Tutto pronto allo Stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella: è tempo di Cittadella-Benevento! In questo copioso sabato di B, in terra veneta sta per andare in scena una sfida dall'incommensurabile importanza in ottica salvezza; quello odierno sarà lo scontro numero 14 tra granata e giallorossi, che vedono in palio tre punti che sarebbero in grado di mutare completamente la bassa classifica. Il Cit apre le porte di casa ad un Benevento che è momentaneamente fermo in ultima posizione, con 32 punti totali, e che con una vittoria potrebbere galleggiare sulla soglia dei play-out; situazione migliore quella dei padroni di casa, che nell'ultimo turno di campionato hanno mantenuto l'imbattibiltà al San Nicola di Bari, strappando un prezioso punto alla formazione di Mister Mignani che consente ai granata di guadagnare la 15^ posizione a pari merito con Brescia e Cosenza. 13:30