Le scelte di Baroni: Mulattieri punta centrale, Sarr e Livramento ai suoi lati. Le Borgne e Bernade in mediana, Zappa e Bradaric i terzini. 16:41

PREPARTITA

Verona - Arezzo è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Arbitro di Verona - Arezzo sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Luca Zufferli Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 19 Fuorigioco 2 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 1 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.0 Falli per cartellino 19.0 Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2026 Serie A Torino-Milan 1-2

Attualmente il Verona si trova 11° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece l'Arezzo si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Verona ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3; l'Arezzo ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9.

In casa il Verona ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Arezzo ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Verona nelle prime 2 partite ha affrontato l'Ascoli, il Padova ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Arezzo nelle prime 2 giornate ha affrontato l'Avellino, il Palermo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Verona ha incontrato nell'ultima partita il Padova pareggiando 1-1 mentre L'Arezzo ha incontrato il Palermo perdendo 2-3.

Verona e Arezzo si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 3 volte, l'Arezzo ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Verona-Arezzo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Arezzo ha vinto tutte le ultime tre sfide contro l'Hellas Verona in Serie B, un numero di successi superiore rispetto a tutte le precedenti sette partite contro i veneti nella competizione (2V, 2N, 3P).

Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime quattro sfide casalinghe contro l'Arezzo in Serie B (2V, 2N), l'Hellas Verona ha perso la più recente di queste gare: 0-1 il 16 dicembre 2006, con rete decisiva di Antonio Floro Flores.

L'Hellas Verona ha iniziato questa Serie B con una sconfitta e un pareggio e potrebbe rimanere senza successi nelle prime tre gare disputate in una stagione del campionato per la prima volta dal 2004/05, quando partì con tre sconfitte consecutive.

L'Arezzo, reduce dalla sconfitta per 3-2 contro il Palermo, potrebbe subire due KO di fila in Serie BKT sotto la guida dello stesso allenatore per la prima volta da marzo 2007, quando in panchina c'era Antonio Conte.

Solo il Mantova (quattro) ha incassato meno tiri nello specchio dell'Hellas Verona (cinque, come Modena e Virtus Entella) in Serie B, mentre l'Arezzo ha fronteggiato esattamente il doppio delle conclusioni in porta rispetto ai veneti (10).

Abdou Harroui è uno dei tre giocatori di questa Serie B (assieme a Mehdi Léris e Mattéo Tramoni) ad aver tentato più di cinque tiri (sette), più di cinque dribbling (sei) e ad aver giocato più di cinque palloni nell'area di rigore avversaria (otto).

Pietro Cianci è andato a segno nelle prime due giornate di questa Serie B e potrebbe diventare il primo giocatore a trovare la rete in tre presenze di fila con l'Arezzo nel torneo da Daniele Martinetti tra dicembre 2006 e gennaio 2007 (doppiette contro Juventus e Rimini e un gol contro il Modena).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: