Seconda sconfitta in tre partite per la Juve Stabia, che resta a quota 3 in classifica.
Seconda vittoria consecutiva per il Pisa, che si porta a 6 punti.
Nel prossimo turno la Juve Stabia andrà in scena sul campo del Vicenza, mentre il Pisa ospiterà sul proprio terreno di gioco la Virtus Entella.
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Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!17:51
Il match termina con la vittoria del Pisa per 3-0. La prima parte di gara, giocata in condizioni di particolare caldo, è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio in fatto di gioco e di occasioni da gol, che sono state poche. A cinque minuti dalla fine del primo tempo il difensore del Pisa Rosen Bozhinov si accascia per un presunto malore. Dopo circa tre quarti d’ora, date le condizioni stabili del giocatore, la partita riprende e subito i toscani si portano in vantaggio, con una gran conclusione da fuori area di Calabresi. In pieno recupero l’arbitro fischia un calcio di rigore a favore dei nerazzurri, per un intervento col braccio di Patanè, ma Boer para la conclusione dal dischetto di Petagna. La successiva segnatura di Leris è irregolare poiché il giocatore era già dentro l’area al momento della ribattuta. Nella ripresa i campani partono forte e si fanno vede più volte in zona d’attacco, colpendo anche un palo con Maistro, ma a metà frazione gli uomini di Bianco raddoppiano con una prodezza di Maistro, che fa partire un destro all’incrocio dei pali. A dieci minuti dalla fine Coppola, che è subentrato a Bozhinov, sigla di testa, su azione di corner, il gol del definitivo 3-0.17:50
90'+6'
Fischio finale dell'incontro. Juve Stabia-Pisa 0-317:50
90'+5'
Kumi entra in area e prova una conclusione di sinsitro, che Confente respinge in corner.17:49
90'+4'
Confente devia in corner una girata aerea di Maistro.17:48
90'+4'
Boer salva su Tramoni lanciato a rete.17:47
90'+1'
Maistro calcia a botta sicura da pochi passi, ma Confente para.17:45
90'+1'
Cinque minuti di recupero.17:44
90'
Maistro, lanciato in verticale, semina il panico, ma non riesce a concludere, dopo aver saltato anche il portiere, e viene recuperato.17:44
88'
Sibilli mette un pallone al centro per Di Nardo, il cui tiro viene ribattuto.17:42
86'
Cross di Artioli intercettato da Confente.17:39
83'
Giallo per la Juve Stabia. Ammonito Giuseppe Sibilli per proteste.17:37
80'
GOL! Juve Stabia-PISA 0-3. Rete di Francesco Coppola. Su corner di Tramoni Canestrelli fa la torre di testa per Coppola, che insacca. A seguito di revisione del Var, la posizione del difensore è regolare, quindi l'arbitro convalida la rete.
Giallo per il Pisa. Ammonito Francesco Coppola per un calcetto ai danni di Patanè.17:19
65'
Tramoni tenta la conclusione dalla lunga distanza, vedendo il portiere leggermente avanzato. Il pallone termina alto.17:18
64'
Cambio per il Pisa. Esce il difensore Arturo Calabresi ed entra il centrocampista Simone Zanon.17:20
64'
Cambio per il Pisa. Esce il centrocampista Giuseppe Leone ed entra il difensore Tomas Esteves.17:17
63'
Lancio di Maistro per Karic, ma il pallone è lungo e Confente può intervenire.17:16
59'
Tramoni recupera un pallone e prova la conclusione da posizione defilata. Il pallone termina alto.17:13
58'
Azione personale di Maistro, che di sinistro dal limite colpisce il palo con un gran tiro.17:13
56'
Cambio in attacco per la Juve Stabia. Esce Leonardo Candellone ed entra Antonio Di Nardo.17:14
55'
Cambio sulla trequarti per la Juve Stabia. Esce Kevin Piscopo ed entra Fabio Maistro.17:10
55'
Cambio a centrocampo per la Juve Stabia. Esce Davide Buglio ed entra Federico Artioli.17:09
55'
Su azione di corner, dopo un tentativo di testa di Piscopo, il pallone giunge a Bellich, che di prima intenzione calcia a lato.17:08
54'
Ricciardi, servito da Patanè, conclude di sinsitro. Il pallone, deviato, finisce in calcio d'angolo.17:07
51'
Giallo per la Juve Stabia. Ammonito Arturo Calabresi per un intervento falloso ai danni di Pierobon.17:05
48'
Calabresi intercetta con la caviglia l'ultimo passaggio per Piscopo, che avrebbe calciato a rete da pochi passi.17:02
46'
Su azione di corner Piscopo tenta la conclusione di controbalzo. Pallone che termina alto.17:00
46'
Conclusione di Piscopo deviata in corner.16:59
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dalla Juve Stabia.16:58
45'
Cambio in attacco per il Pisa. Esce Andrea Petagna ed entra Filippo Pittarello.17:00
Il primo tempo termina col Pisa in vantaggio per 1-0. La prima parte di gara, giocata in condizioni di particolare caldo, è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio in fatto di gioco e di occasioni da gol, che sono state poche. A cinque minuti dalla fine del primo tempo il difensore del Pisa Rosen Bozhinov si accascia per un malore. Dopo circa tre quarti d’ora, date le condizioni stabili del giocatore, la partita riprende e subito i toscani si portano in vantaggio, con una gran conclusione da fuori area di Calabresi. In pieno recupero l’arbitro fischia un calcio di rigore a favore dei nerazzurri, per un intervento col braccio di Patanè, ma Boer para la conclusione dal dischetto di Petagna. La successiva segnatura di Leris è irregolare poiché il giocatore era già dentro l’area al momento della ribattuta.16:51
45'+6'
Fischio finale del primo tempo. Juve Stabia-Pisa 0-116:42
45'+5'
A seguito di un controllo Var l'arbitro giudica irregolare la posizione di Leris, che era già dentro l'area al momento della ribattuta. Il gol viene annullato e si resta sullo 0-116:42
45'+4'
GOL! Juve Stabia-PISA 0-2. Rete di Mehdi Leris, che insacca in rete la ribattuta, dopo che Boer ha parato il calcio di rigore battuto da Petagna.16:40
45'+3'
Calcio di rigore fallito dal Pisa. Pietro Boer para il calcio di rigore realizzato da Petagna.16:49
45'+2'
Calcio di rigore per il Pisa. Tramoni sulla sinistra prova a mettere in mezzo un cross rasoterra, ma Patanè interviene in scivolata col braccio alto, col quale intercetta il traversone.16:38
45'+1'
Cinque minuti di recupero.16:36
42'
GOL! Juve Stabia-PISA 0-1. Rete di Arturo Calabresi, che riceve da Tramoni e da fuori area scarica un destro imprendibile per Boer.
Il gioco riprende da una rimessa dal fondo a favore della Juve Stabia.16:32
41'
Cambio in difesa per il Pisa. Esce Rosen Bozhinov ed entra Francesco Coppola.16:35
41'
Bozhinov è in ospedale e sta bene. Pare abbia avuto una crisi di disidratazione, con un principio di convulsioni, ma al momento sta bene e le squadre possono riprendere da dove avevano interrotto.16:35
41'
Le squadre rientrano in campo per un breve riscaldamento. La gara riprenderà dal minuto 40.16:35
41'
L'altoparlante comunica che la partita riprenderà fra qualche minuto. 16:34
41'
In base alle notizie il giocatore è in ospedale, ma è sempre stato cosciente. Le motivazioni non sono chiare, ma le condizioni atmosferiche sono un forte indizio. La partita è sospesa a tempo indeterminato e vi terremo aggiornati sui successivi sviluppi.16:34
41'
Ribadiamo che la partita è interrotta a tempo indeterminato in seguito al malore accusato da Rosen Bozhinov al minuto 40:25. Non se ne conoscono ancora le cause. La partita si sta giocando in condizione estreme, data l'elevatissima temperatura. L'arbitro dopo una serie di consultazioni ha deciso di attendere notizie sull'accaduto, sospendendo la partita e richiamando negli spogliatoi le squadre.16:34
41'
L'arbitro sospende momentaneamente la partita, in attesa di notizie sulle condizioni di Bozhinov.16:34
41'
L'arbittro si sta consultando per cercare di capire se la partita può proseguire.16:34
41'
Bozhinov viene trasfertito in barella fuori dal campo.16:32
41'
Bozhinov è a terra per un presunto malore improvviso e tutti i giocatori si sbracciano per chiamare i soccorsi.15:45
40'
Conclusione dalla distanza di Karic, imbeccato da Buglio, dai 25 metri. Pallone che termina alto.15:43
38'
Cross di Patanè, che attraversa tutta l'area, ma non trova la deviazione di un compagno.15:41
32'
Correia viene lanciato in veriticale e viene anticipato da Boer in uscita.15:35
30'
Lungo cross di Karic che viene intercettato in presa alta da Confente.15:33
28'
Le squadre riprendono il gioco.15:30
25'
Cooling break.15:27
24'
Piscopo verticalizza per Candellone, che viene contenuto da Canestrelli.15:28
21'
Leris intercetta il rinvio sbagliato del portiere Boer, che pressato da Tramoni abbandona l'area, e tenta di beffarlo con un pallonetto, che lo stesso Boer blocca.15:24
18'
Tramoni mette un pallone velenoso sul secondo palo, sul quale si avventa Vural, che di testa, su contrasto con un difensore, mette in corner.15:21
17'
Primo calcio d'angolo della partita, a favore del Pisa.15:20
15'
Giallo per la Juve Stabia. Ammonito Kevin Piscopo per un intervento in ritardo sulla caviglia di Correia.15:18
12'
Leris riceve il pallone smarcato in piena area, ma indugia nel controllo e il pallone esce sul fondo.15:15
11'
Punizione di Angori e colpo di testa di un attaccante del Pisa in direzione di Petagna, ma la difesa libera.15:14
9'
Conclusione di Angori dal limite che si spegne sul fondo dopo una serie di batti e ribatti di testa della difesa avversaria.15:13
6'
Duro scontro testa contro testa tra Piscopo e Calabresi. Entrambi sono a terra assistiti dagli staff medici.15:09
2'
Cross di Karic che viene intercettato dal un colpo di testa di Calabresi.15:05
Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Pisa.15:03
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Andrea Calzavara di Varese.15:00
Juve Stabia - Pisa è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia. Arbitro di Juve Stabia - Pisa sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Andrea Calzavara
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Serie B: 1 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
14-08-2026
Coppa Italia
Cagliari-Arezzo 1-0
22-08-2026
Serie B
Carrarese-Mantova 1-2
02-09-2026
Coppa Italia
Sassuolo-Frosinone 1-1
Attualmente la Juve Stabia si trova 18° in classifica con 1 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Pisa si trova 6° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). La Juve Stabia ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5; il Pisa ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.
In casa la Juve Stabia ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). La Juve Stabia nelle prime 2 partite ha affrontato il Palermo, la Sampdoria ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Pisa nelle prime 2 giornate ha affrontato il Padova, il Catanzaro ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 1-2 mentre Il Pisa ha incontrato il Catanzaro vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Marco Bellich con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Arturo Calabresi con 1 gol.
Juve Stabia e Pisa si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match la Juve Stabia ha vinto 1 volta, il Pisa ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Juve Stabia-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juve Stabia ha vinto soltanto una delle sei sfide giocate contro il Pisa in Serie BKT, ovvero quella per 2-0, del 29 settembre 2024, grazie alle reti di Marco Varnier e Gabriele Artistico; un pareggio e quattro sconfitte, compresa la più recente del febbraio 2025 chiudono il parziale.
Dopo cinque match senza vittorie (3N, 2P), la Juve Stabia ha vinto la sfida dell'ultimo turno di campionato contro la Sampdoria per 2-1; le Vespe potrebbero infilare due successi consecutivi in Serie BKT per la prima volta dallo scorso gennaio (contro Bari e Virtus Entella in quel caso).
La Juve Stabia ha perso l'ultimo match interno di Serie BKT contro il Frosinone (0-1); i campani potrebbero subire due ko di fila in gare caslinghe per la prima volta dal loro ritorno nella competizione (2024/25), mentre in generale non accade dalle prime tre partite della stagione 2019/20 (la prima di queste proprio contro il Pisa, sotto la gestione di Fabio Caserta).
Il Pisa ha pareggiato soltanto una delle ultime 14 partite (8V, 5P) di Serie BKT: quella per 3-3 contro il Südtirol del 9 maggio 2025; nel dettaglio, i nerazzurri hanno disputato tutte le ultime quattro gare all'Arena Garibaldi e torneranno a giocare una gara in trasferta nel torneo per la prima volta dal 4 maggio 2025, quando persero di misura (1-0) sul campo del Bari, con Filippo Inzaghi come allenatore.
Il Pisa, che guida la Serie BKT con sette sequenze su azione di almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco in area, affronta la Juve Stabia, ferma a quota due in questa stagione.
Nicola Pietrangeli ha segnato un gol contro il Pisa in Serie BKT, il 9 maggio 2025, con la maglia del Südtirol, all'Arena Garibaldi. Il difensore dei campani ha segnato tutte le cinque reti nel torneo nei secondi tempi di gioco e su sviluppi di palla inattiva (due a seguito di corner e tre da punizione indiretta).
Due dei tre giocatori che hanno preso parte a più conclusioni (somma di tiri totali + occasioni create) in queste prime due giornate di campionato vestono la maglia del Pisa: Mattéo Tramoni primo in questa classifica con 14 (a pari merito con Mohammed Chakir, dell'Ascoli) e Andrea Petagna (13).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: