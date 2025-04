Spettacolare pareggio per 3-3 nella sfida del Ceravolo. Un primo tempo equilibrato termina 1-1. Passano in vantaggio gli ospiti con un contropiede finalizzato da Lasagna con un tocco di esterno. Allo scadere di frazione i padroni di casa pareggiano con una conclusione dalla distanza di Iemmello, che si insacca sotto l’incrocio dei pali. La partita esplode da metà ripresa in poi. Prima i calabresi si portano avanti con una rete di testa di Bonini, prima che una decina di minuti dopo Favasuli, con uno strepitoso destro da fermo riporta lo score in parità. A sette minuti dalla fine il Catanzaro torna avanti con Quagliata, che sfrutta un pregevole assist di Ilie, ma al secondo minuto di recupero Favilli sigla a rete del pareggio. All’ultima azione Iliev colpisce la traversa direttamente da corner e la gara termina così in pareggio.17:06