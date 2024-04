Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B.18:14

90'+9' FINE PARTITA: CATANZARO-COMO 1-2. Il Como completa la rimonta con Gabrielloni e Da Cunha.18:11

90'+6' Cross di Fulignati da trequartista puro, Antonini di testa fa centro ma è fuorigioco: questione di centimetri.18:09

90'+2' Ci prova D'Andrea dal limite, palla alta sopra la traversa.18:06

90'+2' Braunoder ci prova da centrocampo, palla fuori.18:05

90'+1' Sei minuti di recupero.18:03

90' SOSTITUZIONE PER IL COMO. Fuori Cutrone, dentro Curto.18:02

90' Destro debole di Chajia, nessun problema per Fulignati.18:03

88' CARTELLINO GIALLO PER IL CATANZARO. Ammonito Scognamillo.18:02

87' SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Verna, dentro Donnarumma.18:01

85' Tiro centrale di Strefezza, Fulignati trattiene.17:58

85' Tante interruzioni in questa fase finale di match, con perdite di tempo e falli.17:57

81' Calcio d'angolo per il Catanzaro, alla ricerca del pareggio.17:54

78' CARTELLINO GIALLO PER IL CATANZARO. Ammonito D'Andrea per un fallo su Chajia.17:50

77' SOSTITUZIONE PER IL COMO. Fuori Gabrielloni, dentro Gioacchini.17:50

76' SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Veroli, dentro Olivieri.17:50

75' SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Sounas, dentro D'Andrea.17:49

73' Cross dalla trequarti di Sounas, Semper si rifugia in angolo.17:47

71' SOSTITUZIONE PER IL COMO. Fuori Da Cunha, che si è infortunato durante l'esultanza, dentro Chajia.17:44

67' GOL! Catanzaro-COMO 1-2. Rete di Da Cunha. Sala apre per Iovine, che crossa sul secondo palo: sponda di Cutrone per un compagno nel mezzo, arriva Da Cunha che non può sbagliare.



66' SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Biasci, dentro Ambrosino.17:42

66' SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Petriccione, dentro Pompetti.17:42

65' OCCASIONE COMO! Sinistro strepitoso di Da Cunha da fuori, palo.17:38

62' GOL! Catanzaro-COMO 1-1. Rete di Gabrielloni. Tanto spazio per Sala, che crossa per Gabrielloni: colpo di testa perfetto.



62' Ottimo intervento di Situm su Cutrone, il Como resta in avanti.17:35

58' CARTELLINO GIALLO PER IL CATANZARO. Ammonito Antonini per un fallo su Gabrielloni.17:31

57' Iemmello al volo sullo sviluppo di un secondo corner, c'è una ribattuta.17:30

56' Il Catanzaro torna a mettere la faccia dentro l'area di rigore del Como, angolo.17:29

53' Staff medico in campo per Da Cunha.17:26

51' Da Cunha dentro per Cutrone, che cade in area: l'arbitro lascia correre.17:24

50' Ci prova Strefezza da fuori, destro alto non di molto.17:22

48' Da Cunha inventa per Gabrielloni, il cui destro viene murato dentro l'area.17:21

46' INIZIO SECONDO TEMPO DI CATANZARO-COMO. Si riparte dall'1-0 della prima frazione.17:18

46' SOSTITUZIONE PER IL COMO. Fuori Abildgaard, dentro Baselli.17:19

46' SOSTITUZIONE PER IL COMO. Fuori Odenthal, dentro Barba.17:19

Due gol annullati per fuorigioco, il gol di Vandeputte, il palo di Cutrone: le occasioni non mancano in questo primo tempo tra due delle squadre più forti del campionato. 17:10

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: CATANZARO-COMO 1-0. Decide Vandeputte.17:02

45' Un minuto di recupero.17:01

45' Mancino di Veroli, Strefezza fa muro.17:00

44' Conclusione deviata di Da Cunha, nulla di fatto.17:00

42' Destro di Vandeputte da calcio di punizione, palla alta.16:58

39' Gabrielloni per Cutrone, che fa centro: rilevato però il fuorigioco.16:55

38' Mancino centrale di Strefezza dal limite, blocca senza problemi Fulignati.16:54

37' Goldaniga non si fa sorprendere da Iemmello, riparte il Como.16:53

32' Dopo venticinque minuti ad alto livello, i ritmi si sono abbassati.16:52

27' CARTELLINO GIALLO PER IL COMO. Ammonito Odenthal per una trattenuta su Biasci.16:43

25' Squadre più lunghe in questa fase.16:41

21' OCCASIONE COMO! Cross di prima di Iovine, Cutrone di testa centra il palo.16:37

19' GOL! CATANZARO-Como 1-0. Rete di Vandeputte. Tunnel di Vandeputte su Iovine e destro deviato, quanto basta per beffare Semper, da Goldaniga.



Guarda la scheda del giocatore Jari Vandeputte16:36

15' Destro rasoterra, fuori dallo specchio, per Strefezza.16:31

15' Vandeputte incisivo sulla sinistra, altro cross ma Goldaniga fa buona guardia.16:30

13' Fase favorevole per il Catanzaro, che sta spingendo a più non posso.16:29

12' OCCASIONE CATANZARO! Botta di Scognamillo sugli sviluppi di un angolo, risponde Semper.16:29

11' Annullato un gol al Catanzaro per fuorigioco, ma buona l'azione offensiva. 16:28

7' Verticalizzazione improvvisa di Da Cunha per Cutrone, che non ci arriva per un soffio.16:23

4' Chiusura di Antonini su Cutrone, riparte il Catanzaro.16:19

Passaggio rischioso di Scognamillo in fase difensiva, si salva il Catanzaro.16:18

INIZIA CATANZARO-COMO. Prima palla per i padroni di casa.16:16

Modulo speculare per il Como: Semper - Sala, Odenthal, Goldaniga, Iovine - Da Cunha, Braunoder, Abildgaard, Strefezza - Gabrielloni, Cutrone.16:04

4-4-2 per il Catanzaro: Fulignati - Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli - Sounas, Petriccione, Verna, Vandeputte - Biasci, Iemmello. 16:03

Il Catanzaro è attualmente quinto in classifica, sei punti in meno rispetto al Como terza forza del campionato.16:02

Big match di giornata, che potrebbe rimettere in discussione i piani alti della graduatoria.15:59

Benvenuti alla diretta del match tra Catanzaro e Como, valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B. 15:58