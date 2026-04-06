Solo un punto nelle ultime sei giornate per la Reggiana, che scivola al penultimo posto.
Torna al successo il Pescara, dopo il ko sul campo dell’Empoli, che gli consente di superare la Reggiana in classifica e di salire così al terz’ultimo posto, a quota 32.
Nel prossimo turno la Reggiana ospiterà la Carrarese, mentre il Pescara giocherà sul proprio terreno di gioco contro la Sampdoria.
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Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima !!!16:58
Il match termina col successo del Pescara per 3-1. Dopo una fase iniziale di gara in cui entrambe le squadre paiono accusare i primi calci, gli ospiti passano in vantaggio intorno a metà frazione con un calcio di punizione di Olzer, complice un’incertezza del portiere Micai. Dopo pochi minuti Insigne da pochi passi spreca una ghiotta occasione per raddoppiare, consentendo al numero uno degli emiliani di riscattarsi. Poco dopo la mezz’ora Brugman calcia sulla traversa il pallone del possibile 2-0. Negli ultimi minuti del primo tempo i padroni di casa cominciano a farsi vedere in zona d’attacco. Gli abruzzesi partono forte ad inizio ripresa, infatti nei primi minuti, prima sfiorano con Di Nardo, e poi realizzano con Insigne il gol del raddoppio, grazie ad un gran tiro di prima sotto la traversa dell’ex giocatore del Napoli. A circa metà frazione il Var revoca un calcio di rigore precedentemente assegnato agli emiliani. Dopo tre minuti la Reggiana accorcia le distanze con Lambourde, che vince un contrasto, entra in area per poi calciare a rete. Allo scadere, mentre i padroni di casa stanno organizzando il forcing finale, Meazzi sfrutta un’imbucata geniale di Di Nardo per siglare la rete del definitivo 3-1.16:57
90'+7'
Fischio finale dell'incontro. Reggiana-Pescara 1-316:56
90'+6'
Rosso per la Reggiana. Espulso Alessandro Tripaldelli per eccessiva protesta nei confronti dell'arbitro.16:56
90'+2'
Tentativo di Lambourde da fuori area. Saio para a terra.16:50
90'+2'
Colpo di testa di Belardinelli centrale.16:50
90'+1'
Giallo per il Pescara. Ammonito Andreaw Gravillon per un intervento falloso ai danni di Lambourde.16:50
90'+1'
Sei minuti di recupero.16:49
89'
GOL! Reggiana-PESCARA 1-3. Rete di Lorenzo Meazzi, che sfrutta un imbucata geniale di Di Nardo e mette a rete.16:49
89'
Cambio sulla trequarti per il Pescara. Esce Lorenzo Insigne ed entra Flavio Russo.16:47
88'
Cross di Bozhanaj per Lambourde, che viene anticipato di testa da un difensore.16:47
84'
Sinistro di Lambourde, che viene mancato da tutti gli attaccanti della Reggiana, vanificando un'ottima opportunità potenziale.16:42
83'
Tentativo di cross di Libutti, deviato da Bettella in corner.16:42
81'
Brugman anticipa in corner Bertagoli, servito ottimamente da Lambourde.16:40
79'
Cambio a centrocampo per la Reggiana. Esce Francesco Vicari ed entra Massimo Bertagnoli.16:39
79'
Cambio a centrocampo per il Pescara. Esce Luca Valzania ed entra Lorenzo Meazzi.16:38
79'
Cambio in difesa per la Pescara. Esce Giorgio Altare ed entra Andreaw Gravillon.16:37
78'
Cambio di esterni per il Pescara. Esce Gaetano Letizia ed entra Gabriele Corbo.16:38
76'
Scambio tra Berardi e Insigne e conclusione di quest'ultimo, deviata in angolo da Lusuardi.16:35
73'
Cross di Gondo da destra e Bozhanaj tenta l'acrobazia, ma viene stoppato dalla difesa.16:32
70'
Di Nardo recupera un pallone sulla trequarti, supera Micai, che era uscito inspiegabilmente fuori area, ma non riesce a recuperae il pallone, che viene recuperato dalla difesa.16:29
68'
GOL! REGGIANA-Pescara 1-2. Rete di Mathis Lambourde, che vince un contrasto, fugge in area inseguito da due difensori e calcia a rete solo davanti al portiere.16:28
68'
Giallo per il Pescara. Ammonito Lorenzo Berardi per intervento falloso a centrocampo.16:27
66'
Cambio sulla trequarti per il Pescara. Esce Fabrizio Caligara ed entra Lorenzo Berardi.16:25
65'
Dopo la revisione l'arbitro non giudica da rigore l'intervento di Bozhanaj. Si riparte con un calcio di punizione a favore del Pescara.16:24
64'
L'arbitro viene richiamato dal Var a rivedere il contrasto tra Olzer e Bozhanaj.16:22
63'
Giallo per il Pescara. Ammonito Lorenzo Insigne per proteste.16:24
62'
Calcio di rigore per la Reggiana. L'arbitro fischia un fallo di Olzer ai danni di Bozhanaj.16:21
62'
Libutti ferma Insigne, che stava cercando la giocata in area avversaria.16:20
61'
Slalom di Insigne, che serve Caligara, che perde l'attimo per la conclusione.16:19
60'
Insigne dalla sua posizione preferita serve Olzer al centro dell'area, che prova la conclusione, che viene ribattuta dalla difesa.16:19
54'
Cambio a centrocampo per la Reggiana. Esce Charlys ed entra Tobias Reinhart.16:13
53'
Ripartenza della Reggiana. Tripaldelli lancia i profondità Gondo, il cui destro termina a lato.16:12
53'
Destro a giro di Insigne, servito da Caligara, dal limite dell'area, ma il pallone termina alto di poco.16:11
50'
GOL! Reggiana-PESCARA 0-2. Rete di Lorenzo Insigne, che calcia di prima intenzione sotto la traversa, sfruttando un appoggio di Olzer in area, che era stato in precedenza servito da Valzania.
Cross di Tripaldelli, che cerca di servire Gondo, ma il pallone attraversa tutta l'area ed esce a lato.16:08
47'
Imbucata di Insigne per Di Nardo, che colpisce debolmente da pochi passi e Micai para.16:05
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dalla Reggiana.16:04
45'
Cambio in attacco per la Reggiana. Esce Tommaso Fumagalli ed entra Cedric Gondo.16:10
45'
Cambio in difesa per la Reggiana. Esce Andrea Papetti ed entra Alessandro Tripaldelli.16:06
45'
Cambio sulla trequarti per la Reggiana. Esce Matteo Rover ed entra Mathis Lambourde.16:05
Il primo tempo termina col Pescara in vantaggio per 1-0. Dopo una fase iniziale di gara in cui entrambe le squadre paiono accusare i primi caldi, gli ospiti passano in vantaggio intorno a metà frazione con un calcio di punizione di Olzer, complice un’incertezza del portiere Micai. Dopo pochi minuti Insigne da pochi passi spreca una ghiotta occasione per raddoppiare, consentendo al numero uno degli emiliani di riscattarsi. Poco dopo la mezz’ora Brugman calcia sulla traversa il pallone del possibile 2-0. Negli ultimi minuti del primo tempo i padroni di casa cominciano a farsi vedere in zona d’attacco.15:54
45'+2'
Fischio finale del primo tempo. Reggiana-Pescara 0-115:48
45'+1'
Un minuto di recupero.15:47
44'
Charlys tenta una conclusione da distanza siderale. Saio la controlla senza problemi.15:45
41'
Conclusione di Charlys, che riceve da Portanova, da dentro l'area. Pallone che termina alto.15:43
40'
La punizione di Portanova dal limite si infrange sulla barriera.15:48
39'
Fumagalli subisce fallo da Caligara e si guadagna un'invitante calcio di punizione dal limite.15:41
38'
Mischia in area della Reggiana, senza che nessuno riesca a concludere verso la porta.15:39
36'
Tiro di Letizia dalla lunga distanza, ma la conclusione è debole e Micai para a terra.15:38
35'
Altra conclusione di Insigne, su servizio di Di Nardo, che era in fuorigioco.15:37
35'
Conclusione di Valzania parata da Micai.15:36
34'
Velo di Di Nardo, che vede l'inserimento di Brugman, che entra in area e calcia di forza, colpendo la traversa con una conclusione violenta.15:36
29'
Su azione di calcio piazzato il pallone giunge a Portanova, che in mezza rovesciata spedisce alto.15:31
27'
Caligara prova la conclusione di controbalzo da buona posizione, ma il pallone termina alto.15:29
26'
Grande scambio tra Di Nardo e Insigne e conlcusione di quest'ultimo, che da pochi passi costringe Micai ad un miracolo.15:28
26'
Insigne tenta la percussione, ma viene fermato dalla difesa avversaria.15:27
24'
Azione personale di Olzer, che prova la conclusione di sinistro dal limite dell'area, ma il pallone è colpito malissimo ed esce sul fondo.15:26
21'
GOL! Reggiana-PESCARA 0-1. Rete di Giacomo Olzer. Calcio di punizione da destra, che passa in mezzo alla barriera e sotto la pancia di Micai.15:23
19'
Bozhanaj prova l'imbucata per Fumagalli, ma il pallone viene intercettato dalla difesa.15:20
17'
Cross di Letizia bloccato in presa alta da Micai.15:19
14'
Insigne conclude di destro dal limite dell'area. Il pallone termina di poco a lato.15:16
13'
Insigne imbuca per Olzer, che da destra prova a mettere in mezzo per Di Nardo, che non arriva sul pallone.15:15
12'
Fumagalli viene anticipato da Saio, che esce di testa al limite dell'area.15:14
8'
Ritmi lenti in questa prima fase di gara. Le squadre sembrano accusare i primi caldi.15:09
5'
Primo squillo del Pescara. Conclusione di sinistro da fuori area di Olzer, forte ma centrale.15:07
Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Pescara.15:02
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Livio Marinelli di Tivoli.14:59
PESCARA(4-3-2-1): Saio; Letizia, Capellini, Bettella, Altare; Valzania, Brugman, Caligara; Olzer, Insigne; Di Nardo Allenatore: Giorgio Gorgone14:49
Reggiana - Pescara è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Reggiana - Pescara sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Livio Marinelli
Statistiche Stagionali
Partite dirette
7
Falli fischiati
194
Fuorigioco
28
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
24
Espulsioni
3
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
6.9
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie A: 7 partite
Serie B: 7 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2025
Serie A
Lecce-Milan 0-2
21-09-2025
Serie A
Inter-Sassuolo 2-1
30-09-2025
Serie B
Palermo-Venezia 0-0
19-10-2025
Serie A
Milan-Fiorentina 2-1
01-11-2025
Serie B
Carrarese-Frosinone 0-2
29-11-2025
Serie B
Pescara-Calcio Padova 0-1
13-12-2025
Serie A
Torino-Cremonese 1-0
27-12-2025
Serie B
Juve Stabia-Südtirol 1-0
11-01-2026
Serie A
Lecce-Parma 1-2
24-01-2026
Serie B
Cesena-Bari 1-2
08-02-2026
Serie B
Monza-Avellino 2-1
20-02-2026
Serie A
Sassuolo-Verona 3-0
07-03-2026
Serie A
Cagliari-Como 1-2
21-03-2026
Serie B
Calcio Padova-Palermo 0-1
Attualmente la Reggiana si trova 20° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte); invece il Pescara si trova 18° in classifica con 32 punti (frutto di 7 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte). La Reggiana ha segnato 31 gol e ne ha subiti 52; il Pescara ha segnato 46 gol e ne ha subiti 59. La partita di andata Pescara - Reggiana si è giocata il 20 dicembre 2025 e si è conclusa 2-1.
In casa la Reggiana ha fatto 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 9 punti (1 vittoria, 6 pareggi e 9 sconfitte). La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Monza e la Virtus Entella ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, la Virtus Entella e l'Empoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella perdendo 3-0 mentre Il Pescara ha incontrato l'Empoli perdendo 4-2.
Reggiana e Pescara si sono affrontate 25 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 5 volte, il Pescara ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Reggiana-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Reggiana ha perso tutte le ultime sei sfide contro il Pescara in Serie BKT, con un punteggio aggregato di 1-9; il Delfino è infatti l'unica formazione che ha battuto la squadra granata almeno cinque volte consecutive nella competizione.
Il Pescara ha vinto le ultime due trasferte contro la Reggiana in Serie BKT, senza subire gol, ottenendo gli stessi successi che aveva registrato nelle precedenti 10 gare sul campo dei granata nella competizione (2V, 4N, 4P).
Nelle ultime cinque giornate di Serie BKT, la Reggiana è stata la squadra con il peggior rendimento (un punto, come il Padova), il peggior attacco (un gol) e la peggior difesa (13 reti subite).
Nelle ultime nove giornate il Pescara non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (4V, 2N, 3P); inoltre, nell'ultima gara contro l'Empoli (sconfitta per 4-2) il Delfino ha subito una rete in più rispetto a quelle incassate nelle precedenti cinque partite (tre).
Il Pescara ha segnato 10 gol da fuori area, soltanto il Venezia (11) ha fatto meglio in questo campionato; dall'altro lato, la Reggiana ha incassato 12 reti dalla distanza, record negativo condiviso con il Cesena.
Antonio Di Nardo ha segnato 13 gol in questo campionato, di cui nove in trasferta; nello specifico, l'attaccante del Pescara vanta otto reti nelle ultime sette presenze, tutte realizzate mettendo a segno doppiette e in generale nessuno conta più marcature multiple di lui in questo torneo (quattro, come Joel Pohjanpalo).
Militano nella Reggiana il centrocampista che ha vinto più duelli (Manolo Portanova, 203) e il centrocampista che ha recuperato più possessi nel terzo di campo difensivo (Tobías Reinhart, 70 al pari di Simone Santoro) in questa Serie BKT.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: