I padroni di casa, che hanno giocato in trasferte le prime due gare, hanno tre punti in classifica e, nello scorso turno, si sono imposti per 2-1 sul campo della Sampdoria.17:32

Ribadiamo che la partita è interrotta a tempo indeterminato in seguito al malore accusato da Rosen Bozhinov al minuto 40:25. Non se ne conoscono ancora le cause. La partita si sta giocando in condizione estreme, data l'elevatissima temperatura. L'arbitro dopo una serie di consultazioni ha deciso di attendere notizie sull'accaduto, sospendendo la partita e richiamando negli spogliatoi le squadre.16:34

In base alle notizie il giocatore è in ospedale, ma è sempre stato cosciente. Le motivazioni non sono chiare, ma le condizioni atmosferiche sono un forte indizio. La partita è sospesa a tempo indeterminato e vi terremo aggiornati sui successivi sviluppi.16:34

Bozhinov è in ospedale e sta bene. Pare abbia avuto una crisi di disidratazione, con un principio di convulsioni, ma al momento sta bene e le squadre possono riprendere da dove avevano interrotto.16:35

Il primo tempo termina col Pisa in vantaggio per 1-0. La prima parte di gara, giocata in condizioni di particolare caldo, è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio in fatto di gioco e di occasioni da gol, che sono state poche. A cinque minuti dalla fine del primo tempo il difensore del Pisa Rosen Bozhinov si accascia per un malore. Dopo circa tre quarti d’ora, date le condizioni stabili del giocatore, la partita riprende e subito i toscani si portano in vantaggio, con una gran conclusione da fuori area di Calabresi. In pieno recupero l’arbitro fischia un calcio di rigore a favore dei nerazzurri, per un intervento col braccio di Patanè, ma Boer para la conclusione dal dischetto di Petagna. La successiva segnatura di Leris è irregolare poiché il giocatore era già dentro l’area al momento della ribattuta.16:51

Bettella inciampa e regala il pallone a Tramoni, che fugge verso l'area e passa il pallone a Pittarello, che perde l'attimo e calcia debolmente.17:30

Il match termina con la vittoria del Pisa per 3-0. La prima parte di gara, giocata in condizioni di particolare caldo, è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio in fatto di gioco e di occasioni da gol, che sono state poche. A cinque minuti dalla fine del primo tempo il difensore del Pisa Rosen Bozhinov si accascia per un presunto malore. Dopo circa tre quarti d’ora, date le condizioni stabili del giocatore, la partita riprende e subito i toscani si portano in vantaggio, con una gran conclusione da fuori area di Calabresi. In pieno recupero l’arbitro fischia un calcio di rigore a favore dei nerazzurri, per un intervento col braccio di Patanè, ma Boer para la conclusione dal dischetto di Petagna. La successiva segnatura di Leris è irregolare poiché il giocatore era già dentro l’area al momento della ribattuta. Nella ripresa i campani partono forte e si fanno vede più volte in zona d’attacco, colpendo anche un palo con Maistro, ma a metà frazione gli uomini di Bianco raddoppiano con una prodezza di Maistro, che fa partire un destro all’incrocio dei pali. A dieci minuti dalla fine Coppola, che è subentrato a Bozhinov, sigla di testa, su azione di corner, il gol del definitivo 3-0.17:50

PREPARTITA

Juve Stabia - Pisa è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.

Arbitro di Juve Stabia - Pisa sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Andrea Calzavara Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-08-2026 Coppa Italia Cagliari-Arezzo 1-0 22-08-2026 Serie B Carrarese-Mantova 1-2 02-09-2026 Coppa Italia Sassuolo-Frosinone 1-1

Attualmente la Juve Stabia si trova 18° in classifica con 1 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Pisa si trova 6° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

La Juve Stabia ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5; il Pisa ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.

In casa la Juve Stabia ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

La Juve Stabia nelle prime 2 partite ha affrontato il Palermo, la Sampdoria ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Pisa nelle prime 2 giornate ha affrontato il Padova, il Catanzaro ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 1-2 mentre Il Pisa ha incontrato il Catanzaro vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Marco Bellich con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Arturo Calabresi con 1 gol.

Juve Stabia e Pisa si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match la Juve Stabia ha vinto 1 volta, il Pisa ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Juve Stabia-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juve Stabia ha vinto soltanto una delle sei sfide giocate contro il Pisa in Serie BKT, ovvero quella per 2-0, del 29 settembre 2024, grazie alle reti di Marco Varnier e Gabriele Artistico; un pareggio e quattro sconfitte, compresa la più recente del febbraio 2025 chiudono il parziale.

Dopo cinque match senza vittorie (3N, 2P), la Juve Stabia ha vinto la sfida dell'ultimo turno di campionato contro la Sampdoria per 2-1; le Vespe potrebbero infilare due successi consecutivi in Serie BKT per la prima volta dallo scorso gennaio (contro Bari e Virtus Entella in quel caso).

La Juve Stabia ha perso l'ultimo match interno di Serie BKT contro il Frosinone (0-1); i campani potrebbero subire due ko di fila in gare caslinghe per la prima volta dal loro ritorno nella competizione (2024/25), mentre in generale non accade dalle prime tre partite della stagione 2019/20 (la prima di queste proprio contro il Pisa, sotto la gestione di Fabio Caserta).

Il Pisa ha pareggiato soltanto una delle ultime 14 partite (8V, 5P) di Serie BKT: quella per 3-3 contro il Südtirol del 9 maggio 2025; nel dettaglio, i nerazzurri hanno disputato tutte le ultime quattro gare all'Arena Garibaldi e torneranno a giocare una gara in trasferta nel torneo per la prima volta dal 4 maggio 2025, quando persero di misura (1-0) sul campo del Bari, con Filippo Inzaghi come allenatore.

Il Pisa, che guida la Serie BKT con sette sequenze su azione di almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco in area, affronta la Juve Stabia, ferma a quota due in questa stagione.

Nicola Pietrangeli ha segnato un gol contro il Pisa in Serie BKT, il 9 maggio 2025, con la maglia del Südtirol, all'Arena Garibaldi. Il difensore dei campani ha segnato tutte le cinque reti nel torneo nei secondi tempi di gioco e su sviluppi di palla inattiva (due a seguito di corner e tre da punizione indiretta).

Due dei tre giocatori che hanno preso parte a più conclusioni (somma di tiri totali + occasioni create) in queste prime due giornate di campionato vestono la maglia del Pisa: Mattéo Tramoni primo in questa classifica con 14 (a pari merito con Mohammed Chakir, dell'Ascoli) e Andrea Petagna (13).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: