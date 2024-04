Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!!16:06

Termina a reti inviolate la gara del Liberati. Il match è stato piuttosto avvincente, con numerose occasioni da entrambe le parti anche se ad essere rammaricati sono soprattutto gli ospiti, che hanno visto svanire numerose opportunità di andare a segno per merito di uno strepitoso Iannarilli. Il numero uno degli umbri è infatti stato il migliore in campo senza ombra di dubbio. I gialloblu soprattutto nella fase finale della partita sono andati vicini a mettere a segno il gol della vittoria.16:00

90'+8' Fischio finale dell'incontro. Ternana-Modena 0-015:58

90'+7' Iannarilli si è ripreso e il gioco può riprendere.15:56

90'+3' Abiuso, lanciato in profondità, solo davanti al portiere calcia addosso a Iannarilli in uscita e Dalle Mura salva in scivolata sulla linea, impedendo al pallone di entrare. Il portiere degli umbri rimane a terra dolorante.15:55

90'+3' Tentativo da lontano di Bozhanaj che termina alto.15:52

90'+2' Raimondo difende la porta del Modena da un'azione di batti e ribatti, respingendo la conclusione a botta sicura di Dalle Mura.15:54

90'+2' Di Stefano cerca la giocata personale ma non fa la scelta giusta e la difesa della Ternana libera.15:55

90'+1' Quattro minuti di recupero.15:49

88' Palumbo entra in area e prova un suggerimento, che non trova però nessun compagno pronto.15:48

85' Palumbo entra in area, dopo un rimpallo vinto, e solo davanti al portiere calcia a lato di poco. Occasione monumentale per il Modena.15:45

84' De Boer prova una conclusione di controbalzo che termina alta.15:45

83' Giallo per il Modena. Ammonito Antonio Pergreffi.15:49

79' Cambio in difesa per il Modena. Esce Fabio Ponsi ed entra Alessandro Riccio.15:39

78' Comodo intervento di Iannarilli su un colpo di testa centrale.15:41

76' Doppio strepitoso intevento di Iannarilli, soprattutto sulla ribattuta di Oukhadda, che impedisce al Modena di passare in vantaggio.15:38

73' Raimondo colpisce di testa da ottima posizione, ma non inquadra lo specchio della porta.15:32

70' Bozhanaj entra in area e la sua conclusione smorzata viene intercettata a porta vuota da Casasola, a Iannarilli battuto.15:30

68' Giallo per il Modena. Ammonito Giovanni Zaro per un intervento in ritardo ai danni di De Boer.15:28

67' Cambio per il Modena. Esce il trequartista Luca Tremolada ed entra Shady Oukhadda.15:28

66' Cambio per la Ternana. Esce il centrocampista Niklas Pyyhtia ed entra l'attaccante Antonio Raimondo.15:33

66' Cambio a centrocampo per il Modena. Esce Matteo Cotali ed entra Kleis Bozhanaj.15:30

65' Cambio per la Ternana. Esce l'attaccante Gaston Pereiro ed entra il centrocampista Kees de Boer.15:32

65' Abiuso di testa mette il pallone sul fondo.15:24

58' Abiuso controlla, si gira e da dentro l'area da buona posizione fa partire un sinistro che termina di poco alto.15:18

57' Cambio in attacco per il Modena. Esce Ettore Gliozzi ed entra Fabio Abiuso.15:20

57' Cambio per il Modena. Esce il trequartista Edoardo Duca ed entra l'attaccante Lorenzo Di Stefano.15:19

56' Uscita di Seculin, che anticipa Casasola, lanciato in profondità.15:15

55' Duca entra in area dalla sinistra, ma al momento della conclusione viene murato da Dalle Mura.15:15

54' Cambio della Ternana. Esce l'attaccante Andrea Favilli ed entra il centrocampista Lorenzo Amatucci.15:16

54' Cambio per la Ternana. Esce il centrocampista Giacomo Faticanti ed entra l'attaccante Filippo Distefano.15:14

52' Palumbo appoggia per Magnino, la cui conclusione dal limite si spegne sul fondo.15:11

50' Gliozzi si gira e dall'interno dell'area avversaria prova una conclusione, che termina sul fondo.15:09

47' Duca, servito a centro area da Tremolada, calcia a lato da ottima posizione. Altra occasione sprecata dal Modena15:07

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dalla Ternana.15:04

45' Cambio in difesa per la Ternana. Esce Gabriel Boloca ed entra Christian Dalle Mura.15:05

Termina a reti inviolate un primo tempo tutto sommato divertente. Il risultato sta stretto al Modena, che ha creato diverse nitide occasioni da gol, quasi tutte sventate da uno strepitoso Iannarilli. I padroni di casa hanno sprecato con Pyyhtia da pochi passi l'unica ghiotta opportunità di passare in vantaggio.14:50

45'+1' L'arbitro non concede recupero. Termina 0-0 il primo tempo tra Ternana e Modena.14:48

43' Magnino prova di prima internzione un cross invitante, che però si spegne direttamente sul fondo.14:46

40' Cross rasoterra da destra di Casasola per Pyyhia, che viene intercettato in presa bassa da Seculin.14:43

39' Faticanti prova la conclusione da lontano, ma trova la deviazione sul fondo di un suo compagno di squadra. Si riparte da una rimessa dal fondo.14:42

38' Giallo per la Ternana. Ammonito Franco Carboni per aver scalciato Tremolada.14:41

37' Cross da sinistra di Carboni e Casasola al volo mette dentro per Pyyhtia, che da pochi passi manda incredibilmente alto il pallone.14:42

35' Palumbo recupera un pallone e prova la conclusione dai 25 metri che viene deviata in corner da un tuffo di Iannarilli.14:38

33' Conclusione dal limite al volo di Santoro, al termine un'azione insistita da parte degli ospiti e grande intervento di Iannarilli.14:36

32' Giallo per la Ternana. Ammonito Gabriel Boloca per un intervento in ritardo ai danni di Gliozzi.14:36

28' Grande triangolazione tra Gliozzi e Tremolada, conclusa da un tiro dal limite di ques'ultimo che termina a lato di pochissimo.14:31

25' Sul corner Lucchesi finisce giù ma l'arbitro non segnala irregolarità.14:29

25' Iniziativa personale di Pereiro, che calcia al limite dell'area, ma il tiro viene deviato in angolo.14:28

23' Strepitoso intervento di Iannarilli su deviazione ravvicinata di Magnino su azione di calcio piazzato.14:26

20' Tremolada viene lanciato in profondità e, giunto al limite dell'area, serve Palumbo che con un sinistro impegna Iannarilli, ma l'arbitro segnala un fuorigioco del trequartista modenese.14:23

18' Giallo per il Modena. Ammonito Matteo Cotali per una trattenuta vistosa ai danni di Favilli che stava avvicinandosi all'area avversaria.14:22

15' Tremolada dal limite dell'area controlla e di sinistro fa partire una conclusione che viene ribattuta dalla difesa.14:18

14' Cross di Lucchesi da sinistra ma Zaro di piede spazza via.14:17

9' Tremolada prova il passaggio fltrante per Gliozzi, ma l'assist viene intercettato da un ottimo intervento in scivolata di Capuano.14:12

6' Scintille tra Pereiro e Pergreffi dopo un fallo commesso dall'attaccante della Ternana al limite dell'area avversaria.14:20

2' Lungo cross di Lucchesi da sinistra e bella uscita di Seculin, che subisce in quell'occasione fallo.14:05

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Modena.14:03

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Matteo Gualtieri di Asti.13:59

MODENA(3-4-2-1): Seculin; Ponsi, Zaro, Pergreffi; Santoro, Magnino, Palumbo, Cotali; Duca, Tremolada; Gliozzi Allenatore: Paolo Bianco13:57

TERNANA(3-5-2): Iannarilli; Boloca, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Faticanti, Pyythia, Carboni; Pereiro, Favilli Allenatore: Roberto Breda13:45

Lo scontro diretto della gara di andata disputato in Emilia, è terminato 2-1 per i padroni di casa.13:44

Gli ospiti invece occupano con i loro 38 punti il tredicesimo posto, una posizione di relativa tranquillità, nonostante un girone di ritorno particolarmente problematico, con una sola vittoria all’attivo. La vittoria manca infatti da 9 partite, nelle quali la squadra ha ottenuto solamente 7 pareggi.13:43

I padroni di casa sono 17esimi in classifica con 32 punti all’attivo, uno solo più dell’Ascoli terz’ultimo e si trovano in piena zona play-off. Gli umbri hanno perso 3 delle ultime 4 partite, l’ultima delle quali un pesante 4-1 sul campo della Sampdoria.13:43

Benvenuti allo Stadio Libero Liberati di Terni per la sfida tra Ternana e Modena, gara valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie A.13:42

