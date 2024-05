Grazie per aver seguito la diretta di Sampdoria-Reggiana 1-0 valida per la 37° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie B.17:10

90'+7' 5o ammonito Reggiana: cartellino giallo per Przemysław Szymiński. Il polacco ammonito dopo il fischio finale per proteste.17:07

90'+6' Finisce qui! Sampdoria-Reggiana 1-0.17:05

90'+6' Forcing offensivo finale della Reggiana con la Sampdoria che resiste dentro la propria area.17:04

90'+4' Mischia in area della Sampdoria con Gondo e Benedetti che restano a terra. L'arbitro Massimi fischia una punizione per i padroni di casa.17:03

90'+3' Ovazione del Ferraris per Gonzalez che subisce fallo dopo aver respinto la palla fuori dall'area, conquistando un calcio di punizione importante per i suoi.17:01

90'+1' Corner di Esposito che viene messo fuori. Sulla palla arrivano solo giocatori blucerchiati, che ripartono direttamente dal portiere.17:00

90' Segnalati 6 minuti di recupero.16:59

90' Cross pericoloso di Esposito dalla destra, con Marcandalli che colpisce di testa verso la propria porta, mettendo però sul fondo.16:58

88' Davvero sfortunato il talento blucerchiato, che esce tra le lacrime. Abbraccio di Pirlo che prova a consolare il ragazzo.16:56

87' 5a sostituzione Sampdoria: esce Estanislau Pedrola, entra Petar Stojanović.16:56

86' Pedrola riceve tutto solo a campo aperto, punta l'area di rigore ma si accascia a terra per un problema muscolare.16:54

85' Intervento in ritardo di Depaoli ai danni di Kabashi, con l'arbitro che ammonisce il capitano della Sampdoria.16:54

85' 2o ammonito Sampdoria: cartellino giallo per Fabio Depaoli.16:53

84' Intervento in ritardo del difensore ai danni di Pedrola, con l'arbitro che estrae il quinto cartellino del match.16:52

83' 4o ammonito Reggiana: cartellino giallo per Lorenzo Libutti.16:52

83' Il corner della Reggiana termina direttamente tra le mani di Stankovic, che esce coraggiosamente.16:51

82' Cross e controcross della Reggiana, con Depaoli che è costretto a rifugiarsi in calcio d'angolo. Rischia un po' ora la squadra di casa.16:51

81' Pedrola rientra dalla sinistra, poi calcia verso la porta colpendo in pieno un compagno di squadra. Riparte dunque la Reggiana.16:49

80' 4a sostituzione Sampdoria: esce Fabio Borini, entra Pajtim Kasami.16:48

80' 3a sostituzione Sampdoria: esce Gerard Yepes, entra Matteo Ricci.16:48

78' Pettinari di testa! Il neo entrato riceve un cross dalla sinistra, si avvita e colpisce di testa, mancando di poco il palo di destra.16:46

77' Cambio offensivo di Nesta, che inserisce una punta al posto di un esterno. La Reggiana passa al 4-4-2.16:44

76' 5a sostituzione Reggiana: esce Riccardo Fiamozzi, entra Stefano Pettinari.16:44

75' Kabashi avanza fino all'angolo sinistro dell'area di rigore, poi calcia ad incrociare: palla distante dal palo di destra.16:43

72' Vergara trova spazio in contropiede, serve Gondo in profondità, ma quest'ultimo sbaglia poi a sua volta l'ultimo passaggio per Varela.16:41

70' 4a sostituzione Reggiana: esce Paolo Rozzio, entra Przemysław Szymiński.16:38

69' Piccini avanza sulla destra e prova un lungo traversone. Sulla palla però non arriva nessun compagno e questa termina in fallo laterale.16:38

67' 2a sostituzione Sampdoria: esce Ebrima Darboe, entra Leonardo Benedetti.16:36

67' 1a sostituzione Sampdoria: esce Manuel De Luca, entra Estanislau Pedrola.16:35

65' 3a sostituzione Reggiana: esce Manolo Portanova, entra Muhamed Varela Djamanca.16:34

65' 2a sostituzione Reggiana: esce Edoardo Pieragnolo, entra Marko Pajac.16:33

63' Gol annullato a Vergara! Dopo il calcio d'angolo battuto dalla Sampdoria, parte velocissima in contropiede la Reggiana con Bianco che strappa palla al piede in mezzo al campo. Il numero 42 serve poi in profondità Vergara, che entra in area e realizza con il mancino ad incrociare. Tutto inutile però perché viene segnalato offside del giocatore entrato nella ripresa.16:33

62' Corner battuto da Esposito che viene allontanato da Marcandalli.16:31

62' Dopo l'intervento di entrambi gli staff medici, si rialzano i giocatori. Si ripartirà da un calcio d'angolo per la Sampdoria.16:31

61' Contatto in area tra Depaoli e Rozzio, con entrambi i giocatori che terminano poi contro i tabelloni pubblicitari, restando a terra.16:30

60' Il centrocampista della Reggiana viene ammonito per proteste verso l'arbitro Massimi.16:29

60' 3o ammonito Reggiana: cartellino giallo per Alessandro Bianco.16:28

59' Ritmi bassi in questi minuti, con la Sampdoria che gestisce il gol di vantaggio siglato da Esposito nel primo tempo.16:27

56' Esposito conquista l'ennesimo fallo della sua partita, questa volta sulla pressione di Kabashi.16:25

54' Depaoli si lascia ingolosire dalla conclusione da fuori area, ma colpisce male e spedisce direttamente sul fondo.16:22

50' Bardi dice no a De Luca! Punizione dalla trequarti per la Sampdoria, con Esposito che alza verso il centro dell'area dove De Luca colpisce di testa, spedendo verso il palo di sinistra. Si allunga ancora Bardi, che respinge lateralmente.16:19

49' Corner battuto da Esposito che trova Piccini al centro dell'area, il quale di testa spedisce alto.16:18

49' Conclusione improvvisa di Depaolo! Il capitano della Sampdoria riceve un pallone alto sul lato corto dell'area, lo stoppa a seguire verso l'interno e calcia con il mancino. Si allunga Bardi che respinge in calcio d'angolo.16:17

47' Occasione De Luca! Cross dalla destra con Fiamozzi che respinge corto di testa. Sul pallone arriva allora De Luca che gira con il mancino, concludendo alto.16:15

46' Via alla ripresa. Possesso per la Sampdoria.16:13

46' 1a sostituzione Reggiana: esce Filippo Melegoni, entra Antonio Vergara.16:13

Sampdoria che gestisce il vantaggio, con i tre punti che avvicinerebbero la squadra di Pirlo ai play-off. Lato Reggiana, poche idee offensive, con Stankovic che fin qui non ha subito conclusioni pericolose.15:53

Primo tempo con poche emozioni, ma con un lampo di Esposito su punizione che porta la Sampdoria in vantaggio: al 16esimo il numero 7 della Sampdoria supera la barriera e infila la palla sotto l'incrocio di destra.15:52

45'+2' Finisce qui. Sampdoria-Reggiana 1-0.15:50

45'+1' Tentativo al volo da parte di Darboe da fuori area, con De Luca che lungo la traiettoria manca lo stop in area. La palla termina sul fondo.15:49

45' Segnalati 2 minuti di recupero.15:48

43' Errore in fase di costruzione da parte della Reggiana con Borini che recupera il pallone, sbagliando poi il servizio per De Luca.15:46

41' Libutti si stacca dalla difesa e viene servito in profondità sulla destra. Il difensore della Reggiana crossa poi al centro dove Stankovic non ha problemi a bloccare.15:44

39' Gonzalez crossa dalla trequarti con Rozzio che di testa anticipa De Luca. Si impegna poi Pieragnolo che evita il calcio d'angolo, mettendo in rimessa laterale.15:42

36' Kabashi resta a terra dopo un contatto con Borini. L'arbitro non fischia fallo, ma a gioco fermo entra lo staff medico.15:39

36' Portanova a colloquio con l'arbitro Massimi, che lo invita alla calma dopo le evidenti proteste del numero 90 della Reggiana.15:39

35' Pieragnolo avanza sulla sinistra, rientra poi sul destro e crossa a rientrare. La palla attraversa tutta l'area di rigore e termina sul fondo.15:38

34' Palla pericolosa all'interno dell'area della Reggiana, con Fiamozzi che riesce ad arrivare per primo sul pallone e ad allontare.15:37

31' L'attaccante della Reggiana alza troppo il gomito, colpendo in pieno Ghilardi. Calcio di punizione per la Sampdoria e ammonizione per Gondo.15:35

31' 2o ammonito Reggiana: cartellino giallo per Cedric Gondo.15:35

30' Serpentina di Piccini che entra in area, calciando però poi molto alto sopra la traversa.15:34

29' Fiamozzi avanza sulla destra, poi dalla zona di trequarti crossa al centro dove Portanova gira di testa, mettendo però la palla sul fondo.15:32

26' Prova Darboe! Il centrocampista della Sampdoria riceve al limite dell'area e calcia di prima intenzione con il piattone destro: palla che sibila il palo di sinistra.15:29

25' Melegoni e Ghilardi si trattengono a vicenda, con il difensore della Sampdoria che termina a terra. L'arbitro fischia fallo in favore dei padroni di casa.15:28

22' Piccini recupera palla vicino alla linea di fondo, prova poi a superare Pieragnolo palla al piede, ma il difensore della Reggiana mette il fisico davanti e viene travolto. Calcio di punizione che verrà battuto da Bardi.15:26

21' Corner dalla sinistra battuto da Giordano, con De Luca che stacca di testa a centro area, riuscendo solo a spizzare la palla. Spazza poi la difesa della Reggiana.15:24

19' Spinta di Gondo ai danni di Ghilardi che stava rinviando. Calcio di punizione per la Sampdoria.15:22

16' GOL! SAMPDORIA-Reggiana 1-0! Rete di Esposito! Punizione perfetta del numero 7, che fa passare la palla sopra la barriera, infilando la palla sotto l'incrocio di destra.



Guarda la scheda del giocatore Sebastiano Esposito15:19

15' Giocata in solitaria di Darboe che strappa in mezzo al campo, arriva nei pressi dell'area di rigore e viene atterrato da Rozzio. Calcio di punizione e giallo per il difensore della Reggiana.15:18

15' 1o ammonito Reggiana: cartellino giallo per Paolo Rozzio.15:18

12' Punizione per la Sampdoria nel cerchio di centrocampo, con Depaoli che riceve corto, poi alza verso l'area di rigore. Esce Bardi che blocca il pallone, scontrandosi successivamente con Borini che resta a terra.15:15

9' Melegoni trova Portanova in area, il quale si gira e calcia con il destro: conclusione prevedibile per Stankovic, che non ha problemi a bloccare.15:12

6' Lungo giropalla della Sampdoria, con Esposito che poi riceve un pallone in area, facendo sponda per Borini. Il numero 16 blucerchiato conclude di prima intenzione con il destro, non trovando la porta difesa da Bardi.15:10

4' Battuta corte della punizione con Kabashi che prova ad alzare una palombella verso il centro dell'area, con la palla che termina però direttamente sul fondo.15:07

3' 1o ammonito Sampdoria: cartellino giallo per Facundo González.15:05

3' Il difensore della Sampdoria sbaglia uno stop che innesca Gondo, con il blucerchiato che è costretto al fallo e alla prima ammonizione del match.15:06

Via al match. Primo pallone gestito dalla Reggiana.15:03

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Luca Massimi, della sezione di Termoli. Gli assistenti saranno Rossi e Cavallina. Il quarto uomo Gianquinto. Al Var e Avar spazio alla coppia Nasca-Bonacina.14:40

Nesta schiera a sua volta la difesa a tre, composta da Libutti, Rozzio e Marcandalli . Tra i pali tocca a Bardi. Centrocampo a quattro composto da Fiamozzi, Kabashi, Bianco e Pieragnolo. Davanti Gondo agirà da unica punta, con Melegoni e Portanova ad agire sulla trequarti.14:55

FORMAZIONI UFFICIALI: La Reggiana scende in campo con un 3-4-2-1: Bardi – Libutti, Rozzio, Marcandall – Fiamozzi , Kabashi, Bianco, Pieragnolo – Melegoni, Portanova – Gondo.14:55

Pirlo si affida a Piccini, Ghilardi e Gonzalez davanti a Stankovic. In mezzo al campo Yepes verrà affiancato da Darboe, mentre sulle fasce agiranno Depaoli e Giordano. Davanti De Luca agirà da unica punta, con Borini ed Esposito alle sue spalle.14:38

FORMAZIONI UFFICIALI: La Sampdoria si dispone con un 3-4-2-1: Stankovic – Piccini, Ghilardi, Gonzalez – Depaoli, Darboe, Yepes, Giordano – Borini, Esposito – De Luca.14:37

Il match di andata, giocato lo scorso 16 settembre, finì 2-1 in favore dei blucerchiati, che vinsero a Reggio Emilia grazie alle reti di Kasami e De Luca; nel finale, ad accorciare le distanze, ci pensò Portanova.10:34

La Reggiana ha la necessità di strappare punti per tenere vivo l’obiettivo play-off. Attualmente la squadra di Nesta si trova in decima posizione, due punti dietro al Brescia che occupa l’ultima posizione valevole alla qualificazione. Le ultime due vittorie, contro Palermo e Modena, hanno portato grande entusiasmo in vista di questo finale di stagione, ma dipenderà tutto (o quasi) dal match di oggi.10:34

I padroni di casa, in caso di vittoria nel match di oggi, potrebbero qualificarsi ai playoff con una giornata di anticipo. Tutto dipenderà anche da quel che accadrà nei campi di Brescia-Lecco e Pisa-Sudtirol.10:34

Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova la Sampdoria di Andrea Pirlo ospita la Reggiana di Alessandro Nesta, con i due allenatori che, dopo aver giocato numerosi anni insieme tra Milan e Nazionale, si giocano l’accesso ai play-off.10:33

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Sampdoria-Reggiana, gara valida per la 37a giornata del campionato di Serie B.10:33