Grazie per avere seguito con noi la diretta di Ascoli - Sampdoria, arrivederci al prossimo turno di Serie B!18:30

L'Ascoli sale a nove punti in classifica, al tredicesimo posto. La Sampdoria va a quattro punti ma resta ferma al penultimo posto. Nel prossimo turno, l'Ascoli sarà ospite del Lecco mentre la Samp attenderà il Cosenza al Ferraris.18:31

Finisce in pareggio la partita allo stadio Del Duca. L'Ascoli parte bene con un paio di occasioni nel primo tempo, fino a trovare il vantaggio al quarto minuto di recupero sugli sviluppi di un calcio di punizione, con Nestorovski che trova il primo centro in questo campionato. Nella ripresa la Sampdoria guadagna il pareggio dopo sei minuti, sfruttando un ingenuità di Caligara, che si fa soffiare il pallone da Esposito e lo atterra in area di rigore. Borini trasforma il penalty e regala il pareggio alla Samp. Poche emozioni nella ripresa, con le squadre che faticano a creare chiare occasioni da rete. La palla capita sui piedi di De Luca sul finire del match, ma Viviano riesce a impedire la rete al blucerchiato.18:26