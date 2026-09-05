PREPARTITA

Carrarese - Empoli è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 19:30 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.

Arbitro di Carrarese - Empoli sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Giuseppe Mucera Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 18 Fuorigioco 4 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 4.5 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2026 Coppa Italia Lazio-Mantova 0-2 29-08-2026 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-2

Attualmente la Carrarese si trova 16° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece l'Empoli si trova 6° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

La Carrarese ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4; l'Empoli ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3.

In casa la Carrarese ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

La Carrarese nelle prime 2 partite ha affrontato il Mantova, l'Ascoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Empoli nelle prime 2 giornate ha affrontato la Cremonese, il Mantova ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Carrarese ha incontrato nell'ultima partita l'Ascoli pareggiando 1-1 mentre L'Empoli ha incontrato il Mantova perdendo 3-1.

Carrarese e Empoli si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match la Carrarese ha vinto 1 volta, l'Empoli non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Carrarese-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Empoli non ha vinto nessuno dei due match giocati contro la Carrarese in Serie BKT, entrambi andati in scena nello scorso campionato: pareggio per 2-2 nella sfida di andata in casa e sconfitta per 3-0 nella gara di ritorno in trasferta.

Dopo tre vittorie di fila, la Carrarese non ha vinto alcuna di tutte le successive sette partite di campionato (3N, 4P), comprese le due (1N, 1P) del torneo in corso. I giallazzurri potrebbero restare senza successi nelle prime tre sfide di un torneo cadetto per la prima volta nella loro storia.

L'Empoli non vince da 11 trasferte in Serie BKT (3N, 8P - ultimo successo esterno lo scorso 10 gennaio, 1-0 contro il Cesena), in cui ha subito una media di 2.1 reti a match, segnandone meno della metà (1.0 di media): si tratta della striscia aperta più lunga di gare consecutive fuori casa senza successi tra le squadre che partecipano a questo campionato (11 di fila anche il Benevento).

Dopo essere rimasto imbattuto per 12 derby toscani di fila (7V, 5N) in Serie BKT, l'Empoli ha perso il più recente proprio contro la Carrarese, nella sfida di ritorno dello scorso campionato (sconfitta esterna per 0-3); gli azzurri potrebbero subire due ko consecutivi contro avversarie della propria regione nel torneo per la prima volta dal periodo tra novembre 2010 e febbraio 2011 (contro Livorno e Grosseto in quel caso).

Carrarese ed Empoli sono due delle tre squadre che hanno schierato la formazione con l'età media più bassa nei primi due turni di questo campionato, inclusi sostituti: primi i marmiferi con 24 anni e 81 giorni, terzi gli uomini di Guido Pagliuca con 24 anni e 157 giorni; tra le due il Cesena con 24 anni e 148 giorni.

Fabio Abiuso - in gol contro l'Ascoli nell'ultimo turno di campionato - è il giocatore italiano più giovane (nato nel febbraio 2003) ad avere partecipato a più di 15 gol (17 - 12G+5A) nelle ultime due stagioni di Serie BKT (da quando è alla Carrarese). In generale, solo i gemelli Shpendi (19 Cristian e 18 Stiven - maggio 2003) sono più giovani di lui in questa speciale classifica.

Stiven Shpendi ha esordito in Serie BKT con la Carrarese nel 2024/25, con cui ha disputato 25 partite e segnato quattro gol; dal suo arrivo all'Empoli (2025/26), l'attaccante albanese ha messo a referto 16 marcature: nel periodo, meno solo di Andrea Adorante (17) e Joel Pohjanpalo (25).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: