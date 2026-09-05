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Ascoli-Benevento: 1-0 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

5 Settembre 2026 ore 17:15
Ascoli
1
Benevento
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 84' 1-0 Matteo Brunori (R)
0'
45'
90'
90'
98'

La vince l'Ascoli al Del Duca, che contro il Benevento conquista tre punti preziosi. I padroni di casa conducono un'ottima gara, e si rendono più volte pericolosi già in avvio di gara. Sul finale del primo tempo pesa il rosso ai danni di Prisco, che lascia i campani in dieci uomini. Il gol dei marchigiani lo segna da calcio di rigore Brunori, all'84', a capitalizzare una buona spinta offensiva.

Nella quarta giornata di campionato sarà Benevento-Verona e Padova-Ascoli.

  1. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata!19:20

  2. 90'+8'

    Finisce qui: Ascoli 1-0 Benevento.19:17

  3. 90'+7'

    Il Benevento tenta il tutto per tutto: Sernicola va al cross dalla bandierina, l'Ascoli allontana. 19:16

  4. 90'+5'

    Corner Ascoli: Corradini tocca corto per Acampora che libera il mancino, nessun pericolo per Vannucchi.19:14

  5. 90'+3'

    Ripartenza pericolosa di De Pieri che serve Brunori in verticale, difende bene il Benevento.19:11

  7. 90'+1'

    Recupero abbondante: assegnati otto minuti aggiuntivi.19:09

  8. 88'

    Sostituzione Ascoli: esce Milanese per Gattoni.19:06

  9. 88'

    Riprende il match con il calcio piazzato di Brunori dalla trequarti, palla sulla barriera.19:06

  10. 87'

    Gioco fermo: cure mediche per De Pieri.19:05

  11. 86'

    Ammonito Kouan che entra duro su De Pieri.19:04

  13. 85'

    Sostituzione Benevento: fuori Saio per Okereke.19:03

  14. 84'

    GOL! Ascoli 1-0 Benevento! Brunori dal dischetto non sbaglia: destro secco alla sinistra di Vannucchi!

    Guarda la scheda del giocatore Matteo Brunori19:02

  15. 82'

    RIGORE PER L'ASCOLI! Fallo di Kouan in area: trattenuta su Corradini.19:01

  16. 80'

    Ultimi dieci minuti del match più il recupero che, viste le diverse interruzioni, si prospetta corposo.18:58

  17. 78'

    L'Ascoli gestisce il possesso poi va in verticale con Acampora per Guiébré che però non aggancia.18:56

  19. 75'

    Si torna a giocare.18:54

  20. 74'

    Problemi al microfono di Ayroldi, gioco ancora fermo.18:52

  21. 73'

    Sostituzione Ascoli: esce Damiani per Acampora.18:52

  22. 72'

    Cooling break.18:50

  23. 71'

    Il risultato resta ancora fermo: 0-0 al Del Duca.18:49

  25. 70'

    Floro Flores opta per un altro cambio: fuori Beruatto per Pierozzi.18:48

  26. 68'

    Ayroldi estrae un giallo anche per Maita.18:47

  27. 66'

    Giallo a Beruatto per una trattenuta ai danni di De Pieri.18:44

  28. 65'

    Palla in area per Brunori che prova a rendersi pericoloso di testa ma manca l'impatto con il pallone.18:44

  29. 64'

    Sostituzione Benevento: esce Lamesta per Siatounis.18:42

  31. 61'

    L'Ascoli resta in avanti.18:40

  32. 58'

    Dopo essere andato al monitor il direttore di gara annulla il calcio di rigore. Ayroldi segnala un fallo precedente ai danni del Benevento.18:39

  33. 57'

    Var check.18:36

  34. 56'

    PENALTY a favore dell'Ascoli! Fallo in area ai danni di De Pieri!18:35

  35. 55'

    OCCASIONE ASCOLI! Cross morbido di D'Uffizi che trova Chakir che colpisce secco di testa ma Vannucchi salva!18:34

  37. 54'

    Triplo cambio per Tomei: fuori Silipo per De Pieri, Gori per Chakir e Perciun per Brunori.18:32

  38. 50'

    Ancora il Benevento con Kouan che entra pericolosamente in area, ci mette il piede Rizzo.18:29

  39. 49'

    Il Benevento prova ad attaccare con il tandem Salvemini-Lamesta, controlla la difesa di casa.18:28

  40. 46'

    Doppio cambio per il Benevento: fuori Tumminello e Cherubini per Dalle Mura e Kouan.18:24

  41. 46'

    Si ricomincia!18:23

  43. Oltre all'espulsione, a seguito del doppio giallo, di Prisco, ci sono state le ammonizioni per Curado e Rizzo. Quest'ultimo è stato ammonito per via delle scintille con Prisco.18:15

  44. La prima metà del match termina in equilibrio, con l'Ascoli più propositivo in fase offensiva e le buone occasioni firmate D'Uffizi, Guiébré e Gori. Sul finale brutta tegola per il Benevento che resta in dieci a causa del rosso - per cattiva condotta - ai danni di Prisco.18:17

  45. 45'+4'

    Fine primo tempo: si resta fermi sullo 0-0.18:07

  46. 45'+1'

    Quattro minuti di recupero.18:03

  47. 45'

    Ammonito anche Curado, entrata scomposta su Cherubini.18:03

  49. 43'

    Il Benevento resta, dunque, in dieci uomini.18:01

  50. 42'

    E doppio giallo per Prisco che viene espulso. Scintille tra i due dopo un duro scontro di gioco.18:00

  51. 42'

    Giallo per Rizzo.17:59

  52. 40'

    OCCASIONE ASCOLI! Guiébré va via a sinistra poi prova il diagonale in porta ma Vannucchi para!17:58

  53. 38'

    Il Benevento gestisce il possesso.17:56

  55. 35'

    L'Ascoli continua a spingere.17:52

  56. 33'

    Silipo ci riprova, insiste con il dribbling ma anche in questo caso calibra male il cross.17:51

  57. 32'

    L'undici di Tomei si affida nuovamente alla velocità di Silipo che spinge a destra ma questa volta sbaglia l'ultimo passaggio.17:49

  58. 31'

    Si ricomincia.17:48

  59. 29'

    Cooling break.17:46

  61. 27'

    L'Ascoli blocca il tentativo di affondo avversario con Guiébré, avvia la ripartenza e con D'Uffizi tenta il tiro forte in porta: reattivo Vannucchi che dice "no".17:46

  62. 25'

    Giropalla del Benevento.17:42

  63. 21'

    OCCASIONE ASCOLI! I marchigiani tornano ad attaccare con Silipo che a destra è imprendibile, poi arrivano i tentativi ravvicinati di Guiébré e Perciun ma il direttore di gara ferma tutto per fallo in attacco!17:39

  64. 20'

    Cartellino giallo ai danni di Prisco che ferma la ripartenza in velocità di Perciun.17:37

  65. 19'

    Beruatto conquista il primo corner del match per il Benevento. Dalla bandierina calcia Lamesta, l'Ascoli allontana.17:36

  67. 15'

    Va via il primo quarto d'ora di gioco, ottimo l'approccio della formazione di Tomei fino ad ora più propositiva.17:32

  68. 12'

    OCCASIONE ASCOLI! Silipo serve a destra Corradini che arrivato sul fondo mette dentro per Gori, il centravanti di casa da distanza privilegiata calcia con il destro di prima intenzione ma spara alto!17:30

  69. 11'

    Il Benevento fatica a salire, l'Ascoli continua il pressing alto.17:28

  70. 10'

    Fallo in attacco dei padroni di casa, riparte il Benevento.17:27

  71. 9'

    Cross sul secondo palo di Corradini a cercare Gori, la difesa campana si rifugia in corner.17:26

  73. 6'

    D'Uffizi avvia il contropiede dell'Ascoli poi nei pressi del limite serve Gori che libera il sinistro in diagonale. La conclusione è interessante ma non centra lo specchio.17:24

  74. 5'

    Il Benevento interrompe il possesso degli avversari e prova a impostare in avanti.17:25

  75. 4'

    Giropalla prolungato dei padroni di casa.17:21

  76. 1'

    Avvio sprint del Benevento, mancino ravvicinato di Tumminello che però termina alto.17:20

  77. 1'

    Si comincia!17:18

  79. L'arbitro sarà Giovanni Ayroldi.17:03

  80. Di contro, Floro Flores potrà contare sull'eventuale contributo di Esposito, Caldirola, Mignani, Sylla, Mannini, Talia, Schimmenti, Pierozzi, Dalle Mura, Siatounis, Kouan, Okereke.17:02

  81. A disposizione di Tomei in panchina ci sono: Chakir, Ricci, Russo, Lo Scalzo, De Pieri, Oliveri, Crespi, Gattoni, Bolsius, Nicoletti, Acampora, Brunori.17:00

  82. FORMAZIONE BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi - Saio, Scognamillo, Beruatto - Sernicola, Maita, Cherubini, Prisco - Lamesta, Tumminello, Salvemini.16:58

  83. FORMAZIONE ASCOLI (3-5-2): Vitale - Milanese, Curado, Rizzo - Silipo, Corradini, Damiani, Perciun, Guiébré - Gori, D'Uffizi.16:55

  85. Quattro punti in cassaforte, invece, per i marchigiani, reduci dalla vittoria contro il Verona e dal pareggio con la Carrarese.16:52

  86. In questo avvio di campionato i campani hanno ottenuto un solo punto in classifica. Nelle prime due giornate, infatti, è arrivata la sconfitta contro il Modena e il pari con il Sudtirol.16:52

  87. Dopo tre sconfitte consecutive, l'Ascoli è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite giocate contro il Benevento conquistando una vittoria e un pari. I due pareggi sono arrivati proprio negli ultimi due incroci.16:49

  88. Benvenuti alla diretta scritta di Ascoli-Benevento, gara che vale la terza giornata del campionato di Serie B e vede affrontarsi due neopromosse.17:04

Formazioni Ascoli - Benevento

Ascoli
Benevento
TITOLARI ASCOLI
  • (1) SAMUELE VITALE (P)
  • (30) MARCOS CURADO (D)
  • (33) NICHOLAS RIZZO (D)
  • (62) TOMMASO MILANESE (D)
  • (4) SAMUELE DAMIANI (C)
  • (11) SERGIU PERCIUN (C)
  • (7) ANDREA SILIPO (C)
  • (8) GIOVANNI CORRADINI (C)
  • (19) ABDOUL GUIÉBRÉ (C)
  • (15) SIMONE D'UFFIZI (A)
  • (35) GABRIELE GORI (A)
PANCHINA ASCOLI
  • (9) MOHAMMED CHAKIR (A)
  • (27) MATTEO RICCI (C)
  • (16) ANTONIO RUSSO (C)
  • (18) LUCA LO SCALZO (C)
  • (21) GIACOMO DE PIERI (C)
  • (14) ANDREA OLIVERI (C)
  • (45) GIAN CRESPI (P)
  • (32) FEDERICO GATTONI (D)
  • (77) DON BOLSIUS (A)
  • (3) MANUEL NICOLETTI (D)
  • (13) GENNARO ACAMPORA (C)
  • (99) MATTEO BRUNORI (A)
ALLENATORE ASCOLI
  • Francesco Tomei
TITOLARI BENEVENTO
PANCHINA BENEVENTO
  • (22) MANUEL ESPOSITO (P)
  • (5) LUCA CALDIROLA (D)
  • (32) GUGLIELMO MIGNANI (A)
  • (96) ALIOUNE SYLLA (P)
  • (16) MATTIA MANNINI (D)
  • (38) ANGELO TALIA (C)
  • (21) EMANUELE SCHIMMENTI (C)
  • (77) EDOARDO PIEROZZI (D)
  • (15) CHRISTIAN DALLE MURA (D)
  • (6) ANTONIS SIATOUNIS (C)
  • (28) CHRISTIAN KOUAN (C)
  • (29) DAVID OKEREKE (A)
ALLENATORE BENEVENTO
  • Antonio Floro Flores
PREPARTITA

Ascoli - Benevento è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 17:15 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno.
Arbitro di Ascoli - Benevento sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Giovanni Ayroldi

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati33
Fuorigioco5
Rigori assegnati0
Ammonizioni4
Espulsioni0
Cartellini per partita4.0
Falli per cartellino8.2

Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2026 Serie A Frosinone-Juventus 0-1

Attualmente l'Ascoli si trova 2° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Benevento si trova 17° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
L'Ascoli ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; il Benevento ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4.

In casa l'Ascoli ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Benevento ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Ascoli nelle prime 2 partite ha affrontato il Verona, la Carrarese ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Benevento nelle prime 2 giornate ha affrontato il Modena, il Sudtirol ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Ascoli ha incontrato nell'ultima partita la Carrarese pareggiando 1-1 mentre Il Benevento ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Matteo Brunori con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Salvemini con 2 gol.

Ascoli e Benevento si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match l'Ascoli ha vinto 2 volte, il Benevento ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Ascoli-Benevento ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo tre sconfitte consecutive, l'Ascoli è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite (1V, 2N) giocate contro il Benevento in Serie BKT, sebbene i marchigiani non siano andati oltre il pari in ciascuna delle ultime due (1-1 all'andata e 0-0 al ritorno nei due match stagionali del torneo 2022/23). Nel dettaglio, i bianconeri potrebbero pareggiare tre match di fila contro i campani per la prima volta nella competizione.
  • Il Benevento è rimasto imbattuto in tutte le cinque trasferte (2V, 3N) disputate sul campo dell'Ascoli in Serie BKT: si tratta del numero maggiore di gare esterne giocate dalla squadra campana contro un'avversaria nel torneo senza mai perdere.
  • Considerando questa e l'ultima partecipazione a un campionato di Serie BKT (2023/24), l'Ascoli ha pareggiato otto delle ultime 12 partite (2V, 2P) giocate al Del Duca, compresa quella contro la Carrarese (1-1) nel torneo in corso: cinque di questi pareggi in match casalinghi sono stati per 0-0, il più recente nell'aprile 2024, contro il Modena.
  • Il Benevento torna a giocare una gara in trasferta in Serie BKT per la prima volta dal 19 maggio 2023, quando perse per 3-2 sul campo del Perugia. I campani hanno raccolto soltanto un punto nelle prime due sfide di questo campionato e potrebbero restare senza vittorie nelle prime tre gare stagionali di un torneo cadetto per la prima volta nella loro storia.
  • L'Ascoli è la squadra che nei primi due turni ha effettuato il pressing più alto nella Serie BKT 2026/27, come evidenziato dal valore dell'indice PPDA, pari a di 8.1 (passaggi concessi prima di compiere un intervento difensivo): il dato più basso del torneo - quartultimo, invece, il Benevento, con un PPDA di 14.7.
  • Col gol messo a segno contro la Carrarese nell'ultima giornata di campionato, Gabriele Gori è andato a bersaglio con sei maglie diverse negli ultimi sei campionati di Serie BKT disputati; nel periodo (dal 2018/19), soltanto Gennaro Tutino ha timbrato il cartellino con più maglie differenti (sette) nella competizione.
  • Francesco Salvemini ha trovato il gol in ciascuna delle prime due gare di Serie BKT; dal debutto dei campani nel torneo (2016/17), l'attaccante potrebbe diventare il primo giocatore del Benevento ad andare a bersaglio in tutte le sue prime tre partite di un campionato cadetto.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AscoliBenevento
Partite giocate22
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati32
Gol totali subiti23
Media gol subiti per partita1.01.5
Percentuale possesso palla62.750.8
Numero totale di passaggi988862
Numero totale di passaggi riusciti851749
Tiri nello specchio della porta98
Percentuale di tiri in porta37.525.8
Numero totale di cross3658
Numero medio di cross riusciti1320
Duelli per partita vinti11791
Duelli per partita persi9264
Corner subiti145
Corner guadagnati1419
Numero di punizioni a favore2721
Numero di punizioni concesse2627
Tackle totali2934
Percentuale di successo nei tackle69.052.9
Fuorigiochi totali03
Numero totale di cartellini gialli72
Numero totale di cartellini rossi00

Ascoli - Benevento Live

Classifica SERIE B

  1. Sudtirol7
  2. Ascoli7
  3. Modena6
  4. Mantova6
  5. Palermo6
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Giuseppe Caso2
  2. Pietro Cianci2
  3. Dennis Johnsen2
  4. Giacomo Olzer2
  5. Francesco Ruocco2
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