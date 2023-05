Al San Vito Gigi Marulla tutto pronto per Cosenza-Venezia, trentaseiesima giornata di Serie B.12:50

Rossoblu, in piena bagarre salvezza, cercano il riscatto dopo il ko di Brescia; gli arancioneroverdi, ad un passo dai play-off, sono vogliosi di continuare la loro marcia di risalita.12:55

3-5-2 per il Venezia: Joronen - Hristov, Ceppitelli, Carboni - Candela, Andersen, Tessmann, Ellertsson, Zampano - Johnsen, Pohjanpalo. A disp.: Bertinato, Neri, Modolo, Sverko, Busio, Milanese, Ciervo, Cheryshev, Pierini, Novakovich.13:01

Squalificato Svoboda, Ceppitelli torna titolare al centro della difesa, Vanoli conferma i restanti dieci undicesimi capaci di superare in goleada il Modena: in attacco, fiducia al tandem Johnsen-Pohjanpalo.13:02

Tentativo dalla distanza di Pohjanpalo, destro in curva.14:06

Andersen pesca Johnsen in area, tiro cross fuori misura.14:07

Joronen colpito in viso dalla palla rimane a terra stordito, gioco fermo per qualche istante.14:09

Lancio per Finotto che spinge alle spalle Hristov, Meraviglia assegna il primo angolo della gara.14:11

Marras prova a sfondare centralmente, triplicato, non passa.14:13

11'

Pohjanpalo prolunga in area per Johnsen che perde il momento per la conclusione.14:15