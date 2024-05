Grazie per aver seguito con noi la diretta di Parma-Cremonese, arrivederci al prossimo turno di Serie B.17:06

90'+5' Fine partita: PARMA-CREMONESE 1-1 (25' Vasquez, 53' Mihaila)17:04

90'+4' Cartellino giallo per Alessandro Circati.17:04

90' Sono stati concessi 5 minuti di recupero.16:58

86' Sostituzione Cremonese: esce Michele Collocolo, entra Gonzalo Federicci.16:54

83' Ennesimo grande slalom di Sohm che viene però fermato in extremis dalla difesa della Cremonese: per il Parma solo calcio d'angolo.16:53

79' Sostituzione Parma: esce Edoardo Corvi, entra Leandro Chichizola.16:47

79' Sostituzione Parma: esce Valentin Mihăilă, entra Drissa Camara.16:47

74' Cooling break a Parma quando siamo ormai arrivati al 73esimo minuto: il risultato è sempre di 1-1.16:47

70' Secondo giallo e conseguente cartellino rosso per Charles Pickel.16:40

69' Sostituzione Parma: esce Enrico Delprato, entra Yordan Osorio.16:40

69' Sostituzione Parma: esce Ange-Yoan Bonny, entra Gabriel Charpentier.16:39

67' Sostituzione Cremonese: esce Paolo Ghiglione, entra Luca Zanimacchia.16:36

65' Cartellino giallo per Antoine Hainaut.16:32

62' Sostituzione Parma: esce Adrián Bernabé, entra Antoine Hainaut.16:29

60' Incredibile opportunità per Johnsen: inserimento perfetto dell'esterno della Cremonese che, dopo aver superato Corvi, conclude incredibilmente alto sopra la traversa a porta vuota.16:30

56' GOL! PARMA-Cremonese 1-1! Rete di Valentin MIHAILA! Azione perfetta di Man che pesca in maniera precisa Mihaila, bravo a concludere di prima intenzione alle spalle del portiere avversario.



54' Ancora una volta pericoloso Johnsen nella Cremonese: l'ex Venezia semina il panico sulla fascia sinistra prima di rientrare e concludere di destro. Si salva ancora una volta il Parma.16:24

50' Buona trama della Cremonese che arriva al tiro con Quagliata, ben servito da Johnsen: nessun problema però per Corvi. Il portiere del Parma blocca tranquillamente in presa bassa.16:19

47' Inizia il secondo tempo di PARMA-CREMONESE!16:18

46' Sostituzione Cremonese: esce Žan Majer, entra Michele Castagnetti.16:17

46' Sostituzione Cremonese: esce Giacomo Quagliata, entra Leonardo Sernicola.16:17

46' Sostituzione Cremonese: esce Franco Vázquez, entra Michele Collocolo.16:17

Nei secondi 45 minuti potrebbe cambiare qualcosa per entrambe le squadre. Il Parma potrebbe inserire un difensore vista l'inferiorità numerica, tra le fila della Cremonese scalpitano invece Coda e Zanimacchia per provare a chiuderla.15:52

La prma frazione di Parma-Cremonese parla di una partita tutt'altro che tranquilla. Tanti falli e diversi cartellini: 6 per la precisione (5 gialli e 1 rosso). Nel mezzo però anche un gol annullato a Mihaila e la rete, splendida, di Vasquez per il momentaneo 0-1.15:52

45'+4' Finisce il primo tempo di PARMA-CREMONESE, in rete Vasquez.15:52

45' Cartellino Giallo Charles Monginda Pickel15:47

45' Sono stati concessi 4 minuti di recupero.15:47

40' Cartellino giallo per Žan Majer.15:43

39' Cartellino giallo per Dennis Man.15:41

37' Ottima occasione per il Parma con Sohm: il centrocampista dei crociati si rende protagonista di una grande percussione culminata con una conclusione velenosa di sinistro. Bravo però Antov ad intervenire e ad evitare ulteriori pericoli.15:40

32' Dopo la revisione al VAR, il direttore di gara torna sui suoi passi e revoca il calcio di rigore al Parma.15:34

30' Calcio di rigore assegnato al Parma per fallo di mano di Bianchetti sul tiro di Man.15:38

25' GOL! Parma-CREMONESE 0-1! Rete di Franco VASQUEZ! Conclusione spettacolare del fantasista argentino che con un sinistro a giro splendido sorprende Corvi da una posizione molto defilata.



22' Gioco spezzettato a casa dei continui falli, addirittura già 10 dopo poco più di 20 minuti di gioco.15:25

18' Cartellino giallo per Giacomo Quagliata.15:22

14' Cartellino rosso per Botond Balogh.15:18

11' Il Parma si difende con ordine contro una Cremonese che prova a sorprendere i corciati con gli inserimenti dei centrocampisti. I padroni di casa invece tentano di colpire sviluppando il proprio gioco sulle fasce.15:16

7' Cartellino giallo per Franco Vázquez.15:10

5' Il Parma passa in vantaggio con Mihaila, ma dopo la revisione al VAR il direttore di gara annulla la rete per un fallo di mano dell'attaccante dei padroni di casa.15:08

1' Inizia il primo tempo di PARMA-CREMONESE!16:18

Il Parma ha trovato il successo soltanto in uno degli ultimi quattro match casalinghi (1N, 2P) di Serie B contro la Cremonese, dopo avere vinto quattro di tutti i precedenti sei (2P); i Ducali hanno perso l’ultimo precedente al Tardini (1-2, nel settembre 2021) e potrebbero subire due ko interni di fila contro i grigiorossi per la prima volta in assoluto nel campionato cadetto.14:36

Il Parma ha vinto l’ultimo confronto con la Cremonese in Serie B (2-1 lo scorso ottobre 2023) e potrebbe imporsi sui grigiorossi sia all’andata che al ritorno in un singolo campionato cadetto per la prima volta nella sua storia.14:36

Le scelte di Stroppa: Ghiglione e Quagliata a tutta fascia a centrocampo con Vasquez sulla trequarti. In attacco spazio alla coppia formata da Tsadjout e Johnsen.14:34

Le scelte di Pecchia: in campo i migliori per festeggiare al meglio la promozione in Serie A. A centrocampo Bernabè e Hernani a sostegno di Man, Sohm, Mihaila. In attacco confermato Bonny.14:31

Panchina Cremonese: Jungdal, Falletti, Collocolo, Ciofani, Buonaiuto, Sernicola, Castagnetti, Della Rovere, Rocchetti, Abrego, Coda, Zanimacchia.14:29

Panchina Parma: Chichizola, Turk, Osorio, Estevez, Charpentier, Ansaldi, Colak, Hainaut, Partipilo, Camara, Cyprien, Di Chiara. 14:28

Formazione CREMONESE (3-5-2): Saro - Antov, Marrone, Bianchetti - Ghiglione, Pickel, Majer, Quagliata - Vazquez - Tsadjout, Johnsen.14:28

Formazione PARMA (4-2-3-1): Corvi - Delprato, Balogh, Circati, Coulibaly - Bernabé, Hernani - Man, Sohm, Mihaila - Bonny.14:27

Il Parma è reduce dal pareggio in trasferta con il Bari maturato per 1-1, mentre la Cremonese arriva dal 2-1 sul Pisa.14:25

Benvenuti alla diretta di Parma-Cremonese, valevole per la 37a giornata di Serie B.14:24