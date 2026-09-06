GOL! CESENA-MANTOVA 0-1! Rete di Francesco Ruocco! Batti e ribatti nell'area del Cesena, Shpendi alza involontariamente la palla nel tentativo di allontanarla, ma non fa in tempo: perché sulla sfera arriva l'attaccante del Mantova che si coordina e mette in porta una conclusione imparabile per Siano. Guarda la scheda del giocatore Francesco Ruocco 15:34

Siano in uscita: chiama palla e la fa sua tranquillizzando i compagni. Il Cesena è in difficoltà dopo aver subito il gol che ha sbloccato l'incontro.15:36

E' terminato il primo di Cesena-Mantova: i padroni di casa hanno provato in più circostanze a trovare la via del vantaggio, non riuscendo però a rendersi pienamente pericolosi. Lombardi attenti in difesa e cinici in attacco: meraviglioso il gol di Ruocco, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, nell'unica vera occasione da gol per gli ospiti.15:52

Nella ripresa Diamanti e i suoi proveranno a raddrizzare la partita, magari pescando anche dalla panchina, mentre Modesto e la sua squadra - dopo aver sbloccato la gara - cercheranno di portare a casa un successo che farebbe proseguire la loro striscia positiva di vittorie cominciata a inizio campionato.15:56

Occasione gigante per Bragantini: il Cesena sbaglia la costruzione dal basso di fatto lasciando la palla a dispozione del giocatore del Mantova che perde un paio di tempi di gioco nel controllare la sfera, mentre la porta è vuota. Siano, che prima si era reso autore dell'errore che aveva liberato l'avversario, ha recuperato compiendo una parata in uscita che ha conservato il risultato sull'1-1.16:46

PREPARTITA

Cesena - Mantova è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 15:00 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.

Arbitro di Cesena - Mantova sarà Mattia Drigo. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Mattia Drigo Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 27 Fuorigioco 2 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.7 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-08-2026 Coppa Italia Monza-Avellino 3-0 22-08-2026 Serie B Avellino-Arezzo 1-2

Attualmente il Cesena si trova 9° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Mantova si trova 1° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Cesena ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3; il Mantova ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3.

In casa il Cesena ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Mantova ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Cesena nelle prime 2 partite ha affrontato la Sampdoria, la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Mantova nelle prime 2 giornate ha affrontato la Carrarese, l'Empoli ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella vincendo 1-2 mentre Il Mantova ha incontrato l'Empoli vincendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 3 gol.

Cesena e Mantova si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 7 volte, il Mantova ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Cesena-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Cesena e Mantova si affronteranno per la terza stagione consecutiva in Serie BKT, con un bilancio in perfetta parità nei due campionati precedenti: una vittoria per parte nel 2024/25 e una a testa anche nel 2025/26. In questi quattro confronti, sono stati realizzate ben 17 reti in totale, per una media gol di 4.3 a match.

Il Cesena è la squadra contro cui il Mantova ha segnato più gol (36) e dalla quale ha subito più reti (32) in Serie BKT. Inoltre, contro nessuna formazione, i virgiliani hanno vinto più gare che contro i romagnoli nel campionato cadetto: nove (in 22 incroci complessivi nel torneo - 6N, 7P), come contro il Piacenza.

Dopo avere vinto la prima trasferta in assoluto di Serie BKT contro il Cesena (0-1 nel 1947), il Mantova non ha più strappato la posta piena in nessuno di tutti i successivi 10 confronti esterni (4N, 6P) nel torneo, perdendo ciascuno degli ultimi tre in ordine cronologico: soltanto contro il Bari (quattro), i virgiliani contano una serie aperta più lunga di ko consecutivi fuori casa nel torneo, rispetto a quella contro i romagnoli - tre anche contro Catania, Frosinone e Triestina.

Dopo sette match senza vittorie (4N, 3P), il Cesena è tornato al successo nell'ultimo turno di campionato contro la Virtus Entella (2-1 in trasferta); i romagnoli potrebbero vincere due gare consecutive in Serie BKT per la prima volta dal filotto di tre dell'ottobre 2025 (contro Spezia, Südtirol e Carrarese), sotto la gestione di Michele Mignani.

Il Mantova è la squadra che ha effettuato più contropiedi (10), tentato più conclusioni (otto) e segnato più gol (due) in queste situazioni di gioco nelle prime due giornate di questa Serie BKT.

Cristian Shpendi ha segnato in ciascuna delle ultime tre gare di campionato (contro Padova, Sampdoria ed Entella) e potrebbe andare in gol per più match di fila per la seconda volta in carriera in Serie BKT, dopo le quattro tra novembre e dicembre 2024. Inoltre, a partire dallo scorso maggio, l’attaccante albanese (4G+1A nel periodo) è uno dei soli quattro giocatori tra Serie A e torneo cadetto (post season esclusa) ad aver preso parte ad almeno cinque marcature, assieme a Rasmus Højlund (cinque), Paulo Dybala (sette) e Donyell Malen (nove).

Alessio Castellini ha fornito già due assist in 180 minuti nel campionato in corso: lo stesso numero di passaggi vincenti serviti in tutte le precedenti 38 partite disputate in Serie BKT; il classe 2003 potrebbe diventare il primo difensore a fornire un assist per tre incontri consecutivi da Tiago Casasola (luglio 2020), ma il primo a riuscirci nei suoi primi tre match stagionali di un torneo cadetto nelle ultime 15 edizioni (dal 2012/13).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: