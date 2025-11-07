Virgilio Sport
Spezia-Bari: 1-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Alberto Picco di La Spezia
7 Novembre 2025 ore 20:30
Spezia
1
Bari
1
Partita finita
Arbitro: Andrea Calzavara
  1. 7' 0-1 Christian Gytkjær
  2. 36' 1-1 Rachid Kouda
0'
45'
90'
90'
101'

Primo punto per Donadoni sulla panchina dello Spezia, con la sua squadra che é resistita tutto il secondo tempo in inferioritá numerica per l'espulsione di Kouda.

Bari che non ha saputo trovare la zampata vincente, con Cerri che ha sfiorato il gol proprio nell'ultimo dei dieci minuti di recupero.

  Da Spezia - Bari é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!

  2. 90'+11'

    FINISCE BARI .- SPEZIA! 1-1 IL FINALE!22:30

  3. 90'+10'

    CERRI! Ancora un angolo per il Bari: Partipilo al centro, tocco della punta, Nikoulau sul secono palo non trova il tocco vincente.22:30

  4. 90'+8'

    AMMONITO Francesco Cassata. Fallo tattico per fermare la ripartenza del Bari. 22:28

  5. 90'+8'

    Angolo per il Bari: Partipilo in mezzo, non ha problemi Mascardi.22:27

  7. 90'+5'

    Finale che vede il Bari attaccare, Spezia chiuso nella sua trequarti.22:24

  8. 90'+3'

    Sostituzione SPEZIA: esce Giuseppe Aurelio, entra Pietro Beruatto.22:23

  9. 90'+3'

    Colpo di testa di Cerri, palla alta sopra la traversa.22:22

  10. 90'+2'

    Azione personale di Castrovili, la sua conclusione respinta.22:20

  11. 90'+1'

    Ben 10 i minuti di recupero.22:20

  13. 90'

    AMMONITO Antonio Candela, Fallo per una trattenuta su Braunöder. 22:19

  14. 89'

    Nulla da fare per il Bari anche da corner, brutto secondo tempo per i pugliesi.22:19

  15. 86'

    Ci prova Braunöder dalla distanza, palla altissima sopra la traversa.22:16

  16. 84'

    Nulla da fare per lo Spezia, che spreca l'occasione da palla da fermo.22:13

  17. 83'

    Aurelio di forza strappa una punizione dal limite: occasione per lo Spezia.22:12

  19. 81'

    Sostituzione BARI: esce Matthias Verreth, entra Anthony Partipilo.22:10

  20. 80'

    Sostituzione SPEZIA: esce Vanja Vlahovic, entra Gabriele Artistico.22:10

  21. 80'

    Sostituzione SPEZIA: esce Giuseppe Di Serio, entra Edoardo Soleri.22:09

  22. 79'

    AMMONITO Raffaele Pucino. Tensione con Di Serio, giallo per il difensore. 22:09

  23. 78'

    Animi tesi ora in campo.22:09

  25. 78'

    Incredibile aggancio e assist di Moncini, che in ara mette giú il pallone per Cerri: anticipato al momento del tiro l'attaccante.22:08

  26. 76'

    Spezia che con l'uomo in meno sta trovando le migliori occasioni, spinto soparattutto da un Di Serio in giornata.22:07

  27. 74'

    Sostituzione BARI: esce Mehdi Dorval, entra Emanuele Rao.22:04

  28. 74'

    Sostituzione BARI: esce Mirko Antonucci, entra Matthias Braunöder.22:04

  29. 73'

    Spezia pericolosissimo in contropiede, Bari che attacca cercando il sovrannumero ma lascia tanto spazio per le ripartenze.22:03

  31. 72'

    VLAHOVIC! Contropiede personale della punta che salta due uomini e calcia di potenza, Cerofolini di riflesso salva i suoi!22:03

  32. 69'

    DI SERIO! Gran giocata di Aurelio, palla alla punta che si sposta il pallone sul destro e calcia di poco a lato!21:58

  33. 67'

    Clima abbastanza surreale, le tifoserie hanno smesso di cantare per il problema al tifoso caduto nel fossato.21:57

  34. 64'

    Sostituzione SPEZIA: esce Luca Vignali, entra Antonio Candela.21:53

  35. 64'

    Si riprende il gioco, sul corner di Verreth, attento in presa Mascardi.21:52

  37. 63'

    Sostituzione BARI: esce Giulio Maggiore, entra Gaetano Castrovilli.21:53

  38. 63'

    Sostituzione BARI: esce Christian Gytkjær, entra Leonardo Cerri.21:53

  39. 63'

    Gioco ancora fermo, ci sará un abbondante recupero.21:52

  40. 61'

    Sembra sia caduto un tifoso nel fossato tra la curva e il campo, gioco ancora fermo.21:50

  41. 60'

    Giocatori del Bari che vanno a parlare con i propri tifosi, per capire cosa sia successo. Sanitari che stanno entrando nel settore ospiti.21:49

  43. 58'

    Problemi sugli spalti, Calzavara ferma il gioco.21:48

  44. 56'

    VERRETH! Piede caldo per il mediano, palla di poco a lato.21:45

  45. 55'

    Bari che non sembra aver fretta, giro palla per trovare le sue punte.21:45

  46. 52'

    OCCASIONE BARI! Conclusione dalla distanza di Verreth, Gytkjaer prova la deviazione, ma alla fine é Jack a mettere in angolo.21:43

  47. 50'

    Spezia che, nonostante la inferioritá numerica, ha iniziato veramente bene il secondo tempo.21:40

  49. 48'

    DI SERIO! Destro potente dal limite, Cerofolini respinge in tuffo.21:37

  50. 47'

    AMMONITO Dimitrios Nikolaou. Intervento in ritardo su Di Serio.21:36

  51. 47'

    Donadoni che per ora non cambia, Spezia con un 3-4-1-1 con Vlahovic unica punta.21:35

  52. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:34

  53. Il centrocampista, che prende il giallo al momento del gol, viene poi espulso per un intervento in ritardo su Maggiore: Spezia che giocherá tutto il secondo tempo in 10.21:21

  55. Squadre negli spogliatoi sul 1-1: Bari avanti con Gytkjær al 7', Spezia che fatica ma trova il pareggio con Kouda al 36'.21:20

  56. 45'+2'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! Spezia - Bari 1-1!21:19

  57. 45'

    Due minuti di recupero.21:17

  58. 44'

    Grande ingenuità di Kouda che, giaá ammonito, entra duro e in ritardo su Maggiore. Spezia ora con il 3-4-2.21:15

  59. 42'

    ESPULSO Rachid Kouda! Entrata in ritardo che gli vale il secondo giallo della partita: Spezia in dieci21:14

  61. 40'

    Ora é lo Spezia che spinge, Bari costretto nella sua trequarti.21:12

  62. 38'

    Gol abbastanza improvviso per lo Spezia, che rimette in pareggio la gara: Bari che sembrava in controllo.21:12

  63. 36'

    AMMONITO Rachid Kouda. Il centrocampista prova a prendere subito il pallone in rete, ma si scontra con Celoforini. Spinte al portiere, giallo per lui. 21:09

  64. 36'

    GOL! SPEZIA - Bari 1-1! Rete di Rachid Kouda. Vlahovic entra in area, salta due uomini e tocca per il suo centrocampista che di piatto insacca!

    Guarda la scheda del giocatore Rachid Kouda

  65. 35'

    Check del VAR per il contatto tra Moncini e Wisniewski, ma si continua a giocare.21:06

  67. 34'

    Moncini cade in area per dopo un contatto con Wisniewski, Calzavara é vicino e dice che si puó continuare.21:06

  68. 31'

    ANCORA IL BARI! Nikolaou di testa manda di poco a lato una torre di Moncini.21:03

  69. 30'

    Angolo per il Bari: cross di Verreth, Maggiore sul primo palo anticipato al momento del colpo di testa.21:02

  70. 28'

    VIGNALI! Girata volante dell'esterno sul cross dalla sinistra, palla alta21:00

  71. 26'

    DURVAL! Sugli sviluppi di una punizione di Verreth, il terzino calcia di potenza di destro, mandando di poco a lato!20:59

  73. 23'

    Pucino anticipa Vlahovic sul secondo palo, facilitando la presa di Cerofolini.20:54

  74. 21'

    Di Serio dal limite, altra deviazione che regala l'angolo ai locali.20:53

  75. 19'

    Spezia con il possesso palla, ma ancora nessuna vera occasione.20:51

  76. 17'

    Bari ora che aspetta i locali, la squadra di Caserta non ha fretta.20:49

  77. 14'

    OCCASIONE SPEZIA! Wisniewski di testa, attento Cerofolini.20:46

  79. 13'

    Buona la reazione dello Spezia, liguri in avanti per un corner guadagnato da Di Serio.20:45

  80. 11'

    Palla di Cassata per Vignali, fermato in area: sul proseguo dell'azione colpo di testa di Di Serio, facile per Cerofolini.20:43

  81. 9'

    Si sblocca nei primi minuti la partita: Bari avanti, ora lo Spezia deve trovare la reazione.20:40

  82. 7'

    GOL! Spezia - BARI 0-1! Rete di Christian Gytkjær. Angolo per il Bari: corner sul primo palo di Verreth, la punta di testa insacca di precisione.

    Guarda la scheda del giocatore Christian Gytkjær

  83. 6'

    Conclusione dell'ex Maggiore, deviazione in angolo. Si vede anche il BAari.20:37

  85. 5'

    Spezia che ha iniziato con gran entusiasmo questo primo tempo, Bari che si sta difendendo.20:35

  86. 3'

    Cross di Vignali, non ci arriva Aurelio sul secondo palo.20:33

  87. 2'

    Subito un angolo per lo Spezia: salgono le torri dalla difesa.20:32

  88. 1'

    INIZIA SPEZIA - BARI!20:32

  89. Dirige il match l'arbitro Andrea Calzavara.20:14

  91. Casera con un Moncini e Gytkjaer di punta, Antonucci a giocare tra linee, Verreth in regia. Pucino da terzo di difesa, lasciando a Dickmann la fascia.20:14

  92. Donadoni al suo ritorno in panchina opta per un 3-5-2 con Mascardi in porta, Di Serio - Vlahovic in attacco Nagy a gestire il gioco con Cassata da incursore.20:13

  93. La formazione del BARI (3-4-1-2): Cerofolini - Pucino, Meroni, Nikolaou - Dickmann, Verreth, Maggiore, Dorval - Antonucci, Gytkjaer, Moncini. All. Caserta. A disp.: Pissardo, Kassama, Burgio, Mavraj, Braunoder, Castrovilli, Pagano, Bellomo, Pereiro, Rao, Partipilo, Cerri.20:12

  94. Sono ufficiali le formazioni del match: SPEZIA (3-5-2): Mascardi - Mateju, Wisniewski, Jack - Vignali, Cassata, Nagy, Kouda, Aurelio - Di Serio, Vlahovic. All. Donadoni A disp.: Sarr, Loria, Hristov, Cistana, Bertoncini, Candela, Lorenzelli, Beruatto, Candelari, Insignito, Artistico, Soleri.20:11

  95. Benvenuti e benvenute a questo anticipo del venerdí di Serie B: lo Spezia ospita il Bari, due formazioni alla ricerca di punti dopo le premesse non realizzate di inizio stagione.20:10

  97. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Alberto Picco
    Città: La Spezia
    Capienza: 12273 spettatori20:10

    Alberto Picco Fonte: Gettyimages

Formazioni Spezia - Bari

PREPARTITA

Spezia - Bari è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 20:30 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.
Arbitro di Spezia - Bari sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Andrea Calzavara

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 6 partite
  • Coppa Italia: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
15-08-2025 Coppa Italia Empoli-Reggiana 1-1
23-08-2025 Serie B Virtus Entella-Juve Stabia 1-1
13-09-2025 Serie B Modena-Bari 3-0
24-09-2025 Coppa Italia Verona-Venezia 0-0
30-09-2025 Serie B Juve Stabia-Mantova 2-1
18-10-2025 Serie B Spezia-Cesena 1-2
28-10-2025 Serie B Pescara-Avellino 1-1
07-11-2025 Serie B Spezia-Bari 1-1

Attualmente lo Spezia si trova 19° in classifica con 8 punti (frutto di 1 vittoria, 5 pareggi e 6 sconfitte); invece il Bari si trova 13° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).
Lo Spezia ha segnato 11 gol e ne ha subiti 16; il Bari ha segnato 11 gol e ne ha subiti 16.

In casa lo Spezia ha fatto 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Monza e il Bari ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, Mantova e il Cesena ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita il Bari pareggiando 1-1 mentre Il Bari ha incontrato il Cesena vincendo 1-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gianluca Lapadula con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 5 gol.

Spezia e Bari si sono affrontate 28 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 10 volte, il Bari ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Spezia-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Bari ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di Serie BKT contro lo Spezia, tanti clean sheet quanti quelli registrati nelle precedenti 22 sfide con i liguri in questa competizione; prima di questa serie i pugliesi non avevano mai registrato due volte di fila una gara con la porta inviolata contro gli Aquilotti.
  • Lo Spezia ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle sette più recenti partite casalinghe di Serie BKT contro il Bari: si tratta della striscia più lunga di clean sheet interni per la società ligure nella competizione, nonché della serie aperta record considerando tutte le squadre attualmente presenti nel campionato cadetto.
  • Lo Spezia ha vinto solo una delle 11 partite giocate in questa Serie B (4N, 6P); solo nella stagione 2023/24 i liguri hanno ottenuto un solo successo dopo 12 giornate del torneo (6N, 5P).
  • Lo Spezia ha guadagnato solo due punti nelle prime sei partite casalinghe di questa Serie BKT; nella storia della competizione, il suo peggior rendimento dopo sette gare interne è di quattro punti, registrato nella stagione 2023/24.
  • Il Bari ha vinto tre delle ultime quattro partite in Serie BKT (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 20 gare di campionato (9N, 8P); i pugliesi, attualmente reduci da due vittorie di fila, potrebbero ottenere tre successi consecutivi nel torneo per la prima volta da febbraio-marzo 2023.
  • Gianluca Lapadula ha segnato tre gol in questa Serie BKT, uno in meno di quelli che ha segnato nello scorso campionato; l'attaccante dello Spezia ha alternato un gol e una partita senza reti nelle sue ultime sei presenze nella competizione.
  • Lorenzo Dickmann ha fornito due assist nelle sue ultime tre presenze in Serie BKT, tanti quanti quelli registrati nelle precedenti 42; in generale conta tre passaggi vincenti in questo campionato e non ha mai fatto meglio in una singola stagione di cadetteria.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SpeziaBari
Partite giocate1110
Numero di partite vinte13
Numero di partite perse64
Numero di partite pareggiate43
Gol totali segnati1010
Gol totali subiti1515
Media gol subiti per partita1.41.5
Percentuale possesso palla45.747.4
Numero totale di passaggi40203877
Numero totale di passaggi riusciti31563176
Tiri nello specchio della porta3930
Percentuale di tiri in porta56.538.5
Numero totale di cross239157
Numero medio di cross riusciti6338
Duelli per partita vinti554453
Duelli per partita persi562493
Corner subiti4943
Corner guadagnati5028
Numero di punizioni a favore183150
Numero di punizioni concesse183140
Tackle totali128134
Percentuale di successo nei tackle58.662.7
Fuorigiochi totali199
Numero totale di cartellini gialli1917
Numero totale di cartellini rossi31

Spezia - Bari Live

Classifica SERIE B

  1. Modena24
  2. Monza23
  3. Frosinone21
  4. Cesena20
  5. Palermo19
Classifica marcatori SERIE B

  1. Ettore Gliozzi7
  2. Mattia Bortolussi6
  3. Alphadjo Cissè5
  4. Gabriele Moncini5
  5. Bohdan Popov5
