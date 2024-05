90'+4' FINISCE CITTADELLA - BARI! 1.1 il finale, pareggio che serve poco alle due squadre.17:02

90'+2' Cittadella che spinge in questo finale, Bari che sembra accontentarsi del punto.17:01

90'+1' Quattro i minuti di recupero.16:59

90' Gara equilibrata tra Cittadella e Bari: locali che passano in vantaggio con Pittarello, risponde Nasti sempre nel primo tempo. Ripresa combattuta, meglio i granata nel finale, con Rizza che, al 80', si divora il gol da pochi passi.17:05

90' ANNULLATO IL GOL AL CITTADELLA! Magrassi realizza con un preciso sinistro, azione fermata per fuorigioco.16:58

89' ACHIK! Conclusione a giro dell'esterno, pallone che termina di poco a lato del sette!16:56

87' Sostituzione CITTADELLA: esce Andrea Tessiore, entra Nicholas Saggionetto.16:55

87' MASTRANTONIO! Conclusione da buona posizione, palla alta sopra la traversa!16:55

86' Pittarello al limite controlla, si inserisce Vita che gli ruba il pallone ma non crea pericoli alla difesa barese.16:55

84' AMMONITO Giacomo Ricci. Intervento in ritardo su Amatucci, giallo per il terzino. 16:52

83' Per entrambe le squadre il pareggio per e a poco o nulla, le due formazioni alla ricerca dei punti pesanti.16:51

82' RISPONDE IL BARI! Achik spreca da buona occasione, si é riaccesa la partita in questo finale.16:50

80' Sostituzione BARI: esce Gennaro Acampora, entra Raffaele Maiello.16:49

80' Sostituzione BARI: esce Valerio Di Cesare, entra Emmanuele Matino.16:49

80' Sostituzione BARI: esce Marco Nasti, entra Yayah Kallon.16:48

79' OCCASIONE CITTADELLA! Un tiro innocuo dalla trequarti si trasforma in assist per Rizza: l'esterno da due passi calcia a lato!16:48

79' Partita che si sta intesendo, molti i fischi in campo da parte di Mariani.16:46

76' Sostituzione CITTADELLA: esce Federico Giraudo, entra Alessio Rizza.16:44

75' Altri cambi in arrivo, Cittadella che vuole i tre punti.16:44

73' Punizione per il Bari: Acampora mette al centro, Sibilli dal limite calcia malissimo.16:41

72' Meglio il Cittadella in questi ultimi minuti, Bari che sta rifiatando.16:40

71' PITTARELLO! Altra conclusione di prima intenzione della punta, palla di poco alta sopra la traversa!16:38

68' Problemi per Acampora: da campire se il giocatore possa continuare il match.16:36

67' Cittadella che ora prova ad alzare la pressione, meglio i granata dopo i cambi.16:34

65' ANGELI! Sugli sviluppi di un angolo, il difensore calcia altissimo, azione poi fermata per fuorigioco.16:33

64' Magrassi in area non cerca il tiro ma il tocco per Pittarello, pallone troppo su Pissardo.16:32

62' Molto meglio il Bari con il Sibilli e Achik sulle fasce, Nasti e ora Puscas al centro.16:30

60' AMMONITO Federico Giraudo. Fallo al terzino che ferma la ripartenza di Nasti. 16:28

59' Sostituzione CITTADELLA: esce Karlo Lulić, entra George Puşcaş.16:27

57' Cittadella che prova a cambiare per poter trovare la reazione in questo secondo tempo, che ha visto il Bari entrare molto convinto in campo.16:26

56' Sostituzione CITTADELLA: esce Claudio Cassano, entra Valerio Mastrantonio.16:25

56' Sostituzione CITTADELLA: esce Giuseppe Mattia Carriero, entra Simone Branca.16:25

53' Cross per Sibilli che prova una difficile sponda di nuca: attento Kastrati.16:19

51' Bari partito forte i questo secondo tempo, Cittadella che sta faticando.16:19

50' OCCASIONE BARI! Lancio per Achik che si allarga e supera Kastrati con un pallonetto, Carriero mette in out a due passi dalla porta!16:17

48' Bari partito forte, recupero alto di Benali che non riesce peró ad approfittare del pallone al limite.16:15

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!16:13

46' Si aspetta a iniziare il secondo tempo, serve la contemporaneità di tutti i campi.16:10

46' Sostituzione CITTADELLA: esce Edoardo Sottini, entra Andrea Magrassi.16:06

Equilibrio al Tombolato: Cittadella che passa in vantaggio con Pittarello, risponde Nasti su assist di Acampora. Protagonisti i portieri, sia Passardo che Kastrati autori di due super parate.16:03

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Cittadella - Bari 1-1!15:50

45' Tre i minuti di recupero.15:48

44' Bari che chiude in avanti, Cittadella che sta faticando in questo finale.15:46

42' MIRACOLO DI KASTRATI! Deviazione sottoporta di Sibilli, il portiere mette di riflesso in angolo!15:43

41' Achik rientra e conclude, deviazione in angolo: si lamenta molto Nasti che era liberissimo sul secondo palo.15:42

39' Buon momento per il Bari, Cittadella ora che fatica a ripartire.15:41

38' Sugli sviluppi dell'angolo, il Bari porta al cross Sibilli: Kastrati in tuffo blocca.15:40

37' Fase di palleggio ora per il Bari, che sta sfruttando la qualità del suo centrocampo per alzare il baricentro.15:39

35' Intervento duro di Amatucci su Ricci, richiamo per il mediano granata.15:37

32' Gioco fermo per un infortunio per Pavan, il giocatore esce dal campo ma sembra in grado di continuare.15:34

30' Deviazione in area di Cassano, facile la presa di Pissardo.15:33

28' Percussione in area per Acampora, il centrocampista fermato al terzo dribbling.15:30

26' PITTARELLO! Percussione di Cassano, conclusione della punta sul primo palo: gran intervento di Pissardo!15:28

25' Bari costretto al primo cambio, non dovrebbe cambiare lo schema dei Galletti con Benali in regia e Acampora sulla trequarti.15:27

23' Sostituzione BARI: esce Mattia Maita, entra Ismail Achik.15:26

22' Rimane a terra Maita, che chiede il cambio. Il giocatore esce dal campo sulle sue gambe, ma in lacrime.15:25

21' MIRACOLO DI PISSARDO! Deviazione di Ricci che manda la sfera verso il sette, il portiere con un riflesso manda in angolo.15:23

20' Cittadella che sta spingendo dopo il gol, equilibrio ora in campo.15:22

18' Che errore per la retroguardia del Cittadella, una incomprensione in fase di impostazione che regala la palla a Acampora e il gol a Nasti.15:21

16' GOL! Cittadella - BARI 1-1! Rete di Marco Nasti. Contropiede dei Galletti che nasce dall'errore di Giraudo, per Nasti é facile battere Kastrati.



15' Bari che sta faticando a riempire gli spazi, molti gli uomini a centrocampo con le fasce spesso non utilizzate.15:17

13' Molto ordinato il Cittadella, Bari che sta trovando decisamente pochi spazi.15:17

10' Bari che sta provando ad imbastire la reazione, alzando molto i due terzini in questo 4-4-2 a rombo.15:13

9' Gran palla per Sibilli che prova un difficile controllo di suola e dribbling in area, lo chiude Pavan.15:11

6' Cittadella che passa in vantaggio al primo vero affondo, sorpreso sulla sinistra il Bari dall'inserimento di Giraudo.15:09

6' GOL! CITTADELLA - Bari 1-0! Rete di Filippo Maria Pittarello. Gran girata in area della punta sul cross di Giraudo, palla che si infila sul primo palo.



5' Scontro fisico tra Nasti e Pavan, ha la meglio il difensore che subisce fallo.15:07

3' Cittadella che risponde con il possesso palla, cross di Carriero che Pittarello non raggiunge sul primo palo.15:05

2' Bari subito in avanti, lancio per Sibilli che non controlla sul secondo palo.15:04

2' Cittadella in granata, Bari in completo bianco.15:03

1' INIZIA LA PARTITA!15:02

Dirige il match l'arbitro Maurizio Mariani.14:59

Cittadella con Pittarello da unica punta, Cassano e Vita a supporto. Piú prudente il Bari, con Nasti in avanti, tanti muscoli con Lulic, Acampora, Benali e Maita in mediana.14:56

La formazione del BARI: (4-2-3-1), Pissardo - Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci - Benali, Maita - Lulic, Acampora Sibilli - Nasti.14:55

Sono ufficiali le formazioni del match: CITTADELLA (3-5-2), Kastrati - Angeli, Pavan, Sottini - Tessitore, Carriero, Amatucci, Giraudo - Cassano, Vita - Pittarello14:54

Al Tombolato va in scena Cittadella - Bari, sfida valevole per la penultima giornata di questa avvincente Serie B: se i locali vogliono giocarsi le ultime carte play off, gli ospiti hanno bisogno dei tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.08:18