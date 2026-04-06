Sconfitta inaspettata del Modena che era la miglior in difesa in trasferta di tutta Italia. La squadra di Sottil, però, ne ha prese tre al San Nicola, con una fase difensiva da horror nel primo tempo. Bravo il Bari a sfruttare le palle gol e poi a difendersi con le unghie e con i denti nella ripresa. Sorride anche il Napoli, per così dire, vedendo cosa hanno fatto Rao e Ambrosino (giocatori di sua proprietà). Il primo devastante per il Bari nel primo tempo, il secondo fa un gol eccezionale nel finale.
E, con questo risultato, il Bari raggiunge Padova e Virtus Entella a quota 34 punti al 15°. I pugliesi resterebbero in zona playout per la differenza reti, ma è una vittoria importantissima per rilanciarsi. Il Modena resta sesto con 50 punti, ma niente sorpasso sul Catanzaro che, anzi, va a +3 dopo il pareggio sul Monza.
Il Bari tornerà in campo sabato 11 aprile contro il Monza al Brianteo. Sfida caldissima, con i brianzoli a caccia di punti per la promozione diretta in Serie A. Stesso giorno per il Modena che farà visita al Südtirol.
Cronaca
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Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Bari-Modena e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2025-2026.17:07
90'+8'
E FINISCE QUI!!! Il Bari torna a vincere dopo due sconfitte consecutive: 3-1 al Modena grazie ai gol di Moncini (su rigore), Adorni (autorete) e Cani. Di Ambrosino il gol della bandiera degli amiliani17:04
90'+8'
E viene ammonito anche Massolin per lo stesso motivo17:03
90'+7'
Giallo per Mantovani per quanto successo dopo quel contrasto17:03
90'+6'
Era De Luca finito a terra per un colpo subito da Verreth17:01
90'+6'
C'è un giocatore del Modena a terra e tanta tensione. Deve intervenire l'arbitro per calmare gli animi17:00
90'+5'
Cotali ci prova da fuori area, ma la blocca Cerofolini senza problemi17:00
90'+1'
Sono 8 i minuti di recupero...16:56
90'+1'
Primo gol in campionato per Giuseppe Ambrosino16:56
90'
GOL! Bari-MODENA 3-1. Rete di Giuseppe Ambrosino. Gol della bandiera degli emiliani, col fantastico colpo di testa di Ambrosino sull’assist di Beyuku.
Gerli era nella lista dei diffidati e salterà la prossima, Südtirol-Modena16:53
88'
Gerli in ritardo su Braunöder e arriva anche il cartellino giallo per lui16:52
87'
Dentro anche Traoré che prende il posto di Maggiore16:51
87'
DOPPIO CAMBIO BARI!!! Dentro Verreth, che torna dall'infortunio, che prende il posto di Esteves16:51
86'
Palla dentro per Piscopo che non riesce, però, a saltare Chichizola. Non la tocca nessuno e sarà rimessa dal fondo16:51
83'
Cambiano diversi risultati in questa giornata: Catanzaro-Monza 2-0, Mantova-Virtus Entella 1-0, Reggiana-Pescara 1-3 e Venezia-Juve Stabia 3-116:49
82'
ANCORA CUNI!!! L'albanese viene ancora pescato in area, il suo destro sul primo palo viene parato in due tempi da Chichizola16:46
81'
2° gol in campionato per Cuni (il primo con la maglia del Bari)16:45
80'
GOL! BARI-Modena 3-0. Rete di Marvin Cuni. Modena con tre attaccanti, ma subisce subito il tris con Cuni che non sbaglia da due passi su assist di Dorval.16:44
79'
DENTRO DEFREL!!! Sottil cerca il tutto per tutto inserendo Defrel al posto di un difensore. Fuori Adorni16:43
76'
CUNI CONTRO TUTTI!!! L'albanese all'assalto della metà campo modenese. Da solo contro 5, ma dopo aver evitato due difensori viene messo giù (senza fallo)16:40
75'
Il Modena opera il quarto cambio. Dentro Cotali che prende il posto di Zanimacchia che, in questo secondo tempo, non riusciva più a sfondare sulla sinistra16:39
74'
Ancora gioco fermo. Resta a terra dolorante Maggiore16:38
73'
Bella imbucata per Cuni, ma l'arbitro ferma tutto. C'era fuorigioco dell'attaccante albanese. Ma, dopo tanti minuti, si è rivisto il Bari davanti16:37
70'
Discesa di Massolin sulla destra, si oppone Mantovani. Il giocatore del Modena chiede un tocco col braccio, ma per l'arbitro non c'è nulla16:34
70'
DENTRO DORVAL!!! È un doppio cambio, perché fa il suo ingresso anche Dorval che prende il posto di Rao che, nel primo tempo, è stato devastante.16:34
69'
DENTRO CUNI!!! Secondo cambio del Bari con l'ingresso di Cuni che prende il posto di Moncini, autore dell'1-0 su rigore16:33
68'
Si riparte con un nuovo cross di Beyuku, ma mette fuori Mané in calcio d'angolo16:32
66'
Ancora non si gioca. Staff medico del Bari al lavoro per le cure del caso verso Cerofolini16:32
65'
Gioco fermo perché è rimasto a terra Cerofolini. L'aveva presa proprio in faccia16:29
64'
OCCASIONE MODENA!!! Ambrosino trova il varco per cercare la porta, ma Cerofolini oppone resistenza e tiene ancora inviolata la porta16:28
62'
Primo cambio nel Bari! Dentro Braunöder che prende il posto di un acciaccato Artioli che aveva subito un colpo qualche minuto fa16:26
62'
CI PROVA SANTORO!!! Questa volta Massolin cerca e trova Santoro, ma il suo sinistro viene murato da Mané16:25
61'
Modena col 63% di possesso palla addirittura, ma la squadra di Sottil non trova il gol che riaprirebbe la partita16:25
60'
Ci prova Massolin che se la porta sul sinistro, tiro pericoloso che però trova solo l'esterno della rete16:24
59'
Intanto arriva il primo giallo del match, ammonito Maggiore del Bari16:24
57'
Né Gerli né Beyuku riescono a trovare la conclusione al limite dell'area. Il Bari tiene, ma il Modena sta comunque giocando con un piglio diverso16:22
54'
OCCHIO AL MODENA!!! Beyuku cerca il diagonale da destra, palla che va verso il secondo palo ma Ambrosino non arriva in tempo per la battuta16:19
52'
NIENTE RIGORE!!! Arena torna sui suoi passi e toglie il rigore al Bari. Non c'è il fallo di Beyuku16:16
51'
L'ARBITRO VA A RIVEDERLA!!! Di nuovo richiamato il sig. Arena all'on field review, per capire se l'intervento fosse davvero in area di rigore16:15
50'
RIGORE PER IL BARI!!! Beyuku commette subito un'inguenità su Piscopo che sguscia via al difensore del Modena e viene atterrato in area16:14
48'
FUORI GLIOZZI!!! Niente da fare per l'attaccante del Modena che lascia il posto a Giuseppe Ambrosino di proprietà del Napoli16:13
47'
Subito problemi fisici per Gliozzi che resta e terra dolorante al ginocchio16:11
46'
Ed entra anche Beyuku che si inserisce a destra al posto di Zampano16:10
46'
DOPPIO CAMBIO SOTTIL!!! Fuori Wiafe, autore del fallo da rigore: dentro Massolin (di proprietà dell'Inter)16:10
46'
SI RIPARTE AL SAN NICOLA!!!16:09
Il Bari deve continuare con questa pressione per provare a mettere altra distanza tra sé e il Modena. La squadra di Longo deve sfruttare questa confusione difensiva dei canarini. Gli ospiti devono coprire i buchi, perché dietro si soffre ad ogni azione15:57
Che sorpresa il Bari, anche se Longo chiedeva più cattiveria alla sua squadra e lo si è visto in campo. Due gol, tante occasioni, un palo, qualche parata di Chichizola. È stato un Bari d’assalto. Anche il Modena ha avuto qualche chance, ma in difesa la squadra di Sottil ha ballato clamorosamente.15:54
45'+3'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Prima frazione di gioco vibrante, con occasioni da una parte e dall'altra, ma in vantaggio c'è il Bari. 2-0 grazie ai gol di Moncini (rigore) e Adorni (autorete).18:20
45'+2'
Santoro cerca Zampano sul secondo palo, ma la difesa del Bari si chiude bene15:50
45'
Tre minuti di recupero...15:49
42'
Ci prova ancora Gerli da fuori, questa volta il pallone non va tanto lontano al palo alla destra di Cerofolini15:46
39'
Si riprende e si riprende con un fallo di Zampano in attacco15:43
37'
Gioco fermo. Resta a terra dolorante Moncini per un colpo subito a centrocampo15:41
37'
OCCASIONE MODENA!!! Ancora pericolosa la squadra ospite con Cerofolini che non esce benissimo su Adorni, che colpisce il palo, poi Cistana si salva in angolo18:19
36'
REAZIONE DEL MODENA!!! Si rivede la squadra ospite con Gliozzi che trova De Luca a centro area, ma Cerofolini risponde presente15:39
34'
ANCORA BARI!!! In totale confusione la retroguardia del Modena, Piscopo cerca la girata verso la porta, ma trova Chichizola. In difesa il Modena fa acqua da tutte le parti15:39
32'
Finisse così, il Bari raggiungerebbe il Padova al 16° posto. Sempre in zona playout, ma sarebbe un passo importantissimo per la squadra di Longo15:36
31'
GOL! BARI-Modena 2-0. Autorete di Davide Adorni. Clamoroso raddoppio del Bari, ma fanno tutto quelli del Modena. Palla dentro per Moncini, lo anticipa Adorni che cerca l’appoggio per Chichizola e invece lo beffa col suo colpo di testa. Incredibile.
61% di possesso palla per il Modena, fin qui sterile15:34
29'
Adorni mette fuori il cross da destra di Mané, poi Maggiore cerca di testa Moncini, ma è in posizione di offside15:32
25'
ANCORA BARI!!! La squadra di Longo è scatenata. Scarico di Piscopo per Maggiore, c'è tanto spazio, ma la sua conclusione finisce alta15:29
24'
Prova a reagire il Modena con la conclusione di Gerli da fuori, ma il suo tentativo è da dimenticare15:28
23'
ANCORA RAO!!! Imbucata di Esteves per Rao, che sguscia via alla retroguardia del Modena, ma il suo sinistro è strozzato e para Chichizola. Decisivo anche il ritorno di Zampano che devia la sua conclusione18:02
23'
E sono 9 i gol di Moncini in campionato15:25
22'
GOL! BARI-Modena 1-0. Rete di Gabriele Moncini. Vantaggio dei pugliesi con Moncini che spiazza Chichizola. Palla da una porta, portiere dall’altra.
RIGORE PER IL BARI!!! Arena torna sui suoi passi e, rivedendo l'azione, concede il rigore per i Galletti per il fallo di Waife su Rao15:24
20'
ARENA RICHIAMATO!!! L'arbitro viene richiamato a bordo campo per rivedere l'azione. Possibile rigore per il Bari15:23
19'
VAR IN CORSO!!! Non si batte però l'angolo. C'è un check in corso in sala VAR per capire se l'intervento di Waife sia effettivamente regolare15:22
18'
RAO A TERRA IN AREA!!! Numero di Rao sul lungo linea, ne salta due e si invola verso l'area di rigore prima di essere messo giù da Waife. L'arbitro Arena vede tutto: intervento pulito del giocatore del Modena e corner per i padroni di casa15:22
16'
È uno schema quello del Bari, per portare al tiro Esteves che cicca però la conclusione. Altra azione potenzialmente pericolosa dei Galletti15:19
16'
Mané guadagna un corner da destra. Il Bari prova ad accelerare per trovare il vantaggio in questa fase15:19
14'
PALO DEL BARI!!! Odenthal di testa trova il palo alla sinistra di Chichizola che respinge poi con i piedi. Un'occasione dopo l'altra in questa prima parte di gara15:17
13'
OCCASIONE BARI!!! Sugli sviluppi del corner, arriva la conclusione al volo di Maggiore da fuori area, ma Chichizola risponde presente mandando di nuovo in angolo17:55
12'
Gioco fermo. Qualche problema per l'auricolare dell'assistente dell'arbitro15:15
11'
Molto attivo Rao che prova l'incursione da destra e viene chiuso in corner. Primo angolo per il Bari15:15
9'
OCCASIONE MODENA!!! Wiafe recupera palla nell'area del Bari, scarico per Gliozzi che gira col destro, ma trova la grande parata di Cerofolini che manda in angolo15:12
8'
Cross da sinistra di Zanimacchia, Mantovani intercetta. L'esterno del Modena chiede un tocco col braccio ma, anche in questo caso, il sig. Arena fa cenno di continuare15:11
7'
ANCORA RAO!!! Cerofolini trova il corridoio per Rao che si inserisce alla perfezione, ma Chichizola evita il vantaggio del Bari. Occasionissima per i padroni di casa.15:10
5'
Primo tentativo del Bari con Rao, ma il suo sinistro è da dimenticare, recupera la difesa modenese15:09
5'
CEROFOLINI CON I PIEDI!!! Nieling ci prova sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma il portiere del Bari dice di no addirittura con i piedi. Viene comunque fischiato un fallo in attacco su Maggiore15:08
4'
Zanimacchia mette in mezzo, Mantovani fa opposizione su De Luca sul primo palo e regala il primo giro alla bandierina per il Modena15:07
2'
WIAFE A TERRA IN AREA!!! Subito inserimento di Wiafe in area di rigore, va giù sul contatto con Odenthal, ma non c'è nulla. Proteste del centrocampista del Modena, l'arbitro fa cenno di continuare15:05
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per il Modena...15:03
Il direttore di gara sarà il sig. Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Il fischietto classe '92 sarà coadiuvato dagli assistenti Votta e Zanellati e dal quarto ufficiale, il sig. Ermanno Feliciani. Completano la squadra arbitrale, dalla sala VAR, Francesco Cosso (VAR) e Giacomo Paganessi (AVAR).01:11
Sono 81 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Bari e Modena. Il bilancio pende dalla parte dei Galletti con 31 vittorie oltre a 26 pareggi e 24 successi degli emiliani. Il Modena ha vinto però, nella passata stagione, 2-1 al San Nicola grazie alla firme di Defrel e Palumbo (di Lasagna il gol dei pugliesi). Bari che non batte gli emiliani in casa dall'11 dicembre 2022: 4-1, con i gol di Botta, Folorunsho, Cittadini e Di Cesare.01:11
Nel Modena fuori Cauz e Sersanti, mentre torna dall’infortunio Pyyhtia anche se parte dalla panchina. C’è Wiafe a sostituire Sersanti da interno. Sottil sceglie sempre il tandem De Luca-Gliozzi davanti.14:45
Bari senza gli squalificati Bellomo e Sibilli e gli infortunati Burgio, Darboe, De Pieri e Dickmann, ma tornano Mantovani e Verreth. Il difensore è subito titolare con Cistana e Odenthal, il belga parte dalla panchina. Longo preferisce Artioli e Maggiore in mezzo, con Esteves e Rao a supportare l’unica punta Moncini.14:55
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Modena scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Chichizola - Tonoli, Adorni, Nieling - Zampano, Santoro, Gerli, Wiafe, Zanimacchia - M.De Luca, Gliozzi. All. Andrea Sottil. A disposizione: Laidani, Pezzolato - Cotali, Beyuku, Dellavalle, Nador - Imputato, Pyyhtia, Massolin - Ambrosino, Pedro Mendes, Defrel.14:44
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bari si schiera con un 3-4-2-1 in cui figurano: Cerofolini - Cistana, Odenthal, Mantovani - M.Mané, Artioli, Maggiore, Piscopo - T.Esteves, Rao - Moncini. All. Moreno Longo. A disposizione: Pissardo - Cavuoti, Nikolaou, Dorval, Stabile, Pucino - Braunöder, R. Pagano, Verreth, D.Traorè - Çuni, Gytkjaer.14:53
Modena che, invece, si sta giocando un posto nella griglia playoff promozione. La squadra di Andrea Sottil è sesta in classifica dopo i successi contro Mantova e Spezia e, anzi, pregusta il sorpasso sul Catanzaro alle prese con la delicatissima sfida col Monza.01:10
Bari di nuovo impelagato nelle ultime posizioni di classifica. Dopo il successo scaccia-crisi sulla Reggiana, sono arrivate le sconfitte contro Frosinone e Carrarese che riportano i pugliesi al quartultimo posto, a -3 dalla zona salvezza. Non è l’ultima spiaggia col Modena, ma serve fare punti pesanti per tenersi al passo.01:08
Benvenuti alla diretta scritta di Bari-Modena, gara valida per la Giornata 33 della Serie BKT 2025-2026. Si gioca allo stadio San Nicola di Bari.00:57
Dove si gioca la partita:
Stadio: San Nicola Città: Bari Capienza: 58270 spettatori00:57
Bari - Modena è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 15:00 allo stadio San Nicola di Bari. Arbitro di Bari - Modena sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.
Alberto Arena
Statistiche Stagionali
Partite dirette
10
Falli fischiati
216
Fuorigioco
36
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
34
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.4
Falli per cartellino
6.3
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie A: 10 partite
Serie B: 5 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2025
Coppa Italia
Milan-Bari 2-0
24-08-2025
Serie A
Atalanta-Pisa 1-1
15-09-2025
Serie A
Verona-Cremonese 0-0
27-09-2025
Serie B
Monza-Calcio Padova 0-1
05-10-2025
Serie A
Udinese-Cagliari 1-1
25-10-2025
Serie A
Cremonese-Atalanta 1-1
02-11-2025
Serie A
Torino-Pisa 2-2
08-11-2025
Serie B
Frosinone-Modena 2-2
23-11-2025
Serie A
Lazio-Lecce 2-0
13-12-2025
Serie B
Juve Stabia-Empoli 2-0
03-01-2026
Serie A
Como-Udinese 1-0
19-01-2026
Serie A
Cremonese-Verona 0-0
31-01-2026
Serie A
Pisa-Sassuolo 1-3
11-02-2026
Serie B
Avellino-Frosinone 1-3
21-02-2026
Serie B
Venezia-Pescara 3-2
09-03-2026
Serie A
Lazio-Sassuolo 2-1
Attualmente il Bari si trova 17° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte); invece Modena si trova 6° in classifica con 50 punti (frutto di 14 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte). Il Bari ha segnato 33 gol e ne ha subiti 51; Modena ha segnato 43 gol e ne ha subiti 28. La partita di andata Modena - Bari si è giocata il 13 settembre 2025 e si è conclusa 3-0.
In casa il Bari ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa Modena ha totalizzato 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, il Frosinone e Carrares ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, lo Spezia e Mantova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Bari ha incontrato nell'ultima partita Carrarese perdendo 0-3 mentre Modena ha incontrato Mantova vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol.
Bari e Modena si sono affrontate 65 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 27 volte, Modena ha vinto 19 volte mentre i pareggi sono stati 19.
Bari-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Modena è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite (3V, 3N) disputate contro il Bari in Serie BKT, vincendo le tre sfide più recenti: già record di successi consecutivi degli emiliani contro i pugliesi nel torneo. I Canarini potrebbero evitare la sconfitta contro i galletti per più match di fila per la prima volta nel campionato cadetto (sei anche tra agosto 2001 e maggio 2006).
Dopo essere rimasto imbattuto in tutte le prime 18 sfide casalinghe (16V, 2N) contro il Modena in Serie BKT, il Bari ha perso tre delle successive 14 gare interne contro gli emiliani nel torneo (5V, 6N), compresa l'ultima nell'aprile 2025 (1-2); i galletti non hanno mai subito due ko consecutivi tra le mura amiche contro i gialloblù nella competizione.
Dopo tre vittorie in quattro partite (1P), il Bari ha perso le ultime due sfide di Serie BKT (contro Frosinone e Carrarese); i galletti potrebbero subire tre ko consecutivi soltanto per la seconda volta da quando sono tornati nel campionato cadetto (dal 2022/23), dopo quella nel dicembre 2024, con Moreno Longo come allenatore.
Il Modena è la squadra che ha subito meno gol nelle trasferte di questo campionato: soltanto 11 in 14 match esterni; considerando anche la massima serie, soltanto il Milan ne ha incassati meno degli emiliani lontano da casa: 10 (a 11 anche Como, Inter e Lazio).
Il Modena ha colpito ben 19 legni in questo campionato: meno soltanto del Venezia (21) e ben 17 in più dell'avversaria di giornata (due il Bari, ultimo in questa classifica).
Nella Serie BKT 2025/26, tra i giocatori nati dal 2004 in avanti, Emanuele Rao (classe 2006) è quello che vanta la differenza positiva più alta tra gol fatti ed Expected Goals (le reti che avrebbe dovuto realizzare in base alla qualità delle conclusioni effettuate): +3.55, ovvero sei marcature all'attivo a fronte delle 2.45 attese.
Con la rete segnata nell'ultimo turno di campionato contro il Mantova, Daniel Tonoli è diventato il difensore del Modena con più marcature all'attivo (cinque) in un singolo torneo di Serie BKT, considerando le ultime 20 stagioni (dal 2006/07): superati Juri Tamburini (quattro, nel 2006/07) e Salvatore Molina (quattro, nel 2013/14). Nel torneo in corso, soltanto Andrea Tiritiello ha fatto meglio (sette centri) tra i pari ruolo rispetto al centrale degli emiliani.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: