La vince l'Ascoli al Del Duca, che contro il Benevento conquista tre punti preziosi. I padroni di casa conducono un'ottima gara, e si rendono più volte pericolosi già in avvio di gara. Sul finale del primo tempo pesa il rosso ai danni di Prisco, che lascia i campani in dieci uomini. Il gol dei marchigiani lo segna da calcio di rigore Brunori, all'84', a capitalizzare una buona spinta offensiva.
Nella quarta giornata di campionato sarà Benevento-Verona e Padova-Ascoli.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata!19:20
90'+8'
Finisce qui: Ascoli 1-0 Benevento.19:17
90'+7'
Il Benevento tenta il tutto per tutto: Sernicola va al cross dalla bandierina, l'Ascoli allontana. 19:16
90'+5'
Corner Ascoli: Corradini tocca corto per Acampora che libera il mancino, nessun pericolo per Vannucchi.19:14
90'+3'
Ripartenza pericolosa di De Pieri che serve Brunori in verticale, difende bene il Benevento.19:11
90'+1'
Recupero abbondante: assegnati otto minuti aggiuntivi.19:09
88'
Sostituzione Ascoli: esce Milanese per Gattoni.19:06
88'
Riprende il match con il calcio piazzato di Brunori dalla trequarti, palla sulla barriera.19:06
87'
Gioco fermo: cure mediche per De Pieri.19:05
86'
Ammonito Kouan che entra duro su De Pieri.19:04
85'
Sostituzione Benevento: fuori Saio per Okereke.19:03
84'
GOL! Ascoli 1-0 Benevento! Brunori dal dischetto non sbaglia: destro secco alla sinistra di Vannucchi!
RIGORE PER L'ASCOLI! Fallo di Kouan in area: trattenuta su Corradini.19:01
80'
Ultimi dieci minuti del match più il recupero che, viste le diverse interruzioni, si prospetta corposo.18:58
78'
L'Ascoli gestisce il possesso poi va in verticale con Acampora per Guiébré che però non aggancia.18:56
75'
Si torna a giocare.18:54
74'
Problemi al microfono di Ayroldi, gioco ancora fermo.18:52
73'
Sostituzione Ascoli: esce Damiani per Acampora.18:52
72'
Cooling break.18:50
71'
Il risultato resta ancora fermo: 0-0 al Del Duca.18:49
70'
Floro Flores opta per un altro cambio: fuori Beruatto per Pierozzi.18:48
68'
Ayroldi estrae un giallo anche per Maita.18:47
66'
Giallo a Beruatto per una trattenuta ai danni di De Pieri.18:44
65'
Palla in area per Brunori che prova a rendersi pericoloso di testa ma manca l'impatto con il pallone.18:44
64'
Sostituzione Benevento: esce Lamesta per Siatounis.18:42
61'
L'Ascoli resta in avanti.18:40
58'
Dopo essere andato al monitor il direttore di gara annulla il calcio di rigore. Ayroldi segnala un fallo precedente ai danni del Benevento.18:39
57'
Var check.18:36
56'
PENALTY a favore dell'Ascoli! Fallo in area ai danni di De Pieri!18:35
55'
OCCASIONE ASCOLI! Cross morbido di D'Uffizi che trova Chakir che colpisce secco di testa ma Vannucchi salva!18:34
54'
Triplo cambio per Tomei: fuori Silipo per De Pieri, Gori per Chakir e Perciun per Brunori.18:32
50'
Ancora il Benevento con Kouan che entra pericolosamente in area, ci mette il piede Rizzo.18:29
49'
Il Benevento prova ad attaccare con il tandem Salvemini-Lamesta, controlla la difesa di casa.18:28
46'
Doppio cambio per il Benevento: fuori Tumminello e Cherubini per Dalle Mura e Kouan.18:24
46'
Si ricomincia!18:23
Oltre all'espulsione, a seguito del doppio giallo, di Prisco, ci sono state le ammonizioni per Curado e Rizzo. Quest'ultimo è stato ammonito per via delle scintille con Prisco.18:15
La prima metà del match termina in equilibrio, con l'Ascoli più propositivo in fase offensiva e le buone occasioni firmate D'Uffizi, Guiébré e Gori. Sul finale brutta tegola per il Benevento che resta in dieci a causa del rosso - per cattiva condotta - ai danni di Prisco.18:17
45'+4'
Fine primo tempo: si resta fermi sullo 0-0.18:07
45'+1'
Quattro minuti di recupero.18:03
45'
Ammonito anche Curado, entrata scomposta su Cherubini.18:03
43'
Il Benevento resta, dunque, in dieci uomini.18:01
42'
E doppio giallo per Prisco che viene espulso. Scintille tra i due dopo un duro scontro di gioco.18:00
42'
Giallo per Rizzo.17:59
40'
OCCASIONE ASCOLI! Guiébré va via a sinistra poi prova il diagonale in porta ma Vannucchi para!17:58
38'
Il Benevento gestisce il possesso.17:56
35'
L'Ascoli continua a spingere.17:52
33'
Silipo ci riprova, insiste con il dribbling ma anche in questo caso calibra male il cross.17:51
32'
L'undici di Tomei si affida nuovamente alla velocità di Silipo che spinge a destra ma questa volta sbaglia l'ultimo passaggio.17:49
31'
Si ricomincia.17:48
29'
Cooling break.17:46
27'
L'Ascoli blocca il tentativo di affondo avversario con Guiébré, avvia la ripartenza e con D'Uffizi tenta il tiro forte in porta: reattivo Vannucchi che dice "no".17:46
25'
Giropalla del Benevento.17:42
21'
OCCASIONE ASCOLI! I marchigiani tornano ad attaccare con Silipo che a destra è imprendibile, poi arrivano i tentativi ravvicinati di Guiébré e Perciun ma il direttore di gara ferma tutto per fallo in attacco!17:39
20'
Cartellino giallo ai danni di Prisco che ferma la ripartenza in velocità di Perciun.17:37
19'
Beruatto conquista il primo corner del match per il Benevento. Dalla bandierina calcia Lamesta, l'Ascoli allontana.17:36
15'
Va via il primo quarto d'ora di gioco, ottimo l'approccio della formazione di Tomei fino ad ora più propositiva.17:32
12'
OCCASIONE ASCOLI! Silipo serve a destra Corradini che arrivato sul fondo mette dentro per Gori, il centravanti di casa da distanza privilegiata calcia con il destro di prima intenzione ma spara alto!17:30
11'
Il Benevento fatica a salire, l'Ascoli continua il pressing alto.17:28
10'
Fallo in attacco dei padroni di casa, riparte il Benevento.17:27
9'
Cross sul secondo palo di Corradini a cercare Gori, la difesa campana si rifugia in corner.17:26
6'
D'Uffizi avvia il contropiede dell'Ascoli poi nei pressi del limite serve Gori che libera il sinistro in diagonale. La conclusione è interessante ma non centra lo specchio.17:24
5'
Il Benevento interrompe il possesso degli avversari e prova a impostare in avanti.17:25
4'
Giropalla prolungato dei padroni di casa.17:21
1'
Avvio sprint del Benevento, mancino ravvicinato di Tumminello che però termina alto.17:20
1'
Si comincia!17:18
L'arbitro sarà Giovanni Ayroldi.17:03
Di contro, Floro Flores potrà contare sull'eventuale contributo di Esposito, Caldirola, Mignani, Sylla, Mannini, Talia, Schimmenti, Pierozzi, Dalle Mura, Siatounis, Kouan, Okereke.17:02
A disposizione di Tomei in panchina ci sono: Chakir, Ricci, Russo, Lo Scalzo, De Pieri, Oliveri, Crespi, Gattoni, Bolsius, Nicoletti, Acampora, Brunori.17:00
Quattro punti in cassaforte, invece, per i marchigiani, reduci dalla vittoria contro il Verona e dal pareggio con la Carrarese.16:52
In questo avvio di campionato i campani hanno ottenuto un solo punto in classifica. Nelle prime due giornate, infatti, è arrivata la sconfitta contro il Modena e il pari con il Sudtirol.16:52
Dopo tre sconfitte consecutive, l'Ascoli è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite giocate contro il Benevento conquistando una vittoria e un pari. I due pareggi sono arrivati proprio negli ultimi due incroci.16:49
Benvenuti alla diretta scritta di Ascoli-Benevento, gara che vale la terza giornata del campionato di Serie B e vede affrontarsi due neopromosse.17:04
Ascoli - Benevento è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 17:15 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno. Arbitro di Ascoli - Benevento sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.
Giovanni Ayroldi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
33
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
8.2
Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2026
Serie A
Frosinone-Juventus 0-1
Attualmente l'Ascoli si trova 2° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Benevento si trova 17° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). L'Ascoli ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; il Benevento ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4.
In casa l'Ascoli ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Benevento ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). L'Ascoli nelle prime 2 partite ha affrontato il Verona, la Carrarese ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Benevento nelle prime 2 giornate ha affrontato il Modena, il Sudtirol ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Ascoli ha incontrato nell'ultima partita la Carrarese pareggiando 1-1 mentre Il Benevento ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Matteo Brunori con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Salvemini con 2 gol.
Ascoli e Benevento si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match l'Ascoli ha vinto 2 volte, il Benevento ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Ascoli-Benevento ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo tre sconfitte consecutive, l'Ascoli è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite (1V, 2N) giocate contro il Benevento in Serie BKT, sebbene i marchigiani non siano andati oltre il pari in ciascuna delle ultime due (1-1 all'andata e 0-0 al ritorno nei due match stagionali del torneo 2022/23). Nel dettaglio, i bianconeri potrebbero pareggiare tre match di fila contro i campani per la prima volta nella competizione.
Il Benevento è rimasto imbattuto in tutte le cinque trasferte (2V, 3N) disputate sul campo dell'Ascoli in Serie BKT: si tratta del numero maggiore di gare esterne giocate dalla squadra campana contro un'avversaria nel torneo senza mai perdere.
Considerando questa e l'ultima partecipazione a un campionato di Serie BKT (2023/24), l'Ascoli ha pareggiato otto delle ultime 12 partite (2V, 2P) giocate al Del Duca, compresa quella contro la Carrarese (1-1) nel torneo in corso: cinque di questi pareggi in match casalinghi sono stati per 0-0, il più recente nell'aprile 2024, contro il Modena.
Il Benevento torna a giocare una gara in trasferta in Serie BKT per la prima volta dal 19 maggio 2023, quando perse per 3-2 sul campo del Perugia. I campani hanno raccolto soltanto un punto nelle prime due sfide di questo campionato e potrebbero restare senza vittorie nelle prime tre gare stagionali di un torneo cadetto per la prima volta nella loro storia.
L'Ascoli è la squadra che nei primi due turni ha effettuato il pressing più alto nella Serie BKT 2026/27, come evidenziato dal valore dell'indice PPDA, pari a di 8.1 (passaggi concessi prima di compiere un intervento difensivo): il dato più basso del torneo - quartultimo, invece, il Benevento, con un PPDA di 14.7.
Col gol messo a segno contro la Carrarese nell'ultima giornata di campionato, Gabriele Gori è andato a bersaglio con sei maglie diverse negli ultimi sei campionati di Serie BKT disputati; nel periodo (dal 2018/19), soltanto Gennaro Tutino ha timbrato il cartellino con più maglie differenti (sette) nella competizione.
Francesco Salvemini ha trovato il gol in ciascuna delle prime due gare di Serie BKT; dal debutto dei campani nel torneo (2016/17), l'attaccante potrebbe diventare il primo giocatore del Benevento ad andare a bersaglio in tutte le sue prime tre partite di un campionato cadetto.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: