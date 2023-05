Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Libero Liberati

Città: Terni

Capienza: 20095 spettatori13:39

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Ternana-Sudtirol, gara valida per la 36esima giornata di Serie B.13:39

Obiettivo playoff, seppur difficile e ambizioso, per i padroni di casa, al momento a tre punti di distacco dall'Ascoli ottavo in classifica, ultima posizione buona per continuare a inseguire un proibitivo sogno Serie A. Più che la distanza dai bianconeri, le difficoltà per la Ternana sono rappresentate dalla folta concorrenza, visto che, nonostante le sole tre lunghezze di distanza, i rossoversi occupano il tredicesimo posto. Dalla parte degli umbri non c'è nemmeno uno stato di forma invidiabile, come testimoniano le tre sconfitte rimediate nelle ultime quattro partite.13:44

Tornare al quarto posto. È questa la volontà con cui il Sudtirol affronta il match odierno, dopo il successo del Cagliari sul campo del Perugia di ieri sera. Agli altoatesini basta un pareggio per superare nuovamente la squadra di Claudio Ranieri e per essere matematicamente certa di giocare i playoff. La squadra di Pierpaolo Bisoli, però, non vince da più di un mese e mezzo e ha collezionato due pareggi e altrettante sconfitte nelle ultime quattro partite, tutte chiuse senza segnare.13:50

FORMAZIONI UFFICIALI - La Ternana si schiera in campo con un 4-3-2-1: Iannarilli; Ghiringhelli, Sørensen, Mantovani, Corrado; Cassata, Di Tacchio, Agazzi; Partipilo, Palumbo; Favilli. A disposizione: Krapikas, Vitali, Defendi, Bogdan, Capuano, Martella, Proietti, Paghera, Coulibaly, Falletti, Donnarumma, Capanni.14:07

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Sudtirol si schiera in campo con un 4-4-2: Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli; De Col, Tait, Belardinelli, Casiraghi; Mazzocchi, Odogwu. A disposizione: Minelli, Vinetot, Giorgini, Davì, Fiordilino, Pompetti, Siega, Larrivey, Cissè, Rover, Lunetta, Carretta.13:52

Lucarelli deve fare a meno dello squalificato Diakite, sostituito da Ghiringhelli, ma recupera Sorensen, che fa coppia con Mantovani in difesa. Tornano a disposizione, ma solo per la panchina, anche Coulibaly e Paghera. Nell'albero di Natale rossoverde Partipilo e Palumbo sono i due trequartisti, con Falletti pronto a subentrare. La punta è Favilli, che vince il ballottaggio con Donnarumma.13:55

Tutti a disposizione per lo squalificato Bisoli (in panchina il vice Greco), che propone un solo cambio rispetto alla formazione vista nello scorso turno contro il Genoa. Nel consolidato 4-4-2 torna titolare Curto sulla corsia destra di difesa, con De Col che avanza di qualche metro e Rover inizialmente in panchina. Belardinelli preferito a Fiordilino a centrocampo, mentre la coppia d'attacco è sempre Mazzocchi-Odogwu. Parte fuori Larrivey.13:58

Quasi tutto pronto allo Stadio Libero Liberati di Terni. Tra pochi minuti l'arbitro Matteo Gualtieri darà il via al match.13:58

CALCIO D'INIZIO! Comincia Ternana-Sudtirol. Il primo pallone della sfida è giocato dagli ospiti.14:02

2' Mazzocchi riceve in area, si sposta il pallone sul sinistro e cerca il tiro-cross sul secondo palo. Corrado è ben piazzato e anticipa De Col.14:04

5' MAZZOCCHI DAL LIMITE! Uno-due tra il centravanti del Suditrol e Casiraghi. Mazzocchi riceve al limite dell'area, controlla e calcia cercando il primo palo. Iannarilli si allunga e blocca a terra.14:07

8' Cross impreciso di Ghiringhelli, che attraversa tutta l'area e finisce in fallo laterale.14:09

9' Intervento rischioso di Iannarilli, che esce dalla sua area per rinviare con i piedi, rischiando di servire involontariamente De Col.14:12

11' OCCASIONE PER PALUMBO! Partipilo rientra sul sinistro e crossa in area, dove Favilli manca l'appuntamento con il pallone di testa e il capitano rossoverde non trova l'impatto con il destro.14:13

14' Opportunità sprecata da Cassata, che cerca la percussione all'interno dell'area, ma si trascina il pallone sul fondo.14:17

17' Poluzzi cerca di sorprendere la difesa della Ternana con un rinvio immediato alla ricerca di Casiraghi, ma sbaglia la misura del lancio.14:19

19' Buon momento di partita per la Ternana, che sta attaccando molto alla ricerca del vantaggio.14:21