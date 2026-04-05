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Palermo-Avellino: 2-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Renzo Barbera di Palermo
5 Aprile 2026 ore 19:30
Palermo
2
Avellino
0
Partita finita
Arbitro: Valerio Crezzini
  1. 12' 1-0 Antonio Palumbo
  2. 82' 2-0 Filippo Ranocchia
0'
45'
90'
90'
94'

Un gol per tempo per il Palermo, che chiude con il punteggio di 2-0 la sfida contro l'Avellino, rispondendo al successo odierno del Frosinone. Nei primi 15 minuti di gioco i rosanero si sono portati in vantaggio con Antonio Palumbo, mentre nel finale di gara il raddoppio è stato firmato da Filippo Ranocchia, su azione perfetta con il compagno di squadra Joel Pohjanpalo.

Si chiude qui la Pasqua di Serie B, a domani per tutte le altre gare del campionato!

  1. 90'+5'

    Finisce qui, Palermo-Avellino 2-0, con reti di Palumbo e Ranocchia.21:28

  2. 90'+2'

    Raffaele Russo tenta una conclusione su calcio di punizione dalla lunga distanza, ma Alfred Gomis è bravo a controllare il rimbalzo e a bloccare il pallone.21:25

  3. 90'

    Saranno cinque i minuti di recupero.21:23

  4. 90'

    Dopo il raddoppio dei padroni di casa l'Avellino sembra aver perso lo slancio avuto nel secondo tempo.21:23

  5. 85'

    Sostituzione: Inzaghi decide di preservare Mattia Bani, al suo posto Giangiacomo Magnani.21:19

  7. 82'

    GOL! PALERMO-Avellino 2-0! Rete di Filippo Ranocchia. Bellissima azione corale del Palermo, che si chiude con uno scambio tra Joel Pohjanpalo e Filippo Ranocchia, bravissimo a segnare con un tocco preciso e delicato.

    Guarda la scheda del giocatore Filippo Ranocchia21:27

  8. 80'

    Sostituzione: esce Dimitrios Sounas, al suo posto Gennaro Tutino.21:14

  9. 79'

    Tentativo di ripartenza dell'Avellino, ma è proprio Bani che riesce a coprire il pallone ed evitare problemi.21:11

  10. 77'

    A terra nella propria area di rigore il capitano Mattia Bani, che sembra comunque in grado di tornare in campo, dopo un primo intervento dei medici.21:10

  11. 74'

    Avellino che dopo il rischio del raddoppio del Palermo sta vivendo un buon momento di partita nonostante l'uomo in meno.21:07

  13. 72'

    Sostituzione: esce Jacopo Segre, al suo posto Samuel Giovane.21:07

  14. 71'

    Sostituzione: esse l'autore del vantaggio Antonio Palumbo, al suo posto Aljosa Vasic.21:10

  15. 66'

    Cartellino giallo per Emmanuel Gyasi.21:11

  16. 64'

    Sostituzione: entra Roberto Insigne al posto di Tommaso Biasci.21:10

  17. 57'

    Sostituzione Palermo: esce Jesse Joronen per infortunio, entra Alfred Gomis20:52

  19. 54'

    Affonda il Palermo con il solito Palumbo, Le Douaron però non arriva sul pallone per pochissimo!20:47

  20. 51'

    Palermo in totale controllo: i rosanero gestiscono il ritmo con tranquillità e affondano solo quando devono. Avellino in totale balia dell'avversario.20:44

  21. 47'

    Inizia il secondo tempo di PALERMO-AVELLINO!20:39

  22. 46'

    Sostituzione Avellino: esce Michele Besaggio, entra Patrick Enrici.20:39

  23. 46'

    Sostituzione Palermo: esce Niccolò Pierozzi, entra Emmanuel Gyasi.20:38

  25. 46'

    Sostituzione Avellino: esce Cosimo Patierno, entra Raffaele Russo.20:38

  26. In casa Palermo scalpitano Gomis e Gyasi, nell'Avellino occhio a Insigne.20:21

  27. Primo tempo in discesa per il Palermo, padrone assoluto del campo. Prima la rete del vantaggio al 13' di Palumbo su assist di Le Douaron, poi l'espulsione di Izzo nel finale di prima frazione. Nel mentre pochi pericoli corsi e anche il raddoppio sfiorato. All'intervallo i rosanero sono avanti!20:20

  28. 45'+4'

    Finisce il primo tempo di PALERMO-AVELLINO!20:18

  29. 45'+2'

    Cartellino giallo per Lorenco Simic.20:19

  31. 45'

    Sono stati concessi 4 minuti di recupero!20:17

  32. 43'

    Secondo cartellino giallo e conseguento cartellino rosso per Armando Izzo dopo un brutto fallo si Pierozzi.20:16

  33. 38'

    Cartellino giallo per Niccolò Pierozzi.20:09

  34. 37'

    Cartellino giallo per Armando Izzo.20:16

  35. 34'

    Sostituzione Avellino: esce Luca Palmiero, entra Andréa Le Borgne.20:05

  37. 31'

    Tentativo di Biasci con il destro, palla di poco fuori a lato.20:03

  38. 27'

    Prova ad insistere l'Avellino, ma il Palermo si difende in maniera super ordinata e non concede praticamente nulla.19:59

  39. 24'

    Super palla di Biasci con il petto per Patierno, decisiva la chiusura di Bani in scivolata.19:55

  40. 20'

    Ci prova Martin Palumbo dalla lunga distanza, palla che termina abbondantemente alta sopra la traversa.19:52

  41. 17'

    Palermo che appare in pieno controllo del ritmo, Avellino al momento in grande difficoltà.19:50

  43. 13'

    GOL! PALERMO-Avellino 1-0! Rete di Antonio PALUMBO! Break fulmineo di Le Douaron che poi serve in maniera perfetta Palumbo, non perfetto nel controllo, ma splendido nel mancino a giro che batte Daffara.

    Guarda la scheda del giocatore Antonio Palumbo19:45

  44. 10'

    Inizia ad alzare i ritmi il Palermo, i rosanero in pressing, l'Avellino si difende.19:44

  45. 7'

    Fase di studio della partita, al momento le due squadre non intendono affondare il colpo.19:40

  46. 4'

    Suggerimento interessante di Martin Palumbo per Patierno, bravo Joronen in uscita.19:37

  47. 1'

    Inizia il primo tempo di PALERMO-AVELLINO!19:32

  49. L'Avellino è una delle sette squadre (con Pescara 20, Genoa 17, Parma 15, Sambenedettese 13, Spezia 11 e Pistoiese 10) contro cui il Palermo ha disputato almeno 10 gare casalinghe in Serie BKT senza mai perdere; contro gli irpini il bilancio interno è di otto vittorie e due pareggi, con un punteggio aggregato di 18-3.19:09

  50. Il Palermo è imbattuto da nove sfide in Serie BKT contro l'Avellino (6V, 3N), pareggiando la più recente; i rosanero solo una volta hanno pareggiato entrambe le sfide stagionali contro gli irpini nella competizione: nel 2003/04.19:09

  51. Le scelte di Ballardini: confermatissimo Biasci al fianco di Patierno, gioca Palmiero in mediana. Titolare Simic con Izzo al centro della difesa.19:09

  52. Le scelte di Inzaghi: confermatissimo Pohjanpalo, alle sue spalle Le Douaron e Palumbo, gioca Peda nel ruolo di braccetto destro. In mediana c'è Ranocchia.19:09

  53. Panchina Avellino: Iannarilli, Missori, Tutino, Pandolfi, Russo, Kumi, Armellino, Le Borgne, Enrici, Fontanarosa, Milani, Insigne. 19:08

  55. Panchina Palermo: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin, Veroli, Magnani. 19:07

  56. Formazione AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Biasci, Patierno. 19:07

  57. Formazione PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.19:07

  58. Il Palermo è reduce dalla vittoria per 0-1 sul campo del Padova, mentre l'Avellino arriva dalla sconfitta per 2-1 con la Sampdoria.19:06

  59. Benvenuti alla diretta del match tra Palermo e Avellino, valevole per la 33a giornata di Serie A!19:05

  61. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Renzo Barbera
    Città: Palermo
    Capienza: 36822 spettatori19:05

    Renzo Barbera Fonte: Gettyimages

Formazioni Palermo - Avellino

Palermo
Avellino
TITOLARI PALERMO
PANCHINA PALERMO
ALLENATORE PALERMO
  • Filippo Inzaghi
TITOLARI AVELLINO
PANCHINA AVELLINO
  • (63) ALESSANDRO FONTANAROSA (D)
  • (8) LUCA PANDOLFI (A)
  • (7) GENNARO TUTINO (A)
  • (27) ANDRÉA LE BORGNE (C)
  • (2) FILIPPO MISSORI (D)
  • (56) PATRICK ENRICI (D)
  • (78) ALESSANDRO MILANI (D)
  • (94) ROBERTO INSIGNE (A)
  • (1) ANTONY IANNARILLI (P)
  • (21) MARCO ARMELLINO (C)
  • (10) RAFFAELE RUSSO (A)
  • (16) JUSTIN KUMI (C)
ALLENATORE AVELLINO
  • Davide Ballardini
PREPARTITA

Palermo - Avellino è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 5 aprile alle ore 19:30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.
Arbitro di Palermo - Avellino sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Valerio Crezzini

Statistiche Stagionali
Partite dirette7
Falli fischiati175
Fuorigioco18
Rigori assegnati2
Ammonizioni23
Espulsioni0
Cartellini per partita3.2
Falli per cartellino7.6

Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 7 partite
  • Serie B: 9 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
17-08-2025 Coppa Italia Parma-Pescara 2-0
31-08-2025 Serie A Lazio-Verona 4-0
22-09-2025 Serie A Napoli-Pisa 3-2
05-10-2025 Serie B Südtirol-Empoli 1-2
18-10-2025 Serie A Lecce-Sassuolo 0-0
29-10-2025 Serie A Roma-Parma 2-1
09-11-2025 Serie A Atalanta-Sassuolo 0-3
29-11-2025 Serie A Juventus-Cagliari 2-1
14-12-2025 Serie A Milan-Sassuolo 2-2
27-12-2025 Serie B Catanzaro-Cesena 2-0
10-01-2026 Serie B Avellino-Sampdoria 2-1
06-02-2026 Serie B Cesena-Pescara 2-0
11-02-2026 Serie B Empoli-Juve Stabia 1-2
21-02-2026 Serie B Palermo-Südtirol 3-0
08-03-2026 Serie B Catanzaro-Empoli 3-2
17-03-2026 Serie B Venezia-Calcio Padova 3-1
05-04-2026 Serie B Palermo-Avellino 2-0

Attualmente il Palermo si trova 4° in classifica con 64 punti (frutto di 18 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte); invece l'Avellino si trova 10° in classifica con 39 punti (frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte).
Il Palermo ha segnato 54 gol e ne ha subiti 27; l'Avellino ha segnato 37 gol e ne ha subiti 53.
La partita di andata Avellino - Palermo si è giocata il 20 dicembre 2025 e si è conclusa 2-2.

In casa il Palermo ha fatto 40 punti (12 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte).
Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, Padova e l'Avellino ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Sudtirol e la Sampdoria ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino vincendo 2-0 mentre L'Avellino ha incontrato la Sampdoria perdendo 2-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 21 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 12 gol.

Palermo e Avellino si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 12 volte, l'Avellino ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Palermo-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Palermo è imbattuto da nove sfide in Serie BKT contro l'Avellino (6V, 3N), pareggiando la più recente; i rosanero solo una volta hanno pareggiato entrambe le sfide stagionali contro gli irpini nella competizione: nel 2003/04.
  • L'Avellino è una delle sette squadre (con Pescara 20, Genoa 17, Parma 15, Sambenedettese 13, Spezia 11 e Pistoiese 10) contro cui il Palermo ha disputato almeno 10 gare casalinghe in Serie BKT senza mai perdere; contro gli irpini il bilancio interno è di otto vittorie e due pareggi, con un punteggio aggregato di 18-3.
  • Il Palermo ha vinto le ultime tre sfide casalinghe senza subire gol contro formazioni neopromosse in Serie BKT, l'ultima volta che ha ottenuto più successi interni contro queste squadre nel torneo cadetto risale al periodo tra il 1974 e il 1976 (sei in quel caso).
  • Il Palermo è imbattuto in casa da 10 gare consecutive in campionato (9V, 1N), in cui ha segnato più del quintuplo dei gol subiti (26-5), per una media di 2.6 reti a favore nel periodo; i rosanero, dopo il 2-2 contro la Juve Stabia nel match interno più recente, non mancano il successo in almeno due gare di fila al Barbera in Serie BKT dallo scorso settembre-ottobre (tre in quel caso: 2N, 1P).
  • L'Avellino ha perso l'ultima sfida (1-2 vs Sampdoria), dopo tre successi consecutivi - e sotto la guida di Davide Ballardini non ha mai subito due sconfitte di fila in Serie BKT.
  • L'Avellino ha vinto solo una delle sette gare giocate finora in questo torneo contro le prime quattro squadre attualmente in classifica in Serie BKT (2N, 4P): contro il Monza lo scorso 12 settembre (2-1), subendo più del doppio dei gol segnati in queste sfide (7-15).
  • Da un lato il Palermo ha registrato 231 recuperi palla offensivi in questo campionato, meno solo di Venezia (266) e Südtirol (261), dall'altro l'Avellino conta solo 147 possessi recuperati di questo tipo, meglio soltanto della Reggiana (144).
  • Nella gara di andata contro l'Avellino dello scorso 20 dicembre, Joel Pohjanpalo ha segnato uno dei suoi sette gol su rigore in Serie BKT con la maglia del Palermo, l'unico realizzato lontano dal Barbera; l'attaccante rosanero (21 gol nel 2025/26) con una rete eguaglierebbe il suo record realizzativo in una singola stagione nella competizione: 22 gol nel 2023/24 con il Venezia.
  • Il primo gol in questo campionato di Filippo Ranocchia è arrivato nel match di andata contro l'Avellino; dovesse segnare anche al ritorno, gli irpini diventerebbo il suo bersaglio preferito in Serie BKT al pari del Bari (due gol) e stabilirebbe il nuovo record realizzativo personale in una stagione nel torneo (quattro reti finora, come nel 2023/24).
  • Il Palermo è la squadra contro cui Tommaso Biasci ha segnato più gol in Serie BKT: cinque reti, una in ciascuna delle sue cinque sfide contro i rosanero nella competizione (quattro col Catanzaro e una con l'Avellino); l'attaccante degli irpini - che vive la sua miglior stagione sotto l'aspetto realizzativo nella competizione - ha già segnato il doppio dei gol dello scorso campionato (12 vs 6).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PalermoAvellino
Partite giocate3232
Numero di partite vinte1710
Numero di partite perse513
Numero di partite pareggiate109
Gol totali segnati5237
Gol totali subiti2751
Media gol subiti per partita0.81.6
Percentuale possesso palla48.550.0
Numero totale di passaggi1170513078
Numero totale di passaggi riusciti912210580
Tiri nello specchio della porta140105
Percentuale di tiri in porta42.847.5
Numero totale di cross706634
Numero medio di cross riusciti210143
Duelli per partita vinti16511747
Duelli per partita persi16851642
Corner subiti152169
Corner guadagnati168139
Numero di punizioni a favore397515
Numero di punizioni concesse497458
Tackle totali431545
Percentuale di successo nei tackle59.257.4
Fuorigiochi totali3845
Numero totale di cartellini gialli6575
Numero totale di cartellini rossi56

Palermo - Avellino Live

Novakid

Classifica SERIE B

  1. Venezia68
  2. Frosinone68
  3. Monza65
  4. Palermo64
  5. Catanzaro52
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo21
  2. Andrea Adorante13
  3. Antonio Di Nardo13
  4. Stiven Shpendi13
  5. Tommaso Biasci12
MOSTRA COMPLETA

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