
Frosinone
2
Padova
0
Partita finita
Arbitro: Niccolò Turrini
  1. 25' 1-0 Antonio Raimondo
  2. 29' 2-0 Francesco Gelli
0'
45'
90'
90'
97'

Terza vittoria consecutiva del Frosinone, Padova battuto 2-0. Il risultato si sblocca al 25', rete rocambolesca di Raimondo dopo un rimpallo con Sorrentino. Raddoppio di F. Gelli al 29'. Nella ripresa occasioni per entrambe le squadre, ma nessun gol.

Nel prossimo turno di Serie B il Frosinone ospiterà il Palermo, il Padova affronterà in casa l'Empoli.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Frosinone-Padova, arrivederci al prossimo turno di Serie B!19:18

  2. 90'+7'

    Fine partita! FROSINONE-PADOVA 2-0 (25' Raimondo, 29' F. Gelli). 19:13

  3. 90'+6'

    Problema muscolare per Lasagna, sanitari in campo. 19:11

  4. 90'+3'

    Fini scatta sulla corsia destra, Villa scorta il pallone sul fondo. 19:09

  5. 90'

    L'arbitro Turrini concede cinque minuti di recupero. 19:06

  7. 88'

    Ammonito VARAS per proteste.19:03

  8. 87'

    Sostituzione FROSINONE: entra Cittadini esce F. Gelli.19:02

  9. 86'

    Problema per Palmisani, il portiere necessita di cure mediche. 19:01

  10. 84'

    Spunto del nuovo entrato Zilli, diagonale fuori misura. 19:00

  11. 80'

    Sostituzione FROSINONE: entra J. Oyono esce A. Oyono.18:56

  13. 80'

    Sostituzione FROSINONE: entra Zilli esce Raimondo.18:55

  14. 78'

    OCCASIONE FROSINONE! Doppio intervento di Sorrentino: parata di petto su Raimondo e in tuffo su F. Gelli. 18:55

  15. 76'

    Raimondo fa da sponda per F. Gelli, il centrocampista dal limite di piatto calcia altissimo. 18:52

  16. 74'

    Sostituzione FROSINONE: entra Fini esce Ghedjemis.18:50

  17. 74'

    Sostituzione FROSINONE: entra Fiori esce Kvernadze.18:50

  19. 73'

    OCCASIONE PADOVA! Lasagna in area si gira e conclude verso la porta, risposta d'istinto efficace di Palmisani. 18:49

  20. 71'

    Sostituzione PADOVA: entra Seghetti esce Di Mariano.18:46

  21. 69'

    Ammonito F. GELLI per gioco scorretto su Sorrentino. 18:45

  22. 68'

    Possesso gestito dal Frosinone, Padova raccolto nella propria metà campo.18:44

  23. 65'

    Perrotta avanza e calcia da fuori area in modo impreciso. 18:41

  25. 62'

    Ammonito CRISETIG per gioco scorretto su Kvernadze.18:38

  26. 61'

    Di Mariano mette al centro, Capelli non riesce a indirizzare verso la porta.18:39

  27. 60'

    Sinistro di A. Oyono da fuori area, pallone distante dalla porta. 18:36

  28. 58'

    Sostituzione PADOVA: entra Favale esce Ghiglione.18:33

  29. 58'

    Sostituzione PADOVA: entra Varas esce Fusi.18:33

  31. 56'

    Calcio da fermo battuto da Calò, allontana la difesa del Padova. 18:32

  32. 53'

    Cross da sinistra di Bracaglia, Raimondo di testa alza la mira. 18:29

  33. 52'

    Capelli sulla fascia destra, Ghiglione si sposta a sinistra e Faedo arretra in difesa.18:27

  34. 50'

    OCCASIONE FROSINONE! F. Gelli calcia da centro area, la deviazione di Perrotta spiazza Sorrentino, pallone fuori di un soffio. 18:26

  35. 49'

    Imbucata di Lasagna, Calvani in scivolata anticipa Di Mariano. 18:24

  37. 46'

    Inizio secondo tempo di FROSINONE-PADOVA!18:21

  38. 46'

    Sostituzione PADOVA: entra Capelli esce Belli.18:21

  39. 46'

    Sostituzione PADOVA: entra Crisetig esce Harder.18:20

  40. Il Frosinone conduce 2-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 25', gol rocambolesco di Raimondo. Al 29' F. Gelli sigla la rete del raddoppio. 18:20

  41. 45'+2'

    Fine primo tempo: FROSINONE-PADOVA 2-0! In gol Raimondo e F. Gelli. 18:04

  43. 45'+2'

    Problema fisico per Belli, il difensore non appare in grado di continuare a giocare. 18:05

  44. 45'+1'

    L'arbitro Turrini concede due minuti di recupero. 18:03

  45. 44'

    TRAVERSA FROSINONE! Kvernadze conclude a botta sicura, il pallone sbatte sulla traversa dopo una prodigiosa deviazione in tuffo di Sorrentino. 18:02

  46. 43'

    Di Mariano dalla bandierina, Cichella spazza senza fronzoli. 18:00

  47. 40'

    Traversone di Belli, stacca Lasagna, pallone largo. 17:57

  49. 38'

    Fusi in area perde l'attimo per il tiro e poi commette anche fallo in attacco. 17:55

  50. 35'

    Lancio da metà campo di Calò, Sorrentino è in netto anticipo rispetto a F. Gelli. 17:52

  51. 32'

    Reazione del Padova, ma Di Maggio in area non riesce ad arpionare la sfera. 17:49

  52. 29'

    GOL! FROSINONE-Padova 2-0! Rete di F. Gelli. Sugli sviluppi di un corner, F. Gelli insacca da pochi passi dalla porta dopo una sponda di Monterisi. 17:47

  53. 28'

    Guizzo di Ghedjemis, il Frosinone insiste dopo la rocambolesca rete del vantaggio. 17:45

  55. 25'

    GOL! FROSINONE-Padova 1-0! Rete di Raimondo. Pressing vincente di Raimondo, il rinvio di Sorrentino dopo un retropassaggio di Perrotta si infrange sull'attaccante, il pallone carambola in rete.

    Guarda la scheda del giocatore Antonio Raimondo17:45

  56. 23'

    Ghedjemis arriva sul fondo e mette al centro, Sorrentino cattura la sfera in due tempi. 17:40

  57. 22'

    Proteste del Frosinone per un contrasto in area tra Monterisi e Harder, l'arbitro non interviene. 17:39

  58. 19'

    OCCASIONE PADOVA! Lasagna strappa il pallone a Calvani e conclude da posizione defilata, Palmisani fa buona guardia. 17:37

  59. 18'

    Punizione dalla trequarti per il Frosinone, c'è un fallo su F. Gelli. 17:34

  61. 15'

    Frosinone pericoloso, Sorrentino si salva due volte: prima sul tiro-cross di Monterisi e poi sul tentativo di F. Gelli.17:32

  62. 13'

    Il Frosinone resta in attacco, tiro di Ghedjemis respinto da Di Maggio. 17:30

  63. 10'

    OCCASIONE FROSINONE! Tiro di Kvernadze deviato da Belli, Raimondo molto vicino alla porta non inquadra il bersaglio. 17:28

  64. 7'

    Testa contro testa tra Perrotta e A. Oyono, gioco fermo. 17:24

  65. 5'

    Corner per il Padova, Lasagna chiuso da Calvani. 17:23

  67. 3'

    Conclusione centrale di F. Gelli, comoda la presa di Sorrentino. 17:20

  68. 1'

    Inizio primo tempo di FROSINONE-PADOVA! Direzione di gara affidata all'arbitro Turrini. 17:17

  69. Le scelte di Breda: Lasagna guida l'attacco, out Gomez e Caprari. Chance per Di Mariano, Harder e Fusi a metà campo. Buonaiuto in panchina.16:54

  70. Le scelte di Alvini: in avanti il tridente con Ghedjemis, Raimondo e Kvernadze. Squalificato Koutsoupias, in mediana spazio a F. Gelli. Calvani e Monterisi i centrali in difesa.16:48

  71. Panchina PADOVA: Mouquet, Fortin, Varas, Seghetti, Crisetig, Buonaiuto, Sgarbi, Favale, Giunti, Capelli, Bortolussi.16:48

  73. Panchina FROSINONE: Lolic, Pisseri, Cittadini, J. Gelli, J. Oyono, Grosso, Masciangelo, Barcella, Fini, Fiori, Zilli, Vergani.16:38

  74. Formazione PADOVA (3-5-2): Sorrentino - Belli, Villa, Perrotta - Ghiglione, Fusi, Harder, Di Maggio, Faedo - Di Mariano, Lasagna.17:25

  75. Formazione FROSINONE (4-3-3): Palmisani - A. Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia - F. Gelli, Calò, Cichella - Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze.16:36

  76. Manca poco all'inizio di Frosinone-Padova. Veneti reduci da quattro sconfitte di fila in campionato.16:35

  77. Benvenuti alla diretta della partita della 33^ giornata di Serie B, si affrontano Frosinone e Padova.16:34

  79. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Benito Stirpe
    Città: Frosinone
    Capienza: 16125 spettatori16:34

    Benito Stirpe Fonte: Gettyimages

Formazioni Frosinone - Padova

Frosinone
Padova
TITOLARI FROSINONE
PANCHINA FROSINONE
ALLENATORE FROSINONE
  • Massimiliano Alvini
TITOLARI PADOVA
PANCHINA PADOVA
ALLENATORE PADOVA
  • Roberto Breda
PREPARTITA

Frosinone - Padova è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 5 aprile alle ore 17:15 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.
Arbitro di Frosinone - Padova sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Niccolò Turrini

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 14 partite
  • Coppa Italia: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
15-08-2025 Coppa Italia Sassuolo-Catanzaro 1-0
30-08-2025 Serie B Cesena-Virtus Entella 1-1
20-09-2025 Serie B Reggiana-Catanzaro 2-2
24-09-2025 Coppa Italia Como-Sassuolo 3-0
05-10-2025 Serie B Modena-Virtus Entella 2-0
25-10-2025 Serie B Sampdoria-Frosinone 1-1
08-11-2025 Serie B Südtirol-Carrarese 1-1
08-12-2025 Serie B Modena-Catanzaro 1-2
20-12-2025 Serie B Cesena-Juve Stabia 1-1
10-01-2026 Serie B Reggiana-Venezia 1-3
31-01-2026 Serie B Südtirol-Catanzaro 2-1
10-02-2026 Serie B Calcio Padova-Carrarese 1-0
15-02-2026 Serie B Monza-Juve Stabia 2-1
01-03-2026 Serie B Mantova-Carrarese 1-1
13-03-2026 Serie B Modena-Spezia 3-0
05-04-2026 Serie B Frosinone-Calcio Padova 2-0

Attualmente il Frosinone si trova 2° in classifica con 68 punti (frutto di 19 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte); invece Padova si trova 16° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte).
Il Frosinone ha segnato 64 gol e ne ha subiti 32; Padova ha segnato 32 gol e ne ha subiti 45.
La partita di andata Padova - Frosinone si è giocata il 13 settembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa il Frosinone ha fatto 34 punti (10 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte).
Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Sudtirol e Padova ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Venezia e il Palermo ottenendo 0 punti.
Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita Padova vincendo 2-0 mentre Padova ha incontrato il Palermo perdendo 0-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 12 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol.

Frosinone e Padova si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 1 volta, Padova ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.

Frosinone-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Frosinone e Padova hanno vinto una gara per parte nei loro cinque incontri in Serie BKT (3N), con i ciociari che si sono aggiudicati il match di andata (1-0, 13 settembre 2025).
  • Ciascuna delle due sfide in Serie BKT tra Frosinone e Padova in casa dei ciociari si è chiusa in parità, di cui la più recente il 16 aprile 2011 (1-1); l'unica squadra contro cui i gialloblù hanno pareggiato tutte le prime tre sfide casalinghe nel torneo è stata il Pordenone tra il 2020 e il 2021.
  • Il Frosinone ha vinto le ultime due gare in Serie BKT (vs Bari e Südtirol) e potrebbe arrivare ad almeno tre successi di fila per la prima volta in questo anno solare nella competizione - l'ultima volta risale a novembre-dicembre scorsi (serie di cinque).
  • Nelle ultime cinque giornate di campionato il Padova è stata una delle due formazioni con il peggior rendimento in Serie BKT (un punto, come la Reggiana); inoltre, i veneti potrebbero incassare cinque sconfitte di fila nel torneo cadetto per la prima volta dal novembre-dicembre 2018.
  • Il Frosinone è nettamente la squadra che ha registrato più attacchi verticali in questo campionato: 97, ossia 40 più della seconda in questa graduatoria (Pescara, 57) e ben 60 più del Padova (37).
  • Farès Ghedjemis è andato a segno in ciascuna delle ultime due presenze in Serie BKT (vs Cesena e Südtirol) e solo una volta ha trovato la rete per tre gare di fila nella competizione: contro Südtirol, Mantova e Cesena lo scorso settembre.
  • Il Frosinone è il bersaglio preferito di Cristian Buonaiuto in Serie BKT: quattro reti, almeno il doppio che contro qualsiasi altra avversaria; inoltre, quella ciociara è una delle due formazioni (assieme al Parma) contro cui il classe '92 ha segnato una doppietta nella competizione, il 27 febbraio 2021 con la Cremonese.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FrosinonePadova
Partite giocate3232
Numero di partite vinte188
Numero di partite perse314
Numero di partite pareggiate1110
Gol totali segnati6232
Gol totali subiti3243
Media gol subiti per partita1.01.3
Percentuale possesso palla49.448.6
Numero totale di passaggi1077112990
Numero totale di passaggi riusciti830810298
Tiri nello specchio della porta191117
Percentuale di tiri in porta46.846.8
Numero totale di cross630512
Numero medio di cross riusciti157124
Duelli per partita vinti17221642
Duelli per partita persi17641611
Corner subiti125186
Corner guadagnati193130
Numero di punizioni a favore461422
Numero di punizioni concesse522468
Tackle totali442555
Percentuale di successo nei tackle66.159.6
Fuorigiochi totali6154
Numero totale di cartellini gialli7578
Numero totale di cartellini rossi43

Frosinone - Padova Live

Novakid

Classifica SERIE B

  1. Venezia68
  2. Frosinone68
  3. Monza65
  4. Palermo64
  5. Catanzaro52
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo21
  2. Andrea Adorante13
  3. Antonio Di Nardo13
  4. Stiven Shpendi13
  5. Tommaso Biasci12
MOSTRA COMPLETA

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