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Verona-Arezzo: 5-0 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

6 Settembre 2026 ore 17:15
Verona
5
Arezzo
0
Partita finita
Arbitro: Luca Zufferli
  1. 50' 1-0 Gabriele Zappa
  2. 58' 2-0 Samuele Mulattieri
  3. 75' 3-0 Salvatore Cerbone
  4. 78' 4-0 Salvatore Cerbone
  5. 85' 5-0 Edoardo Iannoni
0'
45'
90'
90'
93'

Goleada del Verona, Arezzo ko. La svolta della partita arriva al 40', espulso Illanes. Zappa al 50' sblocca il risultato, raddoppio di Mulattieri al 58'. Cerbone entra in campo e realizza una doppietta (75' e 78'), segna anche Iannoni.

Nel prossimo turno di Serie B per il Verona impegno in trasferta sul campo del Benevento, l'Arezzo affronterà fuori casa l'Empoli.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Verona-Arezzo, arrivederci al prossimo turno di Serie B!19:14

  2. 90'+3'

    Fine partita! VERONA-AREZZO 5-0 (50' Zappa, 58' Mulattieri, 75' e 78' Cerbone, 85' Iannoni).19:11

  3. 90'

    Ammonito MAWULI per gioco scorretto su Bradaric.19:09

  4. 88'

    Il Verona continua ad attaccare, corner per i padroni di casa. 19:07

  5. 86'

    Sostituzione AREZZO: entra Mawuli esce Sala.19:04

  7. 85'

    GOL! VERONA-Arezzo 5-0! Rete di Iannoni. Suslov mette al centro, Iannoni arriva da dietro e in area con un tiro di destro sotto la traversa batte Nunziante. 19:04

    Edoardo Iannoni
  8. 81'

    Impatto significativo sul match di Cerbone, una doppietta dopo cinque minuti dall'ingresso in campo. 19:00

  9. 79'

    Sostituzione VERONA: entra Lella esce Le Borgne.18:58

  10. 78'

    GOL! VERONA-Arezzo 4-0! Rete di Cerbone. Passaggio in avanti di Kastanos, tocca Mulattieri, Cerbone si avventa sul pallone e in area con un tiro sotto la traversa trafigge Nunziante.18:58

    Salvatore Cerbone
  11. 75'

    GOL! VERONA-Arezzo 3-0! Rete di Cerbone. L'azione parte dai piedi di Suslov, l'assist è di Iannoni, Cerbone segna da pochi passi dalla porta. 18:55

    Salvatore Cerbone
  13. 73'

    Sostituzione VERONA: entra Cerbone esce Sarr.18:51

  14. 73'

    Sostituzione VERONA: entra Kastanos esce Bernade.18:51

  15. 72'

    Risponde l'Arezzo con Cerri, colpo di testa controllato agevolemente da Leali.18:50

  16. 71'

    Numero e poi cross al centro di Suslov, Iannono di testa non trova la porta. 18:49

  17. 68'

    Cooling break anche nella ripresa, circa due minuti di stop. 18:47

  19. 66'

    Ennesimo cross di Bradaric, libera la difesa dell'Arezzo. 18:45

  20. 65'

    Ionita rischia l'autogol per chiudere su Mulattieri, risolve Nunziante. 18:45

  21. 63'

    Calcio da fermo battuto da Righetti, colpo di testa impreciso di Cerri. 18:42

  22. 61'

    Sostituzione AREZZO: entra Viviani esce Iaccarino.18:39

  23. 60'

    Problema muscolare per Iaccarino, gioco fermo e sanitari in campo. 18:38

  25. 59'

    Sostituzione VERONA: entra Iannoni esce Livramento.18:37

  26. 58'

    GOL! VERONA-Arezzo 2-0! Rete di Mulattieri. Cross da sinistra di Bradaric, Mulattieri da centro area insacca di testa.18:37

    Samuele Mulattieri
  27. 56'

    Insiste il Verona, Livramento impegna Nunziate con un tiro da fuori area.18:35

  28. 54'

    Il Verona resta in avanti, azione interrotta per un fuorigioco di Edmundsson. 18:33

  29. 52'

    Rete di Zappa confermata dopo un controllo Var, giudicato regolare il contrasto con Righetti così come la deviazione del terzino del Verona (nessun tocco di braccio).18:34

  31. 50'

    GOL! VERONA-Arezzo 1-0! Rete di Zappa. Traversone di Bradaric, Zappa anticipa Righetti e deposita in rete deviando il pallone con il corpo.

    Guarda la scheda del giocatore Gabriele Zappa18:31

    Gabriele Zappa
  32. 49'

    Arezzo schierato in campo con il 5-3-1, Righetti e Renzi gli esterni. 18:27

  33. 46'

    Verona subito pericoloso: Sarr scatta alle spalle della difesa, elude l'uscita di Nunziante ma da posizione defilata calcia sul corpo di Cagnano. 18:26

  34. 46'

    Inizio secondo tempo di VERONA-AREZZO!18:25

  35. 46'

    Sostituzione VERONA: entra Suslov esce Harroui.18:24

  37. 46'

    Sostituzione AREZZO: entra Cagnano esce Tavarnelli.18:24

  38. 46'

    Sostituzione AREZZO: entra Cerri esce Cianci.18:23

  39. Termina 0-0 il primo tempo tra Verona e Arezzo, poche le emozioni. Ospiti in dieci uomini dal 40', espulso Illanes. 18:09

  40. 45'+4'

    Fine primo tempo: VERONA-AREZZO 0-0! Si va al riposo senza reti. 18:07

  41. 45'+1'

    L'arbitro Zufferli assegna quattro minuti di recupero. 18:03

  43. 43'

    Un'altra iniziativa di Mulattieri, conclude Livramento ma trova l'opposizione di Renzi. 18:01

  44. 42'

    Sostituzione AREZZO: entra Coppolaro esce Arena.17:59

  45. 41'

    Mulattieri si invola verso la porta, Illanes lo trattiene e lo stende, l'arbitro estrae il rosso diretto. 17:58

  46. 40'

    Espulso ILLANES per fallo su chiara occasione da rete su Mulattieri.17:58

  47. 39'

    Ammonito LIVRAMENTO per gioco scorretto su Righetti.17:57

  49. 37'

    OCCASIONE VERONA! Imbucata di Edmundsson, Livramento evita l'uscita di Nunziante, l'intervento di Righetti in scivolata è provvidenziale. 17:56

  50. 36'

    Sarr scatta in posizione irregolare, nulla di fatto per il Verona. 17:53

  51. 34'

    Problema per Righetti dopo un contrasto con Livramento, sanitari in campo per le cure del caso. 17:51

  52. 32'

    Squillo del Verona: Livramento per Harroui, il centrocampista in area alza troppo la mira. 17:50

  53. 30'

    Azione prolungata del Verona, Livramento non riesce ad andare via a Righetti. 17:48

  55. 27'

    Bernede di destro dal limite non indirizza verso la porta, pallone largo di molto. 17:45

  56. 26'

    Riprende il gioco dopo uno stop di circa due minuti. 17:44

  57. 23'

    Cooling break in corso, squadre a bordo campo per idratarsi. 17:41

  58. 22'

    Sala carica il destro da fuori area, pallone alto. 17:40

  59. 20'

    Sarr non trova spazio sulla corsia sinistra e commette anche un fallo su Renzi. 17:37

  61. 16'

    Tentativo dalla lunga distanza di Harroui, nessun problema per Nunziante. 17:34

  62. 14'

    Cross da destra di Zappa, colpo di testa debole di Mulattieri. 17:31

  63. 12'

    Bernede in verticale per Livramento, l'attaccante non riesce a controllare la sfera. 17:30

  64. 9'

    Calcio d'angolo di Bradaric, respinge Nunziante in uscita, poi c'è un fallo di Bernede. 17:27

  65. 6'

    Possesso gestito dal Verona, fase iniziale di studio della gara. 17:24

  67. 3'

    Ammonito HARROUI per gioco scorretto su Sala.17:21

  68. 1'

    Corner insidioso a rientrare di Harroui, segnalato un fallo in attacco su Nunziante. 17:19

  69. 1'

    Inizio primo tempo di VERONA-AREZZO! Dirige la gara l'arbitro Zufferli.17:18

  70. Le scelte di Bucchi: in attacco il tridente composto da Cianci, Arena e Tavarnelli. Iaccarino in regia, Gilli e Illanes i centrali in difesa.16:41

  71. Le scelte di Baroni: Mulattieri punta centrale, Sarr e Livramento ai suoi lati. Le Borgne e Bernade in mediana, Zappa e Bradaric i terzini. 16:41

  73. Panchina AREZZO: Seculin, Mancini, Coppolaro, Cagnano, Chierico, Mawuli, Viviani, Pattarello, Cerri, Oliveri, Mancuso, Leone.19:05

  74. Panchina VERONA: Perilli, Calabrese, Dawidowicz, Fallou, De Battisti, Lella, Kastanos, Iannoni, Cerbone, Sezonenko, Suslov, Mosquera.16:36

  75. Formazione AREZZO (4-3-3): Nunziante - Renzi, Gilli, Illanes, Righetti - Sala, Iaccarino, Ionita - Arena, Cianci, Tavernelli.16:34

  76. Formazione VERONA (4-2-3-1): Leali - Zappa, Korac, Edumndsson, Bradaric - Le Borgne, Bernede - Livramento, Harroui, Sarr - Mulattieri.16:33

  77. Manca poco all'inizio di Verona-Arezzo. Veneti a caccia della prima vittoria in campionato, squadre divise da due punti in classifica.16:29

  79. Benvenuti alla diretta della partita della 3^ giornata di Serie B, si affrontano Verona e Arezzo.16:28

Formazioni Verona - Arezzo

Verona
Arezzo
TITOLARI VERONA
PANCHINA VERONA
ALLENATORE VERONA
  • Marco Baroni
TITOLARI AREZZO
  • (14) ALESSANDRO NUNZIANTE (P)
  • (13) MATTEO GILLI (D)
  • (5) JULIÁN ILLANES (D)
  • (6) ALESSANDRO RENZI (D)
  • (37) SAMUELE RIGHETTI (D)
  • (17) ARTUR IONITA (C)
  • (30) ALESSANDRO ARENA (C)
  • (16) MATTIA SALA (C)
  • (21) CAMILLO TAVERNELLI (C)
  • (78) GENNARO IACCARINO (C)
  • (71) PIETRO CIANCI (A)
PANCHINA AREZZO
ALLENATORE AREZZO
  • Cristian Bucchi
PREPARTITA

Verona - Arezzo è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.
Arbitro di Verona - Arezzo sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Luca Zufferli

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati19
Fuorigioco2
Rigori assegnati0
Ammonizioni1
Espulsioni0
Cartellini per partita1.0
Falli per cartellino19.0

Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2026 Serie A Torino-Milan 1-2

Attualmente il Verona si trova 11° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece l'Arezzo si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Verona ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3; l'Arezzo ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9.

In casa il Verona ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Arezzo ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Verona nelle prime 2 partite ha affrontato l'Ascoli, il Padova ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Arezzo nelle prime 2 giornate ha affrontato l'Avellino, il Palermo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Verona ha incontrato nell'ultima partita il Padova pareggiando 1-1 mentre L'Arezzo ha incontrato il Palermo perdendo 2-3.

Verona e Arezzo si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 3 volte, l'Arezzo ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Verona-Arezzo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Arezzo ha vinto tutte le ultime tre sfide contro l'Hellas Verona in Serie B, un numero di successi superiore rispetto a tutte le precedenti sette partite contro i veneti nella competizione (2V, 2N, 3P).
  • Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime quattro sfide casalinghe contro l'Arezzo in Serie B (2V, 2N), l'Hellas Verona ha perso la più recente di queste gare: 0-1 il 16 dicembre 2006, con rete decisiva di Antonio Floro Flores.
  • L'Hellas Verona ha iniziato questa Serie B con una sconfitta e un pareggio e potrebbe rimanere senza successi nelle prime tre gare disputate in una stagione del campionato per la prima volta dal 2004/05, quando partì con tre sconfitte consecutive.
  • L'Arezzo, reduce dalla sconfitta per 3-2 contro il Palermo, potrebbe subire due KO di fila in Serie BKT sotto la guida dello stesso allenatore per la prima volta da marzo 2007, quando in panchina c'era Antonio Conte.
  • Solo il Mantova (quattro) ha incassato meno tiri nello specchio dell'Hellas Verona (cinque, come Modena e Virtus Entella) in Serie B, mentre l'Arezzo ha fronteggiato esattamente il doppio delle conclusioni in porta rispetto ai veneti (10).
  • Abdou Harroui è uno dei tre giocatori di questa Serie B (assieme a Mehdi Léris e Mattéo Tramoni) ad aver tentato più di cinque tiri (sette), più di cinque dribbling (sei) e ad aver giocato più di cinque palloni nell'area di rigore avversaria (otto).
  • Pietro Cianci è andato a segno nelle prime due giornate di questa Serie B e potrebbe diventare il primo giocatore a trovare la rete in tre presenze di fila con l'Arezzo nel torneo da Daniele Martinetti tra dicembre 2006 e gennaio 2007 (doppiette contro Juventus e Rimini e un gol contro il Modena).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

VeronaArezzo
Partite giocate22
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati24
Gol totali subiti34
Media gol subiti per partita1.52.0
Percentuale possesso palla53.441.6
Numero totale di passaggi837699
Numero totale di passaggi riusciti688571
Tiri nello specchio della porta108
Percentuale di tiri in porta38.536.4
Numero totale di cross5151
Numero medio di cross riusciti129
Duelli per partita vinti11291
Duelli per partita persi11892
Corner subiti68
Corner guadagnati1111
Numero di punizioni a favore2623
Numero di punizioni concesse3229
Tackle totali3427
Percentuale di successo nei tackle73.551.9
Fuorigiochi totali16
Numero totale di cartellini gialli33
Numero totale di cartellini rossi00

Verona - Arezzo Live

Classifica SERIE B

  1. Mantova7
  2. Sudtirol7
  3. Ascoli7
  4. Palermo6
  5. Modena6
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Francesco Ruocco3
  2. Cristian Shpendi3
  3. Michele Besaggio2
  4. Giuseppe Caso2
  5. Salvatore Cerbone2
MOSTRA COMPLETA

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