E, con questo risultato, il Bari raggiunge Padova e Virtus Entella a quota 34 punti al 15°. I pugliesi resterebbero in zona playout per la differenza reti, ma è una vittoria importantissima per rilanciarsi. Il Modena resta sesto con 50 punti, ma niente sorpasso sul Catanzaro che, anzi, va a +3 dopo il pareggio sul Monza.

Sconfitta inaspettata del Modena che era la miglior in difesa in trasferta di tutta Italia. La squadra di Sottil, però, ne ha prese tre al San Nicola, con una fase difensiva da horror nel primo tempo. Bravo il Bari a sfruttare le palle gol e poi a difendersi con le unghie e con i denti nella ripresa. Sorride anche il Napoli, per così dire, vedendo cosa hanno fatto Rao e Ambrosino (giocatori di sua proprietà). Il primo devastante per il Bari nel primo tempo, il secondo fa un gol eccezionale nel finale.

Bari di nuovo impelagato nelle ultime posizioni di classifica. Dopo il successo scaccia-crisi sulla Reggiana, sono arrivate le sconfitte contro Frosinone e Carrarese che riportano i pugliesi al quartultimo posto, a -3 dalla zona salvezza. Non è l’ultima spiaggia col Modena, ma serve fare punti pesanti per tenersi al passo.01:08

Modena che, invece, si sta giocando un posto nella griglia playoff promozione. La squadra di Andrea Sottil è sesta in classifica dopo i successi contro Mantova e Spezia e, anzi, pregusta il sorpasso sul Catanzaro alle prese con la delicatissima sfida col Monza.01:10

Bari senza gli squalificati Bellomo e Sibilli e gli infortunati Burgio, Darboe, De Pieri e Dickmann, ma tornano Mantovani e Verreth. Il difensore è subito titolare con Cistana e Odenthal, il belga parte dalla panchina. Longo preferisce Artioli e Maggiore in mezzo, con Esteves e Rao a supportare l’unica punta Moncini.14:55

Sono 81 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Bari e Modena. Il bilancio pende dalla parte dei Galletti con 31 vittorie oltre a 26 pareggi e 24 successi degli emiliani. Il Modena ha vinto però, nella passata stagione, 2-1 al San Nicola grazie alla firme di Defrel e Palumbo (di Lasagna il gol dei pugliesi). Bari che non batte gli emiliani in casa dall'11 dicembre 2022: 4-1, con i gol di Botta, Folorunsho, Cittadini e Di Cesare.01:11

Il direttore di gara sarà il sig. Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Il fischietto classe '92 sarà coadiuvato dagli assistenti Votta e Zanellati e dal quarto ufficiale, il sig. Ermanno Feliciani. Completano la squadra arbitrale, dalla sala VAR, Francesco Cosso (VAR) e Giacomo Paganessi (AVAR).01:11

Che sorpresa il Bari, anche se Longo chiedeva più cattiveria alla sua squadra e lo si è visto in campo. Due gol, tante occasioni, un palo, qualche parata di Chichizola. È stato un Bari d’assalto. Anche il Modena ha avuto qualche chance, ma in difesa la squadra di Sottil ha ballato clamorosamente.15:54

DENTRO DORVAL!!! È un doppio cambio, perché fa il suo ingresso anche Dorval che prende il posto di Rao che, nel primo tempo, è stato devastante.16:34

PREPARTITA

Bari - Modena è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 15:00 allo stadio San Nicola di Bari.

Arbitro di Bari - Modena sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Alberto Arena Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 216 Fuorigioco 36 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 34 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.4 Falli per cartellino 6.3 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Milan-Bari 2-0 24-08-2025 Serie A Atalanta-Pisa 1-1 15-09-2025 Serie A Verona-Cremonese 0-0 27-09-2025 Serie B Monza-Calcio Padova 0-1 05-10-2025 Serie A Udinese-Cagliari 1-1 25-10-2025 Serie A Cremonese-Atalanta 1-1 02-11-2025 Serie A Torino-Pisa 2-2 08-11-2025 Serie B Frosinone-Modena 2-2 23-11-2025 Serie A Lazio-Lecce 2-0 13-12-2025 Serie B Juve Stabia-Empoli 2-0 03-01-2026 Serie A Como-Udinese 1-0 19-01-2026 Serie A Cremonese-Verona 0-0 31-01-2026 Serie A Pisa-Sassuolo 1-3 11-02-2026 Serie B Avellino-Frosinone 1-3 21-02-2026 Serie B Venezia-Pescara 3-2 09-03-2026 Serie A Lazio-Sassuolo 2-1

Attualmente il Bari si trova 17° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte); invece Modena si trova 6° in classifica con 50 punti (frutto di 14 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte).

Il Bari ha segnato 33 gol e ne ha subiti 51; Modena ha segnato 43 gol e ne ha subiti 28.

La partita di andata Modena - Bari si è giocata il 13 settembre 2025 e si è conclusa 3-0.

In casa il Bari ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa Modena ha totalizzato 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, il Frosinone e Carrares ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, lo Spezia e Mantova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Bari ha incontrato nell'ultima partita Carrarese perdendo 0-3 mentre Modena ha incontrato Mantova vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol.

Bari e Modena si sono affrontate 65 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 27 volte, Modena ha vinto 19 volte mentre i pareggi sono stati 19.

Bari-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Modena è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite (3V, 3N) disputate contro il Bari in Serie BKT, vincendo le tre sfide più recenti: già record di successi consecutivi degli emiliani contro i pugliesi nel torneo. I Canarini potrebbero evitare la sconfitta contro i galletti per più match di fila per la prima volta nel campionato cadetto (sei anche tra agosto 2001 e maggio 2006).

Dopo essere rimasto imbattuto in tutte le prime 18 sfide casalinghe (16V, 2N) contro il Modena in Serie BKT, il Bari ha perso tre delle successive 14 gare interne contro gli emiliani nel torneo (5V, 6N), compresa l'ultima nell'aprile 2025 (1-2); i galletti non hanno mai subito due ko consecutivi tra le mura amiche contro i gialloblù nella competizione.

Dopo tre vittorie in quattro partite (1P), il Bari ha perso le ultime due sfide di Serie BKT (contro Frosinone e Carrarese); i galletti potrebbero subire tre ko consecutivi soltanto per la seconda volta da quando sono tornati nel campionato cadetto (dal 2022/23), dopo quella nel dicembre 2024, con Moreno Longo come allenatore.

Il Modena è la squadra che ha subito meno gol nelle trasferte di questo campionato: soltanto 11 in 14 match esterni; considerando anche la massima serie, soltanto il Milan ne ha incassati meno degli emiliani lontano da casa: 10 (a 11 anche Como, Inter e Lazio).

Il Modena ha colpito ben 19 legni in questo campionato: meno soltanto del Venezia (21) e ben 17 in più dell'avversaria di giornata (due il Bari, ultimo in questa classifica).

Nella Serie BKT 2025/26, tra i giocatori nati dal 2004 in avanti, Emanuele Rao (classe 2006) è quello che vanta la differenza positiva più alta tra gol fatti ed Expected Goals (le reti che avrebbe dovuto realizzare in base alla qualità delle conclusioni effettuate): +3.55, ovvero sei marcature all'attivo a fronte delle 2.45 attese.

Con la rete segnata nell'ultimo turno di campionato contro il Mantova, Daniel Tonoli è diventato il difensore del Modena con più marcature all'attivo (cinque) in un singolo torneo di Serie BKT, considerando le ultime 20 stagioni (dal 2006/07): superati Juri Tamburini (quattro, nel 2006/07) e Salvatore Molina (quattro, nel 2013/14). Nel torneo in corso, soltanto Andrea Tiritiello ha fatto meglio (sette centri) tra i pari ruolo rispetto al centrale degli emiliani.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: