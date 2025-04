Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie B!19:13

90'+4' TRIPLICE FSCHIO ALLO STADIO ALBERTO PICCO! Spezia-Sampdoria 2-019:09

90'+4' Sostituzione Spezia. Esce Filippo Bandinelli ed entra Pietro Candelari.19:07

90'+3' Cross di Akinsanmiro troppo su Gori che esce e controlla il pallone con tutta la calma del caso.19:06

90' 4 minuti di recupero.19:04

90' Spinge ancora lo Spezia nonostante l'inferiorità numerica. Discesa di Aurelio sulla sinistra. Si accentra l'esterno doriano e mette al centro trovando la deviazione della difesa e la presa di Cragno.19:04

89' Cartellino giallo per Rémi Oudin a causa di un comportamento scorretto ai danni di Salvatore Esposito.19:03

87' Sostituzione Sampdoria. Esce Bartosz Bereszyński ed entra Fabio Abiuso.19:00

86' OCCASIONE SAMPDORIA! Oudin calcia violentemente di sinistro da fuori area e Gori alza sopra la traversa.19:00

85' ESPULSO WISNIEWSKI! Il difensore polacco tenta l'anticipo su Akinsanmiro ma sbaglia il tempo e lo abbatte. Secondo giallo per lui e Spezia in 10 uomini.18:59

83' GOL ANNULLATO ALLO SPEZIA. Salvatore Esposito calcia la punizione con una traiettoria bassa alle spalle della difesa e trova il fratello che da posizione ravvicinata allunga la traiettoria alla sinistra di Cragno. Dopo un rapido check al VAR il gol viene annullato per un controllo di braccio di Pio Esposito.18:58

81' Elia conquista un'altra punizione da posizione interessante sulla destra. Fallo di Beruatto.18:55

81' Sostituzione Spezia. Esce Gianluca Lapadula ed entra Giuseppe Di Serio.18:55

80' Provano a reagire i blucerchiati. Beruatto crossa dalla sinistra ma la difesa dello Spezia è attenta e non lascia spazi. La palla torna a Beruatto che nel tentativo di proseuire l'azione commette fallo su Salvatore Esposito.18:54

78' OCCASIONE SAMPDORIA. Appena entrato, Coda confeziona subito un'occasione importante. Destro a girare sul palo alla sinistra di Gori che esce di un soffio.18:53

76' PIO ESPOSITO!! Che giocata di Pio Esposito che riceve palla al limite dell'area piccola in posizione decentrata a sinistra col difensore alle spalle, si gira in un fazzoletto e scarica un mancino potentissimo che sbatte violentemente sulla traversa. Spezia vicino al 3-0.18:52

75' Arrivano i primi gol di Lapadula con la maglia dello Spezia e sono 2 gol pesantissimi.18:49

74' Sostituzione Sampdoria. Esce Marco Curto ed entra Massimo Coda.18:48

74' Sostituzione Sampdoria. Esce Ronaldo Vieira ed entra Rémi Oudin.18:48

73' GOL!! SPEZIA-Sampdoria 2-0!! Gol di Gianluca Lapadula!! Lapadula riceve palla al centro, la protegge e la offre a Bandinelli che va alla conclusione di potenza. La palla sbatte su Vieira e torna a disposizione di Lapadula che la posizione centrale scarica il mancino alla sinistra di Cragno.



72' Yepes riceve un buon pallone in profondità sulla fascia sinistra e crossa praticamente senza guardare al centro. Gori blocca in presa.18:46

71' Cartellino giallo per Alessandro Pio Riccio che entra con la gamba alta su Bertola a centrocampo.18:44

70' Altro cross molto pericoloso di Salvatore Esposito che sfrutta il movimento di Elia andare al centro. Lapadula non controlla e viene anticipato.18:43

65' GOL!! SPEZIA-Sampdoria 1-0!! Gol di Gianluca Lapadula!! Salvatore Esposito calcia la punizione sul secondo palo dove arriva la sponda aerea di Hristov che rimette palla al centro dove Lapadula deve solo insaccare da 2 passi.



65' Curto ferma Aurelio con una trattenuta vistosa ponendo fine ad un'azione potenzialmente pericolosa sulla fascia sinistra. Graziato da Rapuano che non estrae il cartellino giallo.18:42

64' Si rende pericolosa anche la Sampdoria. Prima Akisenmiro e poi Depaoli tentano la conclusione dall'interno dell'area dello Spezia venendo murati dalla difesa in entrambe le occasioni.18:38

61' CHE OCCASIONE PER LO SPEZIA! Gran lavoro di Pio Esposito che mette un cioccolatino dalla sinistra sul secondo palo. Beruatto si perde Elia che conclude al volo da posizione ravvicinata mancando lo specchio della porta praticamente sguarnita!18:35

60' Wisniewski esce di gran carriera palla al piede dalla difesa e la porta fino al centro del campo dove supera anche Bereszyński che lo abbatte. Ammonito il capitano della Sampdoria che, diffidato, salterà la partita con il Cittadella.19:01

58' Sostituzione Spezia. Esce Ádám Nagy ed entra Salvatore Esposito.18:32

57' OCCASIONE SPEZIA! Bertola apre per Elia sulla destra che di prima intenzione crossa al centro. Aurelio impatta di testa centralmente e si salva Cragno deviando in angolo.18:32

57' Pio Esposito trova spazio per la conclusione da fuori area. Lapadula devia involontariamente la sfera mettendo fuori gioco Cragno ma la palla finisce a lato.18:31

55' Riccio serve Niang che si accentra da sinistra e calcia con il destro verso la porta. La palla arriva debole tra le braccia di Gori.18:28

51' Traiettoria arcuata da destra di Nagy sul secondo palo. Cragno non esce e Hristov stacca di testa ma non centra lo specchio della porta.18:26

51' Elia sfida Beruatto che non abbocca alle finte e respinge il cross dalla destra. La palla torna ad Elia che protegge subendo il fallo dello stesso Beruatto.18:24

50' Calcio di punizione sulla trequarti per lo Spezia. Fallo di Altare su Pio Esposito.18:24

49' Curto finisce a terra sulla fascia sinistra dopo un contatto lieve con Bertola. Rapuano ancora una volta lascia giustamente correre.18:23

47' Duello tra Depaoli ed Aurelio sulla fascia destra con il doriano che passa dopo un rimpallo. Palla al centro dove Niang controlla male e permette alla difesa dello Spezia di allontanare il pallone.18:21

46' Sostituzione Sampdoria. Esce Giuseppe Sibilli ed entra Akinsanmiro.18:18

46' SI RIPARTE! Possesso palla gestito ora dalla Sampdoria.18:19

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa della partita.18:06

45 molto nervosi terminati a reti bianche. Una sola occasione nel corso della prima frazione capitata sul sinitro di Bandinelli e disinnescata da Cragno. Sono già 3 i cartellini gialli sventolati da Rapuano che sta riuscendo nella gestione della partita.18:06

45'+2' TERMINA IL PRIMO TEMPO! Spezia-Sampdoria 0-018:04

45'+2' Brivido Sampdoria. Palla inattiva per lo Spezia calciata al centro dell'affollata area di rigore. Esce Cragno che non controlla il pallone che carambola in mezzo alla folla. Non trovano il guizzo gli attaccanti dello Spezia.18:04

45' 2 minuti de recupero.18:01

45' Sibilli trattiene in maniera plateale Wisniewski sulla fascia destra. Rapuano estrae il cartellino giallo.18:01

42' Nuovamente gioco fermo a causa di un uomo a terra prima di un calcio di punizione. Questa volta è Hristov. Rapuano mette ordine e fa ripartire il gioco.17:58

40' Palla lunga sulla sinistra per Aurelio. Curto usa mestiere e fisico per ottenere il rinvio dal fondo.17:56

39' Destro di Yepes dalla distanza che finisce direttamente in curva.17:55

37' Cartellino giallo per Wiśniewski. Saltato da Depaoli stoppa la sua corsa in maniera illegale.17:53

37' Elia crossa dalla destra. Aurelio e Bandinelli si ostacolano attaccando il pallone e nessuno riesce ad impattare la sfera.17:53

36' Bella uscita palla al piede della Sampdoria orchestrata da Vieira e Niang. Grande recupero di Bandinelli che ferma Niang e con un pizzico di fortuna ottiene anche rimessa laterale per lo Spezia.17:52

34' Contatto lievissimo tra Wisniewski e Sibilli con l'attaccante che crolla a terra. Rapuano non abbocca e lascia proseguire.17:50

32' Rinvio pericoloso di Cragno che colpisce in pieno Pio Esposito mentre portava il pressing. La palla carambola nuovamente verso la difesa doriana.17:49

30' Incomprensione tra Wisniewski e Gori con il difensore che rilancia in malo modo consegnando palla a Sibilli che controlla benissimo e si prepara al tiro. Wisniewski recupera e mura la conclusione.17:46

28' Cartellino giallo per Rolando Vieira per un fallo tattico nella metà campo dello Spezia.17:45

28' Fa tutto Elia. Prima un controllo sbagliato da ultimo uomo permette alla Sampdoria di attaccare l'area spezina. Poi rinviene e ferma Depaoli al momento della conclusione con una scivolata perfetta.17:45

27' Destro di Pio Esposito murato dalla difesa doriana. L'azione procede sulla fascia destra dove Yepes ferma Bertola in calcio d'angolo.17:43

26' Palla nello spazio per Depaoli. Mateju da dietro ruba palla senza commettere fallo. In ogni caso gioco fermo per fuorigioco.17:42

25' Fase di gioco con diversi errori in fase di impostazione da una parte e dall'altra.17:41

22' Azione prolungata sulla fascia destra per lo Spezia. Elia arriva al cross che viene respinto al mittente da Bereszynski.17:38

20' Conclusione potente da posizione defilata di Niang che viene respinta in corner da Gori. L'assistente segnala posizione di fuorigioco.17:37

18' Pio Esposito da posizione defilata calcia forte sul primo palo sparando alto. Il gioco era però fermo per un fallo su Riccio.17:35

18' Ancora Wisniewski perfetto in copertura. Puntato da Sibilli gli toglie palla con tempismo perfetto.17:34

16' A terra Vieira. Gioco nuovamente fermo.17:32

15' Contropiede Sampdoria dopo un'azione insistita dello Spezia. Niang punta Wisniewski che non abbocca alle finte e gli sradica il pallone.17:31

13' BANDINELLI! Bandinelli fa partire una traiettoria arcuata col mancino da fuori area in direzione del primo palo. Vola Cragno ad alzare palla sopra la traversa.17:29

13' Lancio per Niang fuori misura. Gori si impossessa del pallone.17:28

10' Ancora il gioco viene interroto da Rapuano. Rimane a terra Bandinelli dopo un contrasto con Vieira.17:27

8' Calcia Mateju all'interno dell'area di rigore. Cragno esce in maniera sicura e agguanta la sfera.17:24

7' Lapadula riceve in prondità e difende palla abbassando il baricentro. Yepes lo ferma commettendo fallo. Calcio di punizione da posizione interessante per lo Spezia.17:23

4' Rapuano ferma il gioco. Lapadula è a terra dolorante in area di rigore dello Spezia dopo un contatto con Riccio.17:21

3' Si rende subito pericoloso lo Spezia. Traversone dalla sinistra su cui stacca Lapadula per colpire di testa. Palla centrale e parata facile per Cragno.17:19

2' Bereszynski colpito in volto da Aurelio in maniera completamente involontaria. Calcio di punizione per la Sampdoria.17:18

INIZIA LA PARTITA! Fischia Rapuano e lo Spezia muove il primo pallone del match.17:17

Le formazioni scendo in campo dal tunnel. E' tutto pronto per questo derby estremamente delicato.17:14

A disposizione Sampdoria. Chiorra, Ghidotti, Venuti, Akinsanmiro, Meulensteen, Ricci, Ferrari, Coda, Benedetti, Abiuso, Veroli, Oudin.16:52

A disposizione Spezia. Mascardi, Chichizola, Giorgeschi, Di Serio, Falcinelli, Djankpata, Candelari, Ferrer, Kouda, Salvatore Esposito, Colak, Benvenuto.16:45

FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA.3-4-2-1. Cragno; Curto, Altare, Bereszynski; Beruatto, Vieira, Yepes, Riccio; Sibilli, Depaoli; Niang.16:51

FORMAZIONE UFFICIALE SPEZIA. 3-5-2. Gori; Mateju, Hristov, Wisniewski; Aurelio, Bandinelli, Nagy, Bertola, Elia; Lapadula, Pio Esposito.17:12

La direzione di gara è stata affidata al signor Rapuano della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Bercigli. IV uomo Madonia. VAR e assistente VAR saranno Gariglio e Camplone.11:53

I PRECEDENTI. 9 i derby liguri intercorsi tra Serie A e Serie B tra le 2 compagini. 3 i successi ottenuti dallo Spezia, 4 i pareggi e 2 le vittorie dei blucerchiati.11:50

Situazione allarmante per la Sampdoria che, avendo conquistato solamente 4 punti nelle ultime 6 giornate di campionato, occupa il 17° posto in classifica in piena zona play-out. Nell'ultimo turno di campionato il Frosinone si è imposto con un netto 3-0 sui blucerchiati. Leonardo Semplici ha susseguito Sottil e Pirlo alla guida della Sampdoria in questa stagione veramente complicata.11:47

Occasione ghiottissima per Lo Spezia che oggi può approfittare dello scivolone del Pisa, caduto all'Arena Garibaldi contro il Modena, e portarsi a -5 dal 2° posto. Alti e bassi per le aquile in questa stagione in cui hanno pareggiato per ben 13 volte e perdendo solamente in 4 occasioni. 3° in classifica con 55 punti conquistati lo Spezia deve risollevarsi dopo la sconfitta interna per 0-1 subita contro il Brescia.11:39

Siamo allo Stadio Alberto Picco! Lo Spezia di Luca D'Angelo, squalificato e sostituito da Francesco Taddei, ospita la Sampdoria di Leonardo Semplici in questo delicatissimo derby ligure.17:16

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Spezia e Sampdoria, gara valida per la 32a giornata di Serie B.11:30

