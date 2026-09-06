Partita lunghissima, nervosa e intensa tra due squadre che non si sono risparmiate. Per lunghi tratti il Modena assedia la metà campo dell'Avellino e centra tre legni, ma Martinelli fa un gran lavoro e l'Avellino resiste. Seconda vittoria consecutiva per gli ospiti, arriva il primo stop in campionato per i Canarini.

Partita intensa, nervosa e con molte opportunità sprecate da parte del Modena. Partono bene i Canarini, ma dopo pochi minuti è Besaggio a portare in vantaggio i suoi sugli sviluppi di un angolo. Dopo il gol, il Modena torna ad attaccare (c'è anche una traversa colpita da Ambrosino) ma non basta e l'Avellino rischia di raddoppiare con Moruzzi. 15:56

PREPARTITA

Modena - Avellino è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena.

Arbitro di Modena - Avellino sarà Marco Di Loreto. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.

Marco Di Loreto Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 30 Fuorigioco 0 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 5 Espulsioni 0 Cartellini per partita 5.0 Falli per cartellino 6.0 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2026 Coppa Italia Frosinone-Juve Stabia 4-1 23-08-2026 Serie B Verona-Ascoli 1-2

Attualmente il Modena si trova 5° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Avellino si trova 6° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Modena ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2; l'Avellino ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.

In casa il Modena ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Modena nelle prime 2 partite ha affrontato il Benevento, la Cremonese ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

L'Avellino nelle prime 2 giornate ha affrontato l'Arezzo, il Vicenza ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Modena ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese vincendo 0-3 mentre L'Avellino ha incontrato il Vicenza vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Giuseppe Caso con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Michele Besaggio con 2 gol.

Modena e Avellino si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Modena ha vinto 8 volte, l'Avellino ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Modena-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Modena non vince da sei partite (2N, 4P) contro l'Avellino in Serie BKT, parziale in cui gli emiliani hanno segnato soltanto tre gol (mai più di uno a match), subendone ben otto; l'ultimo successo dei canarini contro i campani nel torneo risale al 17 maggio 2014: 1-0 al Braglia, con gol decisivo di Tommaso Bianchi.

Dopo sette sconfitte nelle prime nove trasferte (1V, 1N) contro il Modena in Serie BKT, l'Avellino è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime tre gare esterne (1V, 2N) contro gli emiliani, sebbene abbia pareggiato le due più recenti, entrambe per 1-1 (nel 2016 e nel 2025).

Il Modena ha vinto entrambe le sfide di questo torneo con un punteggio complessivo di 5-1 (2-1 contro il Benevento e 3-0 contro la Cremonese); i canarini potrebbero vincere tutte le prime tre sfide di un campionato di Serie BKT per la quarta volta nella propria storia, dopo il 1934/35, il 2001/02 ed il 2023/24.

L'Avellino ha pareggiato soltanto una delle ultime 13 partite (7V, 5P) di Serie BKT, ovvero quella per 1-1, al Partenio, contro il Catanzaro, lo scorso aprile; inoltre, i campani hanno tenuto la porta inviolata in quattro delle sei sfide più recenti - compresa l'ultima contro il Vicenza - tanti clean sheet quanti quelli messi assieme dagli irpini nelle precedenti 29 gare del torneo.

Si affrontano la squadra che ha segnato più gol nella prima mezzora di gioco in questo campionato (l'Avellino con tre reti sulle quattro totali) e quella invece che ne ha realizzati di più nella mezzora centrale di gara (il Modena con tre marcature messe a referto tra il 31' e il 60' sulle cinque complessive).

Nell'ultimo turno di campionato contro la Cremonese, Giacomo Olzer ha firmato la sua prima marcatura multipla (doppietta) in 101 partite di Serie BKT (inclusa post season); il centrocampista del Modena potrebbe sia segnare che, in generale, prendere parte ad una marcatura per due match consecutivi per la prima volta in carriera nel torneo cadetto.

Andrea Favilli ha fornito tre assist nell'ultima partita di campionato contro il Vicenza (uno in più di quelli serviti nelle 51 gare giocate nelle tre edizioni precedenti di Serie BKT); considerando le ultime 15 stagioni del torneo cadetto (dal 2012/13), solo Juan Brunetta (quattro nel 2021/22) ha fornito più passaggi vincenti nelle prime tre presenze in un singolo campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: