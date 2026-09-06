Goleada del Verona, Arezzo ko. La svolta della partita arriva al 40', espulso Illanes. Zappa al 50' sblocca il risultato, raddoppio di Mulattieri al 58'. Cerbone entra in campo e realizza una doppietta (75' e 78'), segna anche Iannoni.
Nel prossimo turno di Serie B per il Verona impegno in trasferta sul campo del Benevento, l'Arezzo affronterà fuori casa l'Empoli.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per avere seguito con noi la diretta di Verona-Arezzo, arrivederci al prossimo turno di Serie B!19:14
90'+3'
Fine partita! VERONA-AREZZO 5-0 (50' Zappa, 58' Mulattieri, 75' e 78' Cerbone, 85' Iannoni).19:11
90'
Ammonito MAWULI per gioco scorretto su Bradaric.19:09
88'
Il Verona continua ad attaccare, corner per i padroni di casa. 19:07
86'
Sostituzione AREZZO: entra Mawuli esce Sala.19:04
85'
GOL! VERONA-Arezzo 5-0! Rete di Iannoni. Suslov mette al centro, Iannoni arriva da dietro e in area con un tiro di destro sotto la traversa batte Nunziante. 19:04
81'
Impatto significativo sul match di Cerbone, una doppietta dopo cinque minuti dall'ingresso in campo. 19:00
79'
Sostituzione VERONA: entra Lella esce Le Borgne.18:58
78'
GOL! VERONA-Arezzo 4-0! Rete di Cerbone. Passaggio in avanti di Kastanos, tocca Mulattieri, Cerbone si avventa sul pallone e in area con un tiro sotto la traversa trafigge Nunziante.18:58
75'
GOL! VERONA-Arezzo 3-0! Rete di Cerbone. L'azione parte dai piedi di Suslov, l'assist è di Iannoni, Cerbone segna da pochi passi dalla porta. 18:55
Verona - Arezzo è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Arbitro di Verona - Arezzo sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Luca Zufferli
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
19
Fuorigioco
2
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
1
Espulsioni
0
Cartellini per partita
1.0
Falli per cartellino
19.0
Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2026
Serie A
Torino-Milan 1-2
Attualmente il Verona si trova 11° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece l'Arezzo si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). Il Verona ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3; l'Arezzo ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9.
In casa il Verona ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Arezzo ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Verona nelle prime 2 partite ha affrontato l'Ascoli, il Padova ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Arezzo nelle prime 2 giornate ha affrontato l'Avellino, il Palermo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Verona ha incontrato nell'ultima partita il Padova pareggiando 1-1 mentre L'Arezzo ha incontrato il Palermo perdendo 2-3.
Verona e Arezzo si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 3 volte, l'Arezzo ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Verona-Arezzo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Arezzo ha vinto tutte le ultime tre sfide contro l'Hellas Verona in Serie B, un numero di successi superiore rispetto a tutte le precedenti sette partite contro i veneti nella competizione (2V, 2N, 3P).
Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime quattro sfide casalinghe contro l'Arezzo in Serie B (2V, 2N), l'Hellas Verona ha perso la più recente di queste gare: 0-1 il 16 dicembre 2006, con rete decisiva di Antonio Floro Flores.
L'Hellas Verona ha iniziato questa Serie B con una sconfitta e un pareggio e potrebbe rimanere senza successi nelle prime tre gare disputate in una stagione del campionato per la prima volta dal 2004/05, quando partì con tre sconfitte consecutive.
L'Arezzo, reduce dalla sconfitta per 3-2 contro il Palermo, potrebbe subire due KO di fila in Serie BKT sotto la guida dello stesso allenatore per la prima volta da marzo 2007, quando in panchina c'era Antonio Conte.
Solo il Mantova (quattro) ha incassato meno tiri nello specchio dell'Hellas Verona (cinque, come Modena e Virtus Entella) in Serie B, mentre l'Arezzo ha fronteggiato esattamente il doppio delle conclusioni in porta rispetto ai veneti (10).
Abdou Harroui è uno dei tre giocatori di questa Serie B (assieme a Mehdi Léris e Mattéo Tramoni) ad aver tentato più di cinque tiri (sette), più di cinque dribbling (sei) e ad aver giocato più di cinque palloni nell'area di rigore avversaria (otto).
Pietro Cianci è andato a segno nelle prime due giornate di questa Serie B e potrebbe diventare il primo giocatore a trovare la rete in tre presenze di fila con l'Arezzo nel torneo da Daniele Martinetti tra dicembre 2006 e gennaio 2007 (doppiette contro Juventus e Rimini e un gol contro il Modena).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: