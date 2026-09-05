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Carrarese-Empoli: 0-1 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

5 Settembre 2026 ore 19:30
Carrarese
0
Empoli
1
Partita finita
Arbitro: Giuseppe Mucera
  1. 74' 0-1 Bohdan Popov
0'
45'
90'
90'
97'

L'Empoli vince il derby toscano, Carrarese battuta 1-0. Rete decisiva di Popov, l'attaccante in gol di testa su assist di Magnino. Nel primo tempo palo di Abiuso al 32'.

Nel prossimo turno di Serie B per la Carrarese impegno in trasferta sul campo del Catanzaro, l'Empoli affronterà in casa l'Arezzo.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Carrarese-Empoli, arrivederci al prossimo turno di Serie B!21:31

  2. 90'+7'

    Fine partita! CARRARESE-EMPOLI 0-1 (74' Popov). 21:28

  3. 90'+5'

    Recupero allungato dopo le cure mediche per Yepes. 21:25

  4. 90'+2'

    Problema per Yepes, il centrocampista necessita di cure mediche.21:22

  5. 90'+1'

    L'arbitro Mucera concede cinque minuti di recupero, ma il gioco adesso è fermo.21:21

  7. 89'

    Calcio da fermo battuto da Rouhi, colpo di testa di Abiuso, comoda la presa di Seghetti. 21:20

  8. 87'

    Ammonito DISTEFANO per proteste.21:18

  9. 83'

    Bandinelli contrasta in modo efficace Reale, poi guadagna anche una punizione. 21:14

  10. 82'

    Sostituzione EMPOLI: entra Degli Innocenti esce Saporiti.21:12

  11. 80'

    Tiro fiacco di Abiuso, nessun problema per Seghetti.21:11

  13. 78'

    Sostituzione CARRARESE: entra Cudrig esce Ruggeri.21:09

  14. 78'

    Sostituzione EMPOLI: entra Zedadka esce Egan.21:09

  15. 77'

    Tiro-cross di Corrado, leggera deviazione, il pallone rotola sul fondo. 21:07

  16. 76'

    Reazione immediata della Carrarese, colpo di testa debole di Oliana sugli sviluppi di un corner. 21:06

  17. 74'

    GOL! Carrarese-EMPOLI 0-1! Rete di Popov. Cross morbido di Magnino, Popov stacca e insacca di testa.

    Guarda la scheda del giocatore Bohdan Popov21:05

  19. 72'

    Sostituzione CARRARESE: entra Braunoder esce Schiavi.21:02

  20. 71'

    Sostituzione CARRARESE: entra Finotto esce Cissè.21:02

  21. 71'

    Sostituzione CARRARESE: entra Belloni esce Parlanti.21:02

  22. 70'

    Empoli in avanti, Popov di testa non riesce a dare forza al pallone.21:01

  23. 67'

    Alla prossima interruzione di gioco in arrivo altro cambi. 20:59

  25. 64'

    Tentativo di Bandinelli da fuori area, Pizzignacco rischia in tuffo ma riesce a deviare in corner.20:55

  26. 61'

    Sostituzione EMPOLI: entra Bandinelli esce Biondini.20:52

  27. 61'

    Sostituzione EMPOLI: entra Popov esce Shpendi.20:51

  28. 60'

    Sostituzione CARRARESE: entra Martini esce Topalovic.20:51

  29. 59'

    Prime sostituzioni in arrivo anche per la Carrarese. 20:50

  31. 57'

    Punizione da posizione decentrata per l'Empoli, fallo su Yepes.20:48

  32. 54'

    Rouhi prolunga per Parlanti, si chiude la difesa dell'Empoli. 20:45

  33. 51'

    Ammonito MAGNINO per gioco scorretto su Parlanti.20:41

  34. 49'

    Shpendi rientra sul destro, ma calcia in modo impreciso. 20:40

  35. 47'

    Distefano subito in evidenza: tiro da centro area, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, murato dalla difesa. 21:13

  37. 46'

    Inizio secondo tempo di CARRARESE-EMPOLI!20:36

  38. 46'

    Sostituzione EMPOLI: entra Distefano esce Ceesay.20:35

  39. Termina a reti inviolate la prima frazione di gioco tra Carrarese ed Empoli. Padroni di casa a un passo dal vantaggio, palo di Abiuso al 32'.20:19

  40. 45'+1'

    Fine primo tempo: CARRARESE-EMPOLI 0-0! Si va al riposo senza reti.20:19

  41. 45'

    L'arbitro Mucera concede un minuto di recupero. 20:18

  43. 41'

    Passaggio filtrante nel vuoto di Parlanti, sfuma l'azione della Carrarese. 20:14

  44. 38'

    Corrado arriva sul fondo e mette al centro, Oliana di testa allontana. 20:10

  45. 35'

    L'Empoli riprende la gestione del pallone dopo il palo colpito da Abiuso.20:08

  46. 32'

    PALO CARRARESE! Opportunità limpida per Abiuso: l'attaccante in area conclude con un morbido tocco sotto per superare Seghetti in uscita, pallone sul palo. 20:05

  47. 30'

    Cissé ci prova dalla lunga distanza, ma calcia lontano dalla porta.20:03

  49. 27'

    Prolungata azione dell'Empoli, la Carrarese attende nella propria metà campo. 20:00

  50. 24'

    Traversone da destra di Egan, Pizzignacco blocca in uscita. 19:56

  51. 20'

    Ritmo di gioco non elevato, ancora nessuna chiara occasione da rete. 19:53

  52. 17'

    Saporiti calcia dal limite, pallone alto di molto. 19:50

  53. 15'

    Possesso gestito dalla Carrarese, l'Empoli non concede spazi. 19:48

  55. 12'

    Problema per Rouhi, entra in campo lo staff medico della Carrarese.19:45

  56. 9'

    Topalovic in area, dopo una combinazione con Cissè, perde l'attimo per andare al tiro.19:41

  57. 6'

    Punizione dalla trequarti per l'Empoli, dopo un fallo di Topalovic su Magnino. 19:38

  58. 3'

    Lancio di Curto, Shpendi non riesce ad agganciare la sfera. 19:35

  59. 1'

    Inizio primo tempo di CARRARESE-EMPOLI! Dirige la partita l'arbitro Mucera.19:32

  61. Le scelte di Pagliuca: in attacco Shpendi e Ceesay, Distefano in panchina. Egan e Corrado gli esterni, spazio a Yepes in mediana. 18:53

  62. Le scelte di Cioffi: in avanti Abiuso e Cissè, Rouhi a sinistra. Schiavi davanti alla difesa, spazio a Topalovic dal primo minuto.18:51

  63. Panchina EMPOLI: Perisan, Romagnoli, Indragoli, Zedadka, Deli, Berizzi, Degli Innocenti, Belardinelli, Bandinelli, Popov, Bembnista, Distefano.18:54

  64. Panchina CARRARESE: Garofani, Martini, Esteves, Khafi, Rubino, Belloni, Guercio, Finotto, Marconi, Pinelli, Cudrig, Bonfanti.18:53

  65. Formazione EMPOLI (3-5-2): Seghetti - Magnino, Curto, Cauz - Egan, Saporiti, Yepes, Biondini, Corrado - Shpendi, Ceesay.19:37

  67. Formazione CARRARESE (3-5-2): Pizzignacco - Ruggeri, Oliana, Romani - Reale, Topalovic, Schiavi, Parlanti, Rouhi - Abiuso, Cissè.19:28

  68. Manca poco all'inizio di Carrarese-Empoli. Padroni di casa a caccia della prima vittoria in campionato, squadre divise da due punti in classifica.18:45

  69. Benvenuti alla diretta della partita della 3^ giornata di Serie B, si affrontano Carrarese ed Empoli.18:44

Formazioni Carrarese - Empoli

Carrarese
Empoli
TITOLARI CARRARESE
PANCHINA CARRARESE
ALLENATORE CARRARESE
  • Gabriele Cioffi
TITOLARI EMPOLI
PANCHINA EMPOLI
ALLENATORE EMPOLI
  • Guido Pagliuca
PREPARTITA

Carrarese - Empoli è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 19:30 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.
Arbitro di Carrarese - Empoli sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Giuseppe Mucera

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati18
Fuorigioco4
Rigori assegnati0
Ammonizioni4
Espulsioni0
Cartellini per partita4.0
Falli per cartellino4.5

Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 1 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
16-08-2026 Coppa Italia Lazio-Mantova 0-2
29-08-2026 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-2

Attualmente la Carrarese si trova 16° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece l'Empoli si trova 6° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
La Carrarese ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4; l'Empoli ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3.

