90'+4' Finisce qui la partita! MODENA-COMO 0-0.17:03

89' Annunciati tre minuti di recupero.16:58

87' Ritmi molto bassi in questo finale di gara, con il Como che fa possesso palla ed il Modena tutto chiuso nella propria metà campo.16:56

81' Doppio cambio per il Modena: fuori Gliozzi e Palumbo per Strizzolo e Corrado.16:51

80' Triplo cambio per il Como: escono Gabrielloni, Sala e Cassandro ed entrano Nsame, Ioannou e Odenthal.16:51

79' Contropiede Modena: Palumbo mette in mezzo, Di Stefano tenta la rovesciata ma non colpisce la palla.16:48

72' OCCASIONE MODENA! Perde palla Abildgaard, contropiede di Battistella che serve Gliozzi: il tiro dell'attaccante è troppo debole per impensierire Semper.16:41

69' Possesso palla nettamente a favore del Como, ma il giro palla dei lariani avviene a ritmi troppo bassi per impensierire i padroni di casa.17:17

66' Ci prova il Como: Strefezza mette in mezzo per Cutrone, che però è accerchiato da difensori del Modena e non riesce a liberare il tiro.16:35

63' OCCASIONE MODENA! Contropiede di Palumbo, che però non trova il tempo per la conclusione. Serve quindi Battistella che da fuori area lascia partire un destro che esce di poco a lato!16:35

58' Doppia sostituzione Como: fuori Baselli e Verdi, dentro Abildgaard e Cutrone.16:27

57' Pronti due cambi per il Como.16:26

55' Ci prova anche Strefezza che vede Gagno fuori dai pali: il tiro dalla trequarti finisce però alto.17:18

53' Tentativo di Gabrielloni dal limite dell'area: tiro sporcato da un difensore, para Gagno.16:23

45' Sostituzione per il Modena di Bisoli: fuori Kleis Bozhanaj, dentro Lorenzo Di Stefano.16:17

45' Inizia il secondo tempo! MODENA-COMO 0-0.16:14

Allo stato attuale e alla luce dei risultati degli altri campi, il Modena sarebbe salvo ed il Como promosso in serie A.16:13

Primi quarantacinque minuti senza clamorose occasioni da rete. Il Modena parte forte e sfiora il vantaggio in seguito ad un calcio d’angolo di Battistella, con palla colpita da Gliozzi, rimpallata e salvata sulla linea da Verdi. Il Como, che ha mantenuto un possesso palla vicino al 70%, ha provato a colpire in ripartenza ma senza creare grosse difficoltà alla difesa dei padroni di casa.15:52

45'+3' Finisce la prima frazione di gioco. MODENA-COMO 0-0.15:51

45' Tre minuti di recupero.15:48

40' OCCASIONE COMO! Strefezza con l'esterno destro mette un filtrante per Gabrielloni: l'attaccante tira di prima, palla di poco alta!15:43

33' Possesso palla prolungato del Como in questi ultimi minuti.15:36

31' Gagno sbaglia il rinvio, Verdi prova il tiro di prima da fuori area ma il portiere rimedia.15:34

31' Verdi cerca di imbucare per Gabrielloni, ma Gagno anticipa l'attaccante.15:33

30' Strefezza si guadagna un altro calcio di punizione.15:32

26' Verdi mette in mezzo un pallone a campanile, Riccio mette in corner.15:29

25' Controllo dell'azione in sala Var: fuorigioco confermato.15:28

24' Il Modena passa in vantaggio con Zaro, ma l'arbitro non concede la rete per fuorigioco del difensore della squadra di casa.15:27

23' Ammonito Edoardo Goldaniga per fallo su Bozhanaj.15:25

21' Ci prova Strefezza dal limite: para Gagno.15:23

19' Cartellino giallo per Luca Magnino che stende Braunoder.15:22

18' OCCASIONE MODENA! Calcio d'angolo di Battistella, colpo di testa di Gliozzi rimpallato: Verdi salva sulla linea!15:43

17' Contropiede del Modena: Santoro mette in mezzo dalla destra, Goldaniga anticipa Gliozzi e la mette in calcio d'angolo.15:20

14' Scontro aereo tra Goldaniga e Gliozzi: entambi i giocatori restano a terra.15:19

11' Verdi cerca lo spazio per il cross dalla sinistra, ma è sbilanciato al momento del passaggio e la palla esce.15:14

9' Trasferta vietata per i tifosi del Como per motivi di ordine pubblico.15:12

3' Occasione per Bozhanaj, che ha tutto lo spazio per tentare la conclusione ma il suo destro finisce altissimo.15:05

Allo stadio Braglia di Modena è tutto pronto. Comincia la sfida MODENA-COMO!15:03

Arbitra la sfida Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Vecchi e dal quarto uomo Iacobellis. Pezzuto e Collu rispettivamente al Var e Avar.14:39

Il Como deve fare a meno di Kone. Cutrone, acciaccato, parte dalla panchina: al suo posto Verdi. Cassandro terzino destro titolare al posto di Iovine.14:35

Il Modena deve rinunciare allo squalificato Abiuso ed agli infortunati Oukhadda, Duca, Ponsi, Gerli, Gargiulo, Guarino. In panca Corrado, rientra Riccio e spazio per Bozhanaj.14:30

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Como si schiera con il 4-2-3-1: Semper – Cassandro, Goldaniga, Barba, Sala – Baselli, Braunoder – Strefezza, Verdi, Da Cunha – Gabrielloni. A disposizione: Curto, Iovine, Chajia, Cutrone, Bellemo, Vigorito, Gioacchini, Odenthal, Abildgaard, Ioannou, Nsame, Fumagalli. All. Roberts.14:26

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Modena scende in campo con il 4-3-3: Gagno – Riccio, Zaro, Pergreffi, Cotali – Magnino, Santoro, Battistella – Bozhanaj, Gliozzi, Palumbo. A disposizione: Tremolada, Seculin, Manconi, Vandelli, Strizzolo, Cauz, Mondele, Di Stefano, Olivieri, Oliva, Oli, Corrado. All. Bisoli15:04

Il Como invece ha raccolto 13 punti nelle ultime cinque gare, con la vittoria nell’ultimo turno contro il Cittadella. E’ secondo in classifica con 71 punti, a tre lunghezze dal Parma capolista e +4 di vantaggio sul Venezia terzo. Se il distacco rimanesse invariato, già oggi la squadra guidata da Roberts-Fabregas potrebbe festeggiare la promozione diretta in serie A.14:18

Il Modena, che da quando mister Bisoli è subentrato a Bianco ha raccolto quattro punti in tre gare (un pari, una vittoria ed una sconfitta nell’ultimo turno contro la Reggiana), ha 43 punti in classifica ed ha bisogno di almeno un punto per raggiungere la salvezza aritmetica. Per i playoff ci sono invece pochissime probabilità, ma la matematica lascia ancora un piccolo spiraglio.14:17

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Modena e Como, gara valida per la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie B.14:16