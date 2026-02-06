Il Cesena ha perso quattro delle ultime cinque gare giocate in Serie BKT (1V): tante sconfitte quante ne aveva incassate nelle precedenti 20 partite di regular season tra la fine della passata stagione e il torneo in corso (12V, 4N). 20:05

Mignani (squalificato) cambia qualcosa rispetto al ko di Avellino: in difesa ecco Guidi e Mangraviti anziché Ciofi e Piacentini, mentre a centrocampo ci sono Francesconi e Magni. Confermata, invece, la coppia Olivieri-Shpendi davanti.20:31

Al Manuzzi arbitra la partita Valerio Crezzini di Siena, a coadiuvarlo gli assistenti Capaldo e Bitonti e il quarto ufficiale Turrini. In sala Var ci sono Pairetto e Forneau.20:30

Bettella è rimasto contuso e dolorante in area del Cesena. Ha preso un pestone da Zaro sui cui arbitro e Var sorvolano. 21:08

Cesena - Pescara è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 febbraio alle ore 20:30 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.

Arbitro di Cesena - Pescara sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Valerio Crezzini Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 175 Fuorigioco 18 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 23 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.2 Falli per cartellino 7.6 Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Parma-Pescara 2-0 31-08-2025 Serie A Lazio-Verona 4-0 22-09-2025 Serie A Napoli-Pisa 3-2 05-10-2025 Serie B Südtirol-Empoli 1-2 18-10-2025 Serie A Lecce-Sassuolo 0-0 29-10-2025 Serie A Roma-Parma 2-1 09-11-2025 Serie A Atalanta-Sassuolo 0-3 29-11-2025 Serie A Juventus-Cagliari 2-1 14-12-2025 Serie A Milan-Sassuolo 2-2 27-12-2025 Serie B Catanzaro-Cesena 2-0 10-01-2026 Serie B Avellino-Sampdoria 2-1 06-02-2026 Serie B Cesena-Pescara 2-0

Attualmente il Cesena si trova 5° in classifica con 37 punti (frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte); invece il Pescara si trova 20° in classifica con 15 punti (frutto di 2 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte).

Il Cesena ha segnato 31 gol e ne ha subiti 27; il Pescara ha segnato 27 gol e ne ha subiti 46.

La partita di andata Pescara - Cesena si è giocata il 22 agosto 2025 e si è conclusa 1-3.

In casa il Cesena ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte).

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, l'Avellino e il Pescara ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Monza e Mantova ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita il Pescara vincendo 2-0 mentre Il Pescara ha incontrato Mantova pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 5 gol.

Cesena e Pescara si sono affrontate 39 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 8 volte, il Pescara ha vinto 15 volte mentre i pareggi sono stati 16.

Cesena-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cesena ha vinto tre delle ultime cinque gare giocate contro il Pescara in Serie BKT (1N, 1P), tanti successi quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 28 sfide contro gli abruzzesi nella competizione (14N, 11P). Inoltre, dopo il successo per 3-1 all'andata, i bianconeri potrebbero vincere due match consecutivi contro il Delfino in cadetteria per la prima volta nella propria storia.

Il Cesena ha perso solo due delle 19 sfide casalinghe in Serie BKT contro il Pescara (7V, 10N) e dopo i più recenti successi per 1-0 e 4-2 ottenuti tra novembre 2015 e dicembre 2017, potrebbe vincere tre match interni di fila contro gli abruzzesi per la prima volta nella propria storia in cadetteria.

Il Pescara non perde un match nel girone di ritorno di Serie BKT contro il Cesena dal 28 aprile 1996 (sconfitta per 2-3 in quel caso, proprio in casa dei romagnoli); da quel momento sono arrivate cinque vittorie e quattro pareggi contro i bianconeri nella seconda metà di stagione del torneo cadetto, con un punteggio complessivo di 14-5 e tenendo la porta inviolata in ciascuna delle ultime quattro sfide di questo tipo.

Il Cesena ha perso quattro delle ultime cinque gare giocate in Serie BKT (1V): tante sconfitte quante ne aveva incassate nelle precedenti 20 partite di regular season tra la fine della passata stagione e il torneo in corso (12V, 4N). Inoltre, dopo i ko contro Bari (1-2) e Avellino (1-3), i romagnoli potrebbero perdere tre match di fila nel torneo per la prima volta da dicembre 2024.

Il Pescara non vince in trasferta nel campionato cadetto dal 2 marzo 2021 contro il Cittadella (1-0 con gol di Jens Odgaard); da allora gli abruzzesi hanno collezionato sette pareggi e nove sconfitte lontano da casa nel torneo. Tra le squadre attualmente in Serie BKT solo Sampdoria (25) e Virtus Entella (22) hanno una serie aperta di match esterni senza vittorie più lunga rispetto al Delfino nella competizione.

La prima presenza di Marco Olivieri in Serie BKT è arrivata proprio contro il Pescara, il 17 ottobre 2020 con la maglie dell'Empoli (successo per 2-1 dei toscani); dopo la rete messa a segno nell'ultimo turno contro l'Avellino, il classe 1999 potrebbe trovare la rete per due match di fila in cadetteria per la prima volta da gennaio 2021 (contro Cosenza e Salernitana in quel caso).

Lorenzo Insigne potrebbe tornare a giocare un match di Serie BKT per la prima volta a distanza di 5004 giorni dalla sua ultima presenza nel torneo - Pescara-Nocerina 1-0, il 26 maggio 2012. Nelle ultime 20 stagioni regolari del campionato cadetto (dal 2006/07), il classe 1991 è stato uno dei due soli giocatori capaci sia di segnare più di 15 reti, sia di servire più di 10 assist in una singola edizione del torneo: 18 reti e 11 passaggi vincenti proprio con il Delfino nel 2011/12 - l'altro è stato Alessandro Del Piero (20G+13A nel 2006/07).

