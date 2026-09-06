La Cremonese trova i primi punti col ritorno in panchina di Pecchia: decisivi il quartetto offensivo e le parate di Agazzi. Due gol per Bonazzoli, segna anche Licina, assist per lo stesso Licina, Berti e Vandeputte. Inutile la rete di Pompetti per il Padova.
Nel prossimo turno, Padova-Ascoli e Cesena-Cremonese.
Per la diretta di Cremonese-Padova è tutto, buon proseguimento di serata.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+3'
E' FINITA! CREMONESE-PADOVA 3-1! Reti di Bonazzoli (2), Licina e Pompetti. 21:23
90'+2'
Ultimo giro di orologio. 21:22
90'+1'
NASTI! Thorsby ora fa l'assist, destro di Nasti dal limite fuori di pochissimo. 21:20
90'
Tre minuti di recupero. 21:20
90'
OCCASIONISSIMA PER THORSBY! Ancora un assist perfetto di Berti, Thorsby solo davanti a Sorrentino, sinistro sulla figura del portiere. 21:19
87'
Cross basso di Zuelli che non supera lo schermo difensivo dei lombardi. 21:16
85'
Cinque minuti al 90'. 21:16
84'
DI MARIANO! Sinistro al volo da posizione assai defilata che centra la porta, smanacciata di Agazzi! 21:13
83'
Giocata di Berti che lancia Thorsby in area, dribbling non riuscito e gli ospiti si salvano. 21:13
82'
QUINTO CAMBIO NEL PADOVA: entra Seghetti, esce Moro. 21:11
81'
Ancora contatto tra Nasti e Lovato, ha la meglio il difensore. 21:11
79'
Incertezza di Luperto, Lasagna gli soffia la sfera, poi la retroguardia grigiorossa si ricompatta. 21:09
77'
QUINTO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Collocolo, esce Vandeputte. 21:06
75'
CAPELLI AL VOLO! Assist di Varas per il destro al volo che chiama Agazzi a un'altra parata decisiva. 21:05
74'
Sinistro di Moro dal limite, deviato in calcio d'angolo. 21:03
72'
QUARTO CAMBIO NEL PADOVA: entra Capelli, esce Pastina. 21:02
72'
TERZO CAMBIO NEL PADOVA: entra Di Mariano, esce Cocchi. 21:01
71'
QUARTO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Thorsby, esce Licina. 21:00
71'
TERZO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Elia, esce Vogliacco. 21:00
71'
SECONDO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Fellipe Jack, esce Rocchetti. 21:00
69'
DESTRO DI MORO! Controllo spalle alla porta e tiro rasoterra, Agazzi si distende e para. 20:59
68'
Metà della ripresa allo "Zini": parziale di 3 a 1. 20:57
66'
Corpo a corpo proprio tra Nasti e Lovato, commette fallo l'attaccante di casa. 20:55
65'
PRIMO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Nasti, esce Bonazzoli. 20:54
63'
COLPO DI TESTA DI LOVATO! Stacco aereo diretto in fondo al sacco, volo di Agazzi che devia in corner. 20:53
63'
Tiro dalla bandierina per il Padova. 20:52
62'
Ora è Licina a lanciarsi a rete: al momento della giocata decisiva però non calcia né passa e l'occasione sfuma. 20:52
61'
La Cremonese prova la ripartenza con Bonazzoli ma l'apertura per Vandeputte è imprecisa. 20:51
60'
Retropassaggio a Agazzi che spazza la sfera celermente. 20:49
58'
Prime mosse di Calabro che comunque non cambia il modulo tattico. 20:49
57'
SECONDO CAMBIO NEL PADOVA: entra Varas, esce Fusi. 20:47
57'
PRIMO CAMBIO NEL PADOVA: entra Lasagna, esce Caprari. 20:47
56'
GOL! CREMONESE-Padova 3-1! Doppietta di Bonazzoli. Tris dei padroni di casa: azione in velocità, Berti per Vandeputte che serve in mezzo per il destro vincente di Bonazzoli.
Sugli sviluppi, arriva la conclusione da fuori area di Berti: centrale, blocca l'estremo difensore biancoscudato. 20:44
54'
Calcio d'angolo conquistato dalla Cremonese. 20:43
53'
Sinistro potente di Licina, Pastina lo mura e consente a Sorrentino la facile presa. 20:42
52'
Offside di Caprari. 20:41
51'
Traversone di Vandeputte a centro area, allontana Lovato di testa. 20:40
49'
Azione insistita di Licina in dribbling, fallo di Fusi. 20:39
48'
Bonazzoli va in pressing sui portatori di palla ospiti. 20:38
46'
Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 20:35
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI CREMONESE-PADOVA! Si riparte dal risultato di 2-1. 20:35
Squadre negli spogliatoi dove Pecchia e Calabro studiano le mosse in vista della ripresa con obbiettivi contrapposti. 20:23
La Cremonese conduce di misura sul Padova all'intervallo: uno-due micidiale dei grigiorossi nei primi minuti con le reti di Bonazzoli e Licina, propiziati dallo stesso Licina e Berti; i biancorossi hanno riaperto il match nel recupero con Pompetti servito da Carissoni. 20:23
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! CREMONESE-PADOVA 2-1! Reti di Bonazzoli, Licina e Pompetti. 20:20
45'+1'
PILLOLA STATISTICA: primo centro per l'ex Catanzaro con la maglia euganea. 20:19
45'+1'
GOL! Cremonese-PADOVA 2-1! Rete di Pompetti. Gli ospiti accorciano nel recupero: sventagliata di Moro per Carissoni che serve in mezzo l'assist per il tocco vincente di Pompetti.
Fusi mette al centro, tocco leggero di Moro che non può impensierire Agazzi. 20:14
40'
Cinque minuti all'intervallo. 20:12
39'
Il VAR non richiama Manganiello al monitor: resta la decisione di campo. 20:12
38'
Giocata di Licina in area che poi va a terra dopo un leggero contatto con Cocchi: tutto regolare per il direttore di gara. 20:10
36'
Tiro di Gerli dalla distanza, c'è una deviazione in corner. 20:08
34'
Vandeputte non riesce nel dribbling e poi finisce per commettere fallo su Pompetti. 20:06
31'
Colpo di testa di Cocchi di contro balzo, traiettoria che impensierisce Agazzi che in ogni caso blocca la conclusione. 20:03
29'
Licina punta Cocchi, ne esce un calcio d'angolo. 20:01
27'
Cross di Rocchetti teso, abbranca la sfera l'estremo difensore del Padova. 19:59
26'
Licina è passato momentaneamente sulla corsia mancina. 19:58
24'
Tiro dalla bandierina per i patavini. 19:56
23'
Metà della prima frazione di gioco allo "Zini": parziale di 2 a 0 (Bonazzoli, Licina). 19:55
21'
Conclusione di Pontisso dalla media distanza che non inquadra lo specchio di porta. 19:53
20'
COLPO DI TESTA DI MORO! Stacco in area che termina alto sopra la traversa. 19:52
19'
Caprari si divora il gol solo davanti a Agazzi, che lo ferma, ma era comunque tutto inutile per posizione di fuorigioco. 19:51
18'
Luperto si stacca dalla linea difensiva e chiude Carissoni in fallo laterale. 19:50
16'
Batte Caprari: destro basso che si infrange sulla barriera. 19:48
15'
Fallo di Bianchetti ai danni di Moro al limite dell'area di rigore grigiorossa. 19:47
13'
Triangolazione Gerli-Bonazzoli, ingresso in area e contatto con un avversario: tutto regolare. 19:45
12'
Pontisso stoppa l'azione del Padova e ribalta il campo. 19:45
10'
Cross di Vogliacco e colpo di testa di Bonazzoli, centrale per la parata di Sorrentino. 19:42
9'
Scatto in profondità di Moro, uscita di Agazzi che fa sua la sfera. 19:41
6'
Avvio choc del Padova, colpito due volte nei primi 5 minuti di gara. 19:40
5'
PILLOLA STATISTICA: primo centro in Serie B per il classe 2007 in prestito dalla Juventus. 19:39
5'
GOL! CREMONESE-Padova 2-0! Rete di Licina. Raddoppio dei padroni di casa: Bonazzoli difende la sfera ai 16 metri, sfila per Berti che prolunga per l'accorrente Licina che salta Sorrentino e mette in fondo al sacco. 19:38
4'
Possesso palla della formazione di Pecchia che coinvolge anche la linea difensiva. 19:36
2'
Biancoscudati colpiti a freddo, dopo neanche 60 secondi, costretti a recuperare. 19:36
1'
GOL! CREMONESE-Padova 1-0! Rete di Bonazzoli. Padroni di casa subito in vantaggio: traversone di Vandeputte, assist di Licina per il tap in vincente di Bonazzoli.
PILLOLA STATISTICA: prima marcatura in campionato per i Violini. 19:35
1'
INIZIA CREMONESE-PADOVA! Primo pallone giocato da Caprari. 19:32
Le squadre fanno il loro ingresso in campo agli ordini di Manganiello: padroni di casa in maglia grigiorossa, ospiti in completo bianco e bordi rossi. 19:28
Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 19:16
Pecchia è senza Pezzella e Barbieri e ridisegna tatticamente la squadra lombarda: batteria di trequartisti Licina-Berti-Vandeputte alle spalle di Bonazzoli, terminale offensivo; Vogliacco e Rocchetti terzini. Calabro conferma lo schieramento con Moro e Caprari coppia d'attacco, Carissoni e Cocchi sulle corsie laterali, Zuelli in cabina di regia e difesa a tre; il neoacquisto Galazzi pronto a subentrare. 19:29
Dirige l'incontro il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Miniutti e Della Mea. Quarto Ufficiale Giorgio Bozzetto. Al VAR Cosso di Reggio Calabria, AVAR Paganessi di Bergamo. 11:20
Il match dello "Zini" oppone i padroni di casa, ancora fermi a 0 in virtù di due ko che sono costati l'esonero a Giampaolo, agli ospiti, che hanno conquistato 4 punti e reduci dal pareggio contro il Verona. 11:25
Benvenuti alla diretta di Cremonese-Padova, gara valida per il 3° turno del campionato di Serie B. 11:14
Cremonese - Padova è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 19:30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Arbitro di Cremonese - Padova sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.
Gianluca Manganiello
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
19
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
4.7
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
14-08-2026
Coppa Italia
Fiorentina-Benevento 4-1
28-08-2026
Serie A
Milan-Venezia 2-0
Attualmente la Cremonese si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Padova si trova 11° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). La Cremonese ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5; il Padova ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4.
In casa la Cremonese ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Padova ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). La Cremonese nelle prime 2 partite ha affrontato l'Empoli, il Modena ottenendo 0 punti. Il Padova nelle prime 2 giornate ha affrontato il Pisa, il Verona ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita il Modena perdendo 0-3 mentre Il Padova ha incontrato il Verona pareggiando 1-1.
Cremonese e Padova si sono affrontate 28 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 10 volte, il Padova ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 10.
Cremonese-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Cremonese e Padova hanno pareggiato tutte le ultime cinque sfide in Serie B, lo stesso numero di gare chiuse in parità registrate in tutti i precedenti 23 incontri nella competizione (10 successi dei grigiorossi e otto dei padovani completano il quadro).
La Cremonese ha perso solo una delle 14 sfide casalinghe contro il Padova in Serie B (8V, 5N), rimanendo imbattuta in tutte le ultime 12 (8V, 4N), un parziale in cui ha subito un solo gol.
Per la prima volta nella sua storia in Serie B, la Cremonese ha iniziato un torneo senza segnare e raccogliere punti nelle prime due gare; in generale, è già successo due volte che i grigiorossi perdessero le prime tre partite stagionali nella competizione, la più recente nel 1950/51.
Tra la fine dello scorso campionato e quello attuale, il Padova è rimasto imbattuto per quattro gare di fila (3V, 1N) e potrebbe arrivare a una serie di cinque in Serie B per la prima volta da aprile-maggio 2019.
La Cremonese è la squadra che ha registrato più Sequenze di almeno 10 passaggi in questa Serie B (35, nove in più rispetto all'Avellino, secondo in questa classifica), mentre il Padova ne conta solo otto, al pari dell'Arezzo e più soltanto della Carrarese (cinque).
Nessun giocatore ha creato più occasioni di Jari Vandeputte in questa Serie B (otto, come Jonas Rouhi); considerando anche la sua precedente stagione in Serie B, il centrocampista non partecipa ad alcun gol da quattro presenze di fila (inclusi playoff) e con la Cremonese solo una volta è arrivato a cinque nella competizione, tra agosto e settembre 2024.
Tra i giocatori che hanno tentato almeno cinque dribbling in questa Serie B, Gianluca Caprari è l'unico a non averne completato nemmeno uno; l'attaccante del Padova è anche quello che ha recuperato più palloni nella trequarti avversaria (quattro).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: