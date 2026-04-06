Vince il Venezia contro la Juve Stabia: finisce con il risultato di 3-1 per i padroni di casa, spinti dal solito Adorante grande protagonista. L'ex di turno del match ha messo infatti a segno una doppietta, oltre anche al rigore sbagliato nel secondo tempo. A poco è servita la rete di Carissoni nel finale di primo tempo, valida solo per il momentaneo pareggio dopo l'autorete di Giorgini.
Il Venezia nel prossimo turno se la vedrà con l'Entella, mentre la Juve Stabia dovrà affrontare il Cesena.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta del match tra Venezia e Juve Stabia, arrivederci al prossimo turno di Serie B!16:56
Sostituzione Juve Stabia: esce Manuel Ricciardi, entra Mattia Mannini.16:46
85'
Sostituzione Juve Stabia: esce Marco Bellich, entra Christian Dalle Mura.16:45
83'
Venezia in pieno controllo: i padroni di casa gestiscono il ritmo e lasciano scorrere il cronometro.16:45
79'
Cartellino giallo per Richie Sagrado.16:40
76'
Sostituzione Venezia: esce Andrea Adorante, entra Antonio Marín.16:40
76'
Sostituzione Venezia: esce Issa Doumbia, entra Matteo Dagasso.16:39
74'
GOL! VENEZIA-Juve Stabia 3-1! Rete di Andrea ADORANTE! Cross precisissimo di Busio e colpo di testa puntuale del solito Adorante che si riscatta dopo l'errore dal dischetto e firma la sua doppietta personale.
Sostituzione Alessio Cacciamani Matheus Luz Priveato dos Santos16:31
68'
Tenta la conclusione dalla lunga distanza Kike Perez, palla alta sopra la traversa.16:31
65'
Continua a spingere il Venezia, specialmente sulla destra con Hainaut e Yeboah, per ora però la Juve Stabia regge in qualche modo.16:26
61'
Ennesima bella giocata di Yeboah che tenta la conclusione sempre con il mancino, palla di poco fuori a lato.16:23
57'
Sostituzione Juve Stabia: esce Andrea Giorgini, entra Marco Varnier.16:18
54'
RIGORE PARATO da Alessandro CONFENTE! Dal dischetto si presenta Adorante che apre con il destro, bravo Confente ad opporsi, anche sul tapin dell'attaccante del Venezia.16:15
52'
Ottimo inserimento di Sagrado che viene abbattuto da Okoro in area: il direttore di gara indica subito il dischetto e assegna rigore al Venezia!16:13
49'
Ci prova Kike Perez con il mancino, palla di poco fuori a lato.16:10
46'
Inizia il secondo tempo di VENEZIA-JUVE STABIA!16:08
In casa Venezia occhio ovviamente a Bjarkason per il secondo tempo, mentre nella Juve Stabia scalpita Ciammaglichella.15:54
Prima frazione molto divertente tra Venezia e Juve Stabia: partita giocata su ritmi alti e con continui ribaltamenti di fronte. Ad aprire le marcature è il Venezia, senza dubbio più in palla e padrone del possesso, con l'autorete sfortunato di Giorgini. Nel finale di primo tempo però si accende in maniera definitiva la sfida prima con la rete del momentaneo pareggio di Carissoni e poi con il nuovo sorpasso dei padroni di casa grazie al gol del solito Adorante.15:53
45'+4'
Finisce il primo tempo di VENEZIA-JUVE STABIA!15:51
45'+3'
GOL! VENEZIA-Juve Stabia 2-1! Rete di Andrea ADORANTE! Ancora una volta pericoloso Yeboah che tenta la conclusione con il mancino, Confente non trattiene e sulla respinta Adorante firma il nuovo sorpasso dei padroni di casa.
GOL! Venezia-JUVE STABIA 1-1! Rete di Lorenzo CARISSONI! Ancora una volta pericolosissimo Okoro con il destro, sempre attento Stankovic, ma sulla respinta Carissoni brucia tutti e pareggia.15:48
43'
Ennesima grande azione di Okoro che si mette in proprio e conclude con il destro, blocca Stankovic.15:46
39'
GOL! VENEZIA-Juve Stabia 1-0! Rete di Andrea GIORGINI! Splendida azione di Hainaut sulla destra, bravissimo a crossare al centro per Adorante anticipato da Giorgini: il centrale della Juve Stabia spedisce però nella propria porta il pallone.15:43
36'
Cartellino giallo per Andrea Giorgini.15:40
32'
Insiste ancora il Venezia con il solito Yeboah che conclude però fuori a lato.15:37
28'
Possesso prolungato ma sterile del Venezia, fase di stallo del match.15:30
25'
Prova a scappare in contropiede il solito Okoro, questa volta però Schingtienne ferma la sua sortita offensiva sul nascere.15:28
21'
Ci prova ancora Adorante con il destro, tiro ribattuto, si salva la Juve Stabia.15:23
17'
Ancora una buona occasione per Okoro che stavolta tenta la conclusione con il mancino, blocca senza problemi Stankovic.15:20
14'
Splendido strappo di Perez che imbuca per Yeboah, bravo a servire Busio che però sul più bello manca l'impatto con il pallone.15:16
11'
Grandissima occasione per la Juve Stabia con Okoro che si presenta dinanzi a Stankovic, bravissimo a respingere in calcio d'angolo.15:13
8'
Ci prova Adorante con il destro, palla di poco fuori a lato.15:11
4'
Venezia in totale controllo del ritmo in questi primi minuti, la Juve Stabia si limita solo a difendersi.15:10
1'
Inizia il primo tempo di VENEZIA-JUVE STABIA!15:02
Il Venezia ha pareggiato tre delle ultime sei partite (3V) di Serie BKT, dopo che non aveva registrato nessun segno 'X' nelle precedenti 11 sfide (10V, 1N) nel torneo, compreso l'1-1 nell'ultima giornata contro il Monza; gli arancioneroverdi potrebbero chiudere in parità due gare di fila per la seconda volta in questo campionato, dopo quella tra fine agosto (0-0 proprio contro la Juve Stabia) e inizio settembre (2-2 contro il Pescara).14:33
Il Venezia è rimasto imbattuto in tre (1V, 2N) delle cinque sfide giocate finora in Serie BKT contro la Juve Stabia, comprese le due più recenti in cui i lagunari hanno raccolto quattro punti: successo (1-0) nel 2020 e pareggio a reti inviolate nalla gara di andata dello scorso agosto.14:33
Le scelte di Abate: in avanti spazio a Burnete con Okoro, giocano Carissoni e Cacciamani a tutta fascia. C'è Giorgini in difesa.14:33
Le scelte di Stroppa: giocano Yeboah e Adorane in avanti, confermato Kike Perez in mediana. Gioca Sverko in difesa.14:33
Panchina Juve Stabia: Ciammaglichella, Gabrielloni, Signorini, Vetro, Dalle Mura, Torrasi, Varnier, Matheus dos Santos, Mannini, Kassama, Battistella.14:32
Panchina Venezia: Plizzari A., Antonio Casas, Franjic B., Bjarkason B, Bohinen, Lauberbach, Dagasso, Compagnon, Venturi, Lella, Haps, Korac.14:31
Venezia - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Arbitro di Venezia - Juve Stabia sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Giuseppe Gargano.
Mario Perri
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie B: 14 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Cagliari-Virtus Entella 1-1
13-09-2025
Serie B
Juve Stabia-Reggiana 0-0
27-09-2025
Serie B
Avellino-Virtus Entella 2-0
04-10-2025
Serie B
Monza-Catanzaro 2-1
25-10-2025
Serie B
Carrarese-Venezia 3-2
01-11-2025
Serie B
Calcio Padova-Südtirol 1-1
22-11-2025
Serie B
Bari-Frosinone 2-3
29-11-2025
Serie B
Palermo-Carrarese 5-0
03-12-2025
Coppa Italia
Atalanta-Genoa 4-0
13-12-2025
Serie B
Spezia-Modena 0-2
10-01-2026
Serie B
Virtus Entella-Monza 1-0
23-01-2026
Serie B
Carrarese-Empoli 3-0
07-02-2026
Serie B
Catanzaro-Reggiana 2-0
14-02-2026
Serie B
Modena-Carrarese 2-0
03-03-2026
Serie B
Calcio Padova-Spezia 2-2
15-03-2026
Serie B
Virtus Entella-Avellino 1-2
Attualmente il Venezia si trova 1° in classifica con 71 punti (frutto di 21 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 45 punti (frutto di 10 vittorie, 15 pareggi e 8 sconfitte). Il Venezia ha segnato 67 gol e ne ha subiti 28; Juve Stabia ha segnato 39 gol e ne ha subiti 41. La partita di andata Juve Stabia - Venezia si è giocata il 30 agosto 2025 e si è conclusa 0-0.
In casa il Venezia ha fatto 42 punti (14 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 16 punti (3 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte). Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, Padova e il Monza ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Palermo e lo Spezia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita il Monza pareggiando 1-1 mentre Juve Stabia ha incontrato lo Spezia vincendo 3-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 15 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol.
Venezia e Juve Stabia si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 1 volta, Juve Stabia ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Venezia-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Venezia è rimasto imbattuto in tre (1V, 2N) delle cinque sfide giocate finora in Serie BKT contro la Juve Stabia, comprese le due più recenti in cui i lagunari hanno raccolto quattro punti: successo (1-0) nel 2020 e pareggio a reti inviolate nalla gara di andata dello scorso agosto.
Il Venezia ha pareggiato tre delle ultime sei partite (3V) di Serie BKT, dopo che non aveva registrato nessun segno 'X' nelle precedenti 11 sfide (10V, 1N) nel torneo, compreso l'1-1 nell'ultima giornata contro il Monza; gli arancioneroverdi potrebbero chiudere in parità due gare di fila per la seconda volta in questo campionato, dopo quella tra fine agosto (0-0 proprio contro la Juve Stabia) e inizio settembre (2-2 contro il Pescara).
Il Venezia vanta una differenza reti di +37 (64 gol fatti e 27 subiti) dopo 32 partite di campionato; nei tornei a 20 squadre che sono stati disputati nella storia della Serie BKT, soltanto due squadre hanno registrato una differenza reti maggiore a sei gare dal termine di un singolo torneo cadetto: l'Ascoli (+40 nel 1977/78) e il Benevento (+38 nel 2019/20); +37 anche il Sassuolo nella scorsa stagione.
La Juve Stabia non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due gare esterne di fila nelle ultime nove: due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte nel parziale; inoltre, dopo il 2-2 nell'ultimo turno di campionato sul campo del Palermo, le Vespe potrebbero chiudere in parità due match consecutivi lontani dal Romeo Menti per la prima volta in un singolo torneo di Serie BKT da ottobre-novembre 2024 (tre in quel caso).
Si affrontano la squadra che ha segnato più gol da fuori area in questo campionato (il Venezia con 11) e una delle due che ha incassato meno reti dalla distanza nel torneo in corso: la Juve Stabia con due, al pari dell'Empoli.
Il Venezia è l'unica squadra tra Serie A e Serie BKT a vantare più di un giocatore con più di 50 tiri e più di 50 occasioni create in questo campionato: due, ovvero Gianluca Busio (66+57) e Kike Pérez (56+69).
Giuseppe Leone ha segnato due gol (entrambi su rigore) nelle ultime due partite di campionato: tanti quanti in tutte le precedenti 63 gare giocate in carriera in Serie BKT; inoltre, l'ultimo giocatore ad avere trovato il gol dal dischietto in tre match consecutivi nella competizione è stato Daniele Casiraghi, con il Südtirol, nel dicembre 2023 (la prima delle tre contro il Venezia).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: