Cala il sipario al Vito-Marulla di Cosenza! Ghersini manda i titoli di coda di una gara a conduzione prettamente rossoblù. L'egemonia casalinga prende piede già dal minuto 4', con Francesco Forte che sfrutta il primo pallone della propria gara per trovare l'angolo in alto a sinistra e battere Saracco; le occasioni della prima frazione non terminano qui, ed al minuto 25' è la prodigiosa girata aerea di Marras a condurre il Cosenza sul 2-0, complice un preciso suggerimento di Gennaro Tutino. Squadre che rientrano dal break dei 15' di intervallo, e la ripresa conferma subito le aspettative createsi nei primi 45' di gioco: al minuto 5', sempre Francesco Forte si rende protagonista di un'ulteriore conclusione dalla distanza che si insacca, stavolta sul primo palo, alle spalle di Saracco, che anche in quest'occasione non può nulla. La rete del 3-0 sembra sigillare la sfida a favore dei Lupi, che conducono la restante porzione di match senza difficoltà. Non portano particolari frutti gli sforzi di Novakovich e Lepore, certamente i migliori del Lecco, che giungono più volte vicino alla rete del 3-1 non trovando però la via del gol. Termina dopo un copioso di 6' la gara del Marulla, partita che vede il trionfo dei rossoblù per 3-0.16:04