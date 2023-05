Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani

Città: Pisa

Capienza: 25000 spettatori

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Pisa-Frosinone, gara valida per la 36ª giornata di Serie B.11:12

Da una parte una squadra che ancora sta festeggiando la promozione diretta in Serie A guadagnata appena 5 giorni fa, dall'altra una squadra che cerca punti per poter sognare un posto in Serie A tramite i playoff. All’Arena Garibaldi calcio d'inizio alle ore 14.00 tra il Pisa di Luca D’Angelo e il Frosinone di Fabio Grosso. 11:47

Tre sconfitte consecutive per il Pisa che dopo l'ultima vittoria risalente al 18 marzo, ha guadagnato solo 1 punto in 5 partite. Con questo stop i ragazzi guidati da Luca D’Angelo sono rimasti fermi a quota 46 punti perdendo posti all'interno della zona playoff. Ormai giunti alla terzultima del girone di ritorno prima dell’inizio della post season, per i toscani sarà fondamentale vincere per poter sperare negli spareggi per la Serie A. Occhio a Venezia, Palermo e Modena: se oggi dovessero vincere e il Pisa perdere, butterebbero la squadra di D'Angelo fuori dalla zona playoff. 12:05

Continua la festa del Frosinone che con tre giornate di anticipo ha centrato aritmeticamente la promozione in Serie A. Ma come annunciato dallo stesso allenatore in conferenza stampa, i gialloblù non abbasseranno la guardia: "L'intenzione è quella di fare partite serie. Abbiamo un primo posto da mantenere", ha detto Grosso alla vigilia del match contro il Pisa. 12:08

FORMAZIONE UFFICIALE PISA (4-3-3): Nicolas - Hermannsson, Caracciolo, Rus, Beruatto - Nagy, Marin, Gargiulo - Masucci, Gliozzi, Sibilli. Allenatore: D'Angelo.13:47

FORMAZIONE UFFICIALE FROSINONE (4-3-3): TuratI - Monterisi, Ravanelli, Lucioni, Frabotta - Boloca, Rohden, Gelli; Garritano, Baez, Borrelli. Allenatore: Grosso. 14:00

Problema per Ravanelli nel riscaldamento: al suo posto partirà titolare Kalaj. 14:02

CALCIO D'INIZIO! Comincia Pisa-Frosinone. Dirige l'incontro l'arbitro Francesco Cosso. 14:12

1' GOOOOL! PISA-Frosinone 1-0! Comincia subito benissimo la partita dei padroni di casa. Girata splendida con il destro di Gliozzi che la mette nell'angolo della porta.



1' Assist Gaetano Vittorio Masucci14:03

3' Ettore Gliozzi raggiunge la doppia cifra in questa stagione: il numero nove si conferma quest'anno il miglior marcatore del Pisa con 10 reti realizzate. 14:21

7' TURATI!!! Gliozzi vicino alla doppietta solo dopo 7 minuti dal fischio d'inizio. Molto motivata la squadra di casa che continua ad attaccare in area avversaria. 14:09

9' Frabotta cerca Garritano, interviene la difesa nerazzurra che respinge il pallone. 14:11

14' Prova a salire il Frosinone, Beruatto anticipa Borrelli in area. 14:16

16' Larga la tratiettoria di Lucioni per Baez, la palla finisce fuori. 14:18

21' Kalaj di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. Colpisce bene il difensore del Frosinone alla ricerca del primo gol in Serie B, bravo Nicolas in due tempi. 14:23

22' Ingenuità del Pisa con Caracciolo che si fa sorprendere e perde palla: Rohden gli porta via il pallone, Marin in copertura evita il tiro. 14:24

23' Primo cartellino giallo a Nagy per un fallo ai danni di Garritano. 14:25