Il Sudtirol nel finale porta a casa i tre punti. Uno due micidiale dei tirolesi che trovano il vantaggio al 86’ con Burnete su assist di Rispoli ed il raddoppio tre minuti più tardi con Mixtur su suggerimento di Zeroli. Il Catanzaro aveva colpito una traversa al 65’con un bel tiro di Alesi.
Il Sudtirol sale così momentaneamente in testa alla classifica con sette punti. Decisivi i cambi di Possanzini, con Burnete e Mixtur che hanno firmato le reti dei padroni di casa. Nel prossimo turno il Sudtirol ospiterà il Modena.
Il Catanzaro rimane ancora a secco di punti, nonostante una discreta prova e una sfortunata traversa colpita da Alesi sullo 0-0. Nel prossimo turno la squadra di Gorgone affronterà la Carrarese in casa.
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Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Sudtirol-Catanzaro 2-0 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!17:05
90'+6'
Finisce la partita! SUDTIROL-CATANZARO 2-0 (86’ Burnete, 89’ Mixtur)!16:57
90'+5'
Ci prova anche Pecorino, Plizzarri blocca in due tempi.16:56
90'+5'
Azione solitaria di Davi sulla sinistra, para Pigliacelli.16:56
90'
Cinque minuti di recupero.16:53
89'
AMMONITO Kenny Mixtur che si è tolto la maglia.16:54
89'
GOL! SUDTIROL-Catanzaro 2-0! MIXTUR! Ripartenza fenomenale del Sudtirol con Zeroli che lancia per Mixtur a sinistra, l'attaccante si accentra e con un destro potente batte ancora Pigliacelli!16:54
88'
Primo gol di Rares Burnete con la maglia del Sudtirol.16:50
87'
SOSTITUZIONE SUDTIROL Fuori Davide Veroli e dentro Federico Davi.16:49
86'
GOL! SUDTIROL-Catanzaro 1-0! BURNETE! Rispoli serve Burnete sul filo fuorigioco: l'attaccante controlla a rientrare con il destro, salta Imperiale e con il mancino rasoterra fulmina Pigliacelli sul primo palo!16:48
85'
Bel fraseggio in area tra Koffi e Pecorino con quest'ultimo che appoggia per Iemmello: sinistro che finisce a lato.16:46
82'
DOPPIO CAMBIO CATANZARO Gorgone toglie Petriccione e Giovane, dentro Franky Tchaouna e Garnica.16:44
81'
Rispoli entra in area e cerca lo spazio per il cross, deviato in calcio d'angolo.16:42
80'
Dieci minuti più recupero al termine della partita.16:41
77'
DOPPIO CAMBIO SUDTIROL Fuori Bjarkason e Okoro per Simone Davì e Mixtur.16:39
75'
Punizione dalla trequarti per il Sudtirol. Calcia Rispoli, nulla di fatto.16:36
73'
Pecorino (ex del Sudtirol) si sistema in attacco con Koffi più arretrato.16:35
72'
DOPPIA SOSTITUZIONE CATANZARO Escono Dorval e Verrengia ed entrano Pecorino e Imperiale.16:34
70'
Verrengia a terra per infortunio: le squadre ne approfittano per il cooling break.16:31
69'
Break del Sudtirol: Molina apre a destra per Burnete che crossa in mezzo, esce Pigliacelli.16:30
66'
Ci prova anche Iemmello da fuori, dentro che termina alto.16:28
65'
TRAVERSA DEL CATANZARO! Mosti controlla in area un pallone difeso da Koffi e tocca indietro per Alesi che prova un tiro a giro dal limite: palla sulla traversa!16:29
61'
Subito redarguito dal direttore di gara Burnete, autore di un fallo su Alesi.16:23
59'
DOPPIA SOSTITUZIONE SUDTIROL Escono Vasic e Vasco Lopes per Zeroli (all'esordio) e Burnete.16:21
58'
SOSTITUZIONE CATANZARO Esce Matias Antonini, acciacato, ed entra Antonio Candela.16:20
57'
Pronti i primi cambi.16:18
54'
CARTELLINO GIALLO per Jacopo Petriccione che trattiene ripetutamente Okoro. Primo giallo della gara.16:15
54'
Il Catanzaro sembra più in palla in questo inizio di ripresa.16:16
52'
Traversone fuori misura di Giovane: palla direttamente sul fondo.16:13
46'
Nessun cambio durante l'intervallo.16:13
46'
Subito pericoloso il Catanzaro con Mosti che si inserisce in area piccola e guadagna un corner.16:08
45'
Inizia il secondo tempo! SUDTIROL-CATANZARO 0-0!16:06
Le squadre rientrano in campo in questo momento.16:05
Vedremo se i tecnici opereranno dei cambi durante l'intervallo.15:58
Primo tempo avaro di emozioni. Equilibrio in campo tra le due squadre, che non sono riuscite a trovare gli spazi per creare occasioni da rete degne di nota. Solo nel finale la prima vera parata, con Pigliacelli che alza sopra la traversa un tiro di Rispoli.15:50
45'+3'
Finisce la prima frazione di gioco. SUDTIROL-CATANZARO 0-0!15:49
45'+1'
OCCASIONE SUDTIROL! Botta da fuori area di Rispoli, Pigliacelli alza sopra la traversa!15:48
45'
Due minuti di recupero.15:48
45'
Spunto di Vasco Lopes che calcia centrale dopo un'azione solitaria.15:48
44'
Ci prova anche Bjarkason ma anche il suo tentativo viene murato.15:46
42'
Koffi scende sulla sinistra e mette in mezzo, la palla arriva a Dorval che calcia a botta sicura ma il suo tiro è murato da Giorgini.15:44
40'
Cinque minuti più recupero al termine della prima frazione di gioco.15:42
38'
Il Catanzaro spreca una buona opportunità di contropiede.15:39
35'
Tentativo da fuori di Petriccione servito da Iemmello: il centrocampista prova a piazzare il destro, Giorgini devia in corner.15:37
33'
Il Sudtirol è sceso il campo con il completo bianco e finiture rosse, mentre il Catanzaro veste con la terza maglia azzurra e blu con finiture gialle.15:36
29'
Lancio lungo per Vasco Lopes, Pigliacelli esce dalla propria area e spazza via.15:32
29'
Squadre che faticano a creare occasioni da rete.15:30
27'
Si riprende a giocare.15:28
25'
Gioco fermo per il cooling break.15:26
21'
Molina dalla bandierina, Petriccione allontana.15:23
21'
Il Sudtirol guadagna il primo calcio d'angolo della partita.15:22
17'
Tiro cross di Ruggeri che attraversa tutta l'area e si spegne sul fondo.15:18
15'
Adesso è il Sudtirol ad avere in mano il pallino del gioco.15:16
13'
Ci prova ancora Vasic da fuori area: diagonale mancino che finisce largo sul fondo.15:14
12'
Vasic riceve palla a sinistra, entra in area e calcia con il destro: tiro murato da un difensore avversario.15:14
10'
Imbucata interessante per Molina, esce bene in anticipo Pigliacelli.15:11
8'
Si fa vivo anche il Sudtirol: Vasic sfonda a sinistra e mette in mezzo, controlla la difesa ospite.15:10
7'
Bel lancio di Mosti per Dorval che scatta sulla fascia destra e mette in mezzo un pallone interessante rasoterra ma non trova nessun compagno.15:09
5'
Koffi, servito da Dorval, salta Stivanello e da posizione defilata prova il diagonale: botta potente, palla che finisce sull'esterno della rete.15:07
5'
Punizione di Petriccione dalla trequarti destra, palla in area allontanata dalla difesa tirolese.15:06
4'
Possesso palla della squadra ospite in queste prime battute.15:05
Primi palloni giocati dal Catanzaro.15:02
Allo stadio Druso di Bolzano è tutto pronto. Comincia la sfida SUDTIROL-CATANZARO!15:02
Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento.14:59
Arbitra la sfida Edoardo Mazzoni di Prato, coadiuvato dagli assistenti Ricci e Scarpa e dal quarto uomo Zanotti. Gariglio e Pezzuto rispettivamente al Var e Avar.14:58
Il Catanzaro deve rinunciare agli infortunati Pogacar, Borrelli, Frosinini, D’Alessandro, Pafundi. Gorgone sceglie Dorval sulla fascia destra al posto di Candela.14:57
Il Sudtirol deve fare a meno dello squalificato Stabile e degli indisponibili El Khaouakibi, Pyyhtia e Varnier. Possanzini sceglie Okoro in attacco al posto di Merkaj, passato al Vicenza.14:44
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Catanzaro scende in campo con il 3-4-2-1: Pigliacelli – Ruggero, Antonini, Verrengia – Dorval, Petriccione, Mosti, Alesi – Giovane, Iemmello – Koffi. A disposizione: Marietta, Imperiale, Postiglione, Candela, Franky Tchaouna, Di Francesco, Buso, Cassa, Pecorino, Garnica, Reita, Arditi. All. Gorgone.14:59
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sudtirol si schiera con il 4-2-3-1: Plizzarri – Molina, Giorgini, Stivanello, Veroli – Rispoli, Tronchin – Vasco Lopes, Vasic, Bjarkason – Okoro. A disposizione: Vadjunec, Tait, F. Davi, S. Davi, Mixture, Brik, Iuliano, Schrott, Burnete, Zeroli, Pellini, Anghelè. All. Possanzini.14:40
Il Catanzaro invece è ancora a zero punti dopo le sconfitte contro Vicenza e Pisa.14:22
Il Sudtirol è sesto in classifica con quattro punti, frutto di una vittoria alla prima giornata e di un pareggio nello scorso turno (1-1 sul campo del Benevento con gol di Merkaj, passato poi al Vicenza negli ultimi giorni di mercato).14:18
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Sudtirol e Catanzaro, gara valida per la terza giornata del campionato di serie B.13:53
Sudtirol - Catanzaro è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano. Arbitro di Sudtirol - Catanzaro sarà Edoardo Mazzoni. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Edoardo Mazzoni
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
22
Fuorigioco
2
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
3
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
7.3
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie B: 1 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2026
Coppa Italia
Verona-Virtus Entella 2-2
22-08-2026
Serie B
Benevento-Modena 1-2
Attualmente il Sudtirol si trova 1° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Il Sudtirol ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1; il Catanzaro ha segnato 3 gol e ne ha subiti 7.
In casa il Sudtirol ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Il Sudtirol nelle prime 2 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Benevento ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Catanzaro nelle prime 2 giornate ha affrontato il Vicenza, il Pisa ottenendo 0 punti. Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita il Benevento pareggiando 1-1 mentre Il Catanzaro ha incontrato il Pisa perdendo 2-1.
Sudtirol e Catanzaro si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol ha vinto 1 volta, il Catanzaro ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Sudtirol-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Südtirol ha vinto soltanto uno dei sei confronti totali disputati contro il Catanzaro in Serie BKT; tuttavia, si tratta proprio del più recente, ovvero quello per 2-1 dello scorso 31 gennaio, grazie alle reti di Karim Zedadka e Silvio Merkaj; tre pareggi e due sconfitte chiudono il parziale.
Perfetto equilibrio nelle tre sfide casalinghe disputate dal Südtirol contro il Catanzaro in Serie B, con un successo a testa e un pareggio; i padroni di casa hanno vinto la più recente di queste gare (2-1, 31 gennaio 2026).
Per la quarta stagione consecutiva in Serie B, il Südtirol è rimasto imbattuto nelle prime due gare stagionali (1V, 1N), ma soltanto nell'annata 2023/24 è riuscito a evitare la sconfitta anche nella terza gara del torneo, quando non ha perso nessuna delle prime sei partite di campionato (2V, 4N).
Tra la fine della scorsa regular season e l'inizio di questo campionato di Serie B, il Catanzaro ha perso quattro gare di fila; i calabresi non registrano una serie peggiore in Serie BKT da sette sconfitte consecutive tra aprile e maggio 2006.
Il Südtirol ha subito 39 tiri finora in Serie B 2026/2027; solo il Catanzaro e l'Ascoli (entrambi 42) hanno fatto peggio. Inoltre, il Südtirol è tra le ultime tre squadre per tiri nello specchio (quattro), al pari di Cremonese e Padova.
Il Catanzaro è la squadra che Niklas Pyyhtiä ha incontrato più volte in Serie BKT senza mai vincere (quattro, 2N, 2P); allo stesso tempo, il centrocampista ha già segnato contro i giallorossi nella competizione (12 gennaio 2025) e contro nessuna squadra vanta più di una rete nel torneo.
Pietro Iemmello ha segnato quattro gol in sei sfide contro il Südtirol in Serie B, anche se solo uno di questi è arrivato allo Stadio Marco Druso. Il Catanzaro, grazie a Iemmello (tre) e N'Dri Koffi (tre), è una delle due squadre, con la Sampdoria, ad avere più di un giocatore con almeno tre tiri nello specchio tentati in questa Serie B.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: