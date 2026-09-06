La partita è divertentissima fino all'ultimo secondo, ma soprattutto equilibratissima. Il Vicenza va due volte in vantaggio, con Moncini nel primo tempo e con Merkaj nel secondo, ma in entrambe le occasioni si lascia raggiungere, prima dalla rete di Alborghetti e poi da quella di Corona nel finale. Di testa, in tutti i sensi, l'Entella pareggia ed evita la sconfitta interna.

Prima frazione divertentissima tra Virtus Entella e Vicenza, con diverse occasioni da una parte e dall'altra e anche con un gol per squadra. Ad aprire le danze è la rete di Mancini, mentre a chiuderle è lo splendido colpo di testa di Marconi. Nel mezzo due grandissime parate di Del Frate e un gol sfiorato da Cuppone.15:53

PREPARTITA

Virtus Entella - Vicenza è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.

Arbitro di Virtus Entella - Vicenza sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.

Kevin Bonacina Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 01-09-2026 Coppa Italia Parma-Cremonese 0-2

Attualmente la Virtus Entella si trova 16° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Vicenza si trova 11° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

La Virtus Entella ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5; il Vicenza ha segnato 5 gol e ne ha subiti 7.

In casa la Virtus Entella ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Vicenza ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

La Virtus Entella nelle prime 2 partite ha affrontato il Sudtirol, il Cesena ottenendo 0 punti.

Il Vicenza nelle prime 2 giornate ha affrontato il Catanzaro, l'Avellino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita il Cesena perdendo 1-2 mentre Il Vicenza ha incontrato l'Avellino perdendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Alborghetti con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Silvio Merkaj con 2 gol.

Virtus Entella e Vicenza si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 4 volte, il Vicenza ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Virtus Entella-Vicenza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Virtus Entella (4V) ha vinto il doppio delle sfide del Vicenza (2V) nei loro otto confronti in Serie BKT, completano due pareggi. In particolare, in questi otto incroci non si è mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila (successo del Vicenza nel più recente, 2-1 il 1° maggio 2021).

La Virtus Entella non ha pareggiato nessuna delle quattro sfide casalinghe contro il Vicenza in Serie B: tre successi nel triennio 2014-2016, seguiti da una sconfitta nella gara interna più recente (1-2, 1° maggio 2021).

Per la prima volta in Serie B, la Virtus Entella ha iniziato un torneo con due sconfitte nelle prime due gare; in generale, la squadra di Chiavari potrebbe perdere tre partite di fila per la terza volta sotto la guida di Andrea Chiappella, dopo novembre-dicembre 2025 e febbraio 2026.

Il Vicenza ha perso l'ultima gara di Serie B per 3-0 contro l'Avellino; l'ultima volta che ha incassato due sconfitte di fila in Serie B risale all'aprile 2022 (0-1 contro il Benevento, 1-2 contro il Perugia).

Il Vicenza è una delle due squadre che hanno tentato più tiri finora in Serie B (41, al pari del Pisa); la Virtus Entella ha registrato una percentuale realizzativa del 3.5%, meglio solo della Cremonese (ancora a secco di gol).

Andrea Tiritiello ha segnato otto gol dall'inizio della scorsa stagione di Serie BKT (da quando milita nella Virtus Entella) ed è l'unico giocatore con almeno otto reti nel periodo ad aver segnato esclusivamente in gare casalinghe (otto su otto). Il classe '95 ha anche realizzato un gol contro il L.R. Vicenza nella competizione, il 6 dicembre 2020 con il Cosenza.

La prossima sarà la centesima presenza in Serie BKT per Claudio Morra; il classe '95, a segno nella competizione l'8 aprile 2017 contro la Virtus Entella regalando il successo (1-0) alla Pro Vercelli, potrebbe realizzare più di un gol stagionale in Serie BKT per la prima volta dal 2017/18 (sei).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: