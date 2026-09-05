Dopo tre sconfitte consecutive, l'Ascoli è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite giocate contro il Benevento conquistando una vittoria e un pari. I due pareggi sono arrivati proprio negli ultimi due incroci.16:49

In questo avvio di campionato i campani hanno ottenuto un solo punto in classifica. Nelle prime due giornate, infatti, è arrivata la sconfitta contro il Modena e il pari con il Sudtirol.16:52

Oltre all'espulsione, a seguito del doppio giallo, di Prisco, ci sono state le ammonizioni per Curado e Rizzo. Quest'ultimo è stato ammonito per via delle scintille con Prisco.18:15

PREPARTITA

Ascoli - Benevento è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 17:15 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno.

Arbitro di Ascoli - Benevento sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Giovanni Ayroldi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 33 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 8.2 Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2026 Serie A Frosinone-Juventus 0-1

Attualmente l'Ascoli si trova 2° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Benevento si trova 17° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

L'Ascoli ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; il Benevento ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4.

In casa l'Ascoli ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Benevento ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Ascoli nelle prime 2 partite ha affrontato il Verona, la Carrarese ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Benevento nelle prime 2 giornate ha affrontato il Modena, il Sudtirol ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Ascoli ha incontrato nell'ultima partita la Carrarese pareggiando 1-1 mentre Il Benevento ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Matteo Brunori con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Salvemini con 2 gol.

Ascoli e Benevento si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match l'Ascoli ha vinto 2 volte, il Benevento ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Ascoli-Benevento ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo tre sconfitte consecutive, l'Ascoli è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite (1V, 2N) giocate contro il Benevento in Serie BKT, sebbene i marchigiani non siano andati oltre il pari in ciascuna delle ultime due (1-1 all'andata e 0-0 al ritorno nei due match stagionali del torneo 2022/23). Nel dettaglio, i bianconeri potrebbero pareggiare tre match di fila contro i campani per la prima volta nella competizione.

Il Benevento è rimasto imbattuto in tutte le cinque trasferte (2V, 3N) disputate sul campo dell'Ascoli in Serie BKT: si tratta del numero maggiore di gare esterne giocate dalla squadra campana contro un'avversaria nel torneo senza mai perdere.

Considerando questa e l'ultima partecipazione a un campionato di Serie BKT (2023/24), l'Ascoli ha pareggiato otto delle ultime 12 partite (2V, 2P) giocate al Del Duca, compresa quella contro la Carrarese (1-1) nel torneo in corso: cinque di questi pareggi in match casalinghi sono stati per 0-0, il più recente nell'aprile 2024, contro il Modena.

Il Benevento torna a giocare una gara in trasferta in Serie BKT per la prima volta dal 19 maggio 2023, quando perse per 3-2 sul campo del Perugia. I campani hanno raccolto soltanto un punto nelle prime due sfide di questo campionato e potrebbero restare senza vittorie nelle prime tre gare stagionali di un torneo cadetto per la prima volta nella loro storia.

L'Ascoli è la squadra che nei primi due turni ha effettuato il pressing più alto nella Serie BKT 2026/27, come evidenziato dal valore dell'indice PPDA, pari a di 8.1 (passaggi concessi prima di compiere un intervento difensivo): il dato più basso del torneo - quartultimo, invece, il Benevento, con un PPDA di 14.7.

Col gol messo a segno contro la Carrarese nell'ultima giornata di campionato, Gabriele Gori è andato a bersaglio con sei maglie diverse negli ultimi sei campionati di Serie BKT disputati; nel periodo (dal 2018/19), soltanto Gennaro Tutino ha timbrato il cartellino con più maglie differenti (sette) nella competizione.

Francesco Salvemini ha trovato il gol in ciascuna delle prime due gare di Serie BKT; dal debutto dei campani nel torneo (2016/17), l'attaccante potrebbe diventare il primo giocatore del Benevento ad andare a bersaglio in tutte le sue prime tre partite di un campionato cadetto.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: