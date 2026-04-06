L'uno due micidiale della Carrarese nel primo tempo mette in grande difficoltà lo Spezia, che rischia di capitolare ma viene graziata da Abiuso, il cui rigore termina alle stelle. Nella ripresa i liguri tornano in partita con il gol di Valoti, lo stesso Abiuso chiude però i giochi sull'assist al bacio di Hasa. Nel finale si accendono gli animi, dopo il rosso a Valoti per un intervento pericoloso, si accende un parapiglia dal quale escono espulsi Adamo e Bonfanti per lo Spezia e Belloni per la Carrarese. La squadra di D'Angelo chiude quindi in otto uomini e vede complicarsi la lotta per la salvezza, tre punti importanti per continuare a sperare nei play off invece per la Carrarese

Dirigerè l'incontro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Fontani e Cortese e dal Quarto Ufficiale Galipò. Al Var ci sono invece Giua e Gualtieri10:32

Le scelte di Calabro: emergenza difesa per i toscani, orfani dello squalificato Illanes e dell'infortunato Imperiale. Tocca allora a Ruggeri, Oliana e Calabrese comporre il terzetto davanti a Bleve, con Zanon e Rouhi pronti a spingere sulle corsie. Recuperato, solo per la panchina, Schiavi, a centrocampo spazio a Parlanti, Zuelli e Hasa. Davanti il tandem formato da Abiuso e Finotto10:47

Le scelte di D'Angelo: il tecnico abruzzese al suo ritorno propone la difesa a tre con Mateju, Hristov e Bonfanti a protezione della porta di Radunovic. Sugli esterni Vignali e Aurelio, mentre in mezzo la scelta ricade su Vignali e Bandinelli ai lati di Romano. Artistico guida il reparto offensivo, alle sue spalle agirà Valoti18:48

Parte meglio lo Spezia, che va a millimetri dal vantaggio con Aurelio che però cestina un'occasione a tu per tu con Bleve. Da più classica delle leggi del calcio, trenta secondi dopo è la Carrarese a portarsi in vantaggio con il colpo di testa vincente di Calabrese sulla punizione di Zuelli. I padroni di casa raddoppiano in contropiede con Finotto e mancano il tris dagli undici metri con Abiuso che scivola e calcia alle stelle20:21

Far west in questo finale, Adamo e Belloni espulsi per essere venuti a contatto nel parapiglia, in seguito è toccato a Bonfanti dopo che il Var ha segnalato una gomitata del difensore a Manganiello21:25

PREPARTITA

Carrarese - Spezia è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 19:30 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.

Arbitro di Carrarese - Spezia sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Gianluca Manganiello Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 224 Fuorigioco 30 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 27 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 8.2 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Como-Lazio 2-0 14-09-2025 Serie A Atalanta-Lecce 4-1 28-09-2025 Serie A Pisa-Fiorentina 0-0 04-10-2025 Serie B Bari-Calcio Padova 2-1 26-10-2025 Serie A Sassuolo-Roma 0-1 09-11-2025 Serie A Inter-Lazio 2-0 10-01-2026 Serie B Südtirol-Spezia 2-1 18-01-2026 Serie B Pescara-Modena 0-2 26-01-2026 Serie A Verona-Udinese 1-3 03-02-2026 Serie A Bologna-Milan 0-3 10-02-2026 Coppa Italia Napoli-Como 1-1 21-02-2026 Serie A Lecce-Inter 0-2 04-03-2026 Coppa Italia Lazio-Atalanta 2-2 14-03-2026 Serie A Inter-Atalanta 1-1

Attualmente Carrarese si trova 9° in classifica con 42 punti (frutto di 10 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte); invece lo Spezia si trova 20° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte).

Carrarese ha segnato 44 gol e ne ha subiti 43; lo Spezia ha segnato 32 gol e ne ha subiti 49.

La partita di andata Spezia - Carrarese si è giocata il 24 agosto 2025 e si è conclusa 0-2.

In casa Carrarese ha fatto 27 punti (7 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte).

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Bari e lo Spezia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, l'Empoli e Juve Stabia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Carrarese ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia vincendo 3-1 mentre Lo Spezia ha incontrato Juve Stabia perdendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 11 gol.

Carrarese e Spezia si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese ha vinto 2 volte, lo Spezia ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Carrarese-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Bilancio in perfetto equilibrio tra Carrarese e Spezia nei cinque match finora disputati in Serie BKT, con due vittorie per parte e un pareggio a chiudere il parziale (9-8 per i liguri il computo totale dei gol).

Dopo nove partite senza successi (4N, 5P), la Carrarese ha vinto le ultime due sfide di campionato senza subire alcun gol (5-0 il punteggio complessivo a favore dei toscani); i giallazzurri potrebbero infilare tre vittorie consecutive con annesso clean sheet per la prima volta nella loro storia in Serie BKT.

Sotto la gestione di Roberto Donadoni, lo Spezia ha subito sette sconfitte in trasferta (sulle nove totali di questo campionato) in 11 gare (2V, 2N): tanti ko esterni quanti quelli incassati dai liguri con Luca D'Angelo nei precedenti 33 match lontano da casa in Serie BKT (7V, 19N).

Lo Spezia ha raccolto 30 punti finora in questa Serie BKT e solo una volta prima d'ora ne aveva conquistati al massimo 30 nelle prime 32 partite giocate di un torneo cadetto: nel 2007/08, quando il bottino a questo punto della stagione era di 25 e i liguri furono poi retrocessi al termine del campionato.

La Carrarese è la squadra che in percentuale ha concretizzato in gol più grandi occasioni da rete in questo campionato: ben il 47%, ovvero 30 sulle 64 avute a disposizione; 27% invece per lo Spezia (18/66), penultimo in questa graduatoria, davanti solo al Cesena (25%)

Fabio Abiuso (10G+5A) è solo uno dei due giocatori di questo campionato con almeno 10 gol all'attivo e almeno cinque assist, assieme a Joel Pohjanpalo (21G+5A). In generale, l'attaccante della Carrarese ha preso parte a 15 marcature nel torneo in corso, quasi il doppio delle partecipazioni messe assieme nelle due stagioni precedenti con Sampdoria e Modena (otto, 7G+1A).

Giuseppe Aurelio ha preso parte a quattro gol (2G+2A) nelle ultime quattro sfide di Serie BKT: tante partecipazioni attive quante ne aveva collezionate nelle precedenti 27 gare del torneo cadetto. Inoltre, il difensore dello Spezia potrebbe partecipare ad una marcatura per tre match di fila per la prima volta nella competizione (due anche lo scorso ottobre, contro Cesena e Avellino).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: