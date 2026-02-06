Esce dalla crisi di risultati il Cesena che al Manuzzi passa 2-0 con un gol per tempo delle proprie mezzali: Berti e Francesconi. A fine gara Shpendi spreca l'opportunità del tris facendosi ipnotizzare dal dichetto da Desplanches. Altro ko, invece, per il Pescara che gioca una partita orgogliosa, crea diverse palle gol (anche un palo di Caligara) ma non riesce a segnare. I romagnoli consolidano il proprio piazzamento in zona playoff mentre gli abruzzesi restano all'ultimo posto.
Matteo Francesconi ha realizzato il suo primo gol in Serie B.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+6'
FINE PARTITA. CESENA-PESCARA 2-0. Berti e Francesconi regalano i tre punti ai romagnoli. 22:25
90'+6'
AMMONIZIONE PER IL CESENA. Giallo a Klinsmann per perdita di tempo.22:25
90'+2'
Non sembra avere più la forza il Pescara per riaprire questa partita. 22:21
90'
Sono cinque i minuti di recupero.22:19
90'
È il secondo rigore parato in questa Serie B da Desplanches.22:19
89'
DESPLANCHES IPNOTIZZA SHPENDI! Il portiere si tuffa alla sua destra e riesce a respingere il pallone con il piede di richiamo.22:18
88'
RIGORE PER IL CESENA! Crezzini assegna il penalty dopo la revisione.22:18
88'
AMMONIZIONE PER IL PESCARA. Giallo a Bettella per proteste.22:18
87'
Controllo del Var per un tocco col braccio, largo, nella propria area di Bettella che cercava di chiudere in scivolata su Shpendi.22:16
83'
Russo troppo morbido nella conclusione col piatto dopo un bel break di Olzer. Para comodo Klinsmann.22:12
83'
Non è ancora andato ko il Pescara dopo il colpo del 2-0.22:11
81'
OCCASIONE PER MEAZZI! Dribbling secco in area e conclusione sul primo palo con angolo ridotto. Si oppone in qualche modo Klinsmann che respinge.22:10
80'
SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Berti, dentro Cerri.22:09
79'
PALO DI CALIGARA! Ha subito la chance per riaprirla il Pescara. Pallone dolce di Olzer sul secondo palo per il macino al volo di Caligara che sbatte sul montante.22:09
77'
SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Gravillon, dentro Faraoni.22:10
77'
GOL! CESENA-Pescara 2-0. Ha segnato Francesconi! Riceve al limite da Ciervo e calcia verso la porta. Fatale la deviazione di Capellini che mette fuori causa Desplanches.22:07
76'
SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Guidi, dentro Ciofi.22:04
75'
Ancora Meazzi che questa volta conclude sull'esterno della rete dopo un buono spunto su Guidi. È entrato benissimo il classe 2001.22:03
73'
MEAZZI VICINO AL PARI! Sugli sviluppo di corner Olzer è bravo a riciclare il pallone per Meazzi che lascia partire un destro a giro che si spegne a pochi centimetri dal secondo palo.22:02
71'
AMMONIZIONE PER IL CESENA. Piacentini stende Meazzi. 21:59
69'
Guidi si divora un gol davanti a Desplanches, molto bravo a opporsi al tiro. Ma era tutto vano per posizione di offside del difensore del Cesena.21:57
68'
Magni scappa via a sinistra e penetra in area, Capellini lo chiude in angolo al momento della conclusione. 21:57
66'
Bisoli cerca di far girare il destro da dentro l'area, pallone abbondantemente largo. 21:54
63'
Ritmi calati in questa ripresa che vive soprattutto di fiammate.21:51
62'
SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Brugman, dentro Meazzi.21:51
62'
SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Oliveri, dentro Fanne.21:50
62'
SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Olivieri, dentro Bisoli.21:50
61'
SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Castagnetti, dentro Castrovilli all'esordio.21:50
60'
Ancora Gravillon a opporsi al tiro di Shpendi che era andato via bene a Letizia. Blocca Desplanches un pallone docile.21:49
59'
Gravillon si immola sulla girata quasi a botta sicura di Olivieri.21:48
58'
OCCASIONE PER MAGNI! Pallone messo a rimorchio da Ciervo per l'altro esterno che col destro calcia male e altissimo.21:47
55'
Scintille tra Piacentini e Caligara, a brutto muso i due.21:44
51'
Buon approccio alla ripresa del Pescara.21:39
48'
Olzer steso al limite da Magni, manca probabilmente un giallo per il giocatore del Cesena.21:37
47'
Serpentina di Olzer in area del Cesena, essenziale la chiusura di Guidi.21:36
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte con un cambio per parte.21:34
46'
SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Mangraviti, dentro Piacentini.21:34
46'
SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Di Nardo, dentro Russo.21:33
Nella prossima giornata di campionato il Cesena farà visita all'Entella, mentre il Pescara ospiterà il Catanzaro. 21:22
Primo tempo di buona intensità tra Cesena e Pescara. Creano di più i padroni di casa che passano al minuto 25 grazie a una staffilata di Berti dal limite: pallone sotto la traversa e niente da fare per Desplanches. Abruzzesi comunque in partita.21:21
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO: CESENA-PESCARA 1-0. Decide sin qui Berti. 21:19
45'+2'
Shpendi conclude sull'esterno della rete sull'imbucata di Berti. 21:19
45'
Due minuti di recupero. 21:17
45'
AMMONIZIONE PER IL CESENA. Berti allontana il pallone a gioco fermo. 21:17
45'
Di Nardo insacca ma dopo il tocco di Caligara in evidente posizione di offside.21:17
44'
OCCASIONE PER SHPENDI! Dialogano benissimo in area Shpendi e Olivieri dopo il cross basso di Ciervo da destra. La girata mancina dell'albanese è però sul fondo. Poteva probabilmente fare meglio nella conclusione. 21:16
43'
Su mischia da corner in area Pescara Olzer riesce a immolarsi sulla conclusione da distanza ravvicinata di Mangraviti. 21:15
41'
Francesconi imbuca per Shpendi, attento Desplanches in uscita.21:13
40'
C'è stata comunque la reazione di un Pescara vivo. 21:11
39'
Cross avvitato di Caligara da sinistra, allontana Guidi.21:11
35'
Bettella è rimasto contuso e dolorante in area del Cesena. Ha preso un pestone da Zaro sui cui arbitro e Var sorvolano. 21:08
34'
TIRO DI CALIGARA! Grande botta col mancino dai 25 metri. Deve volare Klinsmann per toglierla da sotto l'incrocio.21:06
30'
Olzer riesce in una strana girata in area: pallone però comodo per la presa di Klinsmann. 21:02
29'
AMMONIZIONE PER IL CESENA. Mangraviti travolge Olzer.21:01
27'
Secondo gol in questa Serie B per Tommaso Berti.20:59
25'
GOL! CESENA-Pescara 1-0. Ha segnato Berti! Sbaglia tutto Brugman regalando il pallone a Shpendi, rapido a servire subito Berti. Il centrocampista del Cesena si prende un paio di metri e da fuori esplode un destro violentissimo sotto la traversa. Desplanches non può prenderla mai.
Ha preso campo il Cesena, che prova a spingere. 20:55
19'
Questa volta si mette in proprio Shpendi che, da fuori, non trova lo specchio di porta. 20:51
18'
OCCASIONE PER CIERVO! Ecco la prima chance del match. Grande lavoro in area di Shpendi: fa collassare la difesa del Pescara e poi trova Cievo che, a tu per tu con Desplanches, si divora il gol del vantaggio. Respinge coi piedi il portiere degli abruzzesi.20:52
16'
Partita molto intensa, per ora senza occasioni. 20:47
12'
Proteste del Pescara per un presunto fallo di mano in area di Francesconi. Fa correre Crezzini. 20:44
11'
AMMONIZIONE PER IL CESENA. Castagnetti fuori tempo su Bettella. Era diffidato e salterà la gara con l'Entella.20:43
10'
Di Nardo cerca la battuta al volo da dentro l'area, mastica però il mancino. 21:22
7'
Manovra orchestrata del Cesena, Berti allarga per Magni che cerca le punte in mezzo senza successo.20:40
4'
Brugman cerca Di Nardo con un lancio lungo. Zaro capisce tutto e si appoggia su Klinsmann. 20:35
2'
Fiammata di Olivieri a sinistra: pallone messo dentro basso per Berti che viene anticipato da Bettella in corner.20:34
1'
È cominciata CESENA-PESCARA! Buona partita a tutti.20:32
Al Manuzzi arbitra la partita Valerio Crezzini di Siena, a coadiuvarlo gli assistenti Capaldo e Bitonti e il quarto ufficiale Turrini. In sala Var ci sono Pairetto e Forneau.20:30
Gorgone (anche lui squalificato) non ha ancora a disposizione Insigne, ma schiera subito Brugman dall’inizio in cabina di regia. In difesa, invece, dopo l’addio di Brosco c'è Capellini. 20:31
Mignani (squalificato) cambia qualcosa rispetto al ko di Avellino: in difesa ecco Guidi e Mangraviti anziché Ciofi e Piacentini, mentre a centrocampo ci sono Francesconi e Magni. Confermata, invece, la coppia Olivieri-Shpendi davanti.20:31
FORMAZIONE PESCARA (3-4-2-1): Desplanches - Gravillon, Capellini, Bettella - Oliveri, Brugman, Valzania, Letizia - Olzer, Caligara - Di Nardo.20:41
FORMAZIONE CESENA (3-5-2): Klinsmann - Guidi, Zaro, Mangraviti - Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti, Magni - Olivieri, Shpendi.20:33
Una sconfitta potrebbe allontanare ancora di più il Delfino fanalino di coda da una corsa per la salvezza che si fa sempre più distante, mentre un risultato utile gli permetterebbe di rientrare in corsa.20:09
Con quattro sconfitte nelle ultime cinque cinque sfide i romagnoli sono scivolati dal 4° al 6° posto in classifica e, con un successo, potrebbero mantenere il margine di almeno cinque punti che al momento garantisce ai bianconeri una posizione in zona playoff.20:09
Il Pescara non vince in trasferta nel campionato cadetto dal 2 marzo 2021 contro il Cittadella (1-0 con gol di Jens Odgaard); da allora gli abruzzesi hanno collezionato sette pareggi e nove sconfitte lontano da casa nel torneo.20:06
Il Cesena ha perso quattro delle ultime cinque gare giocate in Serie BKT (1V): tante sconfitte quante ne aveva incassate nelle precedenti 20 partite di regular season tra la fine della passata stagione e il torneo in corso (12V, 4N). 20:05
Il Cesena ha vinto tre delle ultime cinque gare giocate contro il Pescara in Serie BKT (1N, 1P), tanti successi quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 28 sfide contro gli abruzzesi nella competizione (14N, 11P).20:05
Benvenuti alla diretta scritta di Cesena-Pescara, gara valevole come anticipo della 23esima giornata del campionato di Serie B. 20:00
Cesena - Pescara è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 6 febbraio alle ore 20:30 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Arbitro di Cesena - Pescara sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.
Valerio Crezzini
Statistiche Stagionali
Partite dirette
7
Falli fischiati
175
Fuorigioco
18
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
23
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.2
Falli per cartellino
7.6
Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:
Serie A: 7 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2025
Coppa Italia
Parma-Pescara 2-0
31-08-2025
Serie A
Lazio-Verona 4-0
22-09-2025
Serie A
Napoli-Pisa 3-2
05-10-2025
Serie B
Südtirol-Empoli 1-2
18-10-2025
Serie A
Lecce-Sassuolo 0-0
29-10-2025
Serie A
Roma-Parma 2-1
09-11-2025
Serie A
Atalanta-Sassuolo 0-3
29-11-2025
Serie A
Juventus-Cagliari 2-1
14-12-2025
Serie A
Milan-Sassuolo 2-2
27-12-2025
Serie B
Catanzaro-Cesena 2-0
10-01-2026
Serie B
Avellino-Sampdoria 2-1
06-02-2026
Serie B
Cesena-Pescara 2-0
Attualmente il Cesena si trova 5° in classifica con 37 punti (frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte); invece il Pescara si trova 20° in classifica con 15 punti (frutto di 2 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte). Il Cesena ha segnato 31 gol e ne ha subiti 27; il Pescara ha segnato 27 gol e ne ha subiti 46. La partita di andata Pescara - Cesena si è giocata il 22 agosto 2025 e si è conclusa 1-3.
