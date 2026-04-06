PREPARTITA

Reggiana - Pescara è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Reggiana - Pescara sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Livio Marinelli Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 194 Fuorigioco 28 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 24 Espulsioni 3 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.9 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 7 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie A Lecce-Milan 0-2 21-09-2025 Serie A Inter-Sassuolo 2-1 30-09-2025 Serie B Palermo-Venezia 0-0 19-10-2025 Serie A Milan-Fiorentina 2-1 01-11-2025 Serie B Carrarese-Frosinone 0-2 29-11-2025 Serie B Pescara-Calcio Padova 0-1 13-12-2025 Serie A Torino-Cremonese 1-0 27-12-2025 Serie B Juve Stabia-Südtirol 1-0 11-01-2026 Serie A Lecce-Parma 1-2 24-01-2026 Serie B Cesena-Bari 1-2 08-02-2026 Serie B Monza-Avellino 2-1 20-02-2026 Serie A Sassuolo-Verona 3-0 07-03-2026 Serie A Cagliari-Como 1-2 21-03-2026 Serie B Calcio Padova-Palermo 0-1

Attualmente la Reggiana si trova 20° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte); invece il Pescara si trova 18° in classifica con 32 punti (frutto di 7 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte).

La Reggiana ha segnato 31 gol e ne ha subiti 52; il Pescara ha segnato 46 gol e ne ha subiti 59.

La partita di andata Pescara - Reggiana si è giocata il 20 dicembre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa la Reggiana ha fatto 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 9 punti (1 vittoria, 6 pareggi e 9 sconfitte).

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Monza e la Virtus Entella ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, la Virtus Entella e l'Empoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella perdendo 3-0 mentre Il Pescara ha incontrato l'Empoli perdendo 4-2.

Reggiana e Pescara si sono affrontate 25 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 5 volte, il Pescara ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Reggiana-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Reggiana ha perso tutte le ultime sei sfide contro il Pescara in Serie BKT, con un punteggio aggregato di 1-9; il Delfino è infatti l'unica formazione che ha battuto la squadra granata almeno cinque volte consecutive nella competizione.

Il Pescara ha vinto le ultime due trasferte contro la Reggiana in Serie BKT, senza subire gol, ottenendo gli stessi successi che aveva registrato nelle precedenti 10 gare sul campo dei granata nella competizione (2V, 4N, 4P).

Nelle ultime cinque giornate di Serie BKT, la Reggiana è stata la squadra con il peggior rendimento (un punto, come il Padova), il peggior attacco (un gol) e la peggior difesa (13 reti subite).

Nelle ultime nove giornate il Pescara non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (4V, 2N, 3P); inoltre, nell'ultima gara contro l'Empoli (sconfitta per 4-2) il Delfino ha subito una rete in più rispetto a quelle incassate nelle precedenti cinque partite (tre).

Il Pescara ha segnato 10 gol da fuori area, soltanto il Venezia (11) ha fatto meglio in questo campionato; dall'altro lato, la Reggiana ha incassato 12 reti dalla distanza, record negativo condiviso con il Cesena.

Antonio Di Nardo ha segnato 13 gol in questo campionato, di cui nove in trasferta; nello specifico, l'attaccante del Pescara vanta otto reti nelle ultime sette presenze, tutte realizzate mettendo a segno doppiette e in generale nessuno conta più marcature multiple di lui in questo torneo (quattro, come Joel Pohjanpalo).

Militano nella Reggiana il centrocampista che ha vinto più duelli (Manolo Portanova, 203) e il centrocampista che ha recuperato più possessi nel terzo di campo difensivo (Tobías Reinhart, 70 al pari di Simone Santoro) in questa Serie BKT.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: