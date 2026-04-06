Appaiate in classifica a 34 lunghezze, Mantova e Virtus Entella hanno bisogno di punti per staccare la zona play out, di cui ora fa parte un gruppetto di squadre che comprende anche il Padova e la Sampdoria con gli stessi punti.11:16

Partita blocca e spezzettata da diverse interruzioni e falli. L'unica vera grande occasione è per i padroni di casa, ma dei grandi riflessi di Del Frate negano la gioia alla tripla conclusione di Trimboli, Wieser e Buso.15:53

PREPARTITA

Mantova - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 15:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.

Arbitro di Mantova - Virtus Entella sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Federico Dionisi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 28 Fuorigioco 4 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 7 Espulsioni 0 Cartellini per partita 7.0 Falli per cartellino 4.0 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 12 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie B Frosinone-Avellino 2-0 13-09-2025 Serie B Pescara-Venezia 2-2 25-09-2025 Coppa Italia Genoa-Empoli 3-1 01-10-2025 Serie B Sampdoria-Catanzaro 0-0 26-10-2025 Serie A Verona-Cagliari 2-2 02-11-2025 Serie B Modena-Juve Stabia 3-0 23-11-2025 Serie B Mantova-Spezia 4-1 07-12-2025 Serie B Empoli-Palermo 1-3 10-01-2026 Serie B Frosinone-Catanzaro 2-0 24-01-2026 Serie B Modena-Palermo 0-0 07-02-2026 Serie B Mantova-Bari 2-1 15-02-2026 Serie B Spezia-Frosinone 0-2 04-03-2026 Serie B Carrarese-Catanzaro 3-3 17-03-2026 Serie B Palermo-Juve Stabia 2-2

Attualmente Mantova si trova 13° in classifica con 37 punti (frutto di 10 vittorie, 7 pareggi e 16 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 16° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte).

Mantova ha segnato 37 gol e ne ha subiti 48; la Virtus Entella ha segnato 31 gol e ne ha subiti 46.

La partita di andata Virtus Entella - Mantova si è giocata il 14 settembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa Mantova ha fatto 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 11 sconfitte).

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Cesena e Modena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Pescara e la Reggiana ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Mantova ha incontrato nell'ultima partita Modena perdendo 2-1 mentre La Virtus Entella ha incontrato la Reggiana vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Mancuso con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 7 gol.

Mantova e Virtus Entella è la prima che si affrontano in campionato.

Mantova-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nell'unico precedente tra Mantova e Virtus Entella in Serie BKT è stata la squadra di Chiavari a trionfare, vincendo la gara di andata per 1-0 lo scorso 14 settembre.

Il Mantova ha vinto tutte le ultime tre gare contro squadre liguri in Serie BKT, con un punteggio aggregato di 7-2, e potrebbe ottenere quattro successi di fila contro queste avversarie per la prima volta nella competizione.

La Virtus Entella ha vinto solo due delle ultime 10 sfide contro squadre lombarde in Serie BKT (4N, 4P), anche se questi due successi sono arrivati in due delle tre gare del genere affrontate in questo campionato (1-0 vs Mantova e 1-0 vs Monza, entrambe in casa).

Il Mantova ha vinto quattro delle ultime cinque partite casalinghe in campionato (1N), tra cui le due più recenti contro Juve Stabia e Cesenza senza anche subire gol - l'ultima volta che i biancorossi hanno registrato tre successi interni di fila in Serie BKT risale al periodo tra agosto e settembre 2024.

Dopo aver pareggiato tre delle prime cinque gare di questo anno solare in Serie BKT (1V, 1P), la Virtus Entella ha registrato quattro vittorie e cinque sconfitte nelle successive nove, vincendo la più recente (3-0 vs Reggiana); solo una volta, inoltre, l'Entella ha registrato due clean sheet di fila in questo torneo, a novembre contro Empoli e Reggiana.

Sfida tra i tre attaccanti che hanno tentato più tiri totali senza segnare in questo campionato: Maat Caprini e Nicholas Bonfanti del Mantova e Bernat Guiu della Virtus Entella (tutti e tre a quota 20).

Andrea Tiritiello - autore del gol decisivo della vittoria della Virtus Entella nel match di andata contro il Mantova, 1-0 lo scorso 14 settembre - ha segnato sette gol in questo campionato, tutti però in gare casalinghe; la sua ultima rete in trasferta nella competizione risale al 21 novembre 2021, con la maglia del Cosenza contro il Parma.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: