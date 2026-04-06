L'Empoli sfiora il vantaggio in apertura con il quasi autogol di Giordano, poi la Sampdoria ha due opportunità con Barak. Nel complesso, però, la partita non regala grandi emozioni e le due squadre sono attente a non esporsi eccessivamente. 18:06

PREPARTITA

Sampdoria - Empoli è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 17:15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Sampdoria - Empoli sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Ivano Pezzuto Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 36 Fuorigioco 3 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 14 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie B Palermo-Reggiana 2-1 12-09-2025 Serie B Avellino-Monza 2-1 25-09-2025 Coppa Italia Torino-Pisa 1-0 30-09-2025 Serie B Frosinone-Cesena 3-1 19-10-2025 Serie B Empoli-Venezia 1-1 29-10-2025 Serie B Spezia-Calcio Padova 1-1 08-11-2025 Serie A Como-Cagliari 0-0 29-11-2025 Serie B Venezia-Mantova 3-0 12-12-2025 Serie B Palermo-Sampdoria 1-0 27-12-2025 Serie B Empoli-Frosinone 1-1 24-01-2026 Serie B Monza-Pescara 3-0 07-02-2026 Serie B Modena-Sampdoria 1-2 14-02-2026 Serie B Palermo-Virtus Entella 3-0 28-02-2026 Serie B Empoli-Cesena 1-1 08-03-2026 Serie B Mantova-Juve Stabia 2-0 18-03-2026 Serie B Pescara-Virtus Entella 3-0

Attualmente la Sampdoria si trova 13° in classifica con 37 punti (frutto di 9 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte); invece l'Empoli si trova 14° in classifica con 36 punti (frutto di 8 vittorie, 12 pareggi e 13 sconfitte).

La Sampdoria ha segnato 32 gol e ne ha subiti 43; l'Empoli ha segnato 43 gol e ne ha subiti 48.

La partita di andata Empoli - Sampdoria si è giocata il 28 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa la Sampdoria ha fatto 29 punti (8 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte).

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, l'Avellino e l'Empoli ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, lo Spezia e il Pescara ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli vincendo 1-0 mentre L'Empoli ha incontrato il Pescara vincendo 4-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 13 gol.

Sampdoria e Empoli si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 2 volte, l'Empoli ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Sampdoria-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo essere rimasto imbattuto nei primi sei incroci in assoluto (4V, 2N) contro la Sampdoria in Serie BKT, l'Empoli ha raccolto soltanto un punto negli ultimi tre confronti giocati contro i liguri nella competizione: pareggio per 1-1 nella gara di andata, dopo le sconfitte in entrambi i match stagionali del 2011/12.

La Sampdoria ha guadagnato 26 dei 34 punti totali di classifica nella gare interne di questo campionato, ovvero ben il 76%; soltanto la Virtus Entella ha raccolto più punti in percentuale nei match casalinghi (79%, 27/34) rispetto ai blucerchiati nel torneo in corso.

In tutte le ultime 10 partite dell'Empoli, entrambe le squadre hanno trovato la via del gol - 36 centri in totale, per una media di 3.6 reti a gara - dopo che in 10 delle 12 precedenti sfide di campionato almeno una delle due era rimasta a secco di marcature (24 gol nel complesso, 2.0 di media a incontro).

L'Empoli non vince in trasferta da sei partite di campionato (2N, 4P): l'ultimo successo esterno dei toscani risale allo scorso 10 gennaio (1-0 sul campo del Cesena); nel periodo (dalla 21ª giornata), nessuna squadra ha raccolto meno punti degli azzurri (due, come Cesena e Mantova) nelle gare giocate lontano da casa in cadetteria.

Si affrontano le due squadre che hanno subito più gol di testa in questo campionato: 14 la Sampdoria, compreso quello nel match di andata proprio contro l'Empoli, e 13 i toscani (anche loro con una rete incassata con questo fondamentale nella sfida di andata contro i blucerchiati).

L'Empoli è una delle due squadre contro le quali Salvatore Esposito ha segnato più gol in Serie BKT: tre, come contro il Frosinone, compreso l'unico realizzato nel torneo in corso, arrivato nella sfida dello scorso 14 settembre giocata con la maglia dello Spezia; da allora, 16 match a secco di marcature per il centrocampista della Sampdoria.

Nelle ultime otto giornate di campionato, Stiven Shpendi ha preso parte a un gol ogni 75' di gioco (otto partecipazioni - 7G+1A - in 601'), mentre prima di allora, nel torneo in corso, era stato coinvolto in una marcatura ogni 247' (sei partecipazioni - 6G - in 1479'). In generale, a partire dalla 25ª giornata, soltanto Antonio Di Nardo ha preso parte a più reti in cadetteria (nove), rispetto all'attaccante dell'Empoli (otto appunto).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: