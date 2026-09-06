Gara che si chiude sull'1-1: un punto a testa per il Cesena e il Mantova. Entrambe conservano la loro striscia di imbattibilità in questo inizio di Serie BKT. Gli uomini di Diamanti salgono a 5 punti, mentre quelli di Modesto si proiettano a 7 in classifica. Nel primo tempo la rete di Ruocco per gli ospiti rompe l'equilibrio, nella ripresa a pareggiare i conti per i padroni di casa è Shpendi.
Nel prossimo turno di Serie BKT, il quarto del campionato 2026-2027: il Cesena sarà di scena ancora in casa contro la Cremonese, così come il Mantova che riceverà la Sampdoria.
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Dirette
Grazie per aver seguito la diretta di Cesena-Mantova 1-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie BKT.17:05
90'+6'
Finisce qui! Cesena-Mantova termina sull'1-1: si spartiscono la posta romagnoli e lombardi in questa partita valida per la Giornata 3 della Serie BKT.16:59
90'+5'
Si allacciano Gliozzi e Gelli trattenendosi a vicenda: il direttore di gara lascia proseguire. Ne scaturisce un nuovo e - ultimo - possesso per il Cesena. 16:57
90'+4'
Se n'è andato più di metà recupero: il Cesena prova a forzare per portarsi a casa la posta piena, il Mantova per ora respinge tutti gli assalti.16:55
90'+2'
Un paio di minuti di recupero in archivio: il mancino di Frabotta non spaventa il Mantova. Palla sul fondo.16:53
90'+1'
Arriva la segnalazione: saranno 6 i minuti di recupero.16:51
89'
Giro dalla bandierina per il Cesena: ci prova D'Andrea raccogliendo la respinta della difesa del Mantova. Alto il suo tentativo.16:50
87'
Spinge ancora il Cesena, il Mantova attende con tutti gli uomini in campo sotto la linea del pallone.16:50
85'
Attacca il Cesena: cross dalla sinistra, arriva D'Andrea sul lato opposto a chiudere l'azione al volo. Soluzione alta che si spegne sopra la porta difesa da Bardi.16:48
83'
Occasione gigante per Bragantini: il Cesena sbaglia la costruzione dal basso di fatto lasciando la palla a dispozione del giocatore del Mantova che perde un paio di tempi di gioco nel controllare la sfera, mentre la porta è vuota. Siano, che prima si era reso autore dell'errore che aveva liberato l'avversario, ha recuperato compiendo una parata in uscita che ha conservato il risultato sull'1-1.16:46
80'
Sostituzione per il Cesena: esce Antonio Fiori, al suo posto Matteo Guidi. I romagnoli chiudono le sostituzioni: ora i padroni di casa proveranno a ribaltare le sorti dell'incontro.16:44
80'
Sostituzione per il Cesena: Mihajlo Ilic lascia il posto a Massimiliano Mangraviti per il finale di questo match. Forze fresche per Diamanti in mezzo al campo.16:43
77'
GOL! CESENA-Mantova 1-1! Rete di Cristian Shpendi! Cross perfetto di D'Andrea che converge da destra verso il centro e sistema un pallone sul secondo palo perfetto per l'arrivo dell'attaccante dei romagnoli che incorna in maniera perfetta. Senza lasciare scampo a Bardi.
Sostituzione per il Mantova: esce Alessio Castellini, entra Flavio Paoletti. I lombardi cercano di garantirsi ulteriore copertura a livello difensivo per il finale del match.16:37
75'
Ci prova Fiori con un sinistro di forza: Bardi si oppone un'altra volta respingendo con il corpo!16:36
74'
Bardi interviene in un paio di circostanze allontanando il pericolo.16:35
73'
Prosegue la fase offensiva prolungata del Cesena, che colleziona corner in serie.16:34
72'
Riprende la partita. Subito il Cesena in attacco: altro giro dalla bandierina.16:34
70'
Arriva ora il momento del cooling break. I giocatori vanno verso le rispettive panchine per dissetarsi e ricevere un po' di indicazioni dagli allenatori.16:32
69'
Debenedetti va a piazzarsi al centro dell'attacco di un Cesena che ora si predispone con un 4-2-3-1 molto offensivo. L'attaccante classe 2003 è un ex di questa sfida di Serie BKT.16:31
68'
Sostituzione per il Cesena: esce Marco Dalla Vecchia, entra Alessandro Debenedetti. Diamanti prova a giocarsi un'altra carta per inseguire il pareggio.16:29
67'
Respira il Mantova in mezzo al campo: Benaïssa si guadagna un fallo sulla spinta di D'Andrea.16:28
65'
Gelli impatta male di testa mettendo a lato della porta difesa da Bardi. Si dispera il centrale difensivo dei romagnoli.16:26
64'
Altro attacco del Cesena, Mantova che si rifugia ancora in corner.16:25
63'
Ilic ci ha provato nel traffico dell'area di rigore: il suo tentativo, respinto da Bardi, è stato però stoppato dalla segnalazione di offside arrivata dall'assistente del direttore di gara.16:24
62'
Spinge ancora il Cesena: arriva un nuovo calcio d'angolo per la formazione padrona di casa.16:23
61'
Bardi si fa trovare pronto in uscita su un nuovo corner da destra per il Cesena.16:22
60'
Fiori ci prova con il destro a giro: arriva l'ottima parata di Bardi che si distende per andare a mettere in calcio d'angolo!16:21
58'
Sostituzione per il Mantova: esce Lorenzo Ignacchiti, a prendere il suo posto è David Wieser.16:20
58'
Sostituzione per il Mantova: lascia il campo Lorenzo Ignacchiti, prende il suo posto Davide Bragantini.16:20
58'
Gelli dalla distanza: palla fuori di diversi metri rispetto alla porta del Mantova.16:19
57'
Cross da sinistra di Frabotta: Bardi esce, chiama palla e la fa sua.16:17
55'
Sostituzione per il Cesena: esce Xavello Druiventak, al suo posto Luca D'Andrea. Prova a mischiare le carte in attacco Diamanti.16:16
54'
Palla lunga di Frabotta sul secondo palo: allontana la difesa del Mantova.16:15
54'
Iniziativa di Pagano per il Cesena: prova il destro da fuori, palla deviata in corner. 16:14
52'
Azione d'attacco per il Cesena: Shpendi però termina in fuorigioco. 16:13
51'
Ottimo l'ingresso di Gliozzi che in profondo ripiegamento difensivo va a conquistarsi un fallo per far respirare la sua difesa.16:12
50'
Tiro a giro del nuovo entrato Gliozzi! Palla che, indirizzata dal limite dell'area, termina vicinissima allo specchio della porta del Cesena.16:11
49'
Frabotta appena entrato ci prova da fuori con il sinistro: palla a lato della porta del Mantova.16:08
46'
Si riparte! Primo pallone della ripresa mosso dal Cesena16:07
45'
Sostituzione per il Mantova: esce Vanja Vlahovic, al suo posto Ettore Gliozzi.16:10
45'
Sostituzione nel Cesena: esce Antonio David, al suo posto Gianluca Frabotta16:09
Nella ripresa Diamanti e i suoi proveranno a raddrizzare la partita, magari pescando anche dalla panchina, mentre Modesto e la sua squadra - dopo aver sbloccato la gara - cercheranno di portare a casa un successo che farebbe proseguire la loro striscia positiva di vittorie cominciata a inizio campionato.15:56
E' terminato il primo di Cesena-Mantova: i padroni di casa hanno provato in più circostanze a trovare la via del vantaggio, non riuscendo però a rendersi pienamente pericolosi. Lombardi attenti in difesa e cinici in attacco: meraviglioso il gol di Ruocco, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, nell'unica vera occasione da gol per gli ospiti.15:52
Si riparte! Cesena che muove il primo pallone della ripresa16:07
45'+3'
Si chiude il primo tempo: Cesena-Mantova 0-1.15:50
45'+2'
Ultimo minuto del primo tempo, il Cesena riconquista palla provando a imbastire una nuova azione prima dell'intervallo.15:49
45'+2'
Benaissa gestisce il possesso del pallone per il Mantova.15:49
45'+1'
Sono 3 i minuti di recupero per questo primo tempo.15:48
45'
Fiori commette fallo su Tomaševic nel tentativo di anticiparlo in un contrasto aereo all'interno dell'area del Mantova.15:47
45'
Possesso che torna stabilmente nei piedi dei giocatori del Cesena, mentre sta per arrivare la fine del primo tempo.15:46
42'
Siano rischia tantissimo nel giocare con i piedi: per un attimo il suo tracciante viene intercettato da Vlahovic, che poi però non riesce a controllare il pallone sbattendo contro Gelli e andando a commettere fallo.15:44
40'
Ancora Mantova con Castellini: palla in profondità per Ruocco, il giocatore offensivo degli ospiti non arriva sul pallone. Possesso che torna al Cesena.15:42
38'
Mantova che ora trova ancora più spazi in ripartenza. Silva ha provato a superare in slalom un paio di avvesari: Gelli gli ha sbarrato la strada all'interno dell'area di rigore del Cesena.15:40
35'
Diamanti prova a scuotere i suoi dalla panchina: i romagnoli provano a tornare a fare la partita andando alla caccia del pareggio prima dell'intervallo.15:37
33'
Siano in uscita: chiama palla e la fa sua tranquillizzando i compagni. Il Cesena è in difficoltà dopo aver subito il gol che ha sbloccato l'incontro.15:36
33'
Mantova sulle ali dell'entusiamo dopo il vantaggio: Siano deve mettere un pallone in corner sul tiro di Vlahovic.15:35
31'
GOL! CESENA-MANTOVA 0-1! Rete di Francesco Ruocco! Batti e ribatti nell'area del Cesena, Shpendi alza involontariamente la palla nel tentativo di allontanarla, ma non fa in tempo: perché sulla sfera arriva l'attaccante del Mantova che si coordina e mette in porta una conclusione imparabile per Siano.
Cesena - Mantova è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 15:00 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Arbitro di Cesena - Mantova sarà Mattia Drigo. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Mattia Drigo
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
27
Fuorigioco
2
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
6.7
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie B: 1 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
14-08-2026
Coppa Italia
Monza-Avellino 3-0
22-08-2026
Serie B
Avellino-Arezzo 1-2
Attualmente il Cesena si trova 9° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Mantova si trova 1° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Cesena ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3; il Mantova ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3.
In casa il Cesena ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Mantova ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Cesena nelle prime 2 partite ha affrontato la Sampdoria, la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Mantova nelle prime 2 giornate ha affrontato la Carrarese, l'Empoli ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella vincendo 1-2 mentre Il Mantova ha incontrato l'Empoli vincendo 3-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 3 gol.
Cesena e Mantova si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 7 volte, il Mantova ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Cesena-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Cesena e Mantova si affronteranno per la terza stagione consecutiva in Serie BKT, con un bilancio in perfetta parità nei due campionati precedenti: una vittoria per parte nel 2024/25 e una a testa anche nel 2025/26. In questi quattro confronti, sono stati realizzate ben 17 reti in totale, per una media gol di 4.3 a match.
Il Cesena è la squadra contro cui il Mantova ha segnato più gol (36) e dalla quale ha subito più reti (32) in Serie BKT. Inoltre, contro nessuna formazione, i virgiliani hanno vinto più gare che contro i romagnoli nel campionato cadetto: nove (in 22 incroci complessivi nel torneo - 6N, 7P), come contro il Piacenza.
Dopo avere vinto la prima trasferta in assoluto di Serie BKT contro il Cesena (0-1 nel 1947), il Mantova non ha più strappato la posta piena in nessuno di tutti i successivi 10 confronti esterni (4N, 6P) nel torneo, perdendo ciascuno degli ultimi tre in ordine cronologico: soltanto contro il Bari (quattro), i virgiliani contano una serie aperta più lunga di ko consecutivi fuori casa nel torneo, rispetto a quella contro i romagnoli - tre anche contro Catania, Frosinone e Triestina.
Dopo sette match senza vittorie (4N, 3P), il Cesena è tornato al successo nell'ultimo turno di campionato contro la Virtus Entella (2-1 in trasferta); i romagnoli potrebbero vincere due gare consecutive in Serie BKT per la prima volta dal filotto di tre dell'ottobre 2025 (contro Spezia, Südtirol e Carrarese), sotto la gestione di Michele Mignani.
Il Mantova è la squadra che ha effettuato più contropiedi (10), tentato più conclusioni (otto) e segnato più gol (due) in queste situazioni di gioco nelle prime due giornate di questa Serie BKT.
Cristian Shpendi ha segnato in ciascuna delle ultime tre gare di campionato (contro Padova, Sampdoria ed Entella) e potrebbe andare in gol per più match di fila per la seconda volta in carriera in Serie BKT, dopo le quattro tra novembre e dicembre 2024. Inoltre, a partire dallo scorso maggio, l’attaccante albanese (4G+1A nel periodo) è uno dei soli quattro giocatori tra Serie A e torneo cadetto (post season esclusa) ad aver preso parte ad almeno cinque marcature, assieme a Rasmus Højlund (cinque), Paulo Dybala (sette) e Donyell Malen (nove).
Alessio Castellini ha fornito già due assist in 180 minuti nel campionato in corso: lo stesso numero di passaggi vincenti serviti in tutte le precedenti 38 partite disputate in Serie BKT; il classe 2003 potrebbe diventare il primo difensore a fornire un assist per tre incontri consecutivi da Tiago Casasola (luglio 2020), ma il primo a riuscirci nei suoi primi tre match stagionali di un torneo cadetto nelle ultime 15 edizioni (dal 2012/13).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: