Il Venezia è rimasto imbattuto in tre (1V, 2N) delle cinque sfide giocate finora in Serie BKT contro la Juve Stabia, comprese le due più recenti in cui i lagunari hanno raccolto quattro punti: successo (1-0) nel 2020 e pareggio a reti inviolate nalla gara di andata dello scorso agosto.14:33

Il Venezia ha pareggiato tre delle ultime sei partite (3V) di Serie BKT, dopo che non aveva registrato nessun segno 'X' nelle precedenti 11 sfide (10V, 1N) nel torneo, compreso l'1-1 nell'ultima giornata contro il Monza; gli arancioneroverdi potrebbero chiudere in parità due gare di fila per la seconda volta in questo campionato, dopo quella tra fine agosto (0-0 proprio contro la Juve Stabia) e inizio settembre (2-2 contro il Pescara).14:33

Prima frazione molto divertente tra Venezia e Juve Stabia: partita giocata su ritmi alti e con continui ribaltamenti di fronte. Ad aprire le marcature è il Venezia, senza dubbio più in palla e padrone del possesso, con l'autorete sfortunato di Giorgini. Nel finale di primo tempo però si accende in maniera definitiva la sfida prima con la rete del momentaneo pareggio di Carissoni e poi con il nuovo sorpasso dei padroni di casa grazie al gol del solito Adorante.15:53

PREPARTITA

Venezia - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Arbitro di Venezia - Juve Stabia sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Giuseppe Gargano.

Mario Perri Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie B: 14 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Cagliari-Virtus Entella 1-1 13-09-2025 Serie B Juve Stabia-Reggiana 0-0 27-09-2025 Serie B Avellino-Virtus Entella 2-0 04-10-2025 Serie B Monza-Catanzaro 2-1 25-10-2025 Serie B Carrarese-Venezia 3-2 01-11-2025 Serie B Calcio Padova-Südtirol 1-1 22-11-2025 Serie B Bari-Frosinone 2-3 29-11-2025 Serie B Palermo-Carrarese 5-0 03-12-2025 Coppa Italia Atalanta-Genoa 4-0 13-12-2025 Serie B Spezia-Modena 0-2 10-01-2026 Serie B Virtus Entella-Monza 1-0 23-01-2026 Serie B Carrarese-Empoli 3-0 07-02-2026 Serie B Catanzaro-Reggiana 2-0 14-02-2026 Serie B Modena-Carrarese 2-0 03-03-2026 Serie B Calcio Padova-Spezia 2-2 15-03-2026 Serie B Virtus Entella-Avellino 1-2

Attualmente il Venezia si trova 1° in classifica con 71 punti (frutto di 21 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 45 punti (frutto di 10 vittorie, 15 pareggi e 8 sconfitte).

Il Venezia ha segnato 67 gol e ne ha subiti 28; Juve Stabia ha segnato 39 gol e ne ha subiti 41.

La partita di andata Juve Stabia - Venezia si è giocata il 30 agosto 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa il Venezia ha fatto 42 punti (14 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 16 punti (3 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte).

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, Padova e il Monza ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Palermo e lo Spezia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita il Monza pareggiando 1-1 mentre Juve Stabia ha incontrato lo Spezia vincendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 15 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol.

Venezia e Juve Stabia si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 1 volta, Juve Stabia ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Venezia-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Venezia è rimasto imbattuto in tre (1V, 2N) delle cinque sfide giocate finora in Serie BKT contro la Juve Stabia, comprese le due più recenti in cui i lagunari hanno raccolto quattro punti: successo (1-0) nel 2020 e pareggio a reti inviolate nalla gara di andata dello scorso agosto.

Il Venezia ha pareggiato tre delle ultime sei partite (3V) di Serie BKT, dopo che non aveva registrato nessun segno 'X' nelle precedenti 11 sfide (10V, 1N) nel torneo, compreso l'1-1 nell'ultima giornata contro il Monza; gli arancioneroverdi potrebbero chiudere in parità due gare di fila per la seconda volta in questo campionato, dopo quella tra fine agosto (0-0 proprio contro la Juve Stabia) e inizio settembre (2-2 contro il Pescara).

Il Venezia vanta una differenza reti di +37 (64 gol fatti e 27 subiti) dopo 32 partite di campionato; nei tornei a 20 squadre che sono stati disputati nella storia della Serie BKT, soltanto due squadre hanno registrato una differenza reti maggiore a sei gare dal termine di un singolo torneo cadetto: l'Ascoli (+40 nel 1977/78) e il Benevento (+38 nel 2019/20); +37 anche il Sassuolo nella scorsa stagione.

La Juve Stabia non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due gare esterne di fila nelle ultime nove: due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte nel parziale; inoltre, dopo il 2-2 nell'ultimo turno di campionato sul campo del Palermo, le Vespe potrebbero chiudere in parità due match consecutivi lontani dal Romeo Menti per la prima volta in un singolo torneo di Serie BKT da ottobre-novembre 2024 (tre in quel caso).

Si affrontano la squadra che ha segnato più gol da fuori area in questo campionato (il Venezia con 11) e una delle due che ha incassato meno reti dalla distanza nel torneo in corso: la Juve Stabia con due, al pari dell'Empoli.

Il Venezia è l'unica squadra tra Serie A e Serie BKT a vantare più di un giocatore con più di 50 tiri e più di 50 occasioni create in questo campionato: due, ovvero Gianluca Busio (66+57) e Kike Pérez (56+69).

Giuseppe Leone ha segnato due gol (entrambi su rigore) nelle ultime due partite di campionato: tanti quanti in tutte le precedenti 63 gare giocate in carriera in Serie BKT; inoltre, l'ultimo giocatore ad avere trovato il gol dal dischietto in tre match consecutivi nella competizione è stato Daniele Casiraghi, con il Südtirol, nel dicembre 2023 (la prima delle tre contro il Venezia).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: