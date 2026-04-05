L'Avellino è una delle sette squadre (con Pescara 20, Genoa 17, Parma 15, Sambenedettese 13, Spezia 11 e Pistoiese 10) contro cui il Palermo ha disputato almeno 10 gare casalinghe in Serie BKT senza mai perdere; contro gli irpini il bilancio interno è di otto vittorie e due pareggi, con un punteggio aggregato di 18-3.19:09

PREPARTITA

Palermo - Avellino è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 5 aprile alle ore 19:30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Arbitro di Palermo - Avellino sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Valerio Crezzini Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 175 Fuorigioco 18 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 23 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.2 Falli per cartellino 7.6 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 9 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Parma-Pescara 2-0 31-08-2025 Serie A Lazio-Verona 4-0 22-09-2025 Serie A Napoli-Pisa 3-2 05-10-2025 Serie B Südtirol-Empoli 1-2 18-10-2025 Serie A Lecce-Sassuolo 0-0 29-10-2025 Serie A Roma-Parma 2-1 09-11-2025 Serie A Atalanta-Sassuolo 0-3 29-11-2025 Serie A Juventus-Cagliari 2-1 14-12-2025 Serie A Milan-Sassuolo 2-2 27-12-2025 Serie B Catanzaro-Cesena 2-0 10-01-2026 Serie B Avellino-Sampdoria 2-1 06-02-2026 Serie B Cesena-Pescara 2-0 11-02-2026 Serie B Empoli-Juve Stabia 1-2 21-02-2026 Serie B Palermo-Südtirol 3-0 08-03-2026 Serie B Catanzaro-Empoli 3-2 17-03-2026 Serie B Venezia-Calcio Padova 3-1 05-04-2026 Serie B Palermo-Avellino 2-0

Attualmente il Palermo si trova 4° in classifica con 64 punti (frutto di 18 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte); invece l'Avellino si trova 10° in classifica con 39 punti (frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte).

Il Palermo ha segnato 54 gol e ne ha subiti 27; l'Avellino ha segnato 37 gol e ne ha subiti 53.

La partita di andata Avellino - Palermo si è giocata il 20 dicembre 2025 e si è conclusa 2-2.

In casa il Palermo ha fatto 40 punti (12 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte).

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, Padova e l'Avellino ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Sudtirol e la Sampdoria ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino vincendo 2-0 mentre L'Avellino ha incontrato la Sampdoria perdendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 21 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 12 gol.

Palermo e Avellino si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 12 volte, l'Avellino ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Palermo-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Palermo è imbattuto da nove sfide in Serie BKT contro l'Avellino (6V, 3N), pareggiando la più recente; i rosanero solo una volta hanno pareggiato entrambe le sfide stagionali contro gli irpini nella competizione: nel 2003/04.

L'Avellino è una delle sette squadre (con Pescara 20, Genoa 17, Parma 15, Sambenedettese 13, Spezia 11 e Pistoiese 10) contro cui il Palermo ha disputato almeno 10 gare casalinghe in Serie BKT senza mai perdere; contro gli irpini il bilancio interno è di otto vittorie e due pareggi, con un punteggio aggregato di 18-3.

Il Palermo ha vinto le ultime tre sfide casalinghe senza subire gol contro formazioni neopromosse in Serie BKT, l'ultima volta che ha ottenuto più successi interni contro queste squadre nel torneo cadetto risale al periodo tra il 1974 e il 1976 (sei in quel caso).

Il Palermo è imbattuto in casa da 10 gare consecutive in campionato (9V, 1N), in cui ha segnato più del quintuplo dei gol subiti (26-5), per una media di 2.6 reti a favore nel periodo; i rosanero, dopo il 2-2 contro la Juve Stabia nel match interno più recente, non mancano il successo in almeno due gare di fila al Barbera in Serie BKT dallo scorso settembre-ottobre (tre in quel caso: 2N, 1P).

L'Avellino ha perso l'ultima sfida (1-2 vs Sampdoria), dopo tre successi consecutivi - e sotto la guida di Davide Ballardini non ha mai subito due sconfitte di fila in Serie BKT.

L'Avellino ha vinto solo una delle sette gare giocate finora in questo torneo contro le prime quattro squadre attualmente in classifica in Serie BKT (2N, 4P): contro il Monza lo scorso 12 settembre (2-1), subendo più del doppio dei gol segnati in queste sfide (7-15).

Da un lato il Palermo ha registrato 231 recuperi palla offensivi in questo campionato, meno solo di Venezia (266) e Südtirol (261), dall'altro l'Avellino conta solo 147 possessi recuperati di questo tipo, meglio soltanto della Reggiana (144).

Nella gara di andata contro l'Avellino dello scorso 20 dicembre, Joel Pohjanpalo ha segnato uno dei suoi sette gol su rigore in Serie BKT con la maglia del Palermo, l'unico realizzato lontano dal Barbera; l'attaccante rosanero (21 gol nel 2025/26) con una rete eguaglierebbe il suo record realizzativo in una singola stagione nella competizione: 22 gol nel 2023/24 con il Venezia.

Il primo gol in questo campionato di Filippo Ranocchia è arrivato nel match di andata contro l'Avellino; dovesse segnare anche al ritorno, gli irpini diventerebbo il suo bersaglio preferito in Serie BKT al pari del Bari (due gol) e stabilirebbe il nuovo record realizzativo personale in una stagione nel torneo (quattro reti finora, come nel 2023/24).

Il Palermo è la squadra contro cui Tommaso Biasci ha segnato più gol in Serie BKT: cinque reti, una in ciascuna delle sue cinque sfide contro i rosanero nella competizione (quattro col Catanzaro e una con l'Avellino); l'attaccante degli irpini - che vive la sua miglior stagione sotto l'aspetto realizzativo nella competizione - ha già segnato il doppio dei gol dello scorso campionato (12 vs 6).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: