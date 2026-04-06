Seconda vittoria consecutiva per la Sampdoria, che con questo successo supera proprio l'Empoli in classifica. Decide Pierini. Prima sconfitta per Caserta sulla panchina dell'Empoli. L'Empoli ha appena due punti di vantaggio sulla zona play-out.
Prossima giornata: Padova-Empoli e Pescara-Sampdoria.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 19:12
90'+5'
FINE PARTITA: SAMPDORIA-EMPOLI 1-0. Decide Pierini. 19:10
90'+4'
Palla dentro per Shpendi, che spizza di testa: blocca Martinelli. 19:08
90'+3'
SOSTITUZIONE PER LA SAMPDORIA. Fuori Pierini, dentro Depaoli. 19:07
90'+1'
Calcio d'angolo per l'Empoli, che ci crede fino alla fine. 19:06
90'
CARTELLINO GIALLO PER LA SAMPDORIA. Ammonito Soleri. 19:04
87'
CARTELLINO GIALLO PER L'EMPOLI. Ammonito Haas per un fallo su Cicconi. 19:03
86'
SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori Candela, dentro Fila. 19:01
84'
Tentativo improbabile, al volo, di Cicconi. 18:59
83'
SOSTITUZIONE PER LA SAMPDORIA. Fuori Di Pardo, dentro Palma. 18:57
83'
SOSTITUZIONE PER LA SAMPDORIA. Fuori Coda, dentro Soleri. 18:57
82'
Sostituzione Tjas Begic Manuel Cicconi18:59
81'
Esposito su punizione colpisce direttamente la barriera.18:57
80'
CARTELLINO GIALLO PER L'EMPOLI. Ammonito Moruzzi per un fallo su Cherubini. 18:56
79'
Ci prova Yepes al volo, palla larga. 18:55
76'
CARTELLINO GIALLO PER LA SAMPDORIA. Ammonito Begic per simulazione. 18:52
75'
Cross di Pierini, c'è la deviazione in angolo. 18:51
74'
SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori Ghion, dentro Haas. 18:49
74'
SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori Magnino, dentro Bianchi. 18:49
73'
Coda in contropiede supera un avversario, ma non il secondo. 18:49
70'
Cherubini per Coda che, stretto tra due avversari, non aggancia. 18:46
67'
Ottima chiusura di Di Pardo su Ceesay, riparte la Sampdoria. 18:43
66'
SOSTITUZIONE PER LA SAMPDORIA. Fuori Barak, dentro Cherubini. 18:41
60'
SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori Saporiti, dentro Ceesay. 18:35
60'
SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori Nasti, dentro Popov. 18:35
58'
GOL! SAMPDORIA-Empoli 1-0. Rete di Pierini. Pierini raccoglie palla nell'area piccola e insacca.
OCCASIONE SAMPDORIA! Pierini pescato con un lancio lungo, destro sul secondo palo fuori di un nulla. 18:31
54'
Coda in controbalzo, all'altezza del dischetto, spedisce alto. 18:30
47'
Cross di Giordano e colpo di testa di Conti, para Fulignati. 18:23
46'
INIZIO SECONDO TEMPO DI SAMPDORIA-EMPOLI. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione. 18:22
L'Empoli sfiora il vantaggio in apertura con il quasi autogol di Giordano, poi la Sampdoria ha due opportunità con Barak. Nel complesso, però, la partita non regala grandi emozioni e le due squadre sono attente a non esporsi eccessivamente. 18:06
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO: SAMPDORIA-EMPOLI 0-0. Partita bloccata fino a questo momento. 18:04
45'
Begic dentro per Coda, che si smarca bene ma si coordina male. 18:03
45'
Viti di testa, su cross da calcio d'angolo, non trova la porta.18:02
44'
Pierini da punizione, palla deviata in angolo. 18:02
43'
Fallo su Begic in zona interessante per la Sampdoria. 18:00
39'
Calcio d'angolo per la Sampdoria. 17:58
37'
Tentativo di Giordano da fuori, palla fuori non di molto. 17:55
33'
Angolo per l'Empoli, Guarino di testa non inquadra lo specchio. 17:52
33'
Cross di Candela sporcato da Pierini, angolo per l'Empoli. 17:51
30'
Sinistro altissimo di Conti. 17:48
29'
OCCASIONE SAMPDORIA! Coda in qualche modo per Barak, che stava agganciando con una spaccata volante: attento Fulignati. 17:47
27'
Cross del solito Candela, Abildgaard di testa è il più lesto a svettare. 17:45
24'
Cross di Candela da destra, Abildgaard spazza via. 17:42
20'
Ancora Di Pardo insidioso sulla destra, ma questa volta chiude Lovato. 17:38
19'
OCCASIONE SAMPDORIA! Bel cross di Di Pardo, Fulignati vola sul colpo di testa di Barak. 17:37
17'
Primo calcio d'angolo anche per la Sampdoria. 17:35
15'
Destro strozzato sul primo palo per Nasti, riparte la Sampdoria con una rimessa dal fondo. 17:33
13'
Prova a fare la partita l'Empoli in questo avvio di match. 17:31
11'
Cross di Candela e sponda di Nasti per Shpendi, anticipato. 17:30
9'
Cross da sinistra, Shpendi non aggancia bene in area. 17:28
5'
OCCASIONE EMPOLI! Cross Empoli da calcio d'angolo, c'è una deviazione sul palo da parte di Giordano a Martinelli battuto.17:27
5'
Il primo calcio d'angolo della partita è per l'Empoli. 17:22
INIZIA SAMPDORIA-EMPOLI. Prima palla per i padroni di casa. 17:18
Sampdoria - Empoli è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 17:15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Sampdoria - Empoli sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.
Ivano Pezzuto
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
36
Fuorigioco
3
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
9.0
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 14 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie B
Palermo-Reggiana 2-1
12-09-2025
Serie B
Avellino-Monza 2-1
25-09-2025
Coppa Italia
Torino-Pisa 1-0
30-09-2025
Serie B
Frosinone-Cesena 3-1
19-10-2025
Serie B
Empoli-Venezia 1-1
29-10-2025
Serie B
Spezia-Calcio Padova 1-1
08-11-2025
Serie A
Como-Cagliari 0-0
29-11-2025
Serie B
Venezia-Mantova 3-0
12-12-2025
Serie B
Palermo-Sampdoria 1-0
27-12-2025
Serie B
Empoli-Frosinone 1-1
24-01-2026
Serie B
Monza-Pescara 3-0
07-02-2026
Serie B
Modena-Sampdoria 1-2
14-02-2026
Serie B
Palermo-Virtus Entella 3-0
28-02-2026
Serie B
Empoli-Cesena 1-1
08-03-2026
Serie B
Mantova-Juve Stabia 2-0
18-03-2026
Serie B
Pescara-Virtus Entella 3-0
Attualmente la Sampdoria si trova 13° in classifica con 37 punti (frutto di 9 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte); invece l'Empoli si trova 14° in classifica con 36 punti (frutto di 8 vittorie, 12 pareggi e 13 sconfitte). La Sampdoria ha segnato 32 gol e ne ha subiti 43; l'Empoli ha segnato 43 gol e ne ha subiti 48. La partita di andata Empoli - Sampdoria si è giocata il 28 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa la Sampdoria ha fatto 29 punti (8 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte). La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, l'Avellino e l'Empoli ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, lo Spezia e il Pescara ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli vincendo 1-0 mentre L'Empoli ha incontrato il Pescara vincendo 4-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 13 gol.
Sampdoria e Empoli si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 2 volte, l'Empoli ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Sampdoria-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo essere rimasto imbattuto nei primi sei incroci in assoluto (4V, 2N) contro la Sampdoria in Serie BKT, l'Empoli ha raccolto soltanto un punto negli ultimi tre confronti giocati contro i liguri nella competizione: pareggio per 1-1 nella gara di andata, dopo le sconfitte in entrambi i match stagionali del 2011/12.
La Sampdoria ha guadagnato 26 dei 34 punti totali di classifica nella gare interne di questo campionato, ovvero ben il 76%; soltanto la Virtus Entella ha raccolto più punti in percentuale nei match casalinghi (79%, 27/34) rispetto ai blucerchiati nel torneo in corso.
In tutte le ultime 10 partite dell'Empoli, entrambe le squadre hanno trovato la via del gol - 36 centri in totale, per una media di 3.6 reti a gara - dopo che in 10 delle 12 precedenti sfide di campionato almeno una delle due era rimasta a secco di marcature (24 gol nel complesso, 2.0 di media a incontro).
L'Empoli non vince in trasferta da sei partite di campionato (2N, 4P): l'ultimo successo esterno dei toscani risale allo scorso 10 gennaio (1-0 sul campo del Cesena); nel periodo (dalla 21ª giornata), nessuna squadra ha raccolto meno punti degli azzurri (due, come Cesena e Mantova) nelle gare giocate lontano da casa in cadetteria.
Si affrontano le due squadre che hanno subito più gol di testa in questo campionato: 14 la Sampdoria, compreso quello nel match di andata proprio contro l'Empoli, e 13 i toscani (anche loro con una rete incassata con questo fondamentale nella sfida di andata contro i blucerchiati).
L'Empoli è una delle due squadre contro le quali Salvatore Esposito ha segnato più gol in Serie BKT: tre, come contro il Frosinone, compreso l'unico realizzato nel torneo in corso, arrivato nella sfida dello scorso 14 settembre giocata con la maglia dello Spezia; da allora, 16 match a secco di marcature per il centrocampista della Sampdoria.
Nelle ultime otto giornate di campionato, Stiven Shpendi ha preso parte a un gol ogni 75' di gioco (otto partecipazioni - 7G+1A - in 601'), mentre prima di allora, nel torneo in corso, era stato coinvolto in una marcatura ogni 247' (sei partecipazioni - 6G - in 1479'). In generale, a partire dalla 25ª giornata, soltanto Antonio Di Nardo ha preso parte a più reti in cadetteria (nove), rispetto all'attaccante dell'Empoli (otto appunto).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: