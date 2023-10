Dal Penzo è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.18:21

Sosta per le Nazionali, la decima giornata dopo la pausa, vedrà i ragazzi di Vanoli fare visita alla Reggiana mentre la squadra di Pecchia ospiterà il Como.18:21

Gli arancioneroverdi battono anche la capolista e dimezzano le distanze dalla vetta: grande ripresa dei padroni di casa, avanti con Busio dopo appena venti secondi, le reti di Tessmann e Ellertsson certificano la vittoria. Ai ducali non basta un rigore di Benedyczak concesso dal VAR e un gol in pieno recupero di Colak per evitare la prima sconfitta in campionato.18:19

90'+8' FINITA! Venezia-Parma 3-2, triplice fischio di Minelli.18:13

90'+6' Dembele spinge sulla destra, Hernani costretto in corner.18:11

90'+5' Ripartenza due contro due vanificata da Pierini.18:10

90'+3' GOL! Venezia-PARMA 3-2! Rete di Colak. Busio ferma in area Mihaila, Coulibaly tocca per Colak che insacca di piatto, Bertinato è preso in controtempo.



Guarda la scheda del giocatore Antonio-Mirko Colak18:22

90'+1' Ansaldi arriva sul fondo, Altare lo ferma in angolo.18:06

90' Sei minuti di recupero.18:05

87' Retropassaggio folle di Modolo che mette in difficoltà Bertinato, c'era fuorigioco di rientro di Colak.18:03

86' Johnsen di tacco per Zampano, tiro cross mal calibrato.18:01

84' Colak reclama un altro rigore per un presunto tocco di mano di Idzes, Minelli fa cenno di continuare.17:59

82' Lancio di Idzes, Pierini crossa per Johnsen, Hernani spazza.17:57

80' ULTIMO CAMBIO VENEZIA. Applausi per Pohjanpalo, scampoli per Pierini.22:16

79' SOSTITUZIONE VENEZIA. Energie fresche sulla fascia: esce Candela, esordio per Dembele.17:56

79' SOSTITUZIONE VENEZIA. Vanoli passa al 3-5-2: Modolo per Ellertsson.17:55

78' GOL! VENEZIA-Parma 3-1! Rete di Ellertsson. Accelerazione di Johnsen, cross tagliato di Pohjanpalo, Ellertsson scarica di potenza in fondo al sacco.



Guarda la scheda del giocatore Mikael Ellertsson17:53

76' Bernabe s'incunea in area, Tessmann lo recupera.17:51

74' ULTIMO CAMBIO PARMA. Pecchia si gioca la carta Hainaut, esce Bonny.17:49

73' Begic dalla destra, Mihaila impatta malamente, palla in Laguna.17:48

72' Zampano in area per Pohjanpalo che si allunga troppo la sfera, Chichizola attento in uscita bassa.17:47

70' SOSTITUZIONE VENEZIA. Lella lascia il campo a favore di Bjarkason.17:50

70' SOSTITUZIONE PARMA. Ansaldi prende il posto di Di Chiara.17:50

69' SOSTITUZIONE PARMA. Finisce la gara di Benedyczak, spezzone per Colak.23:55

69' Johnsen si divora un gol a porta vuota dopo che Pohjanpalo aveva rubato palla a Chichizola, Minelli ferma il gioco in ritardo.17:44

68' Busio scodella in area per Pohjanpalo che di testa non riesce ad imprimere forza, Chichizola sicuro.17:43

67' Sventagliata di Tessmann per Ellertsson, Johnsen lavora palla in area ma allarga troppo per Lella.17:46

66' Cross di Di Chiara, Idzes allontana, Bonny calcia dal limite tra le braccia di Bertinato.17:41

63' GOL! VENEZIA-Parma 2-1! Rete di Tessmann. Da corner, Osorio stoppa Idzes, Tessmann risolve con un sinistro preciso: palo-gol.



Guarda la scheda del giocatore Tanner Tessmann17:39

63' Lella premia la sovrapposizione di Tessmann, Hernani salva in angolo.17:37

62' SOSTITUZIONE VENEZIA. Staffetta in attacco tra Johnsen e Gytkjaer.17:37

61' Mihaila direttamente dalla bandierina, Bertinato non si fa sorprendere.17:36

60' Subito Begic dal limite prova a piazzare il destro, deviato in angolo da Idzes.17:36

59' SOSTITUZIONE PARMA. Fuori anche Sohm, dentro Begic.17:34

59' SOSTITUZIONE PARMA. Pecchia richiama uno spento Man e inserisce Mihaila.17:33

58' Giocata di Busio, Osorio intercetta il filtrante per Gytkjaer.17:33

56' Candela taglia il campo accentrandosi dalla destra, copertura difensiva di Bernabe.17:31

54' GOL! Venezia-PARMA 1-1! Rigore di Benedyczak. Conclusione centrale, Bertinato spiazzato, Benedyczak non sbaglia dagli 11 metri.



Guarda la scheda del giocatore Adrian Benedyczak17:29

53' RIGORE PARMA! Minelli dopo aver rivisto le immagini assegna il penalty ai ducali, fallo di mano di Busio.17:27

52' Bernabe lamenta un tocco di braccio di Busio, Minelli viene richiamato dal VAR.17:27

51' Sinistro di Bernabe dal limite deviato da Busio, Bertinato blocca la sfera.17:26

50' Ellertsson scappa sulla sinistra, Pohjanpalo serve Gytkjaer che sbaglia il controllo a tu per tu con Chichizola.17:25

48' Di Chiara dalla sinistra, cross deviato in angolo da Lella.17:22

46' GOL! VENEZIA-Parma 1-0! Rete di Busio. Dopo appena venti secondi, Busio sfonda centralmente duettando con Pohjanpalo e di destro trafigge Chichizola.



Guarda la scheda del giocatore Gianluca Busio17:24

46' COMINCIA LA RIPRESA. Venezia-Parma 0-0, nessun cambio durante l'intervallo.17:20

Vanoli ha bisogno di aumentare la precisione e la qualità delle giocate offensive; Pecchia deve evitare i cali di baricentro e cercare maggiore concretezza sottoporta.17:09

Frazione equilibrata e combattuta, ducali pericolosi con Sohm che alza da due passi e Benedyczak che colpisce un palo, Chichizola compie un miracolo su un colpo di testa di Pohjanpalo.17:07

45'+2' FINE PRIMO TEMPO. Venezia-Parma 0-0, reti bianche all'intervallo.17:05

45'+2' Sugli sviluppi del corner, rasoterra velenoso di Busio, Chichizola guarda la palla sfilare oltre il palo.17:05

45'+2' Gytkjaer apre per Lella, cross sul quale si avventa Pohjanpalo, Delprato devia in angolo.17:03

45' Due minuti di recupero.17:02

43' Tessmann ha spazio per avanzare, non s'intende con Gytkjaer e l'azione sfuma.17:00

41' Lancio di Tessmann, Gytkjaer è pescato in offside.16:58

40' Sfida fisica tra Ellertsson e Coulibaly, il ducale ha la meglio.16:57

38' Candela tocca al limite per Tessmann, destro in curva.16:55

35' AMMONITO Di Chiara per comportamento scorretto.16:53

35' Intervento completamente fuori tempo di Hernani, si scaldano gli animi, Minelli ammonisce Di Chiara.16:53

35' AMMONITO Hernani, fallo tattico su Lella.16:52

32' OCCASIONE VENEZIA! Punizione di Tessmann, Pohjanpalo schiaccia di testa in tuffo, miracolo di Chichizola, Candela spreca il tap-in.16:50

30' Fraseggio degli arancioneroverdi, ritmi leggermente calati.16:48

28' Non si risparmiano i contrasti in mediana, Minelli fa giocare.16:47

26' Lella prova a farsi spazio sulla destra, raddoppiato, non passa.16:44

24' Azione prolungata dei ducali, sinistro dai 20 metri di Di Chiara, la palla scende oltre la traversa.16:41

22' OCCASIONE PARMA! Benedyczak nel corridoio per Bonny, girata immediata di sinistro, Bertinato reattivo.16:40

20' Percussione di Candela, Ellertsson caparbio su Coulibaly che lo stende al limite dell'area, Minelli fa proseguire.16:38

18' Ancora Ellertsson in pressione su Osorio, Gytkjaer non riesce ad approfittarne.16:35

17' Ellertsson recupera palla sulla trequarti, Gytkjaer sbaglia la rifinitura per Pohjanpalo.16:34

16' I due giocatori si rialzano, Minelli fa riprendere la gara.16:33

14' Scontro tra Busio e Bernabe, gioco fermo.16:31

12' PALO PARMA! Di Chiara appoggia in area verso Benedyczak, piattone a colpo sicuro, il legno salva Bertinato.16:30

11' Pohjanpalo allarga per Lella, Chichizola smanaccia in anticipo su Tessmann.16:28

10' Tessmann dialoga con Pohjanpalo, Osorio libera.16:28

8' OCCASIONE PARMA! Bonny lascia sul posto Altare e centra dal fondo, Sohm da due passi alza sopra la traversa.16:26

7' Sohm in verticale per Man, Ellertsson protegge l'uscita di Bertinato.16:24

6' Zampano scende sulla sinistra, Lella al volo, ribattuto da Man.16:23

5' Cross di Candela, Lella manca l'aggancio, Delprato anticipa Pohjanpalo.16:22

3' Fasi di studio in avvio, le due squadre si affrontano sulla mediana.16:20

1' INIZIA Venezia-Parma, palla ai ducali.16:17

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Minelli.15:38

Pecchia conferma lo stesso XI iniziale che ha battuto la Cremonese: Bonny di punta con Man-Sohm-Benedyczak a supporto.15:37

Out Joronen, tra i pali esordio stagionale per Bertinato. Vanoli opta per il tandem Gytkjaer-Pohjanpalo con Ellertsson e Lella adattati sulle fasce.15:18

4-2-3-1 per il Parma: Chichizola - Coulibaly, Osorio, Delprato, Di Chiara - Bernabe, Hernani - Man, Sohm, Benedyczak - Bonny. A disp.: Corvi, Turk, Circati, Ansaldi, Balogh, Zagaritis, Hainaut, Haj Anas, Mihaila, Begic, Colak.16:17

Ecco le formazioni. Venezia con il 4-4-2: Bertinato - Candela, Altare, Idzes, Zampano - Lella, Busio, Tessmann, Ellertsson - Gytkjaer, Pohjanpalo. A disp.: Grandi, Purg, Dembele, Modolo, Busato, Ullmann, Andersen, Bjarkason, Cheryshev, Pierini, Johnsen, Olivieri.16:09

Gli arancioneroverdi, vogliosi di bissare il successo contro il Modena, puntano ad accorciare le distanze dai ducali, in vetta alla classifica e ancora imbattuti in questo campionato.14:28

Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Parma, nona giornata di Serie B.14:26