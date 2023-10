Grazie per aver seguito la diretta di Reggiana-Bari 1-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie B 2023-24. 16:01

Nel weekend del 21-22 ottobre, dopo la pausa per le nazionali, la Reggiana ritornerà di scena ancora tra le mura amiche del Mapei Stadium, per affrontare un Venezia che tra poco sarà impegnato nel big match contro il Parma. Anche il bari ritroverà il pubblico amico del San Nicola, poiché sfiderà il Modena, club sconfitto quest'oggi 0-2 dal Palermo. 16:00

Quinto pareggio in campionato per la Reggiana, che avrebbe forse meritato qualcosa di più viste le occasioni create, specie nel primo tempo; i granata salgono a 8 punti in classifica, rialzando un po' la testa dopo il k.o. (0-3) contro la Ternana. Settimo pari invece per il Bari di mister Mignani, che arriva così al secondo risultato utile di fila e a quota 10 punti in classifica. 15:58

90'+4' FINISCE QUI. Reggiana-Bari 1-1. Triplice fischio del direttore di gara, il signor Giua. 15:55

90'+2' OCCASIONE REGGIANA. Marcandalli fa la sponda aerea per Antiste ma quest'ultimo, sempre di testa, non inquadra lo specchio della porta difesa da Brenno. Granata che si sono improvvisamente risvegliati. 15:53

90'+1' Saranno quattro i minuti di recupero in questo secondo tempo tra Reggiana e Bari. 15:51

90' CAMBIO REGGIANA. Out proprio Kabashi, il quale lascia così spazio a Cigarini. 15:51

90' Sugli sviluppi del calcio d'angolo, imbucata di Bianco per Gondo, ma la punta granata non trova lo specchio da posizione defilata. Intanto, nuovi problemi fisici per Kabashi.15:50

89' Possesso prolungato della Reggiana, con Antiste che prova il cross dalla destra trovando un buon calcio d'agnolo. C'è Kabashi dalla bandierina. 15:49

86' OCCASIONE BARI. Errore in disimpegno di Bianco, Bellomo gli ruba palla e ci prova col mancino, colpendo però in pieno un avversario da posizione molto invitante. Sfuma così l'occasione degli ospiti, che stanno però indubbiamente provandoci di più in questa ripresa rispetto alla Reggiana. 15:48

86' AMMONITO BIANCO. Cartellino per il giocatore granata, reo di eccessive proteste verso gli assistenti del direttore di gara Giua. 15:46

84' OCCASIONE REGGIANA. Antiste accelera sulla destra, entra in area e prova a incrociare sul palo più lontano. Ne nasce invece un cross rasoterra, sui però nessun compagno riesce ad arrivare per la deviazione vincente. 15:45

84' CAMBIO BARI. Fuori Aramu, non precisissimo oggi, spazio a Bellomo. 15:44

83' Evoluzione del corner identica al precedente. Sibilli mette in mezzo, la difesa granata spizza ma non rinvia e Di Cesare ci prova col destro in controbalzo. Anche l'esito è identico al precedente, con palla che finisce altissima sopra la traversa difesa da Bardi. 15:46

82' Azione insistita del Bari, con Acampora che ci prova dai 25 metri. Il suo mancino è insidioso, così Bardi si distende alla sua sinistra e concede calcio d'angolo. C'è Sibilli dalla bandierina. 15:43

80' NESTA CAMBIA ANCORA. Fuori un ottimo ma esausto Pieragnolo, spazio per Libutti. 15:41

80' CAMBIO REGGIANA. Fuori Girma, autore del provvisorio 1-0, al suo posto c'è ora Varela Djamanca. 15:41

79' Altro angolo per il Bari (il 7°): Sibilli mette in mezzo e la palla arriva sul destro di capitan Di Cesare. La sua soluzione in controbalzo non trova però lo specchio della porta difesa da Bardi. 15:40

77' ALTRO CAMBIO BARI. Benali rimpiazza Maiello, autore dell'assist del provvisorio 1-1 siglato da Di Cesare. 15:37

76' CAMBIO BARI. Morachioli prende il posto di Nasti.15:37

74' Sibilli prova a tenere palla nei pressi della linea di centrocampo per far salire il suo Bari. Subisce però fallo e resta per un attimo a terra. Intanto si preparano altri cambi nella formazione ospite. 15:35

73' Pieragnolo, sempre molto attivo sulla sua fascia sinistra, mette in mezzo un cross rasoterra su cui prova ad avventarsi Gondo. Perfetta però la chiusura di capitan Di Cesare, il quale concede soltanto angolo sventando la minaccia granata. 15:34

71' Pochissimi lampi in questa fase della partita, con Reggiana e Bari che sembrano volersi non fare male anziché cercare qualche soluzione propositiva per passare in vantaggio. Sicuramente, in questo momento si stanno facendo preferire gli ospiti di mister Mignani. 15:32

69' Reggiana che ora prova a respirare un po', chiudendo bene le linee in difesa e lasciando possibilità di manovra al Bari. Prova a salire di colpi Frabotta sull'out di sinistra, subendo però fallo da Gondo salvo poi rialzarsi prontamente. 15:30

67' Doppio angolo dalla destra di Aramu, con pallone che resta però troppo basso sul primo palo e la difesa granata ha così gioco facile per liberare l'area in entrambe le occasioni. 15:28

64' Azione insistita del Bari, con Aramu che dà respiro alla manovra biancorossa cambiando fascia con un bel lancio, ma poi non riesce a ricevere in profondità il passaggio mal calibrato di Acampora. Sfuma così l'occasione per gli ospiti. 15:25

63' ALTRO CAMBIO GRANATA. Nardi rileva Crnigoj, quest'ultimo forse non al meglio dopo una serie di colpi subiti in questo inizio di ripresa. 15:23

62' 1° CAMBIO REGGIANA. Gondo rileva un opaco Pettinari, scelta quasi obbligata per mister Nesta. 15:22

60' Mister Mignani chiede ora ai suoi di tenere di più palla ed evitare infruttuosi lanci lunghi. Dall'altra parte, Reggiana che invece si trova ben più a suo agio nel possesso palla prolungato, ma negli ultimi 20-25 metri non riesce a incidere adesso. 15:21

58' Girma riceve al limite e ci prova col destro a giro. Palla che, deviata dalla difesa, s'impenna. Antiste tenta allora la conclusione da due passi - ma posizione defilata - rispetto alla porta difesa da Brenno, spedendo tuttavia alle stelle il suo tiro al volo. 15:19

57' 2° CAMBIO BARI. Koutsoupias lascia spazio a Sibilli, questa la nuova scelta di mister Mignani. Tornano così tre i giocatori spiccatamente offensivi della formazione ospite. 15:18

56' Break del Bari, con Nasti cercato in profondità, ma è perfetta la chiusura difensiva di Mercandalli, il quale si rifugia poi da Bardi. Fasi non molto spettacolari della partita, ma comunque sfida aperta a qualsiasi risultato. 15:17

54' A terra Antiste, che viene aiutato dal direttore di gara Giua a rimettersi in piedi e sembra così poter proseguire la sua partita. 15:15

52' Riprende la circolazione di palla prolungata della Reggiana, che ora prova a imbastire nuove trame offensive, per quanto i reparti sembrano un po' troppo scollegati. Pettinari ci prova dalla distanza, ma il suo tiro viene ribattuto dalla difesa del Bari. 15:13

51' Girma sempre scatenato sul fronte offensivo. Palla col contagiri a cercare la profondità di Antiste, ma Brenno è bravissimo a non farsi sorprendere con l'uscita bassa. 15:11

50' Pressing ora molto alto del Bari, con la Reggiana che fatica a superare la linea di metà campo. Acampora mette però a terra Crnigoj e consente così ai granata di respirare un po' col calcio di punizione. 15:11

48' Azione insistita del Bari, che guadagna due volte calcio d'angolo ma non riesce a creare un'occasione pericolosa. Dorval molto attivo sulla sua fascia destra, ora interessante il duello ravvicinato con Pieragnolo. 15:09

47' COMINCIA LA RIPRESA. Reggiana-Bari 1-1. Si riparte al Mapei Stadium, manovrano gli ospiti. 15:06

46' CAMBIO BARI. Matino prende il posto di Diaw, quest'ultimo probabilmente non al meglio dopo il 1° tempo. 15:05

A livello di panchine, la più soddisfatta può essere quella granata. Mister Nesta ha assistito a 47 minuti in cui la sua Reggiana ha fatto spesso e volentieri la partita, ma dovrà fare i conti con l'ammonizione di Kabashi e anche con la superiorità numerica del Bari sulla fascia sinistra. Dall'altra parte, mister Mignani forse cambierà qualcosa per legare di più le due punte al gioco di squadra, dal momento che Diaw e Nasti sono apparsi davvero poco coinvolti finora. 14:55

Primo tempo dai molteplici volti, quello andato in scena sul terreno di gioco del Mapei Stadium. Mezz'ora iniziale dominata dalla Reggiana, che è andata in gol con Girma e ha impensierito Brenno in altre due occasioni. Bari che ha però trovato il pari grazie a una magia realizzata da Di Cesare, autore di un gol stupendo al volo. Rianimatisi completamente, i Galletti hanno cambiato marcia, rischiando però tanto sul palo colpito da Antiste al 43' di gioco. 14:52

45'+2' FINE 1° TEMPO. Reggiana-Bari 1-1. Finisce qui la prima metà di gara. Rete iniziale di Girma, pareggio realizzato da Di Cesare. 14:50

45'+1' Saranno due i minuti di recupero in questo primo tempo tra Reggiana e Bari. 14:47

45' PALO DI ANTISTE! Lancio perfetto di Pieragnolo, con l'attaccante granata che parte in posizione regolare, si trova tutto solo davanti a Brenno e si gira per battere a botta sicura. La palla però incoccia sul montante alla destra del portiere del Bari, negando così la gioia del gol ad Antiste. 14:48

43' OCCASIONE REGGIANA! Sempre Girma, scatenato là davanti. Cross molto invitante di Pieragnolo, ancora troppa libertà per il numero 80 granata che stacca bene di testa, ma gira un po' troppo alto sopra la traversa della porta difesa da Brenno. 14:44

41' Aramu prova a scavalcare la barriera col mancino, trovando però la deviazione dei giocatori granata e conquistando così calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner, battuto dallo stesso Aramu, Maiello si coordina al volo senza tuttavia inquadrare lo specchio. 14:43

39' AMMONITO KABASHI. Il centrocampista granata viene punito col cartellino per l'intervento duro su Acampora. 14:41

38' Altra azione insistita del Bari, con Acampora che perde il tempo per battere a rete ma conquista comunque una punizione molto interessante dai 23 metri e con posizione centrale rispetto alla porta difesa da Bardi. A terra sia Kabashi che Acampora. 14:40

36' Aramu e Frabotta adesso molto attivi sull'out di sinistra, col Bari che sembra essersi improvvisamente risvegliato dopo trenta minuti praticamente a senso unico. Vediamo che reagirà invece la Reggiana dopo il grande gol siglato da Di Cesare. 14:38

34' GOL! Reggiana-BARI 1-1! Rete di Valerio Di Cesare. Grande gol del capitano del Bari, che segna quasi a 40 anni e cinque mesi d'età. Sugli sviluppi di un corner battuto da Aramu, Maiello rimette in mezzo dopo respinta della difesa granata, con Di Cesare che trova uno splendido destro al volo per battere Bardi e rimettere tutto in parità.



32' Sugli sviluppi di un corner dalla destra, Crnigoj calcia di prima intenzione ma colpisce davvero male, non riuscendo così a impensierire Brenno. 14:33

30' AMMONITO ACAMPORA. Il giocatore del Bari mette a terra un avversario e si prende il cartellino per gioco falloso. 14:33

29' Lancio lungo del Bari a cercare la corsa di Diaw, ma è ottima la chiusura difensiva di Marcandalli, il quale subisce pure fallo. Rapido controllo del VAR su questa situazione di gioco e poi si può riprendere. 14:32

28' Rimessa laterale dall'out di sinistra per Frabotta, il quale cerca Aramu. Quest'ultimo tocca però col braccio destro e il signor Giua fischia giustamente l'infrazione. Possesso che torna così ai padroni di casa. 14:30

26' Girma mette in mezzo un bel pallone dalla sinistra, Pettinari prova a sporcare la traiettoria per mettere in difficoltà Brenno, ma il portiere del Bari non si fa sorprendere. Intanto espulso Campofranco, collaboratore tecnico di mister Mignani. 14:28

24' Altra buona costruzione della Reggiana, con Girma che scappa sulla sinistra e apparecchia per il rimorchio dei compagni. Palla che arriva a Kabashi dal limite, ma il sinistro del giocatore granata non impensierisce granché Brenno, il quale blocca centralmente. 14:26

22' Nasti ci prova nello stretto, ma viene messo giù dalla difesa granata. Stavolta per Giua il fallo c'è e sarà così punizione per il Bari, con palla posizionata praticamente dal vertice sinistro dell'area di rigore avversaria. 14:24

21' Bari che prova a riscuotersi dopo il gol subito. Diaw subisce una spinta in area, ma per il direttore di gara Giua si può proseguire poiché non c'è stata alcuna irregolarità. 14:23

19' VOLA BRENNO! Punizione potente di Kabashi, il quale prova a sorprendere col mancino il portiere avversario sul suo palo, ma il numero 22 del Bari dice di no e concede soltanto calcio d'angolo. 14:21

18' Reggiana che ora gioca in ampiezza e mantiene un ottimo possesso palla. Acampora sbaglia l'uscita palla al piede, stendendo Girma con superficialità. Punizione dai 22 metri molto interessante per i granata padroni di casa...14:19

16' Stavolta Brenno c'è! Sempre Girma nel vivo dell'azione, apertura sulla destra per Sampirisi e cross di quest'ultimo interessante. Pieragnolo entra in area e batte al volo da posizione defilata, ma Brenno copre bene il primo palo e blocca la sfera. 14:18

15' Sugli sviluppi dell'angolo, Brenno esce a vuoto e rischia tantissimo. Pettinari però non ci arriva di testa per questione di centimetri, così l'errore del portiere non costa caro al Bari. 14:17

14' Ancora Girma pericoloso. Il numero 80 prova un'altra incursione nell'area del Bari, guadagnando un buon calcio d'angolo. Applausi scroscianti dai tifosi granata.14:16

13' 1° gol in questa Serie B per Girma, classe 2001 svizzero che aveva già segnato con la maglia della Reggiana, ma nei turni preliminari di Coppa Italia e, più specificamente, una rete nel 6-2 rifilato dai granata al Pescara lo scorso 6 agosto. 14:15

11' GOL! REGGIANA-Bari 1-0! Rete di Natan Girma. Contropiede fulmineo dei granata, col numero 80 che si scatena in campo aperto. Entrato in area, Girma prende la mira e scarica un destro potente praticamente sotto l'incrocio alla sinistra di Brenno. Gol molto bello, ma complicità della difesa ospite.



10' Pieragnolo ha completamente recuperato dal problema alla mano destra. Qui perfetto nel chiudere il tentativo di cross effettuato da Durval e poi nello spazzare la propria area sulla soluzione offensiva successiva del bari.14:12

9' Ci prova Maiello dal limite, su interessante assist di Aramu, ma la conclusione del giocatore ospite viene ribattuta dalla difesa della Reggiana. Bari che ora prova a organizzarsi meglio in mezzo al campo e a fare la partita in questa fase di gioco. 14:11

7' Pettinari molto attivo sul fronte offensivo della Reggiana, nonostante il Bari lo marchi spesso a uomo. Granata che ora provano a fare la partita con un prolungato possesso-palla, mentre gli ospiti ci provano con attese e ripartenze violente. 14:08

5' Diaw entra in ritardo su Pieragnolo, il quale resta a terra dopo il contrasto con un evidente problema alla mano destra. Gioco interrotto e staff sanitario granata in campo. 14:07

4' Cross di Antiste dalla destra, ma parabola troppo arcuata e morbida, che finisce così direttamente tra le comode braccia di Brenno. Riparte dal basso la manovra del Bari, che per ora si sta affidando molto ai lanci lunghi effettuati da Di Cesare. 14:06

3' Tanti errori, da una parte e dall'altra, a caratterizzare l'inizio di questa partita. Pettinari prova la girata volante per lanciare la profondità di Antiste, ma "cicca" praticamente la sfera e il Bari può tornare in possesso di palla. 14:04

2' Errore di Brenno, il quale spedisce in fallo laterale nel tentativo di giocata coi piedi. Sugli sviluppi della rimessa laterale, Reggiana che conquista un buon angolo. 14:03

1' INIZIA Reggiana-Bari. Si parte al Mapei Stadium, calcio d'inizio battuto dai padroni di casa. Meteo sereno, temperatura di 25° ma tasso di umidità abbastanza alto (67%). Maglia granata e calzoncini blu scuro per la Reggiana, divisa bianca con inserti rossi invece per il Bari. 14:02

Reggiana e Bari non si incrociano in Serie B dal gennaio del 1993: in quella occasione, a spuntarla furono gli emiliani, per 2-1. I granata potrebbero vincere due gare di fila contro il Bari per la seconda volta nel torneo cadetto (la prima fu tra l’ottobre 1981 e il marzo 1982). Il Bari non ha mai vinto sul campo della Reggiana in 13 incontri di Serie B: cinque pareggi e otto sconfitte nel parziale, compresa l’ultima del gennaio 1993.11:40

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del Mapei Stadium. A dirigere questo Reggiana-Bari sarà Antonio Giua (sezione di Olbia), coadiuvato da Gaetano Massara (Reggio Calabria) e Francesco Cortese (Palermo). IV Ufficiale Marco Emmanuele (Pisa), VAR Francesco Meraviglia (Pistoia) e AVAR Rosario Abisso (Palermo). 11:30

Mister Mignani invece non avrà a disposizione Mattia Maita, frenato da una lesione muscolare al polpaccio destro, ma ritroverà Gregorio Morachioli. Cambia l'impostazione tattica dei Galletti rispetto alla sfida pareggiata col Como, poiché si passa da un 4-3-2-1 a un 4-3-1-2 in cui Aramu agirà dietro alla coppia formata da Diaw e Nasti. Per il resto, formazione tipo quella barese. 13:30

Mister Nesta può contare soltanto su 22 giocatori, viste le assenze dei lungodegenti Filippo Melegoni, Filippo Romagna, X e Luca Vido, ai quali si sono uniti per indisponibilità pure Marko Pajac (problema muscolare all'adduttore sinistro) e Manolo Portanova (forte contusione alla coscia destra). Rispetto alla trasferta con la Ternana, cambiati tre quarti di difesa, mentre Girma sostituisce Portanova davanti.13:28

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bari risponde con un 4-3-1-2 in cui figurano: Brenno - Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta - Koutsoupias, Maiello, Acampora - Aramu - Nasti, Diaw. All. Mignani. A disposizione: Farroni, Matino, Benali, Bellomo, Achik, Sibilli, Zuzek, Edjouma, Pucino, Akpa-Chukwu, Ricci, Morachioli.13:49

FORMAZIONI UFFICIALI: La Reggiana si schiera con un 4-3-3 formato da: Bardi - Sampirisi, Rozzio, Marcandalli, Pieragnolo - Crnigoj, Bianco, Kabashi - Girma. Pettinari, Antiste. All. Nesta. A disposizione: Sposito, Satalino, Varela, Cigarini, Lanini, Gondo, Fiamozzi, Libutti, Dariva, Nardi, Szyminski.13:26

Bari che arriva invece a questa sfida dopo il pari casalingo (1-1) contro il Como. La formazione allenata da Michele Mignani è quella che ha finora ottenuto più pareggi (ben sei), a fronte invece di una sola vittoria, peraltro esterna, all'esordio contro la Cremonese (1-0). Bari che occupa attualmente il 12° posto in classifica grazie a nove punti conquistati, con una differenza reti pari a zero (sette gol fatti, altrettanti subiti). 11:41

Padroni di casa reduci dalla netta sconfitta (0-3) contro la Ternana nel turno precedente e attualmente al 15° posto in classifica, con sette punti conquistati in otto sfide finora giocate in questa Serie B 2023-24. Reggiana che vanta pure la terz'ultima difesa del campionato, con 12 reti già al passivo, e non ha ancora vinto in casa, avendo finora inanellato due pari di fila dopo la sconfitta all'esordio casalingo contro il Palermo (1-3). 11:41

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Reggiana e Bari, gara valida per la Giornata 9 della Serie BKT 2023-24. Si gioca al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia.11:09