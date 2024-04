Grazie per aver seguito con noi la diretta scritta di Palermo-Sampdoria 2-2 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B.18:31

Bella partita al Barbera tra due formazioni impegnate nella lotta playoff. Passano gli ospiti con Leoni al 19', ma il vantaggio doriano dura poco. Alla ripresa del gioco il Palermo si guadagna un calcio di rigore con Brunori: lo stesso capitano rosanero realizza il penalty. Al 27' i padroni di casa passano in vantaggio con Mancuso. Nel secondo tempo il match sembra rimanere in equilibrio, ma al 61' arriva il pareggio dei blucerchiati con Darboe, che sulla sponda di Verre è bravo a trovare lo spazio per piazzare un destro che non lascia scampo a Pigliacelli. Il Palermo crea qualche interessante occasione (da segnalare la traversa di Di Mariano), ma il risultato non cambia più ed il match si chiude sul 2-2.18:32

90'+6' Finisce qui la partita! PALERMO-SAMPDORIA 2-2 (19' Leoni, 23' Brunori, 27' Mancuso, 61' Darboe).18:14

90'+3' Di Mariano ha una buona occasione per provare il tiro: palla abbondantemente alta.18:10

90' Cinque minuti di recupero.18:08

90' Sostituzione per il Palermo: esce Federico Di Francesco ed entra Chaka Traorè.18:08

86' OCCASIONE PALERMO! Soleri si libera di un difensore e si trova a tu per tu con Stankovic da posizione defilata: il portiere blucerchiato chiude bene lo specchio della porta.18:08

81' Ultimi due cambi per Pirlo: fuori Verre e Leoni, dentro Pedrola e Murru.17:59

80' Punizione Sampdoria dal limite dell'area. la difesa del Palermo allontana senza grossi affanni.17:58

78' OCCASIONE PALERMO! Di Mariano si invola sulla fascia destra, rientra e calcia dal limite: palla sulla traversa!17:56

75' OCCASIONE PALERMO! Di Francesco si accentra dalla sinistra e calcia sul primo palo: pronto Stankovic.17:53

73' Sostituzione Sampdoria: costretto ad uscire per un acciacco Darboe, dentro Fabio Depaoli.17:51

65' Risponde Pirlo: escono Barreca e De Luca per Giordano e Borini.17:43

64' Primi due cambi per il Palermo: Mignani toglie Štulac e Mancuso per Henderson e Soleri.17:42

61' GOL! Palermo-SAMPDORIA 2-2! Ebrima DARBOE! Verre appoggia fuori area per Darboe, che da circa 25 metri piazza un destro che non lascia scampo a Pigliacelli! Pareggio Sampdoria!



Guarda la scheda del giocatore Ebrima Darboe17:40

59' Ammonito Francesco Di Mariano per una spallata. Diffidato, salterà il prossimo match con il Cosenza.17:37

58' Ci prova la Sampdoria in questa fase, ma la difesa del Palermo è attenta.17:36

49' OCCASIONE SAMPDORIA! Kasami in area ci prova con il sinistro: Diakite la devia in angolo.17:26

45' Inizia il secondo tempo! PALERMO-SAMPDORIA 2-1.17:23

Nessun cambio durante l'intervallo.17:24

Primi quarantacinque minuti ricchi di emozioni al Barbera. Passa in vantaggio la Sampdoria con il primo gol in serie B di Leoni (arrivato in prestito dal Padova nella finestra di mercato invernale), grazie anche alla complicità della difesa palermitana, non proprio impeccabile nell'occasione. La gioia degli ospiti dura poco: alla prima ripartenza il Palermo si guadagna un calcio di rigore con il capitano Brunori, che dal dischetto insacca e riporta in parità i padroni di casa. Dopo pochi minuti arriva anche la rete del vantaggio rosanero: punizione dalla trequarti, Segre allunga di testa per Mancuso che in scivolata insacca.17:19

45'+2' Finisce il primo tempo. PALERMO-SAMPDORIA 2-1 (19' Leoni, 23' Brunori, 27' Mancuso).17:06

45' Un minuto di recupero.17:04

44' OCCASIONE SAMPDORIA! De Luca, lanciato da Verre, prova il diagonale dalla destra: para Pigliacelli.17:03

43' Cartellino giallo per Antonio Barreca che atterra Di Mariano.17:02

42' OCCASIONE PALERMO! Stulac ci prova al volo da fuori area: grande risposta di Stankovic.17:01

42' Affondo di Di Mariano sulla destra: Ghilardi mette in angolo.17:00

33' Cartellino giallo per Fabio Lucioni che stende Verre su una ripartenza Samp. Era diffidato, salterà il prossimo match.16:51

32' Punizione di Stulac da oltre trenta metri; la palla esce a lato.16:50

27' GOL! PALERMO-Sampdoria 2-1! MANCUSO! I padroni di casa ribaltano il risultato in pochi minuti: punizione dalla trequarti sinistra, spizzata di Segre, la palla arriva a Mancuso che in scivolata insacca la porta difesa da Stankovic!



Guarda la scheda del giocatore Leonardo Mancuso16:48

23' GOL! PALERMO-Sampdoria 1-1! BRUNORI! Il capitano rosanero realizza il penalty e riporta la sfida in parità.



Guarda la scheda del giocatore Matteo Brunori16:44

22' CALCIO DI RIGORE! Il Palermo risponde subito e Brunori si guadagna un calcio di rigore!16:41

19' GOL! Palermo-SAMPDORIA 0-1! Giovanni LEONI segna il suo primo gol in serie B! Yepes la butta in mezzo, indecisione della difesa palermitana: ne approfitta Leoni che la tocca d'esterno e porta in vantaggio la Sampdoria.



Guarda la scheda del giocatore Giovanni Leoni16:40

17' Sugli sviluppi del corner, la palla arriva a Darboe che ci prova da fuori: il tiro finisce alto.16:35

16' Atra iniziativa di Barreca sulla sinistra: il cross viene deviato in angolo.16:35

12' Azione insistita della Samp sugli sviluppi di un calcio d'angolo: la difesa del Palermo riesce a liberare senza affanni.16:31

8' Intercetta un buon pallone la Sampdoria a centrocampo e tenta il contropiede: attenta la difesa del Palermo che blocca l'iiziativa dei blucerchiati.16:28

4' Risponde la Sampdoria con la discesa di Barreca sulla sinistra: Di Mariano mette in corner.16:28

3' Palermo arrembante in questi primi minuti.16:21

Allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo è tutto pronto. Comincia la sfida PALERMO-SAMPDORIA!17:23

Arbitra la sfida Giua della sezione di Olbia, coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Fontemurato e dal quarto uomo Frascaro. Maggioni e Paterna rispettivamente al Var e Avar.16:11

La Sampdoria deve fare a meno degli indisponibili Benedetti, A. Conti, Vieira, Ferrari, Ricci, Esposito, Piccini. Occasione per Gonzalez e Stojanovic.16:08

Tanti cambi per il nuovo Palermo di Mignani: fuori gli squalificati Gomes e Coulibaly e gli indisponibili Vasic e Ranocchia. Rientrano Lucioni, Stulac e Mancuso.16:02

FORMAZIONI UFFICIALI: La Sampdoria si schiera con un 3-5-1-1: Stankovic – Leoni, Ghilardi, Gonzalez – Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe, Barreca – Verre – De Luca. A disposizione:Askildsen, Pedrola, Lotjonen, Borini, Alvarez, Giordano, Ravaglia, Depaoli, Murru, Girelli, Conti, Ntanda. All. Pirlo.16:23

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Palermo scende in campo con il 3-5-2: Pigliacelli – Diakité, Lucioni, Ceccaroni – Di Mariano, Segre, Stulac, Di Francesco, Lund – Mancuso, Brunori. A disposizione: Desplanches, Jensen, Insigne, Kanuric, Marconi, Nedelcearu, Buttaro, Soleri, Aurelio, Henderson, Traorè. All. Mignani.16:25

La Sampdoria invece arriva da quattro vittorie consecutive. Con 43 punti occupa l’ottavo posto in classifica, e dopo una lunga risalita si trova in piena zona playoff.15:06

Il Palermo nelle ultime cinque gare ha conquistato una vittoria e quattro sconfitte, delle quali due consecutive negli ultimi due turni. La squadra di Mignani (ex Bari), subentrato all’esonerato Corini, è scesa al sesto posto con 49 punti.15:05

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Palermo e Sampdoria, gara valida per la 32esima giornata del campionato di Serie B.15:05