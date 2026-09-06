Partita lunghissima, nervosa e intensa tra due squadre che non si sono risparmiate. Per lunghi tratti il Modena assedia la metà campo dell'Avellino e centra tre legni, ma Martinelli fa un gran lavoro e l'Avellino resiste. Seconda vittoria consecutiva per gli ospiti, arriva il primo stop in campionato per i Canarini.
Prossima giornata: Avellino-Palermo e Sudtirol-Modena.
Cronaca
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Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 17:09
90'+9'
FINE PARTITA: MODENA-AVELLINO 0-1. Decide il gol, quasi in apertura, di Besaggio. 17:06
90'+8'
Punizione di Ambrosino, traiettoria non angolata ma Martinelli si rifugia in angolo. 17:05
90'+7'
Calcio di punizione da buona posizione per il Modena. 17:04
90'+5'
Staff medico in campo per Izzo. 17:02
90'+5'
Cross dalla trequarti, Montevago di testa va centrale. 17:02
90'+2'
Altro squillo del Modena, incornata di Ambrosino fuori non di molto. 16:59
90'
CARTELLINO GIALLO PER L'AVELLINO. Ammonito Martinelli. 16:57
90'
Sei minuti di recupero. 16:58
88'
Staff medico in campo per Russo. 16:55
87'
CARTELLINO GIALLO PER IL MODENA. Ammonito Bozhanaj per un fallo su Russo. 16:56
86'
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Santoro, dentro Bozhanaj. 16:54
86'
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Nador, dentro Folino. 16:53
85'
Montevago non trova l'impatto giusto con la palla in area, tutto facile per Martinelli. 16:52
84'
Cancellotti anticipa Azzi, non si contano più gli angoli per i Canarini. 16:51
83'
Possesso palla a vantaggio del Modena, ma il gol non arriva. 16:50
82'
OCCASIONE MODENA! Terzo legno per il Modena: destro vertiginoso di Bianco da fuori, è solo traversa.16:50
82'
Destro di Ambrosino direttamente in curva.16:49
81'
Cross da sinistra, il colpo di testa di Montevago termina sul fondo. 16:48
79'
Tentativo a giro di Azzi, palla centrale. 16:46
78'
Tocca a Bianco provarci, altro angolo per il Modena. 16:45
77'
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Caso, dentro Montevago. 16:46
77'
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Di Maggio, dentro Berenbruch. 16:46
76'
CARTELLINO GIALLO PER IL MODENA. Ammonito Ambrosino per un fallo su Venturi. 16:43
75'
Cross tagliato di Bacchin, Azzi non ci arriva per poco sul secondo palo. 16:43
75'
Ennesimo calcio d'angolo per il Modena, Tonoli di testa spedisce alto. 16:42
74'
Tentativo di Nieling, Martinelli blocca a terra. 16:41
73'
Caso semina il panico nell'area dell'Avellino, ma alla fine viene murato. 16:40
71'
Cooling break. 16:38
70'
OCCASIONE AVELLINO! Destro basso di Moruzzi, da dentro l'area, che si schianta sul palo. 16:38
67'
Cross di Bacchin da dimenticare, l'Avellino riparte con una rimessa dal fondo. 16:34
66'
Classica azione alla Caso, che punta l'area e rientra sul destro: palla fuori bersaglio. 16:34
65'
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori l'infortunato Besaggio, dentro Sounas. 16:32
63'
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Brugman, dentro Bacchin. 16:30
63'
Tonoli va con il mancino, respinge Enrici. 16:30
61'
Altro tentativo di Santoro, palla altissima.16:28
57'
Altro corner per il Modena, in pressione incessante.16:24
53'
OCCASIONE MODENA! Secondo legno colpito dal Modena, questa volta con Nieling di testa su cross da calcio d'angolo. 16:21
53'
Destro centrale di Bianco da fuori, Martinelli non si fida e la mette in angolo. 16:20
51'
Le due squadre sono molto lunghe in questa fase. 16:18
49'
Moruzzi ad ampie falcate sulla sinistra e palla al centro per Cheddira, anticipato in angolo. 16:16
49'
Botta potente ma centrale di Santoro, blocca a terra Martinelli. 16:16
46'
Caso si accentra e prova il tiro, ma viene murato da Cheddira.16:14
46'
Subito calcio d'angolo per il Modena.16:13
46'
INIZIO SECONDO TEMPO DI MODENA-AVELLINO. Si riparte dallo 0-1 della prima frazione. 16:13
46'
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Simic, dentro Venturi. 16:13
46'
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Zampano, dentro Azzi. 16:12
46'
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Missori, dentro Cancellotti. 16:11
Partita intensa, nervosa e con molte opportunità sprecate da parte del Modena. Partono bene i Canarini, ma dopo pochi minuti è Besaggio a portare in vantaggio i suoi sugli sviluppi di un angolo. Dopo il gol, il Modena torna ad attaccare (c'è anche una traversa colpita da Ambrosino) ma non basta e l'Avellino rischia di raddoppiare con Moruzzi. 15:56
45'+5'
FINE PRIMO TEMPO: MODENA-AVELLINO 0-1. Vantaggio siglato da Besaggio. 15:54
45'+4'
Sinistro di Santoro da fuori, potente ma impreciso. 15:53
45'+2'
Caso dentro per Ambrosino, che fa quello che vuole in area: alla fine è Simic a chiuderlo in angolo. 15:51
45'
Quattro minuti di recupero. 15:50
42'
OCCASIONE MODENA! Angolo battuto, Ambrosino di testa centra la traversa. 15:47
42'
Olzer punta l'area, ma Enrici fa buona guardia: altro giro dalla bandierina per il Modena.15:46
41'
Palla sul secondo palo per Santoro, che di testa spedisce sul fondo. 15:46
40'
Altro strappo di uno scatenato Caso, che questa volta ci prova con il destro: c'è una deviazione in angolo. 15:45
39'
Caso ci prova con il sinistro da posizione defilata, palla ampiamente fuori. 15:44
38'
CARTELLINO GIALLO PER L'AVELLINO. Ammonito Simic per un fallo su Ambrosino. 15:43
37'
Tanto nervosismo, in campo e fuori: espulso un componente della panchina del Modena. 15:41
34'
CARTELLINO GIALLO PER IL MODENA. Ammonito Zampano per proteste.15:39
34'
Caso avanza, poi cerca la collaborazione di Olzer e conclude alto. 15:39
31'
Cross da sinistra, Ambrosino di testa sorvola la traversa.15:35
26'
Cooling break. 15:30
24'
Ci prova Palumbo con il sinistro da fuori, palla alta sopra la traversa.15:29
23'
OCCASIONE AVELLINO! Rischio per il Modena, con Chichizola fuori dai pali Moruzzi di testa non inquadra lo specchio. 15:28
21'
Destro di Zampano, attento Martinelli in presa bassa.15:26
19'
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori l'infortunato Favilli, dentro Cheddira.15:23
18'
Sinistro di Santoro smorzato. 15:22
15'
Staff medico in campo per Favilli, rimasto a terra per un problema muscolare.15:20
13'
Manca l'intesa tra Brugman e Ambrosino in area, riparte l'Avellino. 15:17
12'
Altro calcio d'angolo per il Modena, che continua ad attaccare come prima del gol di Besaggio. 15:16
11'
Cross di Caso da sinistra, non ci arriva Olzer. 15:15
9'
OCCASIONE MODENA! Martinelli ancora decisivo, questa volta su Caso. 15:15
8'
GOL! Modena-AVELLINO 0-1. Rete di Besaggio. Sinistro chirurgico dal limite di Besaggio sugli sviluppi dell'angolo, Chichizola non può nulla.
Modena - Avellino è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena. Arbitro di Modena - Avellino sarà Marco Di Loreto. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.
Marco Di Loreto
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
30
Fuorigioco
0
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
5
Espulsioni
0
Cartellini per partita
5.0
Falli per cartellino
6.0
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie B: 1 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2026
Coppa Italia
Frosinone-Juve Stabia 4-1
23-08-2026
Serie B
Verona-Ascoli 1-2
Attualmente il Modena si trova 5° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Avellino si trova 6° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Modena ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2; l'Avellino ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.
In casa il Modena ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Modena nelle prime 2 partite ha affrontato il Benevento, la Cremonese ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. L'Avellino nelle prime 2 giornate ha affrontato l'Arezzo, il Vicenza ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Modena ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese vincendo 0-3 mentre L'Avellino ha incontrato il Vicenza vincendo 3-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Giuseppe Caso con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Michele Besaggio con 2 gol.
Modena e Avellino si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Modena ha vinto 8 volte, l'Avellino ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Modena-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Modena non vince da sei partite (2N, 4P) contro l'Avellino in Serie BKT, parziale in cui gli emiliani hanno segnato soltanto tre gol (mai più di uno a match), subendone ben otto; l'ultimo successo dei canarini contro i campani nel torneo risale al 17 maggio 2014: 1-0 al Braglia, con gol decisivo di Tommaso Bianchi.
Dopo sette sconfitte nelle prime nove trasferte (1V, 1N) contro il Modena in Serie BKT, l'Avellino è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime tre gare esterne (1V, 2N) contro gli emiliani, sebbene abbia pareggiato le due più recenti, entrambe per 1-1 (nel 2016 e nel 2025).
Il Modena ha vinto entrambe le sfide di questo torneo con un punteggio complessivo di 5-1 (2-1 contro il Benevento e 3-0 contro la Cremonese); i canarini potrebbero vincere tutte le prime tre sfide di un campionato di Serie BKT per la quarta volta nella propria storia, dopo il 1934/35, il 2001/02 ed il 2023/24.
L'Avellino ha pareggiato soltanto una delle ultime 13 partite (7V, 5P) di Serie BKT, ovvero quella per 1-1, al Partenio, contro il Catanzaro, lo scorso aprile; inoltre, i campani hanno tenuto la porta inviolata in quattro delle sei sfide più recenti - compresa l'ultima contro il Vicenza - tanti clean sheet quanti quelli messi assieme dagli irpini nelle precedenti 29 gare del torneo.
Si affrontano la squadra che ha segnato più gol nella prima mezzora di gioco in questo campionato (l'Avellino con tre reti sulle quattro totali) e quella invece che ne ha realizzati di più nella mezzora centrale di gara (il Modena con tre marcature messe a referto tra il 31' e il 60' sulle cinque complessive).
Nell'ultimo turno di campionato contro la Cremonese, Giacomo Olzer ha firmato la sua prima marcatura multipla (doppietta) in 101 partite di Serie BKT (inclusa post season); il centrocampista del Modena potrebbe sia segnare che, in generale, prendere parte ad una marcatura per due match consecutivi per la prima volta in carriera nel torneo cadetto.
Andrea Favilli ha fornito tre assist nell'ultima partita di campionato contro il Vicenza (uno in più di quelli serviti nelle 51 gare giocate nelle tre edizioni precedenti di Serie BKT); considerando le ultime 15 stagioni del torneo cadetto (dal 2012/13), solo Juan Brunetta (quattro nel 2021/22) ha fornito più passaggi vincenti nelle prime tre presenze in un singolo campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: