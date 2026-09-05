Il Sudtirol sale così momentaneamente in testa alla classifica con sette punti. Decisivi i cambi di Possanzini, con Burnete e Mixtur che hanno firmato le reti dei padroni di casa. Nel prossimo turno il Sudtirol ospiterà il Modena.

Il Sudtirol è sesto in classifica con quattro punti, frutto di una vittoria alla prima giornata e di un pareggio nello scorso turno (1-1 sul campo del Benevento con gol di Merkaj, passato poi al Vicenza negli ultimi giorni di mercato).14:18

Il Catanzaro invece è ancora a zero punti dopo le sconfitte contro Vicenza e Pisa.14:22

Il Sudtirol deve fare a meno dello squalificato Stabile e degli indisponibili El Khaouakibi, Pyyhtia e Varnier. Possanzini sceglie Okoro in attacco al posto di Merkaj, passato al Vicenza.14:44

Arbitra la sfida Edoardo Mazzoni di Prato, coadiuvato dagli assistenti Ricci e Scarpa e dal quarto uomo Zanotti. Gariglio e Pezzuto rispettivamente al Var e Avar.14:58

Il Sudtirol è sceso il campo con il completo bianco e finiture rosse, mentre il Catanzaro veste con la terza maglia azzurra e blu con finiture gialle.15:36

Koffi scende sulla sinistra e mette in mezzo, la palla arriva a Dorval che calcia a botta sicura ma il suo tiro è murato da Giorgini.15:44

DOPPIA SOSTITUZIONE SUDTIROL Escono Vasic e Vasco Lopes per Zeroli (all'esordio) e Burnete.16:21

DOPPIA SOSTITUZIONE CATANZARO Escono Dorval e Verrengia ed entrano Pecorino e Imperiale.16:34

DOPPIO CAMBIO SUDTIROL Fuori Bjarkason e Okoro per Simone Davì e Mixtur.16:39

DOPPIO CAMBIO CATANZARO Gorgone toglie Petriccione e Giovane, dentro Franky Tchaouna e Garnica.16:44

PREPARTITA

Sudtirol - Catanzaro è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano.

Arbitro di Sudtirol - Catanzaro sarà Edoardo Mazzoni. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Edoardo Mazzoni Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 22 Fuorigioco 2 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 7.3 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2026 Coppa Italia Verona-Virtus Entella 2-2 22-08-2026 Serie B Benevento-Modena 1-2

Attualmente il Sudtirol si trova 1° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Il Sudtirol ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1; il Catanzaro ha segnato 3 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Sudtirol ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Sudtirol nelle prime 2 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Benevento ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Catanzaro nelle prime 2 giornate ha affrontato il Vicenza, il Pisa ottenendo 0 punti.

Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita il Benevento pareggiando 1-1 mentre Il Catanzaro ha incontrato il Pisa perdendo 2-1.

Sudtirol e Catanzaro si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol ha vinto 1 volta, il Catanzaro ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Sudtirol-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Südtirol ha vinto soltanto uno dei sei confronti totali disputati contro il Catanzaro in Serie BKT; tuttavia, si tratta proprio del più recente, ovvero quello per 2-1 dello scorso 31 gennaio, grazie alle reti di Karim Zedadka e Silvio Merkaj; tre pareggi e due sconfitte chiudono il parziale.

Perfetto equilibrio nelle tre sfide casalinghe disputate dal Südtirol contro il Catanzaro in Serie B, con un successo a testa e un pareggio; i padroni di casa hanno vinto la più recente di queste gare (2-1, 31 gennaio 2026).

Per la quarta stagione consecutiva in Serie B, il Südtirol è rimasto imbattuto nelle prime due gare stagionali (1V, 1N), ma soltanto nell'annata 2023/24 è riuscito a evitare la sconfitta anche nella terza gara del torneo, quando non ha perso nessuna delle prime sei partite di campionato (2V, 4N).

Tra la fine della scorsa regular season e l'inizio di questo campionato di Serie B, il Catanzaro ha perso quattro gare di fila; i calabresi non registrano una serie peggiore in Serie BKT da sette sconfitte consecutive tra aprile e maggio 2006.

Il Südtirol ha subito 39 tiri finora in Serie B 2026/2027; solo il Catanzaro e l'Ascoli (entrambi 42) hanno fatto peggio. Inoltre, il Südtirol è tra le ultime tre squadre per tiri nello specchio (quattro), al pari di Cremonese e Padova.

Il Catanzaro è la squadra che Niklas Pyyhtiä ha incontrato più volte in Serie BKT senza mai vincere (quattro, 2N, 2P); allo stesso tempo, il centrocampista ha già segnato contro i giallorossi nella competizione (12 gennaio 2025) e contro nessuna squadra vanta più di una rete nel torneo.

Pietro Iemmello ha segnato quattro gol in sei sfide contro il Südtirol in Serie B, anche se solo uno di questi è arrivato allo Stadio Marco Druso. Il Catanzaro, grazie a Iemmello (tre) e N'Dri Koffi (tre), è una delle due squadre, con la Sampdoria, ad avere più di un giocatore con almeno tre tiri nello specchio tentati in questa Serie B.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: