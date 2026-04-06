L'uno due micidiale della Carrarese nel primo tempo mette in grande difficoltà lo Spezia, che rischia di capitolare ma viene graziata da Abiuso, il cui rigore termina alle stelle. Nella ripresa i liguri tornano in partita con il gol di Valoti, lo stesso Abiuso chiude però i giochi sull'assist al bacio di Hasa. Nel finale si accendono gli animi, dopo il rosso a Valoti per un intervento pericoloso, si accende un parapiglia dal quale escono espulsi Adamo e Bonfanti per lo Spezia e Belloni per la Carrarese. La squadra di D'Angelo chiude quindi in otto uomini e vede complicarsi la lotta per la salvezza, tre punti importanti per continuare a sperare nei play off invece per la Carrarese
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Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!21:31
90'+9'
TRIPLICE FISCHIO! La Carrarese vince per 3-1 contro lo Spezia!21:30
90'+6'
Ammonito Comotto, fallo a fermare una ripartenza della Carrarese21:28
90'+5'
Rubino trova spazio per il tiro dal limite, palla alta21:26
90'+4'
Sei nel frattempo i minuti di recupero, che sono iniziati alla ripresa del gioco dopo tutti i provvedimenti disciplinari21:26
90'+3'
Far west in questo finale, Adamo e Belloni espulsi per essere venuti a contatto nel parapiglia, in seguito è toccato a Bonfanti dopo che il Var ha segnalato una gomitata del difensore a Manganiello21:25
90'+2'
ROSSO ANCHE PER BONFANTI! Resta in otto lo Spezia, il difensore bianconero viene espulso per una gomitata dopo la revisione al Var di Manganiello!21:24
90'
ESPULSO ANCHE BELLONI!21:23
90'
ESPULSO ADAMO! Ma non sarà l'unico ad essere allontanato21:23
90'
ANIMI TESI IN CAMPO! Si accende un parapiglia, Manganiello ha già pronti i cartellini21:21
89'
Adamo calcia dal limite, palla alta21:21
85'
ESPULSO VALOTI! Rosso diretto per un intervento pericoloso con la gamba alta su un avversario!21:18
85'
Quinto cambio nella Carrarese: esce Abiuso, entra Rubino21:18
85'
Quarto cambio nella Carrarese: esce Zanon, entra Bouah21:18
85'
Quinto cambio nello Spezia: esce Romano, entra Bellemo21:17
82'
Distefano imbuca per Belloni, il quale parte però in posizione irregolare21:14
79'
Terzo cambio nella Carrarese: esce Hasa, entra Schiavi21:10
79'
Quarto cambio nello Spezia: esce Aurelio, entra Ruggero21:10
77'
Belloni impatta male di testa sul cross dalla destra di Zanon, palla sul fondo21:08
75'
Calabrese riparte e cerca Distefano con un cross profondo che però non giunge a destinazione21:07
72'
Cross di Zuelli da punizione, colpo di testa di Ruggeri che non inquadra lo specchio21:03
70'
Terzo cambio nello Spezia: esce Bandinelli, entra Adamo21:02
70'
Secondo cambio nello Spezia: esce Vignali, entra Comotto21:01
70'
Secondo cambio nella Carrarese: esce Rouhi, entra Belloni21:01
70'
Primo cambio nella Carrarese: esce Finotto, entra Distefano21:01
69'
Ammonito Vignali21:00
66'
Si fa dura per lo Spezia, che non ha saputo cavalcare il momento dopo aver trovato il gol del 2-120:58
63'
GOL! CARRARESE-Spezia 3-1! Rete di Abiuso! Cross a rientrare di Hasa dal vertice dell'area, Abiuso si fa trovare pronto e appoggia in fondo al sacco!20:55
62'
Si stanno abbassando i ritmi della gara anche per le tante interruzioni, cresce invece la componente agonistica20:54
59'
Ammonito Finotto, fallo su Hasa20:51
58'
ABIUSO! Parlanti imbuca e Abiuso cerca il tiro sul primo palo, palla fuori di poco!20:50
56'
Lapadula prova la conclusione ma viene murato, la palla diventa buona per Romano che calcia con potenza ma senza precisione20:47
53'
Finotto prova a portarsi avanti il pallone dentro l'area, fa buona guardia Oliana20:45
49'
GOL! Carrarese-SPEZIA 2-1! Rete di Valoti! Cross dalla destra, Artistico prova il duello aereo con un difensore avversario e riesce a fare la sponda verso Valoti che di prima intenzione batte di potenza Bleve!
PALO CARRARESE! A un passo dal terzo gol i padroni di casa, Hasa carica il destro incrociato dal limite e colpisce il legno alla destra di Radunovic!20:39
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo di CARRARESE-SPEZIA!20:37
46'
Primo cambio nello Spezia: esce Mateju, entra Lapadula20:37
Parte meglio lo Spezia, che va a millimetri dal vantaggio con Aurelio che però cestina un'occasione a tu per tu con Bleve. Da più classica delle leggi del calcio, trenta secondi dopo è la Carrarese a portarsi in vantaggio con il colpo di testa vincente di Calabrese sulla punizione di Zuelli. I padroni di casa raddoppiano in contropiede con Finotto e mancano il tris dagli undici metri con Abiuso che scivola e calcia alle stelle20:21
45'+5'
FINE PRIMO TEMPO! Carrarese in doppio vantaggio all'intervallo!20:21
45'+2'
Ammonito Mateju, fallo su Parlanti20:18
45'
Due minuti di recupero20:17
44'
Sponda di Abiuso per Parlanti che colpisce di testa senza forza, blocca Radunovic 20:16
43'
Cross di Aurelio dalla sinistra, traiettoria troppo debole e su Bleve, che controlla senza problemi20:15
40'
SALVA BLEVE! Sugli sviluppi di un corner, colpo di testa di Artistico e respinta in tuffo del portiere della Carrarese disturbato anche dal tentativo di deviazione sottoporta di Valoti!20:13
37'
L'aveva fatto bellissimo Abiuso! Il centravanti della Carrarese stoppa il pallone spalle alla porta, e in girata al volo batte Radunovic con un pallonetto! Il primo assistente di Manganiello ravvisa però la posizione irregolare dello stesso Abiuso20:10
36'
Lo Spezia ha perso il piglio positivo mostrato ad inizio gara20:08
32'
Parlanti prova a girare di testa un cross dalla sinistra, il tentativo non inquadra la porta20:04
30'
Rischia Bleve perdendo il possesso della sfera dopo aver bloccato un cross, alla fine viene ravvisato un fallo in attacco e l'azione dello Spezia sfuma20:02
27'
SBAGLIA ABIUSO! L'attaccante della Carrarese scivola al momento del tiro e manda la sfera alle stelle!19:59
25'
RIGORE PER LA CARRARESE! Intervento falloso di Mateju su Parlanti all'interno dell'area, nessun dubbio per Manganiello!19:57
23'
GOL! CARRARESE-Spezia 2-0! Rete di Finotto! Contropiede letale dei padroni di casa! Dopo un calcio d'angolo dello Spezia, la Carrarese ribalta il fronte con Zanon che corre sulla sinistra e al momento giusto appoggia al centro per Finotto, il quale davanti a Radunovic non sbaglia! Uno due micidiale della squadra di Calabro!
Colpo di testa di Vignali sul cross di Bonfanti, il pallone termina sul fondo dopo una deviazione19:51
18'
Al primo tiro in porta la Carrarese punisce uno Spezia che aveva iniziato molto meglio la sfida. Dal gol clamorosamente fallito da Aurelio allo svantaggio su palla inattiva19:51
17'
GOL! CARRARESE-Spezia 1-0! Rete di Calabrese! Punizione laterale di Zuelli, a centro area sbuca Calabrese che di testa batte Radunovic!19:49
16'
Ammonito Bonfanti, trattenuta ai danni di Zanon19:48
15'
OCCASIONE CLAMOROSA PER LO SPEZIA! Cross dalla destra di Vignali, dalla parte opposta arriva tutto solo Aurelio che davanti a Bleve manca incredibilmente lo specchio!19:47
13'
Si accendono gli animi in campo. La causa di tutto è una spinta di Aurelio su Zanon con quest'ultimo che stava proteggendo il pallone mentre usciva sul fondo. Ci pensa Manganiello a riportare la calma19:45
11'
Ci prova ora con Zanon la Carrarese, Sernicola devia in corner il cross dell'esterno locale19:42
9'
È partito meglio lo Spezia, la Carrarese non riesce ad arrivare sulla trequarti avversaria19:41
6'
Valoti salta nel cuore dell'area su un pallone a campanile cercando di servire Artistico, Manganiello ravvisa un fallo in attacco ai danni di Zuelli19:38
4'
Ancora in avanti lo Spezia con il recupero alto di Valoti, il pallone messo al centro viene allontanato dalla difesa di casa19:36
1'
Si coordina subito al volo Artistico, palla debole tra le braccia di Bleve19:33
SI PARTE! È iniziata CARRARESE-SPEZIA!19:32
Le scelte di D'Angelo: il tecnico abruzzese al suo ritorno propone la difesa a tre con Mateju, Hristov e Bonfanti a protezione della porta di Radunovic. Sugli esterni Vignali e Aurelio, mentre in mezzo la scelta ricade su Vignali e Bandinelli ai lati di Romano. Artistico guida il reparto offensivo, alle sue spalle agirà Valoti18:48
Le scelte di Calabro: emergenza difesa per i toscani, orfani dello squalificato Illanes e dell'infortunato Imperiale. Tocca allora a Ruggeri, Oliana e Calabrese comporre il terzetto davanti a Bleve, con Zanon e Rouhi pronti a spingere sulle corsie. Recuperato, solo per la panchina, Schiavi, a centrocampo spazio a Parlanti, Zuelli e Hasa. Davanti il tandem formato da Abiuso e Finotto10:47
FORMAZIONE UFFICIALE SPEZIA: i liguri rispondono con un 3-5-1-1: Radunovic - Mateju, Hristov, Bonfanti - Sernicola, Vignali, Romano, Bandinelli, Aurelio - Valoti - Artistico18:47
FORMAZIONE UFFICIALE CARRARESE: i padroni di casa si schierano con un 3-5-2: Bleve - Ruggeri, Oliana, Calabrese - Zanon, Parlanti, Zuelli, Hasa, Rouhi - Finotto, Abiuso10:43
Dirigerè l'incontro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Fontani e Cortese e dal Quarto Ufficiale Galipò. Al Var ci sono invece Giua e Gualtieri10:32
Situazione diametralmente opposta in casa Spezia. I liguri navigano nei bassifondi della classifica e rischiano concretamente la retrocessione. In panchina, dopo l'esonero di Donadoni, è tornato Luca D'Angelo, il quale proverà a sovvertire un quadro di estrema difficoltà10:41
Sogna ancora un posto nei play off la Carrarese. La squadra di Calabro si trova a pochi punti dalla soglia che consente l'accesso alla post season e il recente stato di forma, con 7 punti nelle ultime tre gare, dà ai toscani il giusto slancio per tentare di raggiungere l'obiettivo10:36
Benvenuti alla diretta di Carrarese-Spezia, gara valida per la 33' giornata del campionato di Serie B!10:31
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri Città: Carrara Capienza: 15000 spettatori10:31
Carrarese - Spezia è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 19:30 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Arbitro di Carrarese - Spezia sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Gianluca Manganiello
Statistiche Stagionali
Partite dirette
9
Falli fischiati
224
Fuorigioco
30
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
27
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
8.2
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie A: 9 partite
Serie B: 3 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Como-Lazio 2-0
14-09-2025
Serie A
Atalanta-Lecce 4-1
28-09-2025
Serie A
Pisa-Fiorentina 0-0
04-10-2025
Serie B
Bari-Calcio Padova 2-1
26-10-2025
Serie A
Sassuolo-Roma 0-1
09-11-2025
Serie A
Inter-Lazio 2-0
10-01-2026
Serie B
Südtirol-Spezia 2-1
18-01-2026
Serie B
Pescara-Modena 0-2
26-01-2026
Serie A
Verona-Udinese 1-3
03-02-2026
Serie A
Bologna-Milan 0-3
10-02-2026
Coppa Italia
Napoli-Como 1-1
21-02-2026
Serie A
Lecce-Inter 0-2
04-03-2026
Coppa Italia
Lazio-Atalanta 2-2
14-03-2026
Serie A
Inter-Atalanta 1-1
Attualmente Carrarese si trova 9° in classifica con 42 punti (frutto di 10 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte); invece lo Spezia si trova 20° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte). Carrarese ha segnato 44 gol e ne ha subiti 43; lo Spezia ha segnato 32 gol e ne ha subiti 49. La partita di andata Spezia - Carrarese si è giocata il 24 agosto 2025 e si è conclusa 0-2.
In casa Carrarese ha fatto 27 punti (7 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte). Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Bari e lo Spezia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, l'Empoli e Juve Stabia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Carrarese ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia vincendo 3-1 mentre Lo Spezia ha incontrato Juve Stabia perdendo 3-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 11 gol.
Carrarese e Spezia si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese ha vinto 2 volte, lo Spezia ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Carrarese-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Bilancio in perfetto equilibrio tra Carrarese e Spezia nei cinque match finora disputati in Serie BKT, con due vittorie per parte e un pareggio a chiudere il parziale (9-8 per i liguri il computo totale dei gol).
Dopo nove partite senza successi (4N, 5P), la Carrarese ha vinto le ultime due sfide di campionato senza subire alcun gol (5-0 il punteggio complessivo a favore dei toscani); i giallazzurri potrebbero infilare tre vittorie consecutive con annesso clean sheet per la prima volta nella loro storia in Serie BKT.
Sotto la gestione di Roberto Donadoni, lo Spezia ha subito sette sconfitte in trasferta (sulle nove totali di questo campionato) in 11 gare (2V, 2N): tanti ko esterni quanti quelli incassati dai liguri con Luca D'Angelo nei precedenti 33 match lontano da casa in Serie BKT (7V, 19N).
Lo Spezia ha raccolto 30 punti finora in questa Serie BKT e solo una volta prima d'ora ne aveva conquistati al massimo 30 nelle prime 32 partite giocate di un torneo cadetto: nel 2007/08, quando il bottino a questo punto della stagione era di 25 e i liguri furono poi retrocessi al termine del campionato.
La Carrarese è la squadra che in percentuale ha concretizzato in gol più grandi occasioni da rete in questo campionato: ben il 47%, ovvero 30 sulle 64 avute a disposizione; 27% invece per lo Spezia (18/66), penultimo in questa graduatoria, davanti solo al Cesena (25%)
Fabio Abiuso (10G+5A) è solo uno dei due giocatori di questo campionato con almeno 10 gol all'attivo e almeno cinque assist, assieme a Joel Pohjanpalo (21G+5A). In generale, l'attaccante della Carrarese ha preso parte a 15 marcature nel torneo in corso, quasi il doppio delle partecipazioni messe assieme nelle due stagioni precedenti con Sampdoria e Modena (otto, 7G+1A).
Giuseppe Aurelio ha preso parte a quattro gol (2G+2A) nelle ultime quattro sfide di Serie BKT: tante partecipazioni attive quante ne aveva collezionate nelle precedenti 27 gare del torneo cadetto. Inoltre, il difensore dello Spezia potrebbe partecipare ad una marcatura per tre match di fila per la prima volta nella competizione (due anche lo scorso ottobre, contro Cesena e Avellino).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: