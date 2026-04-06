Vince il Mantova grazie ad una grande punizione calciata da Marras nel finale con la palla che finisce sotto l'incrocio. Partita che non regala grandi emozioni, ma è la squadra di casa a sfiorare il gol nel primo tempo e nelle ripresa. La Virtus Entella una volta subito il gol si butta in avanti, ma non trova la forza per agganciare il pareggio.
Il Mantova si porta a 37 lunghezze allontanando la zona play out, dove ci finisce invece la Virtus Entella ferma a 34 punti.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!17:02
90'+5'
Fine partita: MANTOVA - VIRTUS ENTELLA 1-0.17:00
90'+4'
Cartellino giallo per Paoletti per una strattonata.16:59
90'+2'
VIrtus Entella tutta in avanti, il Mantova si difende.16:57
90'
Ci saranno 4 minuti di recupero.16:55
89'
Reazione della Virtus Entella, colpo di testa di Tiritiello, palla alla sinistra di Bardi.16:53
87'
Contropiede del Mantova, Marras arriva al limite e prova il pallonetto ma Del Frate non si fa soprendere.16:52
85'
Cartellino giallo per Marras dopo essersi tolto la maglietta.16:49
84'
GOL! MANTOVA - Virtus Entella 1-0! Rete di Marras. Punizione calciata dai 30 metri che si infila direttamente sotto l'incrocio dei pali.16:49
83'
Cartellino giallo per Squizzato, fallo su Mensah.16:48
82'
Ci prova Squizzato dalla distanza, conclusione di collo esterno. Palla alta sopra la traversa.16:52
81'
Cartellino giallo per Radaelli, fallo su Squizzato.16:46
79'
Girandola di cambi e squadre che iniziano ad essere stanche. Poche occasioni create negli ultimi minuti.16:43
77'
Nella Virtu Entella entra Dalla Vecchia per Karic.16:42
76'
Marras prende il posto di Bragantini.16:42
76'
Nel Mantova entra Paoletti per Wieser.16:42
70'
Dentro anche Mezzoni per Bariti.16:34
69'
Nella Virtus Entella entra Debenedetti per Tirelli.16:33
67'
Fase di gioco con molti scontri in mezzo al campo e le due squadre che fanno fatica ad arrivare alla conclusione.16:32
62'
Mensah fa da sponda per Bragantini, conclusione di sinistro, palla sopra la traversa.16:27
61'
Cartellino giallo anche per Tiritiello, fallo su Bragantini.16:26
58'
Cartellino giallo per Dembele, fallo a metà campo.16:22
57'
Dentro Alborghetti per Marconi.16:22
57'
Cambi anche nella Virtus Entella, entra Guiu per Cuppone.16:22
54'
Sostituzione nel Mantova, entra Ruocco per Buso.16:19
51'
ANCORA MANTOVA! Palla in profondità per Dembele che rientra sul sinistro e offre il pallone a Bragantini che a porta vuota calcia di potenza ma prende in pieno Parodi che salva sulla linea.16:17
46'
Inizia il secondo tempo di MANTOVA - VIRTUS ENTELLA. Si riparte senza sostituzioni.16:09
Partita blocca e spezzettata da diverse interruzioni e falli. L'unica vera grande occasione è per i padroni di casa, ma dei grandi riflessi di Del Frate negano la gioia alla tripla conclusione di Trimboli, Wieser e Buso.15:53
45'+5'
Fine primo tempo: MANTOVA - VIRTUS ENTELLA 0-0.15:53
45'+4'
Cartellino giallo per Marconi.15:52
45'
Ci saranno 5 minuti di recupero.15:48
43'
Ci si avvia verso la fine del primo tempo con la squadra di casa in possesso della palla ma che fa fatica a creare pericoli.15:46
37'
Si gioca molto in mezzo al campo in questa fase, partita spezzetata anche per i diversi falli.15:39
31'
Superata la mezz'ora, partita equilibrata ma è il Mantova ad aver sfiorato il gol del vantaggio.15:33
26'
MANTOVA VICINA AL GOL! Destro di Trimboli da fuori area, gran riflesso di Del Frate che poi si supera sulla doppia conclusione sotto porta di Wieser e Buso.15:29
20'
Non ce la fa a continuare Mancuso, al suo posto entra Mensah.15:23
17'
Mancuso a terra dopo il colpo di testa, partita non ancora ripresa.15:21
13'
Punizione da posizione defilata per il Mantova, crossa in area Trimboli, colpo di testa di Mancuso che non trova la porta.15:17
8'
Destro di Bariti dal limite, palla deviata da Trimboli in calcio d'angolo.15:11
4'
Molti scambi in mezzo al campo in questo avvio di gara.15:06
1'
FISCHIO D’INIZIO DI MANTOVA - VIRTUS ENTELLA. Arbitra Dionisi.15:02
Nel Mantova in avanti goca Mancuso con la coppia Bragantini, Buso alle sue spalle. Difesa a tre formata da Dembele, Cella, Maggioni, in porta Bardi. Risponde la Virtus Entella con Dal Frate tra i pali, davanti a lui ci sono Parodi, Tiritiello, Marconi. Mentre in attacco la coppia formata da Cuppone e Tirelli.14:37
Formazione VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Del Frate - Parodi, Tiritiello, Marconi - Bariti, Karic, Franzoni, Squizzato, Di Mario - Cuppone, Tirelli. A disposizione: Alborghetti, Boccadamo, Del Lungo, Turicchia, Pilati, Mezzoni, Dalla Vecchia, Nichetti, Guiu, Stabile, Debenedetti, Siaulys.15:30
Squadre che vivono un monento di forma altalentante. L'unico precedente in Serie B è avvenuto nella gara di andata con la vittoria di misura dei liguri.14:32
Appaiate in classifica a 34 lunghezze, Mantova e Virtus Entella hanno bisogno di punti per staccare la zona play out, di cui ora fa parte un gruppetto di squadre che comprende anche il Padova e la Sampdoria con gli stessi punti.11:16
Mantova - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 15:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Arbitro di Mantova - Virtus Entella sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Federico Dionisi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
28
Fuorigioco
4
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
7
Espulsioni
0
Cartellini per partita
7.0
Falli per cartellino
4.0
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 12 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie B
Frosinone-Avellino 2-0
13-09-2025
Serie B
Pescara-Venezia 2-2
25-09-2025
Coppa Italia
Genoa-Empoli 3-1
01-10-2025
Serie B
Sampdoria-Catanzaro 0-0
26-10-2025
Serie A
Verona-Cagliari 2-2
02-11-2025
Serie B
Modena-Juve Stabia 3-0
23-11-2025
Serie B
Mantova-Spezia 4-1
07-12-2025
Serie B
Empoli-Palermo 1-3
10-01-2026
Serie B
Frosinone-Catanzaro 2-0
24-01-2026
Serie B
Modena-Palermo 0-0
07-02-2026
Serie B
Mantova-Bari 2-1
15-02-2026
Serie B
Spezia-Frosinone 0-2
04-03-2026
Serie B
Carrarese-Catanzaro 3-3
17-03-2026
Serie B
Palermo-Juve Stabia 2-2
Attualmente Mantova si trova 13° in classifica con 37 punti (frutto di 10 vittorie, 7 pareggi e 16 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 16° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte). Mantova ha segnato 37 gol e ne ha subiti 48; la Virtus Entella ha segnato 31 gol e ne ha subiti 46. La partita di andata Virtus Entella - Mantova si è giocata il 14 settembre 2025 e si è conclusa 1-0.
In casa Mantova ha fatto 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 11 sconfitte). Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Cesena e Modena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Pescara e la Reggiana ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Mantova ha incontrato nell'ultima partita Modena perdendo 2-1 mentre La Virtus Entella ha incontrato la Reggiana vincendo 3-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Mancuso con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 7 gol.
Mantova e Virtus Entella è la prima che si affrontano in campionato.
Mantova-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Nell'unico precedente tra Mantova e Virtus Entella in Serie BKT è stata la squadra di Chiavari a trionfare, vincendo la gara di andata per 1-0 lo scorso 14 settembre.
Il Mantova ha vinto tutte le ultime tre gare contro squadre liguri in Serie BKT, con un punteggio aggregato di 7-2, e potrebbe ottenere quattro successi di fila contro queste avversarie per la prima volta nella competizione.
La Virtus Entella ha vinto solo due delle ultime 10 sfide contro squadre lombarde in Serie BKT (4N, 4P), anche se questi due successi sono arrivati in due delle tre gare del genere affrontate in questo campionato (1-0 vs Mantova e 1-0 vs Monza, entrambe in casa).
Il Mantova ha vinto quattro delle ultime cinque partite casalinghe in campionato (1N), tra cui le due più recenti contro Juve Stabia e Cesenza senza anche subire gol - l'ultima volta che i biancorossi hanno registrato tre successi interni di fila in Serie BKT risale al periodo tra agosto e settembre 2024.
Dopo aver pareggiato tre delle prime cinque gare di questo anno solare in Serie BKT (1V, 1P), la Virtus Entella ha registrato quattro vittorie e cinque sconfitte nelle successive nove, vincendo la più recente (3-0 vs Reggiana); solo una volta, inoltre, l'Entella ha registrato due clean sheet di fila in questo torneo, a novembre contro Empoli e Reggiana.
Sfida tra i tre attaccanti che hanno tentato più tiri totali senza segnare in questo campionato: Maat Caprini e Nicholas Bonfanti del Mantova e Bernat Guiu della Virtus Entella (tutti e tre a quota 20).
Andrea Tiritiello - autore del gol decisivo della vittoria della Virtus Entella nel match di andata contro il Mantova, 1-0 lo scorso 14 settembre - ha segnato sette gol in questo campionato, tutti però in gare casalinghe; la sua ultima rete in trasferta nella competizione risale al 21 novembre 2021, con la maglia del Cosenza contro il Parma.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: