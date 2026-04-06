Termina in parità la sfida tra Cesena e Sudtirol: le due compagini si dividono la posta in palio con un risultato tutto sommato giusto. Accade praticamente tutto nel primo tempo con la rete di Tait a sbloccare le marcature e con l'autorete di Davi a chiuderle. Due squadre vogliose di vincerle, brave a giocare su ritmi molto alti nel primo tempo e decisamente più caute invece nel secondo.

Finisce 1-1 la prima frazione tra Cesena e Sudtirol. Il risultato viene sbloccato immediatamente dagli ospiti con una conclusione da fuori area di Tait, senza dubbio il migliore dei suoi in questo primo tempo. La risposta dei padroni di casa arriva al 18' con un ottimo spunto di Ciervo e con l'autorete sfortunato di Davi. Una partita divertente, giocata su ritmi alti e che vede le due squadre affrontarsi a viso aperto.13:20

PREPARTITA

Cesena - Sudtirol è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 12:30 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.

Arbitro di Cesena - Sudtirol sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Claudio Giuseppe Allegretta Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie B: 13 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Venezia-Mantova 4-0 24-08-2025 Serie B Catanzaro-Südtirol 1-1 14-09-2025 Serie B Virtus Entella-Mantova 1-0 28-09-2025 Serie B Modena-Pescara 2-1 04-10-2025 Serie B Avellino-Mantova 0-0 26-10-2025 Serie B Calcio Padova-Juve Stabia 2-2 08-11-2025 Serie B Venezia-Sampdoria 3-1 30-11-2025 Serie B Juve Stabia-Monza 2-2 13-12-2025 Serie B Reggiana-Calcio Padova 1-2 10-01-2026 Serie B Carrarese-Bari 1-0 25-01-2026 Serie B Südtirol-Calcio Padova 3-0 10-02-2026 Serie B Reggiana-Mantova 1-0 27-02-2026 Serie B Monza-Virtus Entella 2-0 15-03-2026 Serie B Südtirol-Pescara 0-0

Attualmente il Cesena si trova 8° in classifica con 44 punti (frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 11° in classifica con 39 punti (frutto di 8 vittorie, 15 pareggi e 10 sconfitte).

Il Cesena ha segnato 42 gol e ne ha subiti 48; il Sudtirol ha segnato 35 gol e ne ha subiti 36.

La partita di andata Sudtirol - Cesena si è giocata il 25 ottobre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa il Cesena ha fatto 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 18 punti (3 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte).

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, Mantova e il Catanzaro ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, l'Avellino e il Frosinon ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro vincendo 3-1 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Frosinone perdendo 1-3.

Cesena e Sudtirol si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 2 volte, il Sudtirol non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Cesena-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cesena è imbattuto nelle tre sfide contro il Südtirol in Serie BKT (2V, 1N), segnando in ciascun incontro esattamente una rete (match d'andata deciso da un gol di Cristian Shpendi).

Dopo la vittoria nell'ultima giornata contro il Catanzaro (3-1), il Cesena potrebbe ottenere almeno due successi di fila in Serie BKT per la prima volta dallo scorso ottobre: una striscia di tre, con la seconda vittoria proprio contro il Südtirol.

Il Cesena ha guadagnato quattro punti nelle ultime due gare casalinghe di campionato: 2-2 col Frosinone e 3-1 col Catanzaro, nel debutto interno di Ashley Cole sulla panchina bianconera - tanti punti quanti nelle precedenti sette partite casalinghe in Serie BKT (1V, 1N, 5P).

Il Südtirol arriva da due sconfitte consecutive e non incassa almeno tre ko di fila in Serie BKT dal periodo novembre-dicembre 2024, cinque in quel caso tra le gestioni di Federico Valente e Marco Zaffaroni.

Il Cesena è una delle due squadre (assieme alla Reggiana) ad aver subito più reti da fuori area in questo campionato: entrambe 12, esattamente il doppio del Südtirol (sei).

Cristian Shpendi - due gol in tre sfide contro il Südtirol in Serie BKT, incluso uno nel match di andata decisivo per la vittoria del Cesena per 1-0 - dista una sola rete dall'eguagliare il suo record realizzativo stagionale nella competizione: 11 nello scorso campionato (10 marcature per lui nel 2025/26).

Sfida tra due dei tre giocatori che hanno commesso più falli in questo campionato: Silvio Merkaj (67) e Cristian Shpendi (66), davanti a loro Pietro Fusi del Padova (90).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: