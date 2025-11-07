PREPARTITA

Spezia - Bari è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 20:30 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

Arbitro di Spezia - Bari sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Andrea Calzavara Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie B: 6 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Empoli-Reggiana 1-1 23-08-2025 Serie B Virtus Entella-Juve Stabia 1-1 13-09-2025 Serie B Modena-Bari 3-0 24-09-2025 Coppa Italia Verona-Venezia 0-0 30-09-2025 Serie B Juve Stabia-Mantova 2-1 18-10-2025 Serie B Spezia-Cesena 1-2 28-10-2025 Serie B Pescara-Avellino 1-1 07-11-2025 Serie B Spezia-Bari 1-1

Attualmente lo Spezia si trova 19° in classifica con 8 punti (frutto di 1 vittoria, 5 pareggi e 6 sconfitte); invece il Bari si trova 13° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

Lo Spezia ha segnato 11 gol e ne ha subiti 16; il Bari ha segnato 11 gol e ne ha subiti 16.

In casa lo Spezia ha fatto 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Monza e il Bari ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, Mantova e il Cesena ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita il Bari pareggiando 1-1 mentre Il Bari ha incontrato il Cesena vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gianluca Lapadula con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 5 gol.

Spezia e Bari si sono affrontate 28 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 10 volte, il Bari ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Spezia-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bari ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di Serie BKT contro lo Spezia, tanti clean sheet quanti quelli registrati nelle precedenti 22 sfide con i liguri in questa competizione; prima di questa serie i pugliesi non avevano mai registrato due volte di fila una gara con la porta inviolata contro gli Aquilotti.

Lo Spezia ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle sette più recenti partite casalinghe di Serie BKT contro il Bari: si tratta della striscia più lunga di clean sheet interni per la società ligure nella competizione, nonché della serie aperta record considerando tutte le squadre attualmente presenti nel campionato cadetto.

Lo Spezia ha vinto solo una delle 11 partite giocate in questa Serie B (4N, 6P); solo nella stagione 2023/24 i liguri hanno ottenuto un solo successo dopo 12 giornate del torneo (6N, 5P).

Lo Spezia ha guadagnato solo due punti nelle prime sei partite casalinghe di questa Serie BKT; nella storia della competizione, il suo peggior rendimento dopo sette gare interne è di quattro punti, registrato nella stagione 2023/24.

Il Bari ha vinto tre delle ultime quattro partite in Serie BKT (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 20 gare di campionato (9N, 8P); i pugliesi, attualmente reduci da due vittorie di fila, potrebbero ottenere tre successi consecutivi nel torneo per la prima volta da febbraio-marzo 2023.

Gianluca Lapadula ha segnato tre gol in questa Serie BKT, uno in meno di quelli che ha segnato nello scorso campionato; l'attaccante dello Spezia ha alternato un gol e una partita senza reti nelle sue ultime sei presenze nella competizione.

Lorenzo Dickmann ha fornito due assist nelle sue ultime tre presenze in Serie BKT, tanti quanti quelli registrati nelle precedenti 42; in generale conta tre passaggi vincenti in questo campionato e non ha mai fatto meglio in una singola stagione di cadetteria.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: