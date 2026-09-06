La Cremonese trova i primi punti col ritorno in panchina di Pecchia: decisivi il quartetto offensivo e le parate di Agazzi. Due gol per Bonazzoli, segna anche Licina, assist per lo stesso Licina, Berti e Vandeputte. Inutile la rete di Pompetti per il Padova.

Il match dello "Zini" oppone i padroni di casa, ancora fermi a 0 in virtù di due ko che sono costati l'esonero a Giampaolo, agli ospiti, che hanno conquistato 4 punti e reduci dal pareggio contro il Verona. 11:25

Pecchia è senza Pezzella e Barbieri e ridisegna tatticamente la squadra lombarda: batteria di trequartisti Licina-Berti-Vandeputte alle spalle di Bonazzoli, terminale offensivo; Vogliacco e Rocchetti terzini. Calabro conferma lo schieramento con Moro e Caprari coppia d'attacco, Carissoni e Cocchi sulle corsie laterali, Zuelli in cabina di regia e difesa a tre; il neoacquisto Galazzi pronto a subentrare. 19:29

Le squadre fanno il loro ingresso in campo agli ordini di Manganiello: padroni di casa in maglia grigiorossa, ospiti in completo bianco e bordi rossi. 19:28

La Cremonese conduce di misura sul Padova all'intervallo: uno-due micidiale dei grigiorossi nei primi minuti con le reti di Bonazzoli e Licina, propiziati dallo stesso Licina e Berti; i biancorossi hanno riaperto il match nel recupero con Pompetti servito da Carissoni. 20:23

Ora è Licina a lanciarsi a rete: al momento della giocata decisiva però non calcia né passa e l'occasione sfuma. 20:52

DESTRO DI MORO! Controllo spalle alla porta e tiro rasoterra, Agazzi si distende e para. 20:59

Ancora contatto tra Nasti e Lovato, ha la meglio il difensore. 21:11

E' FINITA! CREMONESE-PADOVA 3-1! Reti di Bonazzoli (2), Licina e Pompetti. 21:23

PREPARTITA

Cremonese - Padova è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 19:30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Arbitro di Cremonese - Padova sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Gianluca Manganiello Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 19 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 4.7 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-08-2026 Coppa Italia Fiorentina-Benevento 4-1 28-08-2026 Serie A Milan-Venezia 2-0

Attualmente la Cremonese si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Padova si trova 11° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

La Cremonese ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5; il Padova ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4.

In casa la Cremonese ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Padova ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

La Cremonese nelle prime 2 partite ha affrontato l'Empoli, il Modena ottenendo 0 punti.

Il Padova nelle prime 2 giornate ha affrontato il Pisa, il Verona ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita il Modena perdendo 0-3 mentre Il Padova ha incontrato il Verona pareggiando 1-1.

Cremonese e Padova si sono affrontate 28 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 10 volte, il Padova ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Cremonese-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Cremonese e Padova hanno pareggiato tutte le ultime cinque sfide in Serie B, lo stesso numero di gare chiuse in parità registrate in tutti i precedenti 23 incontri nella competizione (10 successi dei grigiorossi e otto dei padovani completano il quadro).

La Cremonese ha perso solo una delle 14 sfide casalinghe contro il Padova in Serie B (8V, 5N), rimanendo imbattuta in tutte le ultime 12 (8V, 4N), un parziale in cui ha subito un solo gol.

Per la prima volta nella sua storia in Serie B, la Cremonese ha iniziato un torneo senza segnare e raccogliere punti nelle prime due gare; in generale, è già successo due volte che i grigiorossi perdessero le prime tre partite stagionali nella competizione, la più recente nel 1950/51.

Tra la fine dello scorso campionato e quello attuale, il Padova è rimasto imbattuto per quattro gare di fila (3V, 1N) e potrebbe arrivare a una serie di cinque in Serie B per la prima volta da aprile-maggio 2019.

La Cremonese è la squadra che ha registrato più Sequenze di almeno 10 passaggi in questa Serie B (35, nove in più rispetto all'Avellino, secondo in questa classifica), mentre il Padova ne conta solo otto, al pari dell'Arezzo e più soltanto della Carrarese (cinque).

Nessun giocatore ha creato più occasioni di Jari Vandeputte in questa Serie B (otto, come Jonas Rouhi); considerando anche la sua precedente stagione in Serie B, il centrocampista non partecipa ad alcun gol da quattro presenze di fila (inclusi playoff) e con la Cremonese solo una volta è arrivato a cinque nella competizione, tra agosto e settembre 2024.

Tra i giocatori che hanno tentato almeno cinque dribbling in questa Serie B, Gianluca Caprari è l'unico a non averne completato nemmeno uno; l'attaccante del Padova è anche quello che ha recuperato più palloni nella trequarti avversaria (quattro).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: