PREPARTITA

Catanzaro - Monza è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 15:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Arbitro di Catanzaro - Monza sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Giovanni Ayroldi Statistiche Stagionali Partite dirette 8 Falli fischiati 244 Fuorigioco 27 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 35 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.6 Falli per cartellino 6.5 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 8 partite

partite Serie B: 6 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Sassuolo-Napoli 0-2 14-09-2025 Serie A Roma-Torino 0-1 29-09-2025 Serie A Genoa-Lazio 0-3 19-10-2025 Serie A Como-Juventus 2-0 29-10-2025 Serie A Bologna-Torino 0-0 23-11-2025 Serie A Cremonese-Roma 1-3 08-12-2025 Serie B Monza-Südtirol 1-1 20-12-2025 Serie B Calcio Padova-Sampdoria 1-1 10-01-2026 Serie A Udinese-Pisa 2-2 17-01-2026 Serie B Venezia-Catanzaro 3-1 27-01-2026 Coppa Italia Fiorentina-Como 1-3 07-02-2026 Serie B Spezia-Virtus Entella 1-1 22-02-2026 Serie B Juve Stabia-Modena 1-2 04-03-2026 Serie B Palermo-Mantova 2-1 22-03-2026 Serie A Atalanta-Verona 1-0

Attualmente il Catanzaro si trova 5° in classifica con 53 punti (frutto di 14 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte); invece il Monza si trova 3° in classifica con 66 punti (frutto di 19 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte).

Il Catanzaro ha segnato 50 gol e ne ha subiti 39; il Monza ha segnato 51 gol e ne ha subiti 27.

La partita di andata Monza - Catanzaro si è giocata il 4 ottobre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa il Catanzaro ha fatto 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Monza ha totalizzato 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, Padova e il Cesena ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, la Reggiana e il Venezia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita il Cesena perdendo 3-1 mentre Il Monza ha incontrato il Venezia pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Petagna con 7 gol.

Catanzaro e Monza si sono affrontate 35 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 12 volte, il Monza ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 16.

Catanzaro-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo 13 risultati utili di fila (4V, 9N), il Catanzaro ha perso il match di andata (1-2) di questo campionato contro il Monza; i giallorossi non hanno mai subito due ko consecutivi contro i brianzoli in Serie BKT.

Il Catanzaro ha pareggiato ben 16 delle 35 partite (12V, 7P) disputate contro il Monza in Serie BKT; soltanto contro il Brescia (17) i giallorossi hanno chiuso in parità più match che contro i brianzoli nel torneo cadetto.

Il Monza ha vinto solo una delle ultime 13 trasferte (7N, 5P) giocate contro il Catanzaro in Serie BKT: 2-1, il 2 marzo 1969; quella resta anche l'unica sfida esterna in cui i brianzoli hanno realizzato più di un gol contro i calabresi nel camponato cadetto.

Il Catanzaro conta 52 punti (14V, 10N, 7P) in 31 partite di questo campionato; i giallorossi potrebbero mettere assieme un bottino più ampio a sei gare dal termine per la prima volta in un torneo di Serie BKT (52 con sei gare ancora da giocare anche nel 2023/24 e, considerando i tre punti a vittoria da sempre, nel 1977/78).

Il Catanzaro non perde da 11 partite interne di campionato (8V, 3N): l'ultima sconfitta dei giallorossi nel torneo al Ceravolo risale allo scorso ottobre contro il Padova (0-1). I giallorossi potrebbero infilare una striscia più lunga di gare casalinghe consecutive senza sconfitte in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra novembre 1987 e novembre 1988 (19 in quel caso - 9V, 10N).

Considerando gli scontri diretti tra le prime cinque squadre attualmente in classifica, nessuna compagine ha guadagnato più punti del Monza in questo campionato: 14 (come il Venezia), frutto di quattro vittorie, due pareggi e una sola sconfitta.

Il Monza ha pareggiato le ultime due partite di Serie BKT (0-0 contro la Reggiana e 1-1 contro il Venezia); i brianzoli potrebbero chiuedere in parità tre match di fila nel torneo cadetto per la prima volta dalle prime tre sfide del campionato 2020/21, con Cristian Brocchi in panchina.

Il Monza è sia la squadra che conta il maggior numero di marcatori differenti in questo campionato - 18, due in più del Catanzaro - sia quello che vanta il maggior numero di assistman nel torneo in corso - 18 anche in questo caso, ovvero ben sette in più rispetto all'avversaria di giornata (11).

Mattia Liberali è il giocatore più giovane (nato il 6 aprile 2007) ad avere preso parte ad almeno cinque gol (3G+2A) tra Serie A e Serie BKT 2025/26; inoltre, tutte le cinque partecipazioni dell'attaccante del Catanzaro sono arrivate nel 2026, dopo che nelle otto partite disputate nell'anno precedente nel torneo non era stato coinvolto in alcuna marcatura nel torneo.

Nelle 21 partite giocate in questa stagione, Andrea Petagna vanta lo stesso ruolino di marcia dell'ultimo torneo disputato in Serie BKT, nel 2015/16, con l'Ascoli (ma in 32 partite): sette reti - delle quali quattro in casa e tre in trasferta - e un assist; inoltre, tra i giocatori con almeno cinque marcature all'attivo in questo campionato, l'attaccante del Monza è quello con la più alta percentuale realizzativa (41%).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: