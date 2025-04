Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!17:07

90'+5' Fine partita: PALERMO - SASSUOLO 5-3.17:00

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.16:56

90' Diakite prende il posto di Brunori.16:55

90' Due cambi nel Palermo, entra Vasic per Pierozzi.16:55

89' Sfiora il gol Boloca dopo un'incursione e conclusione dal limite. Palla di poco alta sopra l'incrocio.16:54

85' Cerca il poker Pohjanpalo che calcia di prima dal limite ma manda alto sopra la traversa.16:50

84' GOL! Palermo - SASSUOLO 5-3! Rete di Obiang. Conclusione a giro di Obiang da fuori area, pallone che si insacca all'angolo alla sinistra di Audero.



82' Sostituzione nel Sassuolo entra Muharemovic per Lovato.16:46

81' GOL! PALERMO - Sassuolo 5-2! Rete di Pohjanpalo. Ancora Pohjanpalo di testa da calcio d'angolo insacca su cross di Ranocchia.



79' Dentro Verre per Blin.16:43

79' Nel Palermo entra Ranocchia per Segre.16:42

76' Cartellino giallo per Segre, entrata dura su Lovato.16:40

74' GOL! Palermo - SASSUOLO 4-2! Rete di Moro. Azione in solitaria di Moro che dopo una serie di dribbling in area con il mancino trova l'angolo alla sinistra di Audero.



73' GOL! Palermo - SASSUOLO 4-1! Rete di Pierini. Berardi imbuca per Pierini che calcia di prima con il mancino sotto la traversa.



69' Nel Palermo entra Di Mariano per Ceccaroni.16:33

66' Occasione per Moro che si ritrova il pallone tra i piedi a tu per tu con Audero, ma perde l'attimo e non riesce a calciare.16:31

63' Dentro Moro per Ghion.16:27

63' Nel Sassuolo dentro Obiang per Lauriente.16:27

62' Destro insidioso di Ghion da fuori area. Palla alta sopra la traversa.16:26

61' Cartellino giallo per Toljan, fallo su Brunori.16:25

55' GOL! PALERMO - Sassuolo 4-0! Rete di Segre. Pohjanpalo lavora un pallone in area e serve dopo un rimpallo Segre che fa partire un sinistro a giro che infila Moldovan.



54' Ci prova ancora Berardi dalla distanza, la palla sfila fuori alla sinistra di Audero.16:18

51' Conclusione insidiosa di Boloca da fuori area, la palla viene deviata e per poco non beffa Audero che è lesto a smanacciarla a lato.16:15

48' Cartellino giallo per Magnani, entrata in scivolata su Berardi.16:12

47' Berardi libera subito il mancino dal limite. Palla alta sopra la traversa.16:11

46' Inizia il secondo tempo di PALERMO - SASSUOLO.16:10

46' Dentro Lipani per Mulattieri.16:10

46' Doppia sostituzione nel Sassuolo, entra Pierini per Volpato.16:10

Palermo avanti di tre gol con la doppietta di Pohjanpalo e l'autorete di Toljan. Squadra di casa più aggressiva per gran parte del primo tempo, nel finale il Sassuolo reagisce e si rende pericoloso in più di un'occasione, ma nel recupero è ancora l'attaccante del Palermo ad andare in rete.15:52

45'+1' Fine primo tempo: PALERMO - SASSUOLO 3-0.15:51

45'+1' GOL! PALERMO - Sassuolo 3-0! Rete di Pohjanpalo. Proprio sul gong del primo tempo, a seguito di un calcio d'angolo, mischia in area, Pohjanpalo da terra con un guizzo batte Moldovan.



45' Ci sarà 1 minuto di recupero.15:49

41' Cross in area di Romagna, Ghion ci prova di testa ma prende l'esterno della rete.15:45

36' MULATTIERI! Conclusione improvvisa e angolata di esterno destro di Mulattieri, Audero devia in angolo.15:40

35' Il Palermo continua ad essere molto aggressivo, il Sassuolo sembra faticare molto oggi a giocare la sua partita.15:39

30' Mezz'ora di gioco doppio vantaggio per i padroni di casa che stanno ora controllando il gioco e le ripartenze del Sassuolo.15:33

25' GOL! PALERMO - Sassuolo 2-0! Autorete di Toljan. Cross teso di Segere dalla destra, Pohjanpalo si avventa sul pallone ma il primo a toccarlo è Toljan che devia nella propria porta.



25' REAZIONE SASSUOLO! Boloca dopo un incursione di Lauriente recupera un pallone sulla trequarti e calcia di potenza, Audero respinge.15:29

20' Prova a reagire il Sassuolo con Mulattieri che da posizione defilata cerca il primo palo, Audero devia in angolo.15:24

18' GOL! PALERMO - Sassuolo 1-0! Rete di Pohjanpalo. Calcio d'angolo per il Palermo, Blin crossa in area, Pohjanpalo di testa sotto porta insacca.



15' Cartellino giallo per Lauriente, trattenuta a metà campo.15:19

11' Volpato riceve un pallone sulla trequarti, arrivato al limite prova la conclusione rasoterra, blocca Audero.15:15

8' Continua a premere la squadra di casa, quarto calcio d'angolo in pochi minuti, difesa emiliana attenta.15:12

4' Subito ritmi alti in queste prime battute, il Palermo prova a schiacciare il Sassuolo nella propria area.15:07

1' FISCHIO D’INIZIO DI PALERMO - SASSUOLO. Arbitra Maresca.15:04

Nel Palermo conferma per Pohjanpalo come terminale offensivo, dietro a lui agiranno Segre e Brunori. Difesa a tre con Baniya, Magnani e Ceccaroni, in porta Audero. Nel Sassuolo tandem difensivo composto da Romagna e Lovato con Toljan e Doig ai lati. Sulla trequarti ci sono Berardi, Volpano e Lauriente, come punta agirà Mulattieri.14:21

Formazione SASSUOLO (4-2-3-1): Moldovan - Toljan, Romagna, Lovato, Doig - Ghion, Boloca - Berardi, Volpato, Lauriente - Mulattieri. A disposizione: Satalino, Obiang, Pieragnolo, Paz, Moro, Odenthal, Bonifazi, Lipani, Iannoni, Pierini, Muharemovic, Verdi.14:19

Formazione PALERMO (3-4-2-1): Audero - Baniya, Magnani, Ceccaroni - Pierozzi, Gomes, Blin, Lund - Segre, Brunori - Pohjanpalo. A disposizione: Desplanches, Sirigu, Di Mariano, Ranocchia, Insigne, Vasic, Henry, Le Douaron, Diakite, Buttaro, Verre.14:18

Con i tre punti e una non vittoria dello Spezia oggi, gli emiliani potrebbero festeggiare la promozione in Serie A. Non sarà semplice visto il clima caldo del Barbera.14:08

Il Sassuolo ad un passo dalla promozione in Serie A fa visita al Palermo alla ricerca di punti pepsanti nella lotta ai play off.14:07

