90'+6' E' FINITA! TERNANA-CATANZARO 1-0! Rete di Distefano al 78'. 17:04

90'+5' Ultimo tocco di Dionisi, che reclama un calcio d'angolo, ma per Forneau è rimessa per Fulignati. 17:02

90'+3' Destro di prima intenzione di Miranda, pallone altissimo. 17:01

90'+2' QUINTO CAMBIO NEL CATANZARO: entra Verna, esce Situm. 17:00

90'+2' Situm al volo, destro pericoloso che Veroli allontana in mischia. 16:59

90' Cinque minuti di recupero. 16:58

89' Favasuli alla rimessa laterale, scorre il cronometro. 16:57

87' Zoia difende sulla progressione di Miranda e conquista la rimessa da fondo campo. 16:55

85' Cross di Stoppa, arpiona Casasola che libera l'area di rigore. 16:53

84' DESTRO DI DIONISI! Potente diagonale che termina di poco a lato. 16:51

83' QUARTO CAMBIO NELLA TERNANA: entra Zoia, esce Disfefano. 17:15

82' Crampi per l'autore della marcatura. 16:50

80' Dieci minuti al 90' più recupero. 16:50

79' In questo momento, umbri sempre ai playout ma con due lunghezze di vantaggio sul Bari e a -1 dallo Spezia. 16:50

78' PILLOLA STATISTICA: sesto centro per il numero 28 rossoverde. 16:48

78' GOL! TERNANA-Catanzaro 1-0! Rete di Distefano. Padroni di casa in vantaggio: iniziativa di Dionisi, sfera deviata che arriva a Distefano che segna con un gran destro sotto l'incrocio.



Guarda la scheda del giocatore Filippo Distefano16:48

76' Dopo l'intervento, il portiere del Catanzaro resta a terra ma, dopo l'intervento dei sanitari, sembra in grado di proseguire. 16:45

75' CONTROPIEDE DELLA TERNANA! Dionisi per Raimondo, sinistro a colpo sicuro parato da Fulignati. 16:44

74' Scatto di Miranda che crossa per il tap in di Donnarumma, deviazione difensiva provvidenziale di Dalle Mura in calcio d'angolo. 16:44

73' TERZO CAMBIO NELLA TERNANA: entra Raimondo, esce Pereiro. 16:42

73' SECONDO CAMBIO NELLA TERNANA: entra Viviani, esce Faticanti. 16:41

72' Situm colpisce involontariamente Lucchesi al petto con il pallone andando al cross e, molto sportivamente, ferma il gioco per permettere all'avversario di recuperare la condizione. 16:40

70' Destro di Luperini da ottima posizione ma il destro manca di potenza, nessun problema per l'estremo difensore ospite. 16:38

69' QUARTO CAMBIO NEL CATANZARO: entra Miranda, esce Oliveri. 16:37

69' TERZO CAMBIO NEL CATANZARO: entra Pompetti, esce Pontisso. 16:37

68' Colpo di testa debole di Pereiro, blocca Fulignati. 16:36

66' PRIMO CAMBIO NELLA TERNANA: entra Dionisi, esce Carboni. 16:36

65' Il Catanzaro prova a spezzare il forcing dei padroni di casa, conquistando una punizione nella metà campo avversaria. 16:33

63' Punizione battuta da Pereiro, sinistro morbido sopra la barriera che non si abbassa a sufficienza per centrare lo specchio di porta. 16:31

62' Fallo di Pontisso su Amatucci al limite dell'area di rigore. 16:31

61' TERNANA PERICOLOSA! Cross di Luperini, colpo di testa a botta sicura di Distefano, Fulignati salva con il piede in corner. 16:29

59' SECONDO CAMBIO NEL CATANZARO: entra Donnarumma, esce Iemmello. 16:27

59' PRIMO CAMBIO NEL CATANZARO: entra Stoppa, esce Vandeputte. 16:27

58' Iemmello appoggia a Pontisso, tiro alto sopra la traversa. 16:25

57' Discesa palla al piede del numero 28 rossoverde, traversone sbagliato sul fondo. 16:25

55' AMMONITO PONTISSO: fallo su Luperini. 16:23

55' DISTEFANO! Tiro-cross su cui Luperini manca la deviazione, sfera di poco oltre il palo. 16:23

53' Entrata fallosa di Antonini ai danni di Luperini. 16:21

51' Conclusione di Situm, contrabbalzo destro che termina alto. 16:20

50' Primi movimenti sulle due panchine. 16:18

48' AMMONITO PETRICCIONE: trattenuto Distefano. Era diffidato, salterà la Sampdoria. 16:16

46' Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 16:13

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI TERNANA-CATANZARO! Si riparte dal risultato di 0-0. 16:13

Squadre negli spogliatoi: i parziali di classifica, umbri al playout contro il Bari mentre i calabresi confermerebbero il 5° posto per i playoff. 15:57

Termina in parità a reti bianche la prima frazione di gioco tra Ternana e Catanzaro: due occasioni per i padroni di casa, una per gli ospiti. 15:48

45' FINE PRIMO TEMPO! TERNANA-CATANZARO 0-0. 15:47

45' Non ci sarà recupero. 15:47

44' Sinistro di Carboni da posizione centrale, smorza Scognamillo che agevola la parata di Fulignati. 15:46

43' Tocco di Forneau, gioco fermo: pallone scodellato per la Ternana. 15:46

41' Chiusura provvidenziale di Casasola su Iemmello. 15:43

39' Scatto di Distefano partito in posizione di fuorigioco. 15:41

38' Traversone insidioso di Favasuli dalla destra, pallone che finisce in fallo laterale. 15:40

36' PEREIRO! Amatucci recupera palla, sinistro a giro di Pereiro leggermente deviato in corner. 15:39

34' AMMONITO VANDEPUTTE: fallo su Favasuli. 15:36

33' Traversone di Vandeputte murato, ripartono i padroni di casa. 15:36

31' Uscita di Fulignati che manca la sfera ma Distefano non riesce a approfittarne. 15:34

30' Mezz'ora di gioco, punteggio sempre fermo sullo 0 a 0. 15:32

29' Possesso palla del Catanzaro. 15:31

27' Giocata di prima da Petriccione a Vandeputte, assist fuori misura per Iemmello. 15:29

25' Cross di Situm smorzato, presa di Vitali. 15:27

23' Sugli sviluppi, sfera a Iemmello che alza sul secondo palo verso Antonini, il quale gioca il pallone oltre la linea di fondo campo. 15:25

22' Lucchesi anticipa Iemmello, tiro dalla bandierina per il Catanzaro. 15:24

21' Cross rasoterra di Distefano che attraversa tutta l'area giallorossa senza trovare deviazioni a rete. 15:24

20' Destro potente di Pontisso dalla distanza, Faticanti devia in calcio d'angolo. 15:22

18' Giornata calda al ''Liberati'' dove il termometro segna 25 gradi. 15:20

16' Oliveri tocca male per le punte, libera la Ternana. 15:18

14' Retropassaggio all'indietro di Favasuli che anticipa Vandeputte. 15:16

13' Offside di Distefano. 15:15

11' Primi aggiornamenti dagli altri campi: Ascoli e Bari, diretti concorrenti della compagini umbra, in svantaggio contro Palermo e Cittadella. 15:14

9' Altro colpo di testa, questa volta di Distefano, respinto dall'estremo difensore ospite ma c'era fuorigioco. 15:11

8' COLPO DI TESTA DI CARBONI! Assist di Pereiro, stacco aereo perentorio che chiama Fulignati alla grande parata in corner. 15:10

6' PUNIZIONE DI VANDEPUTTE! Destro diretto in porta, Vitali respinge in tuffo. 15:08

5' AMMONITO CASASOLA: fermato Oliveri al limite dell'area di rigore. Era diffidato, salterà la Feralpisalò. 15:07

4' Fallo di Carboni ai danni di Oliveri, richiamo verbale da parte del direttore di gara. 15:06

2' Traversone a centro area di Luperini, uscita senza problemi per Fulignati. 15:05

2' Lucchesi anticipa Situm e nel rimpallo conquista anche la rimessa laterale. 15:05

1' INIZIA TERNANA-CATANZARO! 15:03

Squadre in campo agli ordini di Forneau: padroni di casa in maglia rossoverde, ospiti in completo blu con effetti giallorossi. 15:01

Le fasi del riscaldamento sono terminate, tra pochi minuti il via alla gara. 14:58

All'andata, giocata al ''Ceravolo'' lo scorso 27 agosto, successo dei calabresi per 2 a 1. 19:20

Ben nove indisponibili per Breda, compreso lo squalificato Boloca; Pereiro affiancherà Distefano in attacco, Favasuli e Carboni esterni. Vivarini perde Ambrosino e Sounas, appiedato dal Giudice Sportivo; rientra Situm, tandem offensivo Biasci-Iemmello. 14:56

FORMAZIONE CATANZARO (4-4-2): Fulignati - Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli - Oliveri, Petriccione, Pontisso, Vandeputte - Biasci, Iemmello. A disposizione: Sala, Borrelli, Verna, Brignola, Stoppa, Pompetti, Krajnc, Viotti, Miranda, Donnarumma, Rafele. 15:02

FORMAZIONE TERNANA (3-5-2): Vitali - Casasola, Dalle Mura, Lucchesi - Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti, Carboni - Pereiro, Distefano. A disposizione: Franchi, Novelli, Bonugli, Zoia, Sorensen, de Boer, Raimondo, Ferrara, Viviani, Labojko, Dionisi. 14:51

Nell'ultimo turno, giocato mercoledì scorso, 'Fere' ko in casa del Sudtirol, successo delle 'Aquile' contro il Venezia tra le mura amiche. 19:03

Dirige l'incontro il signor Francesco Fourneau di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Palermo e Cipriani. Quarto Ufficiale Canci. Al Var Maggioni, Avar Pagnotta.19:00

Il match del ''Liberati'' vale tantissimo per i padroni di casa, in piena lotta per non retrocedere; gli ospiti sono già sicuri di partecipare ai playoff. 18:59

Benvenuti alla diretta di Ternana-Catanzaro, gara valida per il 37° turno di Serie B. 18:54