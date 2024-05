Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi impegni con la Serie B.17:09

90'+5' TRIPLICE FISCHIO DI DI BELLO! Palermo-Ascoli termina 2-2.17:06

90'+3' GOL! GOL CALIGARA! Palermo-ASCOLI: 2-2. La pareggia Fabrizio Caligara! Prodezza del numero 10 in maglia bianconera, che da una palla messa fuori area attende il rimbalzo giusto e scaglia un potente e preciso mancino che fredda Desplanches. Doccia fredda per il Palermo al minuto 93', gesto tecnico pazzesco di Caligara.



90' AMMONITO Fabio Lucioni: giallo per il centrale di Mignani.17:01

90' Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Milone, si giocherà fino al 95'.17:00

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi spazio al recupero.16:56

88' Altro giro dalla bandierina a favore dell'Ascoli, batte il solito Pablo Rodriguez. Uscita imprecisa di Desplanches che per un attimo provoca un brivido ai giocatori in maglia rosanero, sarà invece soltanto rimessa laterale.16:56

86' Rodriguez procede al corner effettuando uno schema, soluzione profonda per permettere a Bellusci di calciare al volo ma Marconi è fresco di energie e capisce le intenzioni allontanando in fallo laterale.16:54

84' Molte sostituzioni in questo minuto, squdare che necessitano di forze fresche.16:52

83' Sostituzione Palermo: fuori Ionuţ Nedelcearu, dentro Leo Štulac.16:51

83' Sostituzione Palermo: abbandona il campo Pietro Ceccaroni, subentra Ivan Marconi.16:51

83' Sostituzione Palermo: fuori anche Matteo Luigi Brunori, lo sostituisce Leonardo Mancuso.16:51

82' Sostituzione Ascoli: fuori Marcello Falzerano, dentro Dávid Ďuriš.16:51

80' Henderson compie un altro intervento in ritardo su Rodriguez, Di Bello sceglie la via della clemenza per il centrocampista recentemente ammonito.16:48

80' Ultimi 600'' del match, poi sarà assegnato l'extra-time.16:47

79' Soleri guadagna un importante calcio di punizione, squadre che si riorganizzano al minuto 79'.16:47

77' Rodriguez di appresta a battere un altro giro dalla bandierina, traversone che termina di molto oltre la traversa. Rimessa dal fondo per il Palermo.16:45

77' Calcio d'angolo che non produce alcun effetto, si riparte da Bellusci.16:45

76' Lucioni devia con la spalla la conclusione di Rodriguez, sarà corner ancora per l'Ascoli.16:44

73' AMMONITO Liam Henderson: giallo tattico speso ai danni di Falzerano, che era lanciato verso la trequarti avversaria.16:41

71' D'Uffizi approfitta della sponda di Nestorovski e tenta la conclusione rasoterra verso il secondo palo, anche in questa occasione la sfera esce di poco al lato del palo lontano rispetto a Desplanches. Rinvio dal fondo per l'estremo difensore rosanero.16:40

71' Conclusione da distanza siderale di cui si rende protagonista Pablo Rodriguez, palla che non esce di molto ma Desplanches calcola bene e segue soltanto con lo sguardo.16:38

68' Sostituzione Palermo: fuori Filippo Ranocchia, dentro Federico Di Francesco.16:36

67' Corner che non produce alcun effetto, Desplanches abbraccia la sfera con sicurezza.16:34

66' Corner a favore dell'Ascoli, batterà Pablo Rodriguez Delgado dalla bandierina.16:34

65' Sostituzione Ascoli: abbandona il campo Raffaele Celia, dentro al suo posto Simone D'Uffizi.16:34

64' Soluzione improvvisa di Henderson che con un filtrante taglia tutto il campo e pesca Brunori, poi il numero 9 controlla, pregusta la conclusione ma viene stoppato dal fischio di Di Bello: posizione di outside da parte del centravanti di Mignani, punizione Ascoli.16:33

62' Intervento irregolare di Pablo Rodriguez ai danni di Diakité, punizione Palermo dalla metà di campo.16:30

61' Traversone teso di Mantovani alla ricerca di Nestorovski, Lucioni fa voce grossa ed allontana il pericolo.16:29

58' Sostituzione Ascoli: fuori Jacopo Tarantino, dentro Ilija Nestorovski.16:25

57' Sostituzione Ascoli: fuori anche Luca Valzania, dentro Pablo Rodríguez Delgado.16:27

57' Sostituzione Ascoli: fuori Francesco Di Tacchio, dentro Patrizio Masini.16:27

57' Sostituzione Palermo: fuori Claudio Amarildo Gomes, dentro al suo posto Liam Henderson.16:25

56' Gomes resta a terra lamentando un fastidio muscolare, staff medico in campo.16:24

55' Scatto di Nedelcearu che chiama il pallone a Segre, copertura preventiva di Falzerano che non permette al numero 18 di ricevere il suggerimento.16:23

53' Duello fisico tra Lucioni e Bellusci che vede vincitore il centrale palermitano, possesso Palermo con Gomes.16:21

49' Manovra lenta dell'Ascoli in attesa dello spazio giusto, pazientemente si muove il Palermo.16:17

46' La prima manovra del secondo tempo è giostrata dall'Ascoli.16:14

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.16:13

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.15:53

Si chiude dopo un copioso recupero la prima parte di questa gara piena di reti, parziale che sorride momentaneamente alla formazione di Mignani. Il match si sblocca immediatamente, dopo neanche cinquanta secondi di gioco, con il diagonale vincente di Brunori, che al minuto 1' duetta efficacemente con Soleri e batte Vasquez. Segue una gara equilibrata, con l'Ascoli che prova subito a reagire ed al minuto 27' i Bianconeri trovano la via del pari: discesa rapida di Celia, cross al centro e torsione perfetta di Caligara. Il Palermo non si accontenta del pareggio, dopo una serie di manovre offensive trova lo spazio giusto per il secondo vantaggio, protezione di Segre che elude la marcatura di Botteghin e serve al centro dell'area un prezioso pallone su cui piomba prima di tutti Soleri, siglando il 2-1. Primi 45' intensi ed entusiasmanti, ora spazio alla ripresa.15:53

45'+5' FISCHIO DI DI BELLO: termina il primo tempo.15:53

45'+3' Suggerimento verticale di Celia, che legge il movimento di Zedadka e prova a premiarlo con un forte filtrante, buona la copertura di Lucioni che consente a Desplanches la presa sicura.15:51

45'+2' Della palla inattiva si incarica Lucioni, il centrale batte profondamente alla ricerca della torre di Brunori ma il numero 9 viene anticipato da Valzania. Possesso Ascoli con Botteghin e Mantovani.15:50

45'+1' AMMONITO Francesco Di Tacchio: entrata in ritardo ai danni di Gomes.15:49

45' Sono 5' i minuti addizionali concessi da Di Bello, si giocherà fino al 50'.15:49

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi sarà recupero.15:48

41' Sventagliata chirurgica di Celia verso Zedadka, il numero 7 prova a penetrare nella retroguardia rosanero ma è costretto a riniziare la manovra appoggiando verso Bellusci.15:48

40' Falzerano prova la soluzione personale e sfida Ceccaroni all'uno contro uno, chiusura del numero 32 rosanero che affida la sfera a Ranocchia.15:43

38' Eccessivamente profondo il cross di Lund, palla che torna dalle parti di Vasquez con un rilancio dal fondo.15:41

36' Falzerano resta a terra dopo un contrasto con Soleri, punizione Ascoli di cui si incarica Di Tacchio.15:39

34' GOL! GOL SOLERI! PALERMO-Ascoli: 2-1. Ancora in avanti il Palermo, firma di Edoardo Soleri! Forte spinta della formazione casalinga, che da una delle manovre offensive recenti trova la via del nuovo vantaggio, campanile altissimo in area bianconera, Segre protegge con il corpo su Botteghin, poi con una girata trova l'assist vincente per Soleri che si tuffa e di testa sigla il 2-1. Ribaltato ancora il parziale, assist fornito da Jacopo Segre.



33' Palermo che spinge costantemente verso l'area avversaria, Ascoli costretto nella propria metà campo.15:37

29' Match che ora sembra essersi definitivamente sbloccato, capovolgimenti di fronte continui.15:32

27' GOL! GOL CALIGARA! Palermo-ASCOLI: 1-1. Pareggia i conti il Picchio, lo fa al minuto 27' con Fabrizio Caligara! Dagli sviluppi di una rapida ripartenza, i Bianconeri arrivano al gol con una discesa di Celia, che dal vertice dell'area avversaria disegna una morbida parabola su cui Caligara svetta ed indirizza, non lasciando scampo a Desplanches. Gara che torna in equilibrio, assist a cura di Celia.



26' Generoso lavoro di protezione da parte di Brunori, il numero 9 protegge sulla linea di fondo e fa partire poi un forte traversone su cui non giunge alcun compagno, palla che torna direttamente dalle parti di Mantovani.15:30

25' Ritmi che sembrano ora aumentare al Barbera, occasioni che non sono però particolarmente insidiose.15:28

23' Buon duello fisico tra Nedelcearu e Valzania, l'ultimo tocco è del rosanero e Di Bello assegna la laterale all'Ascoli.15:28

20' Si torna a giocare, il traversone di Caligara è troppo corto e Lucioni può svettare allontanando in avanti. Possesso ancora dalla parte dell'Ascoli.15:23

19' Gioco momentaneamente interrotto al Barbera, questioni di sicurezza che costringono il direttore di gara a fermare la partita.15:22

17' Ascoli che ora può usufruire di una palla inattiva dai 30 metri, sul punto di battuta si presenta Caligara.15:21

16' AMMONITO Salim Diakité: intervento duro ai danni di Zedadka.15:19

13' Primo giro dalla bandierina del match, è a favore del Palermo. Batte Gomes sul primo palo ma non trova soluzioni amiche, si riparte con un rinvio dal fondo per Vasquez.15:16

12' CHIUDE BELLUSCI! Capovolgimento di fronte repentino, Gomes compie una decisa ripartenza verso lo specchio avversario, poi serve al centro dell'area una forte rasoiata che sarebbe giunta sui piedi di Brunori: determinante la deviazione di Bellusci in corner.15:16

11' ANTICIPATO ZEDADKA! Squillo dell'Ascoli in area rosanero, Falzerano dalla linea di fondo mantiene vivo un difficile pallone e lo serve all'indietro con la testa, anticipo tempestivo di Ceccaroni che devia in fallo laterale, eludendo la conclusione di Zedadka.15:14

9' Traversone calibrato che piomba al centro dell'area, svetta Botteghin che allontana la minaccia.15:12

8' Stop e dribbling di Brunori che costringe Bellusci a commettere fallo, punizione Palermo dai 30 metri. Sul punto di battuta compaiono Ranocchia e Brunori.15:12

6' Rimessa laterale da posizione arretrata a favore del Palermo, batte Lund ma in maniera imprecisa e regala la sfera a Bellusci, possesso Ascoli.15:09

3' Segre fa correre Lund lungo l'out di sinistra, Valzania è attento e con una decisa sportellata protegge regolarmente sul fondo. Rinvio per Vasquez.15:08

1' GOL! GOL BRUNORI! PALERMO-Ascoli: 1-0. Neanche un minuto e subito vantaggio, che partenza dei padroni di casa! Sulla trequarti avversaria, Soleri recupera un pallone interessante, conduce sino all'area di rigore e tocca d'esterno per il proprio centravanti che a tu-per-tu con Vasquez colpisce lucidamente e sigla l'1-0. Subito in avanti i Rosanero, assist servito da Edoardo Soleri.



1' Il primo pallone del match è giostrato dal Palermo.15:03

1' PARTITI! Via a Palermo-Ascoli.15:03

Fischio d'inizio programmato alle ore 15:00.14:29

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.14:29

FORMAZIONI UFFICIALI: ASCOLI (3-4-2-1). Ospiti che rispondono con: Vasquez; Valzania-Botteghin-Mantovani; Falzerano-Celia-Bellusci-Zedadka; Caligara-Di Tacchio; Tarantino. Allenatore: Massimo Carrera. A disposizione: Vaisanen, Quaranta, Adjapong, Giovane, Masini, Nestorovski, Streng, Duris, Rodriguez, D'Uffizi, Bolletta, Viviano.14:28

FORMAZIONI UFFICIALI: PALERMO (3-5-2). Schierati: Desplanches; Diakité-Lucioni-Ceccaroni; Nedelcearu-Segre-Gomes-Ranocchia-Lund; Soleri-Brunori. Allenatore: Michele Mignani. A disposizione: Buttaro, Marconi, Graves, Stulac, Henderson, Mancuso, Traoré, Insigne, Di Francesco, Kanuric, Pigliacelli.14:27

A coadiuvare il fischietto pugliese sono designati gli assistenti di linea Ceccon-Politi; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Milone; postazione VAR presidiata dal Sig. Paterna, ausiliato dall'A.VAR Muto di Torre Annunziata.14:27

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Marco Di Bello, della sezione di Brindisi.14:27

Ultimi istanti d'attesa allo Stadio Renzo Barbera di Palermo in questo soleggiato primo pomeriggio domenicale, andrà in scena Palermo-Ascoli! Folto turno di B in cui il calendario chiama al confronto Rosanero e Picchio dopo ben otto mesi dall'ultima volta, sfida risalente allo scorso 16 settembre in cui i palermitani si imposero per 0-1 tra le mura dello Stadio Del Duca. In vista dell'odierno incrocio, i Bianconeri approdano in terra siciliana alla ricerca di punti che sarebbero fondamentali in chiave salvezza, l'Ascoli è infatti fisso a 37 punti in 17^ posizione; situazione di classifica più avanzata quella del Palermo, che presidia il 6^ posto con un totale di 52 punti collezionati.14:27

Benvenuti alla diretta scritta di Palermo-Ascoli, gara valida per la giornata numero 37 del Campionato di Serie B.14:26