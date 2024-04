Dal Rigamonti è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Brescia-Pisa. Arrivederci e alla prossima di Serie B!16:10

Dopo un primo tempo partito con poche azioni e un ritmo molto basso, sblocca il match il Brescia con Moncini in contropiede. Nella ripresa subito cambi per Aquilani che però non riesce a cambiare l'intensità dei suoi giocatori, subendo così altri due gol, prima di Bianchi poi ancora di Moncini. Sul finale, al 94', l'arbitro concede calcio di rigore: non sbaglia Torregrossa che segna alla sua ex squadra. Rete ininfluente in termini di risultato: finisce 3 a 1 per il Brescia.16:10

90'+7' Fine partita! Finisce 3-1 tra Brescia e Pisa. Per i padroni di casa in gol Moncini (x2) e Bianchi. Per i toscani Torregrossa.16:03

90'+6' GOOOOL! Brescia-PISA 3-1! Segna su rigore Ernesto Torregrossa. Intuisce Lezzerini che però non trattiene.



90'+5' Calcio di rigore per il Pisa proprio all'ultimo giro di orologio! Van de Looi stende Arena in area. 16:01

90'+4' Crampi per Moncini, rimasto a terra.15:56

90'+3' Giocata di Tramoni che accelera sul lato sinistro, poi da posizione defilata tenta la conclusione che finisce alta.15:56

90'+1' Cross di D'Alessandro che diventa un passaggio per Lezzerini. 15:55

90' Quattro minuti di recupero al Rigamonti.15:53

87' Controllo e stop di Torregrossa che al momento della conclusione non trova lo specchio della porta. 15:51

85' GOOOOOL! BRESCIA-Pisa 3-0! Rete di Gabriele Moncini. Doppietta dell'attaccante che si infila benissimo tra tre e si invola verso la porta.



82' Il Brescia sostituisce Fabrizio Paghera per Tom van de Looi.15:45

81' Fuori Nicolas Galazzi per Riccardo Fogliata.15:44

80' Traiettoria pericolosa che con un rimpallo si avvicina a Torregrossa. Ottima l'uscita di Lezzerini che anticipa l'attaccante del Pisa.15:43

79' Riesce a crossare D'Alessandro che insiste nell'area avversaria. Respingono i difensori del Brescia.15:42

78' Cross di Esteves in area, ci mette il tacco Bonfanti che allontana la palla.15:41

76' Problemi fisici per Pietro Beruatto che preventivamente lascia il campo per Hjörtur Hermannsson.15:39

76' Lascia il campo Andrea Cistana per Andrea Papetti.15:36

75' Fuori anche Flavio Junior Bianchi per Birkir Bjarnason.15:36

75' Cambi per il Brescia: Michele Besaggio esce per Mohamed Salim Fares.15:36

74' Cerca spazio per il tiro Dickmann, esce Loria che anticipa Moncini.15:37

68' LEZZERINI CON UN PIEDE! Che salvataggio del portiere del Brescia sulla conclusione di D'Alessandro!15:32

66' Cross in mezzo di Galazzi per Bianchi: Tramoni anticipa e spazza via.15:30

64' Con potenza Leverbe dalla punizione: pallone lontanissimo dalla porta di Lezzerini.15:28

63' Giallo anche per Adorni che regala un calcio di punizione da appena fuori area.15:23

63' Calcio di punizione battuto da Tramoni: traiettoria troppo lunga, la palla termina alta e fuori.15:21

61' Cartellino giallo per Michele Besaggio e calcio di punizione per il Pisa da posizione interessante.15:21

61' Fuori anche Mattia Valoti per Mattéo Tramoni.15:20

60' Cambio tattico, Aquilani toglie un difensore, Simone Canestrelli, per Ernesto Torregrossa.15:19

58' Quarto ammonito del Pisa. Cartellino giallo anche per Maxime Jean Roberto Leverbe. Anche lui diffidato, Aquilani sarà senza 3 difensori centrali nel prossimo turno.15:16

57' Due tiri in porta, due gol per il Brescia. Che colpisce, così come nel primo tempo, nel miglior momento degli avversari.15:15

55' Assist Dimitri Bisoli.15:14

55' GOOOOOOLLL! BRESCIA-Pisa 2-0! Che gol di Flavio Junior Bianchi! Stop, giro e conclusione sotto la traversa!



54' Ancora Pisa, questa volta con Esteves: dal limite dell'area tenta il tiro in porta che termina di poco a lato.15:13

52' Battuto il calcio d'angolo, si coordina male con il mancino Canestrelli: la palla termina fuori.15:12

51' Cross di D'Alessandro chiuso in calcio d'angolo. Pronto Esteves dalla bandierina.15:11

49' Ammonito anche Simone Canestrelli. Diffidato, come Caracciolo, salterà la prossima partita.15:08

48' Pericoloso Beruatto in un tiro-cross che finisce in porta: respinge Lezzerini.15:08

47' Parte subito alto il Pisa, Calabresi cerca il fondo del campo per effettuare il cross ma la palla finisce fuori. Si riparte da Lezzerini.15:06

46' Fuori anche Antonio Aldo Caracciolo per Maxime Jean Roberto Leverbe.15:04

46' Primi cambi per il Pisa: fuori Stefano Moreo, dentro Alessandro Arena.15:04

45' Inizio il secondo tempo di Brescia-Pisa!15:04

Riscaldamento potenziato per alcuni giocatori del Pisa. Aquilani è pronto ai primi cambi.15:03

Brescia avanti 1 a 0, decide il gol di Mancini su un errore del Pisa. Dopo un avvio di partita molto spezzettato e senza grandi occasioni, sale la squadra di Aquilani che lascia troppo spazio agli avversari concedendogli, alla prima palla persa, campo per il contropiede e la realizzazione del primo gol della partita.14:55

45'+1' Fischia Tremolada! Fine primo tempo! Brescia-Pisa 1-0, gol di Moncini.14:49

45' Un minuto di recupero.14:48

44' Bisoli prepara la conclusione murata da Canestrelli.14:47

43' Ammonito Antonio Aldo Caracciolo, diffidato, salterà la prossima partita.14:46

39' Ottima copertura di Beruatto in tuffo che evita l'intervento di Dickmann.14:42

37' Assist Flavio Junior Bianchi14:41

37' GOOOOOLLL! BRESCIA-Pisa 1-0! Gol di Gabriele Moncini! Riparte in contropiede la squadra di Maran da una palla persa del Pisa. Con i tempi giusti Bianchi serve per Moncini che con il mancino sigla l'1 a 0.



36' Attacca il Pisa che è tutto nella metà campo avversaria: Calabresi tenta un tiro respinto. 14:41

35' Pallone interessante di Besaggio: traiettoria in verticale ma troppo lunga. Si riparte dal fondo.14:38

32' Tentativo di Dickmann di testa: la palla finisce di poco a lato della porta. 14:36

30' Gioco molto spezzettato nella prima mezz'ora. Sempre 0-0 al Rigamonti.14:33

25' Prova ad accelerare D'Alessandro, chiuso bene da Besaggio. L'ultimo tocco è proprio del giocatore del Pisa, sarà dunque rimessa dal fondo.14:29

21' Passsati i 20 minuti di gioco, nessuna azione potenzialmente pericolosa da entrambe le parti.14:26

17' Grande calma di Beruatto che di testa serve la palla per il suo portiere. Il difensore del Pisa aveva intercerttato un cross insidioso di Galazzi.14:21

16' Ci prova ancora Beruatto con un cross debole, attento Dickmann che allontana.14:19

14' Cross di Dickmann con deviazione di Caracciolo. Non si fa sorprendere Loria.14:18

12' Scintille tra Bianchi e Calabresi. Interviene Tremolada. 14:16

12' Parte Besaggio che calcia in area, Moreo allontana. 14:16

11' Fallo di Beruatto su Galazzi che regala al Brescia un calcio di punizione da posizione interessante.14:15

10' Ammonito per fallo tattico Marius Mihai Marin.14:13

9' Cross teso di Beruatto in area. Non ci arrivano i compagni. 14:12

8' Caracciolo con esperienza esce e anticipa gli avversari. Riparte il Pisa. 14:11

5' Giro palla e diversi contrasti in questi minuti di gioco. 14:10

3' Buona la coperta in fase difensiva di D'Alessandro: il giocatore del Pisa anticipa di testa gli avversari pronti in area.14:05

1' Subito alto il Pisa, intervento in chiusura di Jallow.14:03

1' Si parte! Comincia Brescia-Pisa. Fischia l'aritro Tremolada.14:02

Nel Pisa squalificato Barbieri, per il resto quasi tutti a disposizione per Aquilani. Soltanto una novità rispetto all'ultima di campionato: dall’inizio Beruatto. In panchina ancora Torregrossa e Tramoni pronti a subentrare.14:01

Maran recupera Cistana che torna al centro della difesa con Adorni, ai lati Dickmann e Jallow. Squalificato Bertagnoli, il reparto offensivo sarà formato da Galazzi, Bianchi e Moncini, che sostituisce il miglior marcatore del Brescia Borrelli: stagione finita per l'attaccante a causa di un infortunio, autore di 9 gol.14:00

FORMAZIONE UFFICIALE PISA (3-4-2-1): Loria - Calabresi, Caracciolo, Canestrelli - D'Alessandro, Esteves, Marin, Beruatto - Valoti, Moreo - Bonfanti. Allenatore: Aquilani.13:18

FORMAZIONE UFFICIALE BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini - Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow - Bisoli, Paghera, Besaggio - Galazzi, Bianchi - Moncini. Allenatore: Maran. 13:14

Entrambe le squadre arrivano da una vittoria nell'ultimo turno di campionato: il Brescia ha ribaltato il match contro il Cosenza, dopo essere andato sotto di un gol, grazie alla doppietta di Galazzi. Anche il Pisa ha guadagnato la vittoria in rimonta, grazie alla doppietta del subentrato Tramonii decisivo al 90' con la rete della vittoria. 13:06

La partita al Rigamonti può avere un peso decisivo nella corsa ai playoff: il Brescia attualmente occupa l'ultimo slot (l'ottavo) a 42 punti, il Pisa è dietro solo di due punti e una vittoria può garantire il sorpasso ai toscani. 13:03

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Brescia-Pisa, match valido per la 32ª giornata di Serie B.12:29