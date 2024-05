90'+3' FINISCE BRESCIA - LECCO! 4-1 il finale, Rondinelle ai play off!17:01

90'+1' GOL! Brescia - LECCO 4-1! Rete di Roberto Inglese. La punta su una sponda di Buso anticipa Lezzerini e insacca in girata.



Guarda la scheda del giocatore Roberto Inglese17:00

90' Tre i minuti di recupero.16:59

90' LEZZERINI! Che parata del portiere, che anche lui vuole essere protagonista su un tap in a botta sicura di Frigerio!16:58

88' Partita che scorre verso il novantesimo, Brescia in controllo.16:56

86' Angolo Brescia: Huard al centro, colpo di testa di Celjak che allontana.16:53

84' Brescia che ora fa girare il pallone senza fretta, forte del rotondo 4-0.16:52

83' GALLI! Destro potente del mediano, palla di poco alta!16:50

80' Lecco ora che rischia un passivo ancora piú pesante, Brescia che spinge.16:47

79' Brescia che ora risparmia minuti ai suoi big, in vista delle partite importanti delle prossime settimane.16:45

77' Sostituzione BRESCIA: esce Andrea Papetti, entra Massimiliano Mangraviti.16:45

77' Sostituzione BRESCIA: esce Nicolas Galazzi, entra Massimo Bertagnoli.16:45

74' GOL! BRESCIA - Lecco 4-0! Rete di Flavio Junior Bianchi. Destro di Bisoli che Melgrati non trattiene, facile per la punta insaccare il tap in.



Guarda la scheda del giocatore Flavio Bianchi16:43

73' Sostituzione LECCO: esce Duccio Degli Innocenti, entra Marco Frigerio.16:41

72' AMMONITO Duccio Degli Innocenti. Fallo su Van de Looi, altro giallo nel match. 16:40

71' Lecco che comunque vuole onorare il match, ospiti con il 4-3-3 con l'ingresso di Inglese.16:39

69' Sostituzione LECCO: esce Alessandro Caporale, dentro Roberto Inglese.16:37

69' AMMONITO Andrea Papetti. Intervento in ritardo per il difensore su Degli Innocenti. 16:37

67' Brescia che continua a spingere, Rondinelle che vogliono il poker.16:35

66' Nel Lecco spazio a chi ha giocato meno, occasione per tutti per mettersi in mostra.16:35

64' Sostituzione LECCO: esce Vittorio Parigini, entra Henri Salomaa.16:34

64' Sostituzione LECCO: esce Giovanni Crociata, entra Giorgio Galli.16:33

62' Sostituzione BRESCIA: esce Fabrizio Paghera, entra Tom van de Looi.16:30

62' Sostituzione BRESCIA: esce Gabriele Moncini, entra Flavio Junior Bianchi.16:30

61' OCCASIONE BRESCIA! Huard calcia a botta sicura, chiusura in scivolata di Lemmens che mette in angolo.16:29

59' Cross di Dickmann, attento Melgrati in uscita: alle sue spalle, Galazzi avrebbe impattato solo per il poker locale.16:26

57' CAPORALE! Sinistro ad incrociare, palla di poco a lato!16:24

55' AMMONITO Alessandro Caporale. Giallo anche al terzino, Lecco molto nervoso. 16:23

55' Sostituzione BRESCIA: esce Alexander Jallow, entra Matthieu Huard.16:23

54' AMMONITO Alessandro Bianconi. Giallo al difensore per una spinta plateale a Galazzi. 16:22

53' GALAZZI! Conclusione del fantasista che Melgrati respinge, scintille poi tra il giocatore del Brescia e la difesa del Lecco.16:22

53' Decima rete in campionato per la punta, che sta sfruttando al massimo la connessione con Galazzi,16:21

52' GOL! BRESCIA - Lecco 3-0! Rete di Gabriele Moncini. Colpo di testa sul secondo palo della punta che insacca, altro gran cross di Galazzi.



Guarda la scheda del giocatore Gabriele Moncini16:21

50' DEGLI INNOCENTI! Cross di Lemmens, sponda di Caporale, conclusione del mediano: Lezzerini con un riflesso, e con l'aiuto di Papetti, mette in out!16:18

49' Buon inizio del Lecco, che guadagna un angolo: Crociata tocca corto, cross di Parigini deviato da Caporale direttamente sul fondo.16:16

47' DEGLI INNOCENTI! Schema su punizione per il Lecco, palla per il mediano che calcia a lato!16:15

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!16:13

46' Sostituzione LECCO: esce Alessandro Sersanti, entra Andrija Novakovich.16:12

46' Si aspetta a iniziare il secondo tempo, serve la contemporaneità di tutti i campi.16:10

Brescia che va negli spogliatoi in vantaggio per 2-0, reti di Bjarnason e Moncini: al 42' Rondinelle che rimangono in dieci per l'espulsione di Jallow, VAR che richiama Di Marco con l'arbitro che cambia il colore del cartellino a giallo non essendo fallo da ultimo uomo.15:54

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Brescia - Lecco 2-0!15:53

45'+1' Punizione pericolosa per il Lecco: Ionita calcia potente ma sulla barriera.15:49

45' Due i minuti di recupero.15:49

44' AMMONITO Alexander Jallow. Di Marco va al monitor a rivedere le immagini e cambia il cartellino da rosso a giallo!15:47

42' Check del VAR per capire il colore del cartellino, Brescia che chiede solo il giallo essendoci Papetti in recupero.15:45

41' Di Marco estrae il rosso per un fallo da ultimo uomo a Jallow, proteste del Brescia.15:48

40' Buon momento ora del Lecco, ospiti che stanno spingendo in questo finale.15:43

38' Pressione in solitaria di Buso che quasi ruba palla a Lezzerini, alla fine la punta recupera ma non ha lo spazio per il tiro.15:40

36' Conclusione di Buso, palla direttamente sul fondo.15:39

35' Papetti anticipa Buso, sicuramente il piú attivo del Lecco ma anche poco servito dai compagni.15:38

33' Sugli sviluppi della punizione, conclusione di Paghera dalla distanza: palla distante dalla porta.15:36

31' AMMONITO Vittorio Parigini. Intervento in ritardo su Jallow, punizione dalla trequarti per il Brescia. 15:35

31' Sforbiciata di Moncini, nulla da fare per la punta locale.15:34

30' GALAZZI! Conclusione che sarebbe terminata in out, Melgrati prova comunque la presa regalando il corner al Brescia.15:32

29' Maran chiede ai suoi di non abbassare la tensione, evitando di concedere spazi ad un Lecco che sicuramente ha il talento per riaprire la partita.15:32

27' Il centrocampista sembra in grado di rientrare in campo, cambio in ghiaccio per il momento per il Lecco.15:30

26' Problemi per Sersanti, il mediano esce momentaneamente dal campo.15:29

23' Monologo del Brescia, le Rondinelle pressano alto, schiacciando il Lecco sulla propria trequarti.15:26

20' BUSO! La punta strappa a Papetti e conclude di potenza, pallone di poco alto.15:23

17' Brescia che trova il secondo gol su palla da fermo, molto ferma la difesa del Lecco.15:21

16' GOL! BRESCIA - Lecco 2-0! Rete di Gabriele Moncini. Corner di Galazzi, colpo di testa imperioso della punta che sigla il suo nono gol in campionato.



Guarda la scheda del giocatore Gabriele Moncini15:20

15' Punizione di Besaggio, Celjak allontana di testa. Brescia che continua a spingere.15:18

13' Brescia che rompe l'equilibrio, solita percussione di un Dickmann sempre pericoloso nel suo sganciarsi sulla fascia.15:16

12' GOL! BRESCIA - Lecco 1-0! Rete di Birkir Bjarnason. Percussione di Dickmann, appoggio al rimorchio del fantasista che calcia potente sul palo destro: Melgrati non puó nulla.



Guarda la scheda del giocatore Birkir Bjarnason15:16

11' Ancora Galazzi, il suo pallone in profonditá é troppo lungo per Besaggio.15:14

10' Cross di Galazzi, colpo di testa di Moncini che finisce a lato.15:13

9' Conclusione di Ionita deviata, facile la presa per Lezzerini.15:12

7' Lecco che sta facendo girare bene il pallone, Brescia che dimostra di non avere fretta non alzando il pressing.15:10

5' Brescia che ha ovviamente di piú da chiedere dalla partita, locali piú aggressivi.15:08

3' Destro di Besaggio, conclusione facile per Melgrati.15:06

2' DICKMANN! Conclusione con il sinistro per l'esterno, palla di poco alta!15:04

2' Brescia con la classica maglia azzurra e bianca, Lecco in competo scuro.15:03

1' INIZIA LA PARTITA!15:03

Dirige il match l'arbitro Di Marco.14:58

Brescia con il doppio trequartista, Moncini prima punta e difesa a quattro. Nel Lecco torna Lemmens, Buso da prima punta.14:57

La formazione del LECCO: (4-3-3), Melgrati - Lemmens, Celjak, Bianconi, Caporale - Ionita, Degli Innocenti, Sersanti - Crociata, Buso,Parigini.14:51

Sono ufficiali le formazioni del match: BRESCIA (4-3-2-1), Lezzerini - Dickmann, Cistana, Papetti, Jallow - Bisoli, Paghera, Galazzi - Bjarnason, Besaggio - Moncini.15:06

Il retrocesso Lecco viaggia a Brescia in questo derby lombardo valido per la penultima giornata di Serie B: le Rondinelle, in piena lotta play off, vogliono i tre punti per consolidare la loro posizione.08:23