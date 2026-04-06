Termina in parità la sfida tra Cesena e Sudtirol: le due compagini si dividono la posta in palio con un risultato tutto sommato giusto. Accade praticamente tutto nel primo tempo con la rete di Tait a sbloccare le marcature e con l'autorete di Davi a chiuderle. Due squadre vogliose di vincerle, brave a giocare su ritmi molto alti nel primo tempo e decisamente più caute invece nel secondo.
Nel prossimo turno il Cesena sfiderà la Juve Stabia, mentre il Sudtirol dovrà vedersela con il Modena.
Cronaca
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Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta del match tra Cesena e Sudtirol, arrivederci al prossimo turno di Serie B!14:26
90'+4'
Cartellino giallo per Simone Davì.14:23
90'+4'
Fine partita: CESENA-SUDTIROL 1-1 (3' Tait, 17' Aut. Davi).14:23
90'
Sono stati concessi 4 minuti di recupero!14:20
86'
Sostituzione Sudtirol: esce Salvatore Molina, entra Domen Crnigoj.14:16
Conclusione con il destro di Corazza da fuori area, decisivo l'intervento di Tait a chiudere!13:40
46'
Inizia il secondo tempo di CESENA-SUDTIROL!13:35
In casa Cesena occhio a Castagnetti per il secondo tempo, scalpita invece Odogwu nel Sudtirol.13:20
Finisce 1-1 la prima frazione tra Cesena e Sudtirol. Il risultato viene sbloccato immediatamente dagli ospiti con una conclusione da fuori area di Tait, senza dubbio il migliore dei suoi in questo primo tempo. La risposta dei padroni di casa arriva al 18' con un ottimo spunto di Ciervo e con l'autorete sfortunato di Davi. Una partita divertente, giocata su ritmi alti e che vede le due squadre affrontarsi a viso aperto.13:20
45'+1'
Finisce il primo tempo di CESENA-SUDTIROL!13:18
45'
E' stato concesso 1 minuto di recupero!13:17
43'
Cartellino giallo per Federico Davi.13:15
40'
Spunto molto interessante di Zedadka che arriva al cross con il mancino, bravo Klinsmann in uscita.13:12
36'
Ottimo contropiede del Cesena guidato in maniera perfetta da Berti, bravo a servire Ciervo che conclude con il destro: tiro che si rivela però lento e centrale.13:07
32'
Prova a mettersi in proprio Tonin che serve poi Zedadka, impreciso nella conclusione. Si salva il Cesena!13:04
29'
Prova a riprendere in mano il ritmo della partita il Sudtirol, evidentemente in difficoltà in questi ultimi minuti. Il Cesena si difende in maniera compatta e ordinata.13:02
25'
Ennesimo spunto interessante del Cesena con Cerri che serve Bastoni, bravo a concludere con il mancino. Palla in angolo!12:58
21'
Continua a spingere il Cesena che si rende pericoloso con Cerri, bravo a battere Adamonis con un ottimo destro. Il direttore di gara però ferma tutto per posizione di fuorigioco.12:53
18'
GOL! CESENA-Sudtirol 1-1! Autorete di Federico DAVI! Spunto di Ciervo che lascia partire un cross insidioso per Shpendi che viene però anticipato da Davi. In maniera involontaria il centrale del Sudtirol batte il suo portiere con uno sfortunato autogol.12:58
16'
Follia di Zaro che passando all'indietro di fatto innesca Merkaj che in semi rovesciata sfiora il gol del raddoppio!12:49
14'
Ci prova Berti dalla distanza, palla alta sopra la traversa!12:46
10'
Prova una timida reazione il Cesena, per ora appare in controllo il Sudtirol.12:41
7'
Cartellino giallo per Salvatore Molina.12:38
4'
GOL! Cesena-SUDTIROL 0-1! Rete di Fabian TAIT! Progressione interessante di Casiraghi che serve Tait, bravo a concludere in maniera potente e precisa. Non proprio perfetto Klinsmann.12:37
1'
Inizia il primo tempo di CESENA-SUDTIROL!12:29
Dopo la vittoria nell'ultima giornata contro il Catanzaro (3-1), il Cesena potrebbe ottenere almeno due successi di fila in Serie BKT per la prima volta dallo scorso ottobre: una striscia di tre, con la seconda vittoria proprio contro il Südtirol.12:05
Il Cesena è imbattuto nelle tre sfide contro il Südtirol in Serie BKT (2V, 1N), segnando in ciascun incontro esattamente una rete (match d'andata deciso da un gol di Cristian Shpendi).12:04
Le scelte di Castori: coppia d'attacco formata da Tonin e Merkaj, in mediana ovviamente confermato Casiraghi. Gioca Veseli in difesa.12:04
Le scelte di Cole: gioca Cerri avanti supportato da Ciervo, Berti e Shpendi. Spazio a Bastoni in mezzo al campo con Bisoli.12:04
Cesena - Sudtirol è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 12:30 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Arbitro di Cesena - Sudtirol sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Claudio Giuseppe Allegretta
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie B: 13 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Venezia-Mantova 4-0
24-08-2025
Serie B
Catanzaro-Südtirol 1-1
14-09-2025
Serie B
Virtus Entella-Mantova 1-0
28-09-2025
Serie B
Modena-Pescara 2-1
04-10-2025
Serie B
Avellino-Mantova 0-0
26-10-2025
Serie B
Calcio Padova-Juve Stabia 2-2
08-11-2025
Serie B
Venezia-Sampdoria 3-1
30-11-2025
Serie B
Juve Stabia-Monza 2-2
13-12-2025
Serie B
Reggiana-Calcio Padova 1-2
10-01-2026
Serie B
Carrarese-Bari 1-0
25-01-2026
Serie B
Südtirol-Calcio Padova 3-0
10-02-2026
Serie B
Reggiana-Mantova 1-0
27-02-2026
Serie B
Monza-Virtus Entella 2-0
15-03-2026
Serie B
Südtirol-Pescara 0-0
Attualmente il Cesena si trova 8° in classifica con 44 punti (frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 11° in classifica con 39 punti (frutto di 8 vittorie, 15 pareggi e 10 sconfitte). Il Cesena ha segnato 42 gol e ne ha subiti 48; il Sudtirol ha segnato 35 gol e ne ha subiti 36. La partita di andata Sudtirol - Cesena si è giocata il 25 ottobre 2025 e si è conclusa 0-1.
In casa il Cesena ha fatto 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 18 punti (3 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte). Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, Mantova e il Catanzaro ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, l'Avellino e il Frosinon ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro vincendo 3-1 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Frosinone perdendo 1-3.
Cesena e Sudtirol si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 2 volte, il Sudtirol non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.
Cesena-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Cesena è imbattuto nelle tre sfide contro il Südtirol in Serie BKT (2V, 1N), segnando in ciascun incontro esattamente una rete (match d'andata deciso da un gol di Cristian Shpendi).
Dopo la vittoria nell'ultima giornata contro il Catanzaro (3-1), il Cesena potrebbe ottenere almeno due successi di fila in Serie BKT per la prima volta dallo scorso ottobre: una striscia di tre, con la seconda vittoria proprio contro il Südtirol.
Il Cesena ha guadagnato quattro punti nelle ultime due gare casalinghe di campionato: 2-2 col Frosinone e 3-1 col Catanzaro, nel debutto interno di Ashley Cole sulla panchina bianconera - tanti punti quanti nelle precedenti sette partite casalinghe in Serie BKT (1V, 1N, 5P).
Il Südtirol arriva da due sconfitte consecutive e non incassa almeno tre ko di fila in Serie BKT dal periodo novembre-dicembre 2024, cinque in quel caso tra le gestioni di Federico Valente e Marco Zaffaroni.
Il Cesena è una delle due squadre (assieme alla Reggiana) ad aver subito più reti da fuori area in questo campionato: entrambe 12, esattamente il doppio del Südtirol (sei).
Cristian Shpendi - due gol in tre sfide contro il Südtirol in Serie BKT, incluso uno nel match di andata decisivo per la vittoria del Cesena per 1-0 - dista una sola rete dall'eguagliare il suo record realizzativo stagionale nella competizione: 11 nello scorso campionato (10 marcature per lui nel 2025/26).
Sfida tra due dei tre giocatori che hanno commesso più falli in questo campionato: Silvio Merkaj (67) e Cristian Shpendi (66), davanti a loro Pietro Fusi del Padova (90).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: