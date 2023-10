Per la diretta di Cittadella-Ternana è tutto, buon proseguimento di giornata. 18:18

Dopo la sosta si torna in campo con Pisa-Cittadella e Ternana-Brescia. 18:18

Termina in parità un match vibrante tra Cittadella e Ternana: ospiti avanti con Falletti (rigore), rimonta dei padroni di casa con Maistrello e Cassano, 2 a 2 finale di Sorensen. Due legni colpiti dai padroni di casa. 18:17

90'+6' E' FINITA! CITTADELLA-TERNANA 2-2! Rigore di Falletti, reti di Maistrello, Cassano e Sorensen. 18:15

90'+4' PROTESTE DI DIONISI! Presunto tocco di mano di Angeli in area di rigore. Non c'è penalty, check del Var. 18:13

90'+2' Svirgolata in area della Ternana, per poco non ne approfitta Magrassi. 18:11

90' Sei minuti di recupero. 18:08

89' Sventagliata di Salvi verso le punte, esce Iannarilli. 18:07

86' RAIMONDO! Percussione centrale con dribbling, poi conclusione che esce di pochissimo. 18:05

84' PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale per il difensore danese. 18:06

84' GOL! Cittadella-TERNANA 2-2! Rete di Sorensen. Pareggio degli ospiti: rimessa laterale, batti e ribatti e Sorensen batte Kastrati con un gran destro di prima intenzione.



84' QUINTO CAMBIO NELLA TERNANA: entra Mantovani, esce Luperini. 18:02

82' Magrassi corre sull'out sinistro ma la sfera oltrepassa la linea laterale. 18:01

80' QUINTO CAMBIO NEL CITTADELLA: entra Mastrantonio, esce Carriero. 17:58

79' TACCO DI DIONISI! Assist di Diakité, colpo di tacco di Dionisi centrale per la parata del portiere. 17:57

78' Destro al volo di Amatucci dalla media distanza, conclusione alta. 17:56

77' Fallo di Dionisi su Vita. 17:55

75' Un quarto d'ora al 90'. 17:53

74' QUARTO CAMBIO NEL CITTADELLA: entra Pandolfi, esce Maistrello. 18:00

73' TERZO CAMBIO NEL CITTADELLA: entra Danzi, esce Branca. 17:52

71' Traversone sbagliato di Diakité, pallone direttamente sul fondo. 17:49

69' QUARTO CAMBIO NELLA TERNANA: entra Favasuli, esce Labojko. 17:47

69' Cross di Amatucci che colpisce male, mandando la sfera sull'esterno della rete. 17:47

68' Destro dalla distanza di Dionisi, nessun problema per Kastrati. 17:46

66' Tiro dalla bandierina per i padroni di casa, smanaccia Iannarilli. 17:44

64' SECONDO CAMBIO NEL CITTADELLA: entra Amatucci, esce Cassano. 17:43

64' PRIMO CAMBIO NEL CITTADELLA: entra Magrassi, esce Pittarello. 17:42

63' TERZO CAMBIO NELLA TERNANA: entra Dionisi, esce Distefano. 17:41

63' SECONDO CAMBIO NELLA TERNANA: entra Sorensen, esce Casasola. 17:41

60' AMMONITO BRANCA: fallo su Casasola. 17:38

59' Luperini conquista un tiro dalla bandierina. 17:37

58' AMMONITO VITA: fallo su Celli. 17:36

57' Dribbling di Carriero in area, contatto con Diakité: tutto regolare per il direttore di gara che ammonisce verbalmente il giocatore del Cittadella. 17:35

54' Tocco di mano di Branca, fischio di Baroni. 17:33

53' Cross di Celli, uscita in presa alta di Kastrati. 17:31

51' Batte Carriero, destro a rete che termina in curva. 17:29

50' Spinta fallosa di Diakité su Pittarello. 17:28

48' Colpo di testa di Distefano che si disturba con Raimondo, sfera larga sul fondo. 17:26

46' SUBITO MAISTRELLO! Sinistro a giro, volo di Iannarilli a evitare il 3 a 1. 17:24

46' PRIMO CAMBIO NELLA TERNANA: entra Pyyhtia, esce Corrado. 17:24

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI CITTADELLA-TERNANA! Si riparte dal risultato di 2-1. 17:23

Squadre negli spogliatoi: Gorini e Lucarelli studiano le mosse in vista della ripresa. 17:08

All'intervallo i padroni di casa conducono grazie ai gol di Maistrello e Cassano che rimontano la rete iniziale degli ospiti siglata da Falletti dal dischetto. Traversa colpita da Cassano e Vita. 17:07

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! CITTADELLA-TERNANA 2-1! Rigore di Falletti e reti di Maistrello e Cassano. 17:06

45'+1' Si gioca il primo dei due minuti di recupero. 17:04

45' Pittarello per Cassano, al quale non riesce di saltare Celli in dribbling. 17:04

44' Distefano all'indietro, la palla viene rigiocata dalla retroguardia ospite. 17:03

42' CARRIERO! Ripartenza del Cittadella, tiro di Carriero che chiama Iannarilli alla respinta con i guantoni. 17:00