In casa la Carrarese ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
La Carrarese nelle prime 2 partite ha affrontato il Mantova, l'Ascoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Empoli nelle prime 2 giornate ha affrontato la Cremonese, il Mantova ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.
La Carrarese ha incontrato nell'ultima partita l'Ascoli pareggiando 1-1 mentre L'Empoli ha incontrato il Mantova perdendo 3-1.

Carrarese e Empoli si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match la Carrarese ha vinto 1 volta, l'Empoli non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Carrarese-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Empoli non ha vinto nessuno dei due match giocati contro la Carrarese in Serie BKT, entrambi andati in scena nello scorso campionato: pareggio per 2-2 nella sfida di andata in casa e sconfitta per 3-0 nella gara di ritorno in trasferta.
  • Dopo tre vittorie di fila, la Carrarese non ha vinto alcuna di tutte le successive sette partite di campionato (3N, 4P), comprese le due (1N, 1P) del torneo in corso. I giallazzurri potrebbero restare senza successi nelle prime tre sfide di un torneo cadetto per la prima volta nella loro storia.
  • L'Empoli non vince da 11 trasferte in Serie BKT (3N, 8P - ultimo successo esterno lo scorso 10 gennaio, 1-0 contro il Cesena), in cui ha subito una media di 2.1 reti a match, segnandone meno della metà (1.0 di media): si tratta della striscia aperta più lunga di gare consecutive fuori casa senza successi tra le squadre che partecipano a questo campionato (11 di fila anche il Benevento).
  • Dopo essere rimasto imbattuto per 12 derby toscani di fila (7V, 5N) in Serie BKT, l'Empoli ha perso il più recente proprio contro la Carrarese, nella sfida di ritorno dello scorso campionato (sconfitta esterna per 0-3); gli azzurri potrebbero subire due ko consecutivi contro avversarie della propria regione nel torneo per la prima volta dal periodo tra novembre 2010 e febbraio 2011 (contro Livorno e Grosseto in quel caso).
  • Carrarese ed Empoli sono due delle tre squadre che hanno schierato la formazione con l'età media più bassa nei primi due turni di questo campionato, inclusi sostituti: primi i marmiferi con 24 anni e 81 giorni, terzi gli uomini di Guido Pagliuca con 24 anni e 157 giorni; tra le due il Cesena con 24 anni e 148 giorni.
  • Fabio Abiuso - in gol contro l'Ascoli nell'ultimo turno di campionato - è il giocatore italiano più giovane (nato nel febbraio 2003) ad avere partecipato a più di 15 gol (17 - 12G+5A) nelle ultime due stagioni di Serie BKT (da quando è alla Carrarese). In generale, solo i gemelli Shpendi (19 Cristian e 18 Stiven - maggio 2003) sono più giovani di lui in questa speciale classifica.
  • Stiven Shpendi ha esordito in Serie BKT con la Carrarese nel 2024/25, con cui ha disputato 25 partite e segnato quattro gol; dal suo arrivo all'Empoli (2025/26), l'attaccante albanese ha messo a referto 16 marcature: nel periodo, meno solo di Andrea Adorante (17) e Joel Pohjanpalo (25).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CarrareseEmpoli
Partite giocate22
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati22
Gol totali subiti33
Media gol subiti per partita1.51.5
Percentuale possesso palla38.439.4
Numero totale di passaggi648646
Numero totale di passaggi riusciti492511
Tiri nello specchio della porta67
Percentuale di tiri in porta26.150.0
Numero totale di cross3433
Numero medio di cross riusciti65
Duelli per partita vinti10583
Duelli per partita persi11492
Corner subiti138
Corner guadagnati118
Numero di punizioni a favore2724
Numero di punizioni concesse3237
Tackle totali3022
Percentuale di successo nei tackle36.759.1
Fuorigiochi totali24
Numero totale di cartellini gialli47
Numero totale di cartellini rossi01

Carrarese - Empoli Live

Classifica SERIE B

  1. Sudtirol7
  2. Ascoli7
  3. Modena6
  4. Mantova6
  5. Palermo6
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Giuseppe Caso2
  2. Pietro Cianci2
  3. Dennis Johnsen2
  4. Giacomo Olzer2
  5. Francesco Ruocco2
MOSTRA COMPLETA

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