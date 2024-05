Finisce 2-2 il match tra Cosenza e Spezia, altalenta di emozioni. Tutino al 5' sblocca il risultato con una fantastica punizione. Micai para un rigore a Verde al 49'. Reca al 51' insacca di testa. Nella ripresa Tutino al 50' con una deviazione al volo di tacco riporta avanti i padroni di casa, Elia al 73' con un tiro da fuori area sigla il pareggio. Al 95' rete annullata a Vignali per una posizione millimetrica di fuorigioco.

Nell'ultimo turno di Serie B per il Cosenza impegno in trasferta sul campo del Como, lo Spezia affronterà in casa il Venezia.