40' Sugli sviluppi, la Ternana prova a concludere a rete ma non trova lo spunto. Infine, cross di Corrado, presa di Kastrati. 16:58

39' Tiro dalla bandierina per gli ospiti. 16:57

38' Fase di gioco sicuramente meno frenetica rispetto alla prima parte. 16:57

36' Colpo di testa di Maistrello che termina fuori non di molto. 16:54

34' Inserimento di Vita tra le linee, Ternana costretta a ripiegare a difesa della propria porta. 16:53

32' Gli ospiti si buttano in avanti alla ricerca del pari: sinistro da fuori area bloccato da Kastrati. 16:51

29' PILLOLA STATISTICA: secondo centro stagionale per il numero 10 granata. 16:54

29' GOL! CITTADELLA-Ternana 2-1! Rete di Cassano. Padroni di casa in vantaggio: Branca appoggia orizzontalmente a Cassano, il quale batte Iannarilli con un gran destro da fuori area.



28' Lungo possesso palla della formazione di Lucarelli. 16:46

26' Corrado crossa ma la sfera termina direttamente a fondo campo. 16:44

24' Traversone prevedibile di Branca, uscita sicura di Iannarilli. 16:42

22' Match emozionante al ''Tombolato'': già due reti di cui una su rigore e due traverse. 16:40

20' Gioco fermo, colpo subito da Vita. Il centrocampista di casa è comunque in grado di proseguire. 16:38

18' TRAVERSA DI VITA! Secondo legno colpito dal Cittadella! Cross di Carissoni, stacco aereo di Vita che sfiora il gol. 16:36

17' Falletti lancia Distefano in campo aperto, dribbling e destro da fuori area murato dalla retroguardia avversaria. 16:35

16' Azione rasoterra del Cittadella, calcio d'angolo. 16:34

14' Prima Luperini, poi Falletti: due conclusioni degli ospiti, si riparte con una rimessa da fondo campo. 16:33

12' ROVESCIATA DI MAISTRELLO! Cross di Carissoni e tiro in acrobazia che esce di poco. 16:31

10' PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale per il numero 32 granata. 16:44

10' GOL! CITTADELLA-Ternana 1-1! Rete di Maistrello. Pareggio immediato dei padroni di casa: spunto di Vita, assist rasoterra a Maistrello che batte Iannarilli.



8' PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale del numero 10 rossoverde. 16:28

8' GOL! Cittadella-TERNANA 0-1! Rigore di Falletti. Ospiti in vantaggio: scavetto dagli 11 metri che non lascia scampo a Kastrati.



7' Check del Var, sul dischetto va Falletti. 16:25

6' CALCIO DI RIGORE PER LA TERNANA! Luperini impegna Kastrati, poi calcia ancora e il tiro viene murato con la mano da Carriero! 16:38

5' TRAVERSA DEL CITTADELLA! Cassano dribbla e calcia dai 16 metri, la sfera colpisce la traversa e rimpalza sulla linea! 16:23

3' Batte Falletti, deviazione in mischia di Pittarello e secondo tiro dalla bandierina per gli umbri. 16:21

2' Cross di Casasola, Pavan anticipa Distefano in calcio d'angolo. 16:20

1' INIZIA CITTADELLA-TERNANA! Primo pallone giocato da Distefano. 16:18

Squadre in campo agli ordini di Baroni: padroni di casa in completo granata, ospiti in casa bianca con inserti rossoverdi. 16:15

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 16:10

Gorini preferisce Cassano a Tessiore alle spalle di Pittarello e Maistrello, quest'ultimo preferito a Magrassi. Lucarelli perde Favilli: spazio alla coppia Distefano-Raimondo con Falletti a raccordare la mediana e l'attacco. 16:09

FORMAZIONE TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli - Diakité, Capuano, Celli - Casasola, Luperini, Labojko, Corrado - Falletti - Distefano, Raimondo. A disposizione: Vitali, Brazao, Mantovani, Sorensen, Lucchesi, Travaglini, de Boer, Pyyhtia, Alba, Favasuli, Dionisi. 16:44

FORMAZIONE CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati - Salvi, Pavan, Angeli, Carissoni - Vita, Branca, Carriero - Cassano - Maistrello, Pittarello. A disposizione: Maniero, Rizza, Saggionetto, Danzi, Mastrantonio, Tessiore, Kornvig, Amatucci, Pandolfi, Sanogo, Baldini, Magrassi. 16:05

Nell'ultima giornata successo per entrambe le compagini: i patavini hanno piegato il Lecco tra le mura amiche, stesso esito per gli umbri contro la Reggiana. 13:00

Dirige l'incontro il signor Niccolò Baroni di Firenze, assistenti Bindoni e Bitonti. Quarto Ufficiale Domenico Leone di Barletta. Al Var Matteo Gariglio di Pinerolo, Avar Antonio Di Martino di Teramo.12:57

Il match del ''Tombolato'' mette di fronte i padroni di casa, che navigano in zona playoff con un bottino di 12 punti, agli ospiti, che si trovano invischiati nella parte bassa della graduatoria con 5 punti all'attivo. 12:55

Benvenuti alla diretta di Cittadella-Ternana, gara valida per il 9° turno di Serie B. 12:51