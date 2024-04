Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie B!15:59

90'+6' FINISCE QUI! Termina 1-1 la sfida tra Spezia e Lecco!15:55

90'+4' Ripartenza immediata dello Spezia, colpo di testa di Moro che termina a lato15:53

90'+4' Contropiede del Lecco condotto da Parigini che però viene chiuso all'ingresso dell'area di rigore15:53

90' Saranno cinque i minuti di recupero15:49

88' Ammonito anche Celjak, punita una scivolata da dietro ai danni di Moro15:47

85' Entra anche Inglese, gli lascia il posto Novakovich 15:43

84' Fuori Crociata, dentro Listkowski15:43

84' Ultimi due cambi in arrivo anche per il Lecco15:44

84' Fallo in ritardo di Parigini, altro giallo estratto da Ayroldi15:44

83' Ultimo cambio in casa Spezia: entra Moro al posto di Nagy15:41

80' PALO DI SALVATORE ESPOSITO! Punizione battuta direttamente verso la porta che scheggia il legno alla destra di Lamanna15:39

78' Intervento in ritardo di Crociata, scatta anche per lui il cartellino giallo15:37

77' Fa il suo ingresso in campo anche Parigini, richiamato in panchina Buso15:36

77' Problemi per Degli Innocenti, al suo posto Lunetta15:35

75' Gioco molto spezzettato in questa fase15:34

70' Nello Spezia invece entra Kouda al posto di Bandinelli15:29

70' Corre ai ripari Malgrati, Galli entra al posto di Ionita15:29

69' Punizione da lontano di Verde, Lamanna si distende e mette in angolo15:28

66' ESPULSO SERSANTI! Doppio giallo per il centrocampista del Lecco che interviene in modo scomposto su Verde15:25

64' Si fa vedere subito Pio Esposito che in girata chiama al gran riflesso Lamanna, tutto fermo però per fuorigioco del nuovo entrato15:24

63' Esce anche uno spento Falcinelli, al suo posto Francesco Pio Esposito15:22

63' Cassata subentra a Vignali15:22

63' In arrivo un doppio cambio nello Spezia15:22

61' Ammonito Lamanna, che dopo aver chiuso in uscita una ripartenza dello Spezia fa ritardare la ripresa del gioco15:20

60' GRANDE AZIONE DI DEGLI INNOCENTI! Il centrocampista del Lecco sguscia in mezzo a due avversari e si porta al limite dell'area dove conclude a lato di pochissimo!15:20

57' Cartellino Giallo anche per Novakovich, sbracciata ai danni di Esposito15:16

56' Lo Spezia prova uno schema su angolo per liberare al tiro dal limite Nagy, l'ex Pisa colpisce male e manda altissimo15:16

50' Destro potente di Lepore dalla distanza, il suo tiro però decolla alto sulla traversa15:09

48' Cartellino Giallo anche per Bandinelli. L'ex Empoli era diffidato e non ci sarà contro il Parma15:07

46' Neanche il tempo di entrare in campo e Tancu viene già ammonito. Primo cartellino giallo tra le fila dello Spezia15:06

46' SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo al Picco!15:04

46' Cambio all'intervallo nello Spezia: esce Nikolaou, dentro Tanco15:04

Buona partenza dello Spezia che passa in vantaggio con il colpo di testa di Hristov, il quale sfiora la doppietta poco più tardi venendo stavolta stoppato da Lamanna. Il Lecco emerge nel finale di tempo quando trova anche la rete del pari firmata da Buso, che insacca sul secondo palo quello che probabilmente doveva essere un cross per un compagno. Partita aperta al Picco!14:49

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO! 1-1 all'intervallo!14:48

45' Un minuto di recupero14:47

45' DEGLI INNOCENTI! Carica il destro dai 20 metri e sfiora il palo! Grande occasione per il Lecco14:47

41' GOL! Spezia-LECCO 1-1! Gol di Buso! L'esterno del Lecco scappa sulla sinistra, si ferma e batte Zoet con un tiro cross morbido che si insacca sul secondo palo! Decisiva anche la deviazione di Mateju



40' Resta a terra Degli Innocenti dopo un intervento duro di Verde. Si rialza il centrocampista cresciuto nell'Empoli14:47

36' Ancora Lamanna! Verde riceve sulla destra e si accentra per la conclusione con il mancino, il suo tentativo viene respinto dall'estremo difensore ospite!14:38

34' Contropiede sprecato da Buso, il quale con l'esterno cerca di premiare la corsa di Crociata ma sbaglia la misura del suggerimento14:36

32' MATEJU! Colpo di testa all'indietro su un'altra punizione battuta bene da Esposito. Sempre attento Lamanna a deviare sopra alla traversa14:33

31' Ammonito Sersanti, intervento imprudente ai danni di Esposito14:32

26' Ancora Lamanna stavolta su Bandinelli: l'ex Empoli si sistema il pallone al limite dell'area ma calcia troppo centralmente. Il portiere del Lecco non si fida della presa e respinge con i pugni14:28

25' LAMANNA! Cross di Verde a cercare ancora Hristov, il colpo di testa del centrale bianconero viene alzato in corner da un gran riflesso di Lamanna!14:27

22' Punizione laterale battuta da Lepore, Celjac impatta di testa con Zoet che mette sopra alla traversa14:24

19' OCCASIONE LECCO! Cross di Lepore sul secondo palo, torre di Novakovich per Buso che di prima intenzione conclude alto!14:20

17' Ci prova Verde, la conclusione del trequartista scuola Roma viene respinta da un difensore del Lecco14:19

13' Secondo gol consecutivo per il difensore dello Spezia, in gol anche nello scorso turno contro l'Ascoli14:15

12' GOL! SPEZIA-Lecco 1-0! Gol di Hristov! Punizione perfetta di Esposito a pescare la testa di Hristov che stacca perfettamente lasciando immobile Lamanna! Si sblocca la gara del Picco!



9' Iniziativa di Elia che dalla sinistra converge e conclude dal limite, tiro debole facile preda di Lamanna14:10

5' Cross da parte di Vignali che diventa un tiro, pallone che però termina contro i cartelloni pubblicitari. Primo guizzo anche dello Spezia14:07

4' Sersanti serve Buso al limite dell'area, il suo tiro viene bloccato con sicurezza da Zoet14:05

3' Inizia in avanti il Lecco, cross di Crociata dalla destra, respinge in corner Nagy14:05

FISCHIO D'INIZIO! Si parte al Picco, è iniziata Spezia-Lecco!14:02

Le scelte di Malgrati: al suo esordio in panchina il nuovo tecnico del Lecco opta per una linea a quattro con Bianconi e Celjac al centro e Caporale e Lepore sugli esterni. Degl'Innocenti in mediana insieme a Ionita e Sersanti, mentre davanti spazio a Novakovich con Buso e Crociata13:28

Le scelte di D'Angelo: nessun cambiamento rispetto agli undici che hanno battuto l'Ascoli a Pasquetta. Verde e Bandinelli agiranno a supporto di Falcinelli, mentre in mediana confermata la collaudata coppia formata da Esposito e Nagy. Ancora Vignali preferito a Cassata sulla destra con Elia dalla parte opposta11:17

FORMAZIONE UFFICIALE LECCO: Malgrati riparte dal 4-3-3, ecco lo schieramento degli ospiti: Lamanna - Lepore, Bianconi, Celjak, Caporale - Degl'Innocenti, Ionita, Sersanti - Crociata, Novakovich, Buso11:13

FORMAZIONE UFFICIALE SPEZIA: i bianconeri si schierano con un 3-4-2-1: Zoet - Mateju, Hristov, Nikolaou - Vignali, Nagy, S.Esposito, Elia - Verde, Bandinelli - Falcinelli11:10

Dirigerà l'incontro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Affatato e Vigile e dal quarto ufficiale Mazzoni. Chiffi e Di Vuolo sono invece gli addetti alla sala Var11:08

Più complicata la situazione del Lecco, ultimo in classifica e a dieci lunghezze di distanza dalla zona play out. Un gap che con sole sette gare ancora da disputare sembra essere difficilmente colmabile, ma in panchina è appena stato promosso Malgrati dopo l'esonero di Aglietti, il quale spera di risollevare una squadra che nel 2024 non ha mai vinto portando a casa il misero bottino di due punti in dodici partite11:12

Sfida importante in chiave salvezza, soprattutto per i padroni di casa che con 34 punti condividono la 15' posizione di classifica con il Cosenza e sperano di guadagnare ossigeno in vista del rush finale. I liguri si trovano in un buon momento avendo conquistato due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro uscite, l'ultima sconfitta risale al 28 febbraio quando la FeralpiSalò si impose per 2-0 qui al Picco11:02

Benvenuti alla diretta di Spezia-Lecco, gara valida per la 32' giornata del campionato di Serie B!10:57