In casa il Cesena ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, l'Avellino e il Pescara ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Monza e Mantova ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita il Pescara vincendo 2-0 mentre Il Pescara ha incontrato Mantova pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 5 gol.
Cesena e Pescara si sono affrontate 39 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 8 volte, il Pescara ha vinto 15 volte mentre i pareggi sono stati 16.
Cesena-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Cesena ha vinto tre delle ultime cinque gare giocate contro il Pescara in Serie BKT (1N, 1P), tanti successi quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 28 sfide contro gli abruzzesi nella competizione (14N, 11P). Inoltre, dopo il successo per 3-1 all'andata, i bianconeri potrebbero vincere due match consecutivi contro il Delfino in cadetteria per la prima volta nella propria storia.
Il Cesena ha perso solo due delle 19 sfide casalinghe in Serie BKT contro il Pescara (7V, 10N) e dopo i più recenti successi per 1-0 e 4-2 ottenuti tra novembre 2015 e dicembre 2017, potrebbe vincere tre match interni di fila contro gli abruzzesi per la prima volta nella propria storia in cadetteria.
Il Pescara non perde un match nel girone di ritorno di Serie BKT contro il Cesena dal 28 aprile 1996 (sconfitta per 2-3 in quel caso, proprio in casa dei romagnoli); da quel momento sono arrivate cinque vittorie e quattro pareggi contro i bianconeri nella seconda metà di stagione del torneo cadetto, con un punteggio complessivo di 14-5 e tenendo la porta inviolata in ciascuna delle ultime quattro sfide di questo tipo.
Il Cesena ha perso quattro delle ultime cinque gare giocate in Serie BKT (1V): tante sconfitte quante ne aveva incassate nelle precedenti 20 partite di regular season tra la fine della passata stagione e il torneo in corso (12V, 4N). Inoltre, dopo i ko contro Bari (1-2) e Avellino (1-3), i romagnoli potrebbero perdere tre match di fila nel torneo per la prima volta da dicembre 2024.
Il Pescara non vince in trasferta nel campionato cadetto dal 2 marzo 2021 contro il Cittadella (1-0 con gol di Jens Odgaard); da allora gli abruzzesi hanno collezionato sette pareggi e nove sconfitte lontano da casa nel torneo. Tra le squadre attualmente in Serie BKT solo Sampdoria (25) e Virtus Entella (22) hanno una serie aperta di match esterni senza vittorie più lunga rispetto al Delfino nella competizione.
La prima presenza di Marco Olivieri in Serie BKT è arrivata proprio contro il Pescara, il 17 ottobre 2020 con la maglie dell'Empoli (successo per 2-1 dei toscani); dopo la rete messa a segno nell'ultimo turno contro l'Avellino, il classe 1999 potrebbe trovare la rete per due match di fila in cadetteria per la prima volta da gennaio 2021 (contro Cosenza e Salernitana in quel caso).
Lorenzo Insigne potrebbe tornare a giocare un match di Serie BKT per la prima volta a distanza di 5004 giorni dalla sua ultima presenza nel torneo - Pescara-Nocerina 1-0, il 26 maggio 2012. Nelle ultime 20 stagioni regolari del campionato cadetto (dal 2006/07), il classe 1991 è stato uno dei due soli giocatori capaci sia di segnare più di 15 reti, sia di servire più di 10 assist in una singola edizione del torneo: 18 reti e 11 passaggi vincenti proprio con il Delfino nel 2011/12 - l'altro è stato Alessandro Del Piero (20G+13A nel 2006/07).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: